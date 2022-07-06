Парорексия — это нарушение пищевого поведения, которое характеризуется регулярным употреблением вещей, не являющихся продуктами питания.

Как правило то, что едят люди с парорексией, не причиняет им вреда, но иногда съеденное ими вызывает осложнения, такие как закупорка пищеварительного тракта или отравление свинцом.

Врачи обычно диагностируют парорексию, когда человек старше 2 лет употребляет вещи, не являющиеся пищей, в течение месяца или более.

Методики изменения поведения могут помочь, но о конкретных видах лечения парорексии известно мало.

Недостаточность питания и другие осложнения лечатся по мере необходимости.

Люди с парорексией регулярно употребляют объекты, не являющиеся едой (как, например, бумага, глина, грязь или волосы). Для детей младше 2 лет это поведение считается нормальным для их развития. Маленькие дети часто берут различные вещи в рот и иногда их едят. Парорексия может также возникать во время беременности.

В некоторых странах употребление вещей, не относящихся к пище, является частью культурной традиции, такой как, например, народная медицина, религиозные обряды или общепринятая практика. Например, некоторые люди в Пьемонте, Джорджия, регулярно едят глину.

Обычно то, что люди с парорексией употребляют, не приносит им вреда. Однако иногда то, что они употребляют в пищу, вызывает осложнения, например, запор, закупорка пищеварительного тракта, отравление свинцом в связи с употреблением оставшихся кусочков краски или паразитарные инфекции в связи с употреблением грязи.

Сама парорексия редко препятствует социальному функционированию, но она часто возникает у людей с другими психическими расстройствами, которые препятствуют социальному функционированию. Эти расстройства включают аутизм, умственную отсталость и шизофрению

Диагностика парорексии Обследование врачом;

Анализы на выявление возможных осложнений Врачи обычно ставят диагноз парорексии, определяя, что ел человек. Диагноз парорексии ставится, когда люди постоянно употребляют вещи, не являющиеся пищей, в течение 1 месяца или дольше. Диагноз данного расстройства не ставится у детей младше 2 лет, потому что в этом возрасте употребление таких вещей не считается отклонением от нормы. Диагноз также не ставится, когда употребление таких вещей считается частью культуры человека. Если врачи предполагают это расстройство, они оценивают пищевой статус, чтобы проверить на наличие снижения массы тела и недостаточности питания. Иногда диагноз парорексии ставится, когда у человека есть симптомы закупорки пищеварительного тракта (такие как сильные спазмы или запор) или отравление свинцом, и его госпитализируют в отделение экстренной помощи или отправляют на прием к врачу. Для обнаружения закупорки в пищеварительном тракте могут быть сделаны рентгеновские снимки. Врачи могут выполнить анализы крови для проверки отравления свинцом или анализы кала для проверки на наличие паразитарной инфекции.

Лечение парорексии Иногда изменение поведения

Лечение недостаточности питания и других осложнений Методики изменения поведения могут помочь, но о конкретных видах лечения этого расстройства известно мало. Методики изменения поведения помогают людям избавиться от нежелательного поведения, одновременно обучая желаемому поведению. Недостаточность питания и другие осложнения лечатся. Закупорки пищеварительного тракта могут потребовать хирургического вмешательства. Парорексия может длиться в течение нескольких месяцев, затем само по себе исчезнуть, особенно у детей.