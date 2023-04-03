Общие сведения о жестоком обращении с пожилыми людьми

Под жестоким обращением с пожилыми людьми подразумевается причинение вреда или угроза причинения вреда пожилому человеку со стороны другого человека.

Жестокое обращение с пожилыми людьми может означать причинение вреда физически или словесно или отказ в необходимых вещах. Обычно случаи жестокого обращения учащаются и усугубляются с течением времени. У пожилых людей, подвергшихся жестокому обращению, чаще наблюдаются травмы, плохое физическое здоровье, психологические травмы, повторные госпитализации, финансовые потери и преждевременная смерть по сравнению с пожилыми людьми, не подвергшимися жестокому обращению.

Каждый год в Соединенных Штатах Америки тысячи пожилых людей подвергаются жестокому или ненадлежащему обращению. Виновником обычно выступает член семьи, чаще всего взрослый ребенок, ухаживающий за пожилым человеком. Иногда с пожилыми людьми жестоко обращаются лица, предоставляющие профессиональный уход, такие как сотрудники медико-социальной помощи на дому или работники домов престарелых и других учреждений.

Во всем мире каждый шестой человек старше 60 лет, проживающий в домашних условиях, подвергается жестокому обращению. Примерно 12 % этих людей являются жертвами нескольких различных видов насилия.

Количество сообщений о жестоком обращении с пожилыми людьми увеличилось во время пандемии COVID-19, возможно из-за повышенной уязвимости жертв и большего стресса или числа факторов, провоцирующих насилие вследствие социальной изоляции, финансовых трудностей и плохого психического здоровья. Кроме того, уровень физического и эмоционального насилия был значительно выше, и жертвы с большей вероятностью подвергались одновременно нескольким видам жестокого обращения.

Лица, ухаживающие за пожилыми людьми, часто бывают перегружены обязанностями по уходу, не имеют необходимой подготовки или ресурсов или не знают, что от них требуется. Они также могут становиться все более изолированными от общества, что иногда усугубляет их обиду и делает жестокое обращение более вероятным. Многие лица, ухаживающие за пожилыми людьми, не хотят жестоко обращаться с ними и иногда даже не знают, что они это делают.

Распространенные виды жестокого обращения с пожилыми людьми включают физическое насилие, сексуальное насилие, психологическое насилие, пренебрежение и финансовые злоупотребления. Многие формы жестокого обращения часто наблюдаются одновременно.

Физическое насилие — это использование силы для причинения вреда или угрозы причинения вреда человеку. Примеры: нанесение ударов или толчков, встряхивание, избиение, ограничение свободы и насильственное кормление. К возможным признакам физического насилия относятся необъяснимые травмы или травмы, не поддающиеся адекватному лечению, ожоги, следы от веревки, сломанные очки, царапины, порезы и синяки. Отказ лица, ухаживающего за пожилым человеком, оставить его наедине с посетителями или медицинскими специалистами, может поднять вопрос о физическом насилии.

Сексуальное насилие — это половой контакт без согласия другого человека, путем применения силы или угрозы применения силы. Примеры: ощупывание половых органов и изнасилование. Синяки вокруг груди и половых органов или необъяснимое кровотечение из влагалища или заднего прохода могут указывать на сексуальное насилие. Однако сексуальное насилие не всегда приводит к физическим травмам.

Психологическое насилие — использование слов или действий для того, чтобы вызвать эмоциональный стресс или страдания. Оно может включать:

высказывание угроз, оскорблений и резких команд;

игнорирование человека (например, не разговаривать с человеком долгое время или после того, как к нему обратились);

обращение с пожилым человеком как с ребенком (инфантилизация), иногда с целью заставить человека зависеть от обидчика.

Люди, подвергающиеся психологическому насилию, могут стать пассивными и замкнутыми, встревоженными или подавленными.

Пренебрежение — это отказ в пище, лекарствах, личной гигиене и других необходимых вещах. Некоторые пожилые люди пренебрежительно относятся к себе (это называется неряшливостью). К другим пренебрежительно относятся те, кто за ними ухаживает. Отказ в необходимых вещах может быть сознательным или вызван забывчивостью или недосмотром по причине безответственности или невнимательности того, кто ухаживает за пожилым человеком. К признакам пренебрежения относятся:

Потеря веса из-за недостаточного питания

Сухость кожи и рта из-за обезвоживания

Неприятный запах из-за недостаточной гигиены

Пролежни на ягодицах или пятках от слишком долгого сидения или лежания в одном положении

Отсутствие необходимых вспомогательных устройств, таких как очки, слуховые аппараты или зубные протезы.

Пропуск назначенных приемов у врача или отсутствие лечения в случае очевидного ухудшения симптомов заболеваний.

Некоторые лица, ухаживающие за пожилыми людьми, не знают, что их обращение с пожилыми людьми переходит черту, отделяющую далекое от идеала обращение от пренебрежения. Им может не хватать понимания того, каким должен быть адекватный и подходящий уход, или они могут иметь очень разные понятия о том, какое поведение является приемлемым, а какое — нет. Иногда пренебрежение возникает на почве безвыходных обстоятельств, таких, как финансовые трудности, несмотря на лучшие намерения лица, ухаживающего за пожилым человеком. Иногда лица, ухаживающие за пожилыми людьми, хотят, но не имеют возможности предоставлять надлежащий уход по причине своих собственных физических ограничений или психического расстройства. Например, они физически могут быть не способны купать пожилого человека или запомнить дать ему лекарство.

Финансовое насилие — это эксплуатация собственности или денежных средств человека. Она заключается в следующем:

мошенничество;

давление на пожилого человека с целью распределения активов;

безответственное распоряжение деньгами пожилого человека.

Лицо, ухаживающее за пожилым человеком, может тратить большую часть дохода пожилого человека на себя и отдавать пожилому человеку только минимум.

Ограничение свободы пожилого человека в принятии таких важных решений, как с кем общаться и как тратить деньги, иногда считается еще одной формой насилия.

Факторы риска жестокого обращения с пожилыми людьми Любой пожилой человек, независимо от состояния его здоровья, может подвергаться жестокому обращению. Однако случаи жесткого обращения чаще происходят, если пожилой человек: физически слаб, часто по причине хронических расстройств, приводящих к потере трудоспособности;

испытывает проблемы с выполнением повседневных задач;

испытывает трудности с общением;

изолирован от общества;

страдает деменцией, дезориентацией или другой формой умственного нарушения. Жестокое обращение также более вероятно, если виновник: зависит от пожилого человека в финансовом плане или проживает вместе с ним;

употребляет алкоголь или наркотики;

страдает психическим расстройством, таким как шизофрения;

раньше проявлял жестокость;

находится в состоянии стресса, например, по причине финансовых проблем или смерти родственника;

не имеет необходимых навыков и ресурсов, из-за чего уход за пожилым человеком становится удручающим;

страдает расстройством (таким, как деменция), которое делает его возбужденным или жестоким (даже если раньше у него был кроткий характер).

Когда следует подозревать жестокое обращение с пожилыми людьми Врачи, медсестры, социальные работники, друзья и члены семьи часто не распознают признаки жестокого обращения. Признаки жесткого обращения бывает трудно отличить от других проблем. Например, если у пожилого человека произошел перелом бедра, медицинские специалисты, возможно, не смогут определить, что стало причиной — физическое насилие или остеопороз, падения, или и то, и другое (гораздо более распространенная причина). Кроме того, если пожилой человек дезориентирован, медицинские специалисты могут не принимать всерьез его жалобы на насилие, и насилие останется нераспознанным. Когда в жизни у пожилых людей возникают определенные проблемы или происходят определенные изменения, члены семьи и друзья, а также медицинские специалисты должны знать, что причиной этого может быть жестокое обращение. К таким проблемам относятся: плохая гигиена или неприятный запах;

Пролежни

потеря массы тела и сухость во рту;

пропажа очков, слуховых аппаратов или зубных протезов;

многочисленные синяки, синяки в местах, которые обычно нельзя поранить случайно (например, в области ягодиц), или синяки в форме различных предметов (таких, как столовый прибор, палка или ремень);

следы от веревки;

переломы костей;

царапины и порезы;

тревога, депрессия или уход в себя и пассивность;

внезапные финансовые изменения (такие, как изменение завещания, потеря денег или других активов или добавление имен в банковскую карту пожилого человека). Поведение лица, ухаживающего за пожилым человеком, может также указывать на жесткое обращение, как в следующих случаях: не дает пожилому человеку говорить;

обращается с пожилым человеком как с ребенком;

дает неправдоподобные объяснения полученных травм. Если медицинские работники подозревают насилие, они проводят опрос пожилого человека, а также возможного обидчика. Они могут проводить беседы с другими людьми, которые знакомы с пожилым человеком, иногда наедине. Специалисты могут использовать опросники, предназначенные для выявления жестокого обращения с пожилыми людьми. Они могут задавать общие вопросы о чувстве безопасности, а также прямые вопросы о возможном плохом обращении. Медицинские работники также тщательно осматривают пациента, чтобы выявить признаки жестокого обращения. Для выявления признаков и/или осложнений жестокого обращения, а также для документального оформления жестокого обращения при наличии его признаков могут потребоваться визуализирующие исследования и анализы крови. Медицинские работники также оценивают имеющиеся у пожилого человека обстоятельства, в том числе следующие: социальные и финансовые ресурсы, чтобы определить, имеет ли место финансовое насилие, и помочь организовать условия жизни таким образом, чтобы пожилой человек был защищен (например, найти ему другое жилье или нанять профессионального опекуна);

психический статус;

настроение для выявления депрессии, тревожности, гнева и страха;

способность выполнять повседневные действия;

любые физические ограничения, которые препятствуют самозащите. Если требуется помощь в выполнении повседневных действий, медицинские работники определяют, обладает ли лицо, осуществляющее уход, достаточными эмоциональными, финансовыми и интеллектуальными способностями для выполнения задачи. В противном случае необходимо найти нового опекуна.