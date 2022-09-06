Простатит — это нарушение, при котором наблюдается боль и опухание либо воспаление предстательной железы (либо оба указанных состояния).
Причиной простатита иногда является бактериальная инфекция.
При простатите может наблюдаться боль в области между мошонкой и задним проходом или в нижней части спины, в половом члене или яичках.
У мужчин отмечаются частые и неотложные позывы к мочеиспусканию, при этом мочеиспускание, эрекция, эякуляция и дефекация могут быть болезненными.
Проводится посев мочи и (иногда) жидкостей, выделяемых предстательной железой.
Для лечения бактериальной инфекции применяются антибиотики.
При симптомах простатита, вне зависимости от причины, могут применяться теплые сидячие ванны, методики расслабления и лекарственные препараты.
Предстательная железа у мужчин находится прямо под мочевым пузырем и окружает мочеиспускательный канал. Эта железа, наряду с прилежащими семенными пузырьками, производит значительную часть жидкости, которая образует эякулят человека (семенную жидкость). У молодых мужчин предстательная железа имеет размеры грецкого ореха, но с возрастом она увеличивается.
Мужские репродуктивные органы
Обычно причина развития простатита неизвестна. Простатит может быть вызван бактериальной инфекцией, распространившейся в предстательную железу из мочевыводящих путей либо из кровотока. Бактериальные инфекции могут развиваться медленно и иногда рецидивируют (наблюдается хронический бактериальный простатит) либо развиваются быстро (острый бактериальный простатит). У некоторых людей наблюдается хронический простатит при отсутствии бактериальной инфекции. В таких случаях воспаление может отсутствовать. Иногда простатит без бактериальной инфекции вызывает воспаление, которое не сопровождается какими-либо симптомами.
Симптомы простатита
Во всех случаях, когда простатит вызывает симптомы у пациента, многие из симптомов вызваны спазмом мышц мочевого пузыря и таза, в особенности в области между мошонкой и задним проходом (в промежности). У пациента появляется боль в промежности, нижней части спины, а также, зачастую, в половом члене и яичках. У мужчин также может повыситься частота и неотложность позывов к мочеиспусканию, при этом мочеиспускание может сопровождаться болью или жжением. Боль может затруднять достижение эрекции или эякуляции, и эти процессы могут даже быть болезненными. Может развиться запор, делающий опорожнение кишечника болезненным.
При остром бактериальном простатите обычно наблюдаются более тяжелые симптомы. Некоторые симптомы, такие как лихорадка и озноб, затруднение мочеиспускания, а также появление крови в моче, возникают более часто. Бактериальный простатит может привести к образованию скоплений гноя (абсцессов) в предстательной железе, или к эпидидимиту (воспаление придатка яичка).
Диагностика простатита
Физикальное обследование
анализ мочи и посев мочи;
Диагностика простатита обычно проводится на основе симптомов, результатов физикального обследования, результатов анализа мочи (общего анализа мочи) и посева мочи. Во время обследования предстательной железы через прямую кишку при простатите, орган может оказаться опухшим и болезненно чувствительным к прикосновению, в особенности у мужчин с острым бактериальным простатитом. Образцы мочи, а иногда и жидкостей, выходящих из полового члена после массирования предстательной железы в ходе обследования, берутся на анализ и посев.
При общем анализе мочи могут быть обнаружены лейкоциты, что указывает на воспаление, или бактерии, что указывает на инфекцию. Обнаружение бактерий при посеве мочи указывает на то, что в какой-то из частей мочевыводящих путей наблюдается инфекция. В противоположность этому, обнаружение инфекционного возбудителя в жидкости, выделяемой предстательной железой, определенно указывает на то, что инфекционный процесс происходит в предстательной железе. В случае развития простатита без бактериальной инфекции, посев мочи не выявит инфекционного возбудителя.
Лечение простатита
При наличии бактериальной инфекции применяются антибиотики.
При отсутствии инфекции лечение направлено на облегчение симптомов, например массаж простаты, сидячие ванны, биологическая обратная связь, препараты и процедуры.
Отсутствие инфекции
Если посев не выявил бактериальной инфекции, то добиться излечения простатита зачастую сложно. Большинство методик лечения данной разновидности простатита облегчают симптомы, но не позволяют полностью вылечить заболевание. Симптоматическое лечение также может применяться при хроническом бактериальном простатите. Тем не менее, неясно, насколько такое лечение эффективно.
Немедикаментозные методики включают периодический массаж предстательной железы (проводится врачом, который помещает палец в прямую кишку), а также принятие теплых сидячих ванн. Также применяются релаксационные методики (биологическая обратная связь) для облегчения спазма и боли в мышцах таза.
Среди медикаментозных методик лечения могут применяться размягчители стула, которые облегчают боль при дефекации, возникающей у пациентов с запором. Анальгетики и противовоспалительные препараты могут облегчить боль и опухание тканей вне зависимости от места возникновения симптомов. Альфа-адреноблокаторы (такие как доксазозин, теразозин, тамсулозин, альфузозин и силодозин) могут облегчить симптомы, расслабляя мышцы предстательной железы. Антибиотики также иногда облегчают симптомы небактериального простатита, однако причины этого положительного эффекта пока неизвестны.
Если, несмотря на лечение, у пациента наблюдаются тяжелые симптомы, то в качестве окончательной спасительной методики может быть применено хирургическое вмешательство с частичным или полным удалением предстательной железы. Альтернативной методикой является разрушение предстательной железы микроволновой энергией или лазером.
Инфекция
Для лечения острого бактериального простатита применяются антибиотики, способные проникнуть в ткани предстательной железы (например, ципрофлоксацин или триметоприм/сульфаметоксазол); длительность курса лечения составляет не менее 30 дней. Если антибиотик применяется в течение менее длительного периода, это может привести к развитию хронической инфекции. Большинство мужчин могут проходить лечение на дому, принимая антибиотики перорально, однако в некоторых случаях необходима госпитализация и внутривенное введение антибиотиков.
Хронический бактериальный простатит иногда трудно вылечить. Для лечения применяются антибиотики, способные проникать в ткани предстательной железы, при этом длительность лечения составляет по крайней мере 6 недель.
В случае возникновения абсцесса предстательной железы обычно требуется хирургическое дренирование.