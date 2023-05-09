Диссоциативная амнезия

Диссоциативной амнезией называется амнезия (потеря памяти), обусловленная травмой или стрессом и приводящая к неспособности вспомнить важную личную информацию.

У людей появляются пробелы в памяти, которые могут охватывать периоды от нескольких минут до десятилетий.

После проведения тестов для исключения других возможных причин врачи диагностируют расстройство на основе симптомов.

Для заполнения пробелов в памяти используются методы извлечения информации из памяти, в том числе гипноз и беседа с пациентом, находящимся под действием лекарственных препаратов.

Психотерапия необходима для того, чтобы помочь людям справиться с переживаниями, которые вызвали расстройство.

(См. также Общие сведения о диссоциативных расстройствах и Потеря памяти.)

Амнезия представляет собой абсолютную или частичную неспособность вспомнить недавние события или события из далекого прошлого. Когда амнезия обусловлена психологическим, а не общим соматическим заболеванием, она называется диссоциативной амнезией.

При диссоциативной амнезии потеря памяти, как правило, включает в себя потерю информации, которая обычно является частью рутинного сознательного понимания или автобиографической памяти:

кто ты;

куда ходил;

с кем говорил;

что сделал, сказал, подумал или почувствовал.

Часто потеря памяти — это утрата информации о травматических или стрессовых событиях, как например, о насилии в детстве. Иногда эта информация, хотя она уже забыта, продолжает оказывать влияние на поведение. Например, несмотря на то, что женщина, которая была изнасилована в лифте, не может вспомнить какие-либо детали этого события, тем не менее избегает лифтов и не желает в них заходить.

Количество сообщений о диссоциативной амнезии, вероятно, занижено, поэтому точная статистика о ее распространенности недоступна. Тем не менее, создается впечатление, что она более распространена среди женщин, чем среди мужчин, и обычно возникает у людей, у которых был опыт, или которые стали свидетелями травмирующих событий, таких как физическое или сексуальное насилие, изнасилование, войны, геноцид, катастрофы, природные катастрофы или смерть близкого человека. Она может также быть вызвана тревогами о серьезных финансовых проблемах или большим внутренним конфликтом (например, чувством вины в отношении определенных побуждений или действий, неразрешимых трудностей в межличностных отношениях или совершенных преступлений).

Диссоциативная амнезия может сохраняться в течение некоторого времени после травматического события. Иногда у людей, по-видимому, спонтанно восстанавливаются воспоминания.

Часто неясно, насколько близко и точно такие вернувшиеся воспоминания отражают реальные события из прошлого, если только другой человек или доказательство не подтвердит их.

Симптомы диссоциативной амнезии Наиболее частым симптомом диссоциативной амнезии является потеря памяти. Потеря памяти может включать любое из следующего: Конкретное событие или события или конкретный период времени, как, например, месяца или года, когда ребенок подвергался насилию, или дни, проведенные в интенсивных боевых действиях (локализованная амнезия)

Только определенные аспекты события или только определенные события в течение периода времени (селективная амнезия)

Личную идентичность и всю жизненную историю, иногда включая хорошо освоенные навыки и информацию о мире (общая амнезия)

Информацию из конкретной категории, такую, как всю информацию о конкретном человеке или о его семье (систематизированная амнезия)

Каждое новое событие по мере его наступления (непрекращающаяся амнезия) Общая амнезия встречается редко. Она более распространена среди ветеранов боевых действий, людей, подвергшихся нападению сексуального характера, и людей, испытавших чрезвычайный стресс или конфликт. Она, как правило, возникает внезапно. Амнезия может не появиться сразу после травмирующего или стрессового события. Она может возникнуть через несколько часов, дней или более длительного периода. Вскоре после потери памяти некоторые люди кажутся дезориентированными. Некоторые сильно подавлены. У других странное безразличие. У большинства людей с диссоциативной амнезией наблюдается один или несколько пробелов в памяти. Пробелы обычно охватывают периоды от нескольких минут до нескольких часов или дней, но могут затрагивать несколько лет, десятилетий или даже всю жизнь. Большинство людей не осознают или только частично осознают, что у них есть пробелы в памяти. Они это понимают только позже, когда воспоминания возвращаются к ним, или когда они сталкиваются со свидетельствами своих забытых действий. У больных людей есть проблемы с формированием и поддержанием отношений. У некоторых людей случаются вспышки прошлого, как при посттравматическом стрессовом расстройстве (ПТСР). То есть, они переживают события, как если бы они происходили в реальности, и они не осознают своей последующей жизни, например, то, что они пережили травму. Вспышки памяти могут сменяться амнезией в отношении того, что произошло во время вспышки памяти. У некоторых людей с диссоциативной амнезией позже развивается ПТСР, особенно, когда они осознают травмирующие или стрессовые события, в связи с которыми возникла амнезия. У больных также могут наблюдаться неопределенные симптомы, например, утомляемость, слабость или проблемы со сном. Распространены депрессия и суицидальное поведение и другие виды саморазрушающего поведения (например, неправильное использование психотропных веществ, безрассудное половое поведение). Риск суицидального поведения может быть повышен, когда амнезия резко разрешается, и люди потрясены травмирующими воспоминаниями. Редко люди с экстремальной формой диссоциативной амнезии внезапно уезжают из своего дома на определенный период времени. В это время они не могут вспомнить всю свою прожитую жизнь или ее часть, в том числе то, кто они (свою личность). Эти эпизоды называются диссоциативными фугами.

Диагноз диссоциативной амнезии Обследование врачом, основанное на специфических диагностических критериях из Диагностического и статистического руководства по психическим расстройствам , пятое издание, с пересмотром текста (DSM-5-TR)

Иногда обследования, чтобы исключить другие возможные причины Врачи ставят диагноз диссоциативной амнезии, основываясь на симптомах больного: Невозможность вспомнить важную личную информацию (обычно связанную с травмой или стрессом), которую обычно не забывают.

Чрезвычайная обеспокоенность своими симптомами или теми симптомами, которые не позволяют людям функционировать в социальных ситуациях или на работе. Врачи также проводят физикальное обследование, чтобы исключить неврологические причины амнезии, такие как деменция. Иногда необходимы обследования для исключения других причин амнезии. К таким анализам относятся: магнитно-резонансная томография (МРТ) или компьютерная томография (КТ), чтобы исключить опухоли головного мозга и другие структурные мозговые нарушения;

электроэнцефалография (ЭЭГ), чтобы исключить судорожное расстройство;

анализы крови или мочи на токсины и наркотики. Также проводится психологическая экспертиза. Специальные психологические тесты часто помогают врачам лучше охарактеризовать и понять диссоциативные переживания пациента и, следовательно, разработать план лечения.

Лечение диссоциативной амнезии Атмосфера поддержки

Иногда методы извлечения информации из памяти (такие, как гипноз)

Психотерапия Атмосфера поддержки Врачи начинают лечение, помогая людям чувствовать себя в безопасности, например, помогая им избегать дальнейшего получения травмы. Если у людей нет очевидной срочной причины извлечь воспоминания о болезненном событии, такое поддерживающее лечение может быть единственной необходимой мерой. Люди могут постепенно вспомнить утраченные воспоминания. Если атмосфера поддержки не улучшает ситуацию, или если необходимость в восстановлении воспоминаний является срочной, врачи могут использовать гипноз или беседу с пациентом, находящимся под действием лекарственных препаратов. Методы извлечения информации из памяти Если утраченные воспоминания не возвращаются спонтанно, или если необходимо срочно вызвать воспоминания, нужный результат часто дают методы извлечения информации из памяти. Они включают: Гипноз

Беседу с пациентом, находящимся под действием лекарственных препаратов (беседа, проводимая после внутривенного введения седативного средства, такого как барбитурат или бензодиазепин) Врачи используют гипноз и проводят беседу с пациентом, находящимся под действием лекарственных препаратов, чтобы уменьшить тревожность, связанную с периодом, в отношении которого есть пробелы в памяти, и чтобы пройти или обойти защиту, которую человек создал, чтобы защитить себя от воспоминаний о болезненных переживаниях или конфликтах. Однако врачи проявляют осторожность, чтобы случайно не намекнуть о том, что следует вспомнить (и таким образом создать ложные воспоминания), или не вызвать чрезмерную тревожность. Воспоминание о травматических обстоятельствах, которые вызвали потерю памяти, часто вызывает большое расстройство. Кроме того, вызванные с помощью таких методов воспоминания могут быть неточными, и может потребоваться подтверждение от другого лица или источника. Поэтому перед гипнозом или беседой с пациентом, находящимся под действием лекарственных препаратов, врачи говорят людям о том, что воспоминания, извлеченные с помощью этих методов, могут быть неточными, и просят согласия на продолжение. Кроме того, врачи пытаются убедить людей с диссоциативной амнезией, что они хотят им помочь. Люди, которые подвергались насилию, особенно в детстве, иногда подозрительно относятся к терапевтам и могут ожидать, что терапевт будет эксплуатировать или обижать их и навязывать воспоминания, вызывающие дискомфорт, а не помогать им восстанавливать настоящие воспоминания. Заполнение провала в памяти, насколько это максимально возможно, помогает восстановить непрерывность самоопределения и самоощущения. Психотерапия После разрешения амнезии дальнейшая психотерапия помогает людям делать следующее: понимать травму или конфликты, которые вызвали расстройство;

находить способы их решения;

избегать, по возможности, будущих травм;

вернуться к нормальному функционированию.