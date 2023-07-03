Расстройство вырывания волос (трихотилломания)

Количество вырываемых волос и часть тела, с которой они вырываются, варьируются от человека к человеку. У некоторых людей с расстройствами вырывания волос имеются участки полного облысения. Ресницы и/или брови могут отсутствовать. У других людей волосы могут быть редкими. С течением времени люди могут менять места, из которых они вырывают волосы.

Некоторые люди вырывают волосы практически автоматически, не задумываясь об этом. Другие осознают этот процесс в большей степени.

Люди с расстройством вырывания волос вырывают у себя волосы не из-за озабоченности своим внешним видом и попытки улучшить его (как люди с телесным дисморфическим расстройством). Однако, они могут испытывать напряжение или тревогу незадолго до того, как они это делают, и вырывание волос может облегчить это ощущение. После этого у них может возникать чувство удовлетворения.

Вырывание волос может сопровождаться многими другими действиями (ритуалами). Люди могут скрупулезно искать определенный вид волос, чтобы их вырвать. Они могут накручивать волосы на пальцы, тянуть за пряди зубами или кусать натянутые волосы. Многие проглатывают волосы. Проглоченные волосы могут образовывать клубки, которые застревают в желудке или других частях пищеварительного тракта. Эти клубки называются трихобезоары и могут вызывать преждевременное чувство сытости после еды, тошноту, рвоту, боль и другие симптомы со стороны органов пищеварения.

Многие люди с расстройством вырывания волос также неоднократно ковыряют кожу, кусают ногти, кусают щеки или совершают другие повторные действия в отношении своего тела. У них также может быть депрессия.

Люди с данным расстройством могут стесняться или стыдиться своей внешности либо неспособности контролировать свое поведение. Они могут пытаться замаскировать потерю волос, нося парики или шарфы. Некоторые вырывают волосы из разных мест, чтобы спрятать их потерю. Люди могут избегать ситуаций, при которых другие могут увидеть потерю их волос. Обычно они не вырывают волосы в присутствии других, за исключением членов семьи. Люди также могут чувствовать себя угнетенными из-за отсутствия контроля, и они неоднократно пытаются прекратить или уменьшить вырывание волос, но не могут этого сделать.

Некоторые люди вырывают волосы у других людей или животных или вырывают нитки из одежды, одеял или тканей.

Симптомы обычно варьируются по своей интенсивности, но могут продолжаться в течение всей жизни.