Падения у пожилых людей

Падение определяется как непреднамеренное или случайное резкое перемещение на землю или на другой более низкий уровень.

Большинство падений происходит, когда пожилые люди с одним или несколькими физическими заболеваниями, нарушающими способность передвигаться или держать равновесие, сталкиваются с внешним источником опасности.

Многие люди не испытывают симптомов перед падением, однако некоторые ощущают головокружение или имеют другие симптомы.

В результате падения можно получить переломы костей или синяки.

Врачи часто проводят обследования, чтобы оценить роль имеющегося заболевания в произошедшем падении.

Падения возле дома часто можно предотвратить, приняв определенные меры предосторожности.

Вылечив травмы, люди работают с физиотерапевтами для того, чтобы снизить риск последующих падений.

Падения среди пожилых людей случаются часто. Согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в Соединенных Штатах Америки ежегодно падает примерно каждый четвертый человек в возрасте 65 лет или старше, в результате чего в общей сложности падает около 36 миллионов человек в год.

Человек, который упал однажды, с большой долей вероятности упадет снова.

Не все падения приводят к травме. Тем не менее, более одной трети людей, которые падают, сообщают о травме, требующей лечения или ограничивающей их активность по меньшей мере на день. Это означает, что, согласно оценкам, ежегодно регистрируются 8 миллионов травм от падений. Около 20 % падений приводят к серьезным травмам, таким как переломы (включая перелом бедра) или травма головы. Пожилые люди чаще получают переломы при падениях, так как у многих пожилых людей пористые, хрупкие кости (остеопороз). Некоторые травмы, вызванные падением, являются смертельными.

Многие пожилые люди боятся падения. Страх перед падением может стать причиной проблем. Люди могут беспокоиться по поводу выполнения своих обычных дел и из-за этого терять уверенность в себе, и даже независимость. Чтобы преодолеть свои страхи и снизить риск падения, пожилые люди могут предпринять многочисленные меры. Полезно знать причины падений.

Многие пожилые люди неохотно сообщают о падении, потому что ошибочно считают падение нормальной частью старения. Или они боятся, что их активность будет ограничена или что их поместят в учреждение по уходу за пожилыми людьми. Тем не менее, пациенты должны сообщать о падениях своему врачу, даже если он об этом не спрашивает, поскольку врач может предложить способы по предотвращению падения в будущем.

Знаете ли Вы, что...

Причины падений Большинство падений происходит при взаимодействии нескольких факторов. Факторы включают: физические состояния, нарушающие подвижность или равновесие;

использование определенных лекарственных препаратов;

опасности в окружающей среде;

потенциально опасные ситуации. Например, люди, страдающие болезнью Паркинсона и нарушением зрения (физические заболевания, нарушающие подвижность или равновесие), могут споткнуться, зацепившись за удлинительный шнур (внешний источник опасности), спеша к телефону (потенциально опасная ситуация). На физическое состояние человека оказывают влияние изменения, вызванные самим старением, физическая форма, имеющиеся расстройства и принимаемые лекарственные препараты. Вероятно, физическое состояние в большей степени влияет на риск падений, чем внешние источники опасности и опасные ситуации. Неудовлетворительное физическое состояние или нарушение не только увеличивает риск падений, но также влияет и на то, как люди реагируют на источники опасности и опасные ситуации. К физическим нарушениям, увеличивающим риск падений, относятся: Нарушения способности держать равновесие или ходить

Нарушения зрения

Нарушения чувствительности, особенно в стопах

нарушения мышечной силы;

Нарушения когнитивной способности

Изменения артериального давления или сердцебиения Например, потеря мышечной силы может помешать пожилым людям сохранять или восстанавливать равновесие, когда они наступают на неровную поверхность или при ударе. С возрастом люди теряют способность судить о том, где предметы находятся друг относительно друга, и им может потребоваться более яркий свет, чтобы хорошо видеть. Из-за когнитивного нарушения пожилые люди могут забывать принимать меры безопасности при ходьбе, например, держаться за перила при подъеме и спуске по лестнице. Низкое артериальное давление или замедленное сердцебиение могут вызвать обморок или потерю сознания. Причина заключается в том, что проблемы с сердцем могут уменьшать количество крови, попадающей в головной мозг. Риск падения также может увеличиваться из-за приема некоторых лекарственных препаратов. К таким препаратам относятся препараты, влияющие на внимание (например, опиоидные анальгетики, анксиолитики и некоторые антидепрессанты) или снижающие артериальное давление (например, гипотензивные препараты, диуретики и некоторые препараты для лечения заболеваний сердца). Внешние источники опасности являются причиной многих падений. Падения могут происходить по той причине, что человек не заметил источник опасности или недостаточно быстро отреагировал на него после того, как заметил. К внешним источникам опасности, увеличивающим риск падений, относятся: плохое освещение;

напольные коврики;

Скользкие полы

Электрические или удлинительные шнуры или предметы, загораживающие путь

Неровные тротуары и разбитые бордюры

незнакомое окружение. Большинство падений происходит в помещениях. Некоторые падения происходят, когда люди просто стоят. Но большинство происходят во время движения — перемещения с постели, стула или унитаза и обратно, ходьбы, подъема или спуска по лестнице. Во время движения люди могут оступиться, споткнуться или потерять равновесие. Любое движение может быть опасным. Но если люди спешат или их внимание рассеянно, движение становится еще более опасным. Например, спешка в туалет (особенно ночью, когда человек полностью не проснулся, или при слабом освещении) или чтобы ответить на телефонный звонок, либо ходьба во время разговора по беспроводному телефону могут сделать ходьбу более опасной.

Симптомы падений Часто перед падением люди испытывают симптомы. Когда внешний источник опасности или опасная ситуация становятся причиной падения, на это ничего или почти ничего не указывает. Однако если падение частично или полностью вызвано физическим состоянием человека, перед падением можно заметить симптомы. Возможны следующие симптомы: Головокружение или вертиго

Предобморочное состояние

нерегулярное или быстрое, учащенное сердцебиение (ощущение сердцебиения). Падения часто становятся причинами травм, которые с возрастом имеют тенденцию становиться все серьезнее. Больше половины падений приводят хотя бы к легким травмам, таким, как синяки, растяжение связок или мышц. К более серьезным травмам относятся переломы костей, разрывы связок, глубокие порезы и повреждения органов, таких, как почки или печень. Около 2 % падений приводят к переломам бедра. Переломы других костей (плеча, запястья и таза) происходят в результате 5 % падений. Некоторые падения приводят к потере сознания или травме головы. Падения могут стать причиной еще большего количества проблем, если человек не может сразу подняться или позвать на помощь. Такая ситуация может быть пугающей и может вызывать чувство беспомощности. Пребывание на полу после падения, даже в течение нескольких часов, может привести к таким проблемам, как: Обезвоживание

пониженная температура тела (гипотермия);

Пневмония

Рабдомиолиз (разрушение мышц, которое может привести к поражению или нарушению функции почек)

Пролежни Последствия падения могут быть длительными. Около половины людей, которые могли ходить до падения и сломали бедро, не могут ходить так же хорошо после падения, даже после лечения и реабилитации. У людей, перенесших падение, может развиться страх перед падением, лишающий их уверенности в себе. В результате они могут сидеть дома и отказываться от таких занятий, как походы за покупками, посещение друзей и уборка. Когда люди становятся менее активными, их суставы становятся ригидными, а мышцы ослабевают. Ригидные суставы и слабые мышцы могут еще более увеличивать риск падения и еще более затруднять сохранение активности и независимости. Для многих людей падения являются важным аспектом, принимаемым во внимание при принятии решения об их переезде в дом престарелых или интернат для пожилых людей. По всем этим причинам падения могут значительно понизить качество жизни. Некоторые падения могут быть серьезными и в результате привести к смерти. Смерть может наступить сразу, например, при ударе головой о твердую поверхность, вызвавшем неконтролируемое кровоизлияние в головной мозг или в область вокруг головного мозга. Гораздо чаще смерть наступает позже, в результате осложнений или тяжелых травм, полученных при падении.

Диагностика падений Обследование врачом;

Иногда лабораторные анализы Крайне важно сообщать врачу о падении, даже если он не спрашивает об этом, чтобы врач мог выяснить поддающиеся излечению причины, вызвавшие падение. Пациенты могут неохотно рассказывать врачу о своем падении, особенно если они не получили травм, поскольку считают падения неотъемлемой частью старения. Даже люди, получившие серьезные травмы во время падения и прошедшие лечение в отделении неотложной помощи, могут неохотно признавать свое падение. Пожилые люди не хотят, чтобы другие считали, что они беспомощны и теперь должны переехать из своего дома в учреждение с большим контролем, такое как дом престарелых. Чтобы выявить причины падения, врачи спрашивают о том, при каких обстоятельствах произошло падение, в том числе о том, какие симптомы человек испытывал непосредственно перед падением (например, головокружение, системное головокружение и ощущение сердцебиения), и о том, какие занятия могли стать причиной падения. Они просят возможных свидетелей падения описать, что они видели. Врачи также спрашивают о приеме лекарственных препаратов, рецептурных и безрецептурных, об употреблении алкоголя, что могло способствовать падению. Врачи спрашивают, не терял ли пациент сознание, и смог ли он подняться самостоятельно, без чьей-либо помощи. Врачи в первую очередь проводят физикальное обследование на предмет травм и для получения информации о возможных причинах падения. Обследование предусматривает следующие процедуры: Измерение артериального давления: Если артериальное давление снижается при вставании, причиной падения могла быть ортостатическая гипотензия.

Тоны сердца: С помощью стетоскопа врачи слушают сердце для выявления признаков чрезмерно замедленной частоты сердечных сокращений, аритмии, проблем, связанных с клапанами, и сердечной недостаточности.

Оценка мышечной силы и диапазона движений: Врачи осматривают спину и ноги и выполняют проверку на предмет проблем со ступнями.

Оценка зрения и обследование нервной системы: Врачи проверяют такие функции нервной системы, как мышечная сила, координация, чувство положения тела и равновесие. Врачи иногда просят людей выполнить некоторые обычные действия, например, сесть на стул и затем встать и пройтись или подняться на ступеньку. Наблюдая за этими действиями, врачи могут выявить заболевания, ставшие причиной падения. Если падение было вызвано внешним источником опасности и не привело к серьезным травмам, врачи могут не проводить обследования. Однако если физическое состояние человека могло стать одной из причин падения, может понадобиться провести обследования. Например, если физикальное обследование выявило признаки проблем с сердцем, может быть проведена электрокардиография (ЭКГ) для регистрации частоты сердечных сокращений и сердечного ритма. Это обследование занимает несколько минут и проводится в кабинете врача, либо человека могут попросить носить портативное устройство для регистрации ЭКГ (холтеровский монитор) в течение 1 или 2 дней. Анализы крови, такие, как общий анализ крови и измерение уровня электролитов, могут помочь людям, испытывающим головокружение или предобморочное состояние. При подозрении на нарушения со стороны нервной системы может быть выполнена компьютерная томография (КТ) или магнитно-резонансная томография (МРТ) головы.

Лечение при падениях Лечение травм, полученных при падении;

лечение заболеваний, которые могут привести к падениям;

Физиотерапия Первоочередной задачей является лечение травм, таких, как травмы головы, переломы и растяжения связок или мышц. Следующей задачей является предотвращение последующих падений путем лечения заболеваний, которые могли быть причиной падения. Например, людям с очень медленной частотой сердечных сокращений, сопровождающейся головокружением, можно имплантировать кардиостимулятор. По возможности следует прекратить прием потенциально опасных лекарственных препаратов, снизить их дозы или назначить вместо них другие лекарственные препараты. Физиотерапевты и трудотерапевты могут помочь пожилым людям улучшить способность ходить и держать равновесие, а также вернуть уверенность в себе после падения. Они могут дать советы о том, как избежать падений. Терапевты также могут помочь людям оставаться активными. Физиотерапия, упражнения на равновесие и растяжку, выполняемые под присмотром, помогут снизить риск падения.

Профилактика падений Пожилые люди могут принять много простых, практических мер, чтобы снизить риск падения. Регулярные физические упражнения: Упражнения с поднятием тяжестей или сопротивлением помогут укрепить слабые ноги и тем самым улучшить устойчивость во время ходьбы. Гимнастика тай-чи и упражнения на равновесие, такое как стояние на одной ноге, помогут улучшить равновесие. Программы тренировок должны быть индивидуализированы в соответствии с потребностями человека. Многие центры для пожилых лиц, центры Христианской ассоциации молодых людей (Young Men Christian Association, YMCA) или другие оздоровительные клубы предлагают бесплатные или недорогие групповые тренировки, разработанные для пожилых лиц.

Ношение подходящей обуви: Лучше всего носить обувь с твердой, нескользкой подошвой, поддержкой щиколотки и низким каблуком.

Медленно вставать из положения сидя или лежа и делать паузу перед тем, как начать движение: Эта стратегия помогает предотвращать головокружение, поскольку она дает организму время приспособиться к изменению позы.

Научиться простому упражнению для головы: Простое упражнение для головы, которое называется маневром Эпли, иногда помогает пожилым людям с системным головокружением, которое называется доброкачественным пароксизмальным позиционным системным головокружением (ДППГ). Маневр Эпли предусматривает повороты головой особым образом. В первый раз это упражнение обычно выполняет врач, но можно научиться делать его самостоятельно, если его требуется делать многократно.

Проверка принимаемых лекарственных препаратов: Можно попросить врача или другого медицинского специалиста проверить все принимаемые рецептурные и безрецептурные лекарственные препараты, чтобы узнать, не может ли какой-либо из них увеличивать риск падений. Если такие лекарственные препараты будут обнаружены, врачи, возможно, смогут снизить их дозу или отменить совсем.

Регулярные проверки зрения: Получение и ношение подходящих очков может помочь предотвратить падения. Также может помочь лечение глаукомы или катаракты, ограничивающей поле зрения.

Консультация с физиотерапевтом о том, как можно снизить риск падений: Некоторым пожилым людям требуется помощь физиотерапевта, чтобы тренироваться ходить, особенно если им приходится пользоваться вспомогательным приспособлением, например, ходунками или тростью (см. рисунок Правильная высота). Физиотерапевты могут помочь подобрать другие вспомогательные приспособления (например, съемную ножную доску для инвалидной коляски) и обучить их использованию. Правильная высота Внешние источники опасности иногда можно устранить или скорректировать (см. таблицу Контрольный список для профилактики падений дома). Можно улучшить освещение, увеличив количество ламп или изменив их тип.

Выключатели можно расположить таким образом, чтобы до них было легко дотянуться. Можно использовать светильники, реагирующие на движение, или включающиеся при прикосновении к ним. Может использовать ночник.

Особенно важно обеспечить хорошее освещение лестниц (внутри и снаружи помещения), а также уличных зон, которые используются в ночное время. Лестницы должны быть оборудованы не скользящими ступеньками и прочными, надежными перилами. Чтобы пометить ступеньки, можно использовать разноцветный лейкопластырь.

Электрические и удлинительные шнуры, лежащие на проходе, можно убрать, добавив дополнительные электрические розетки, или же шнуры можно закрепить над дверными проемами или под напольными покрытиями.

Предметы, в беспорядке лежащие на полу, в коридорах и на лестницах, можно убрать на хранение в другое место.

Напольные покрытия (включая коврики и линолеум) с разрывами или скрученными краями нужно отремонтировать, закрепить или заменить.

Незакрепленные напольные коврики можно убрать, приклеить или прибить, также можно использовать коврики с нескользящей основой.

Мебель должна быть достаточно стабильной, чтобы выдержать вес человека, который опирается на края стола или подлокотники и спинку кресла.

Рядом с унитазами, ванными и другими местами, где нужно держаться за что-либо, чтобы встать, можно установить поручни. Поручни необходимо устанавливать правильно, чтобы они не отрывались от стены.

Также можно использовать приподнятые туалетные сиденья.

Душ может быть оснащен противоскользящими полосками, резиновым ковриком или сиденьем.

В ванной комнате и на кухне следует использовать противоскользящие коврики.

Часто используемые предметы обихода можно хранить в шкафах, буфетах или других местах на уровне от талии до глаз, чтобы их можно было легко достать без необходимости тянуться вверх или нагибаться. Знание того, как безопасно выйти из потенциально опасной ситуации, может быть более важно, чем устранение внешних источников опасности. Иногда следует уделять больше внимания потенциальным источникам опасности и думать о том, как можно более безопасно выполнять повседневные дела. Например, они могут расставить по дому беспроводные телефоны или носить мобильный телефон в кармане, чтобы им не приходилось спешить к телефону. Падения не всегда можно предотвратить. Так люди, склонные к переломам бедра, например, страдающие остеопорозом, должны максимально укреплять прочность своих костей, принимая достаточное количество кальция и витамина D, а также дополнительные рецептурные лекарственные препараты, помогающие замедлять потерю костной ткани. Некоторые люди в учреждениях сестринского ухода и ухода за престарелыми могут рассмотреть целесообразность ношения протектора бедра, нижнего белья с пластиковой и пенопластовой накладкой над бедром. Протекторы бедра могут предотвратить переломы бедра при регулярном ношении в учреждениях по уходу, однако их эффективность для людей, проживающих самостоятельно дома, не доказана. Знание того, что нужно делать в случае падения, может помочь пожилым людям меньше бояться упасть. Если пожилой человек упал и не может подняться, он может перевернуться на живот, доползти до предмета мебели (или другой конструкции, которая способна выдержать его вес) и подтянуться. Пожилые люди также должны иметь возможность позвать на помощь. Люди, перенесшие несколько падений, могут расположить телефонный аппарат таким образом, чтобы до него можно было дотянуться с пола. Другой вариант — установить персональную систему экстренного реагирования (устройство для вызова неотложной медицинской помощи), которая подаст сигнал, если человеку потребуется помощь. Большинство таких систем оснащены кнопкой вызова, которую носят на шее. Для вызова помощи необходимо нажать на эту кнопку. Таблица Контрольный список для профилактики падений дома Таблица