Простатит — это нарушение, при котором наблюдается боль и опухание либо воспаление предстательной железы (либо оба указанных состояния).

Причиной простатита иногда является бактериальная инфекция.

При простатите может наблюдаться боль в области между мошонкой и задним проходом или в нижней части спины, в половом члене или яичках.

У мужчин отмечаются частые и неотложные позывы к мочеиспусканию, при этом мочеиспускание, эрекция, эякуляция и дефекация могут быть болезненными.

Проводится посев мочи и (иногда) жидкостей, выделяемых предстательной железой.

Для лечения бактериальной инфекции применяются антибиотики.

При симптомах простатита, вне зависимости от причины, могут применяться теплые сидячие ванны, методики расслабления и лекарственные препараты.

Предстательная железа у мужчин находится прямо под мочевым пузырем и окружает мочеиспускательный канал. Эта железа, наряду с прилежащими семенными пузырьками, производит значительную часть жидкости, которая образует эякулят человека (семенную жидкость). У молодых мужчин предстательная железа имеет размеры грецкого ореха, но с возрастом она увеличивается.

Мужские репродуктивные органы

Обычно причина развития простатита неизвестна. Простатит может быть вызван бактериальной инфекцией, распространившейся в предстательную железу из мочевыводящих путей либо из кровотока. Бактериальные инфекции могут развиваться медленно и иногда рецидивируют (наблюдается хронический бактериальный простатит) либо развиваются быстро (острый бактериальный простатит). У некоторых людей наблюдается хронический простатит при отсутствии бактериальной инфекции. В таких случаях воспаление может отсутствовать. Иногда простатит без бактериальной инфекции вызывает воспаление, которое не сопровождается какими-либо симптомами.

Симптомы простатита Во всех случаях, когда простатит вызывает симптомы у пациента, многие из симптомов вызваны спазмом мышц мочевого пузыря и таза, в особенности в области между мошонкой и задним проходом (в промежности). У пациента появляется боль в промежности, нижней части спины, а также, зачастую, в половом члене и яичках. У мужчин также может повыситься частота и неотложность позывов к мочеиспусканию, при этом мочеиспускание может сопровождаться болью или жжением. Боль может затруднять достижение эрекции или эякуляции, и эти процессы могут даже быть болезненными. Может развиться запор, делающий опорожнение кишечника болезненным. При остром бактериальном простатите обычно наблюдаются более тяжелые симптомы. Некоторые симптомы, такие как лихорадка и озноб, затруднение мочеиспускания, а также появление крови в моче, возникают более часто. Бактериальный простатит может привести к образованию скоплений гноя (абсцессов) в предстательной железе, или к эпидидимиту (воспаление придатка яичка).

Диагностика простатита Физикальное обследование

анализ мочи и посев мочи; Диагностика простатита обычно проводится на основе симптомов, результатов физикального обследования, результатов анализа мочи (общего анализа мочи) и посева мочи. Во время обследования предстательной железы через прямую кишку при простатите, орган может оказаться опухшим и болезненно чувствительным к прикосновению, в особенности у мужчин с острым бактериальным простатитом. Образцы мочи, а иногда и жидкостей, выходящих из полового члена после массирования предстательной железы в ходе обследования, берутся на анализ и посев. При общем анализе мочи могут быть обнаружены лейкоциты, что указывает на воспаление, или бактерии, что указывает на инфекцию. Обнаружение бактерий при посеве мочи указывает на то, что в какой-то из частей мочевыводящих путей наблюдается инфекция. В противоположность этому, обнаружение инфекционного возбудителя в жидкости, выделяемой предстательной железой, определенно указывает на то, что инфекционный процесс происходит в предстательной железе. В случае развития простатита без бактериальной инфекции, посев мочи не выявит инфекционного возбудителя.