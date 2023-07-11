Общие сведения о парафилиях и парафилических расстройствах

Парафилии — это частые интенсивные сексуально возбуждающие фантазии или типы поведения, которые включают неодушевленные предметы, детей или принуждение взрослых, либо страдание или унижение себя или партнера. Парафилические расстройства — это парафилии, которые вызывают страдания или проблемы с функционированием у человека с парафилией или наносят вред или могут нанести вред другому человеку.

Существует много видов парафилий. Предметом парафилии могут быть разные объекты, ситуации, животные или люди (как, например, дети или взрослые, не предоставившие своего согласия). Половое возбуждение может зависеть от использования или наличия этого предмета. После установления этих моделей возбуждения, что происходит, как правило, в позднем детстве или при приближении к половой зрелости, они часто присутствуют на протяжении всей жизни.

Некоторая степень разнообразия в сексуальной активности широко распространена в здоровых взрослых сексуальных отношениях и фантазиях. Когда люди взаимно соглашаются участвовать в них, необычное сексуальное поведение, не причиняющее вреда, может быть частью любящих и заботливых отношений. Однако, когда сексуальное поведение причиняет страдание или вред или мешает способности человека заниматься повседневной деятельностью, оно считается парафилическим расстройством. Душевное страдание может быть результатом реакций других людей или ощущения вины человека от того, что он делает что-то общественно неприемлемое.

Парафилические расстройства могут серьезно ухудшать способность к построению взаимных сексуальных отношений, основанных на любви. Сексуальные партнеры людей с парафилическим расстройством могут чувствовать себя объектом или ощущать свою незначительность или ненужность.

Наиболее частыми парафилическими расстройствами являются:

Большинство людей с парафилиями — мужчины, и многие из них имеют более одного типа парафилии. Некоторые из них также имеют серьезные расстройства личности, такие, как антисоциальное расстройство личности или нарциссическое расстройство личности.

Некоторые парафилии, такие, как педофилия, противозаконны.