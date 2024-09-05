Уход за собой во время беременности

Для обеспечения питания плода среднее количество дополнительных калорий, которые беременные женщины должны потреблять (у женщин, которые начинают беременность с индексом массы тела [ИМТ] в нормальном диапазоне), варьируется в зависимости от триместра:

первый триместр (без дополнительных калорий);

второй триместр (приблизительно 340 ккал в сутки дополнительно);

третий триместр (приблизительно 450 ккал в сутки дополнительно).

Рацион питания должен быть сбалансированным и включать свежие фрукты, зерновые и овощи (см. Здоровое питание во время беременности: краткие советы). Следует выбирать продукты с высоким содержанием клетчатки. Рыба содержит питательные вещества, важные для роста и развития плода и грудного ребенка. Однако беременные женщины должны выбирать рыбу с низким содержанием ртути. См. Ртуть в морепродуктах для получения дополнительной информации.

Врачи рекомендуют беременным женщинам ежедневно принимать комплексы пренатальных витаминов, содержащие железо и фолаты, даже при полноценном питании.

Во время беременности требуется удвоенное количество железа. Большинство витаминов для беременных содержат рекомендуемую суточную норму железа во время беременности. Если женщина страдает анемией или анемия развивается во время беременности, возможно, ей следует принимать большую дозу железа, чем другим беременным женщинам. Препараты железа могут вызывать незначительное расстройство желудка и запор.

Для профилактики все беременные женщины и женщины, которые планируют или могут забеременеть, должны ежедневно принимать добавки, содержащие от 400 до 800 микрограммов фолата (фолиевой кислоты). Такие дозы часто содержатся в безрецептурных средствах, таких, как витаминные комплексы. Дефицит фолатов повышает риск рождения ребенка с врожденным дефектом головного или спинного мозга (дефектом нервной трубки), таким, как расщепление позвоночника. Женщины, у которых уже есть ребенок с пороком развития нервной трубки, должны начать принимать фолат за 3 месяца до зачатия и продолжать его прием до 12 недель беременности, причем в дозировке 4000 микрограммов — намного больше, чем обычно рекомендуется.

Беременным женщинам следует соблюдать меры предосторожности при обращении с продуктами питания, избегать употребления в пищу недоваренного мяса или рыбы, а также некоторых морепродуктов с высоким содержанием ртути. Они также должны избегать продуктов с высоким риском заражения листериями (Listeria), в том числе: