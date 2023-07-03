Расстройство вырывания волос (трихотилломания)

При расстройстве вырывания волос люди неоднократно вырывают свои волосы, что приводит к потере волосяного покрова.
Люди, страдающие расстройством вырывания волос, могут испытывать напряжение или тревогу непосредственно перед выдергиванием волос, а вырывание волос может облегчить это чувство.
Симптомы обычно варьируются по своей интенсивности, но могут продолжаться в течение всей жизни.
Врачи диагностируют расстройство, если люди выдергивают достаточное количество волос, чтобы вызвать выпадение волос, пытаются уменьшить или прекратить вырывать у себя волосы, но не могут, и чувствуют себя весьма угнетенными своим поведением, или их функционирование из-за него ухудшается.
Когнитивно-поведенческая терапия (терапия отмены привычек), в которой особое внимание уделяется расстройству вырывания волос, и некоторые антидепрессанты или другие лекарственные препараты могут помочь в купировании симптомов.
Люди с этим расстройством бесконтрольно вырывают или выдергивают свои волосы по некосметическим причинам. То есть они не вырывают волосы, чтобы улучшить свой внешний вид. Обычно они вырывают волосы на голове, бровях и/или веках, но могут вырывать волосы и на любых других частях тела.
Вырывание волос обычно начинается незадолго до или после полового созревания. Расстройством вырывания волос страдают от 1 до 2 % населения. У взрослых расстройство вырывания волос чаще встречается у женщин.
Симптомы трихотилломании
Количество вырываемых волос и часть тела, с которой они вырываются, варьируются от человека к человеку. У некоторых людей с расстройствами вырывания волос имеются участки полного облысения. Ресницы и/или брови могут отсутствовать. У других людей волосы могут быть редкими. С течением времени люди могут менять места, из которых они вырывают волосы.
Некоторые люди вырывают волосы практически автоматически, не задумываясь об этом. Другие осознают этот процесс в большей степени.
Люди с расстройством вырывания волос вырывают у себя волосы не из-за озабоченности своим внешним видом и попытки улучшить его (как люди с телесным дисморфическим расстройством). Однако, они могут испытывать напряжение или тревогу незадолго до того, как они это делают, и вырывание волос может облегчить это ощущение. После этого у них может возникать чувство удовлетворения.
Вырывание волос может сопровождаться многими другими действиями (ритуалами). Люди могут скрупулезно искать определенный вид волос, чтобы их вырвать. Они могут накручивать волосы на пальцы, тянуть за пряди зубами или кусать натянутые волосы. Многие проглатывают волосы. Проглоченные волосы могут образовывать клубки, которые застревают в желудке или других частях пищеварительного тракта. Эти клубки называются трихобезоары и могут вызывать преждевременное чувство сытости после еды, тошноту, рвоту, боль и другие симптомы со стороны органов пищеварения.
Многие люди с расстройством вырывания волос также неоднократно ковыряют кожу, кусают ногти, кусают щеки или совершают другие повторные действия в отношении своего тела. У них также может быть депрессия.
Люди с данным расстройством могут стесняться или стыдиться своей внешности либо неспособности контролировать свое поведение. Они могут пытаться замаскировать потерю волос, нося парики или шарфы. Некоторые вырывают волосы из разных мест, чтобы спрятать их потерю. Люди могут избегать ситуаций, при которых другие могут увидеть потерю их волос. Обычно они не вырывают волосы в присутствии других, за исключением членов семьи. Люди также могут чувствовать себя угнетенными из-за отсутствия контроля, и они неоднократно пытаются прекратить или уменьшить вырывание волос, но не могут этого сделать.
Некоторые люди вырывают волосы у других людей или животных или вырывают нитки из одежды, одеял или тканей.
Симптомы обычно варьируются по своей интенсивности, но могут продолжаться в течение всей жизни.
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Диагностика трихотилломании
Обследование врачом, основанное на определенных психиатрических диагностических критериях
Врачи ставят диагноз расстройства вырывания волос, основываясь на следующих симптомах:
вырывание такого количества волос, которое приводит к их потере;
неоднократные попытки уменьшить или прекратить вырывание волос;
ощущение значительного угнетения или снижение способности нормально функционировать в связи с такими действиями.
Лечение трихотилломании
Когнитивно-поведенческая терапия (терапия отмены привычек)
Лекарственные препараты
Предпочтительной начальной терапией является когнитивно-поведенческая терапия, специально сфокусированная на выдергивании волос. Наиболее часто применяемым методом когнитивно-поведенческой терапии является терапия отмены привычек. Во время этой терапии людей с этим расстройством учат делать следующее:
осознавать, что они делают;
определять ситуации, провоцирующие вырывание волос;
использовать стратегии, помогающие им прекратить вырывать у себя волосы, например, заменяя выдергивание волос другими действиями (такими как сжимание кулака, вязание или сидение на руках).
Иногда врачи выписывают лекарственные препараты, чтобы помочь контролировать симптомы. И N-ацетилцистеин (NAC), и мемантин воздействуют на глутаматергическую систему и могут уменьшать выдергивание волос. Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС) или кломипрамин (виды антидепрессантов) могут помочь, в частности, если у человека также отмечаются симптомы депрессии или тревожности.