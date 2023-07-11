Педофилическое расстройство характеризуется повторяющимися, интенсивными, вызывающими половое возбуждение фантазиями, побуждениями или поведением, в которые вовлечены дети (обычно в возрасте 13 лет или младше).

Педофилов могут привлекать мальчики, девочки или и те, и другие, и их могут привлекать только дети, или как дети, так и взрослые.

Врачи диагностируют педофилию, когда люди испытывают сильные страдания или не могут вести повседневную деятельность из-за влечения к детям, или когда они действуют, исходя из своих побуждений.

Лечение предусматривает долгосрочную психотерапию и лекарственные препараты, изменяющие сексуальное влечение и снижающие уровни тестостерона.

(См. также Общие сведения об игнорировании потребностей детей и насилии над детьми).

Педофилия — это одна из форм парафилии. Поскольку она наносит вред другим, ее считают расстройством.

Является ли сексуальный интерес или отношения между двумя людьми педофилическим расстройством, зависит от возраста вовлеченных людей. В западном обществе диагноз педофилического расстройства подразумевает, что человек должен быть в возрасте 16 лет или старше и, по крайней мере, на 5 лет старше ребенка, являющегося объектом сексуальных фантазий или действий. Однако сексуальная причастность подростка более старшего возраста (17 или 18 лет) с 12-летним или 13-летним подростком может не считаться расстройством. Возрастной критерий, используемый для установления того, является ли такая деятельность преступлением, может различаться в разных культурах.

Несмотря на различия между законами штатов в Соединенных Штатах, закон, как правило, считает, что лицо старше 18 лет совершает изнасилование по статутному праву, если жертве 16 лет или меньше. Случаи изнасилования по статутному праву часто не удовлетворяют определению педофилии, подчеркивая несколько произвольный характер выбора конкретной точки отсчета возраста в медицинских или юридических определениях. Во многих местах (в том числе в некоторых штатах в США) дети в возрасте от 12 до 14 лет могут законно вступать брак, что еще больше осложняет определение педофилии и изнасилования по статутному праву (то есть с согласия потерпевшего лица).

Педофилия является гораздо более распространенной среди мужчин, чем среди женщин.

Педофилы могут испытывать половое влечение к мальчикам, девочкам или и к тем, и к другим, Неясно, являются ли девочки или мальчики более вероятными жертвами педофилов, хотя девочки, по-видимому, гораздо чаще становятся жертвами сексуального насилия в целом.

Как правило, взрослый знаком ребенку и может быть членом семьи, приемным родителем или человеком, наделенным властью (например, учителем или тренером). Некоторых привлекают дети только в их семье (инцест). Некоторых педофилов влечет только к детям, часто конкретного возраста или стадии развития. Другие имеют влечение и к детям, и к взрослым.

Разглядывание или прикосновения общего характера, по-видимому, более распространены, чем прикосновение к гениталиям или совершение полового акта.

Педофилы-хищники могут использовать силу или принуждение, чтобы привлечь детей к сексуальным действиям, и могут угрожать нанести вред ребенку или домашнему животному ребенка, если тот кому-либо что-либо расскажет. У многих из этих педофилов имеется антисоциальное расстройство личности.

У многих педофилов уже имеется или развивается нарушение, связанное с употреблением психоактивных веществ, или зависимость от них, а также депрессия. Они зачастую выходцы из неблагополучных семей, и супружеский конфликт является распространенным явлением. Многие подвергались сексуальному насилию в детстве.

Диагностика педофилического расстройства Обследование врачом, основанное на стандартных психиатрических диагностических критериях Врачи диагностируют педофилию, когда у людей имеются повторяющиеся, интенсивные сексуально возбуждающие фантазии, побуждения или поведение с участием ребенка или детей (обычно в возрасте 13 лет или меньше);

люди испытывают сильные страдания или не могут вести повседневную деятельность из-за влечения к детям, или когда они действуют, исходя из своих побуждений;

людям 16 лет и старше, и они старше на 5 или более лет, чем ребенок, который является объектом фантазий или поведения. (Исключение составляет подросток старшего возраста, который имеет постоянные отношения с 12- или 13-летним ребенком).

Это состояние длится у них 6 месяцев и более.

Лечение педофилического расстройства Индивидуальная и/или групповая психотерапия

Лечение других расстройств

Лекарственные препараты Педофилию можно лечить с помощью долгосрочной индивидуальной или групповой психотерапии и лекарственных препаратов, снижающих уровни тестостерона и таким образом уменьшающих сексуальное влечение. К таким лекарственным препаратам относятся лейпролид и медроксипрогестерона ацетат. Пациенты должны предоставить информированное согласие на использование этих лекарственных препаратов, и врачи периодически делают анализы крови для контроля влияния лекарственных препаратов на функцию печени, а также другие анализы (включая анализы на плотность костной ткани и анализы крови для измерения уровней тестостерона). Результаты лечения варьируются. Результат лучше, когда участие является добровольным, и человек проходит обучение социальным навыкам, а также лечится от других проблем, таких как ненадлежащее использование лекарственных препаратов или депрессия. Лечение, которое проводится лишь после уголовного задержания и судебного процесса, может быть менее эффективным. Путем простого заключения педофила в тюрьме или помещение в другое учреждение, даже на длительный срок, нельзя изменить педофильные желания или фантазии. Тем не менее, некоторые заключенные педофилы, которые подвергаются долгосрочному контролируемому лечению (обычно включающему прием лекарственных препаратов), могут воздерживаться от педофилических действий и быть реинтегрированы в общество.