Религия и духовность у пожилых людей

Религия и духовность — похожие, но не идентичные понятия. Религия часто рассматривается как более организованное, более структурированное понятие и включает более традиционные ритуалы и мероприятия. Под духовностью понимается нечто неосязаемое и нематериальное, то есть этот термин можно считать более общим, не связанным с конкретной группой или организацией. Под духовностью могут подразумеваться чувства, мысли, впечатления и поведение, связанные с душой или поиском чего-либо духовного.

Традиционная религия предусматривает подотчетность и ответственность. Духовность предъявляет меньше требований. Люди могут отказаться от традиционной религии, но при этом считать себя духовными людьми. В Соединенных Штатах Америки более 90 % пожилых людей считают себя религиозными или духовными. От 6 до 10 % являются атеистами и не зависят от религиозных, духовных практик или традиций в поиске смысла.

Среди пожилых людей уровень религиозности выше по сравнению со всеми остальным возрастными группами. Около половины посещают религиозные службы каждую неделю или чаще. Для пожилых людей религиозное сообщество является самым частым источником социальной поддержки за пределами семьи, и участие в религиозных организациях является наиболее распространенным видом добровольной социальной активности — более распространенным, чем все остальные формы добровольной социальной активности вместе взятые.

Преимущества религии и духовности Религиозные люди, как правило, характеризуются лучшим физическим и психическим здоровьем, чем нерелигиозные. Религиозные люди могут считать, что причиной таких преимуществ является вмешательство бога. Однако эксперты не могут определить, способствует ли сохранению здоровья принадлежность к официальной религии или психически и физически более здоровые люди вступают в религиозные группы. Если религия полезна, причина не ясна, то ли это сами религиозные верования, то ли другие факторы. Предлагалось множество таких факторов (например, польза для психического здоровья, поощрение полезных для здоровья практик и социальная поддержка). Польза для психического здоровья Религия может приносить пользу для психического здоровья следующим образом: Позитивное и оптимистичное отношение к жизни и заболеванию, которое обычно приводит к более благоприятным исходам для здоровья

Чувство осмысленности и значительности собственной жизни, которое положительно влияет на поведение и отношения в обществе и в семье

Большая способность справляться с заболеванием и инвалидностью Многие пожилые люди говорят, что религия является наиболее важным фактором, позволяющим им справляться с их физическими проблемами со здоровьем и жизненными стрессами (такими, как уменьшение финансовых ресурсов или потеря супруга или партнера). Например, оптимистичное, позитивное отношение к будущему помогает людям с физическими проблемами сохранять мотивацию к выздоровлению. Некоторые исследования показали, что пожилые люди, которые очень религиозны и используют религиозные механизмы психологической адаптации, менее склонны к развитию депрессии и тревожности, а также имеют более выраженное чувство психологического благополучия, чем другие люди. Даже восприятие инвалидности, по-видимому, меняется в зависимости от степени религиозности. В ходе одного исследования с участием пожилых женщин с переломами бедра было обнаружено, что у наиболее религиозных из них реже всего развивалась депрессия, и они могли пройти значительно дальше после выписки из больницы, чем менее религиозные женщины. Полезные для здоровья практики Люди, которые являются активными членами религиозного сообщества, как правило, сохраняют свою физическую функцию и здоровье лучше, чем те, кто не участвует в жизни религиозного сообщества. Некоторые религиозные группы (такие, как мормоны или адвентисты седьмого дня) выступают в защиту поведения, способствующего сохранению здоровья, например, отказа от табака и потребления алкоголя в больших количествах. Члены таких групп менее склонны к развитию расстройств, связанных с употреблением запрещенных веществ, и они живут дольше, чем обычные люди. Социальные преимущества Религиозные верования и практики часто способствуют развитию общества и расширению сети социальной поддержки. Увеличение количества социальных контактов у пожилых людей повышает вероятность того, что заболевание будет выявлено на ранней стадии, и что пожилые люди будут придерживаться режима лечения, потому что члены их сообщества будут общаться с ними и задавать им вопросы об их здоровье и медицинском обслуживании. Пожилые люди, состоящие в таких общественных сетях, менее склонны к неряшливости. Лица, осуществляющие уход Религиозная вера также полезна для лиц, ухаживающих за пожилым человеком. Во многих исследованиях религиозные механизмы преодоления трудностей приводили к улучшению психического здоровья лиц, осуществляющих уход за пожилыми людьми с деменцией, раком или другими серьезными и/или неизлечимыми заболеваниями.

Вредные последствия религии и духовности Религия не всегда приносит пользу. Служение религии может способствовать развитию чрезмерного чувства вины, ограниченности, отсутствия гибкости и тревожности. У людей с обсессивно-компульсивным расстройством, биполярным расстройством, шизофренией или психозами могут развиваться религиозные навязчивые и бредовые идеи. Некоторые люди испытывают сильные чувства отторжения и душевного кризиса, если они не принимаются религиозной общиной, например, из-за их гендерной или сексуальной самоидентификации. Определенные религиозные группы выступают против необходимого психического или физического медицинского обслуживания, включая спасательные меры (например, переливания крови, лечение смертельно опасных инфекций и инсулинотерапия), и могут заменять их религиозными ритуалами (например, молитвы, песнопения или зажжение свечек). Некоторые более жесткие религиозные группы могут изолировать и отдалять пожилых людей от их родственников и более широкого общества.

Роль медицинских работников в религии и духовности Медицинские работники могут обсуждать с пожилыми людьми их религиозные верования, потому что эти верования могут влиять на психическое и физическое здоровье пожилого человека. Знание религиозных верований человека может помочь врачу предоставлять лучший уход в некоторых обстоятельствах: Когда человек тяжело болен, подвержен значительному стрессу или при смерти и просит медицинского специалиста поговорить с ним о религиозных вопросах

Когда человек говорит медицинскому специалисту, что он верующий, и что религия помогает ему справляться с заболеванием

Когда религиозные потребности очевидны и могут влиять на здоровье или поведение человека Когда врачи или другие медицинские работники понимают духовные потребности человека, они могут помочь ему получить необходимую помощь (например, консультации по духовным вопросам, обращение в группы поддержки, участие в религиозных мероприятиях или общение с членами религиозного сообщества). Врачи могут поинтересоваться, являются ли духовные верования важной частью жизни человека, и как эти верования влияют на заботу о своем здоровье. Или же они могут попросить человека описать наиболее важные для них механизмы психологической адаптации. Если человек интересуется религиозными или духовными ресурсами, врачи могут спросить, не существует ли барьеров, препятствующих доступу к таким ресурсам, и могут порекомендовать альтернативные ресурсы. Например, врачи, возможно, смогут предложить услуги транспортировки для пожилых людей, не способных самостоятельно посещать религиозные службы. Иногда пожилые люди предпочитают поговорить с представителем духовенства вместо посещения психолога. Представители духовенства, прошедшие обучение психологическому консультированию и способные распознавать, когда человеку требуется помощь профессионального психолога, могут быть очень полезны. Представители духовенства также могут помочь человеку получить необходимую поддержку по месту жительства, например, посетив его после выписки из больницы или предоставив питание или услуги транспортировки.