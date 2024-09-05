Уход за собой во время беременности

Беременным женщинам следует обсудить со своим медицинским работником, чего ожидать во время беременности, включая обычные изменения во время беременности, ощущения и движения плода, диету, увеличение массы тела, психическое здоровье, рекомендуемые профилактические меры и укрепление здоровья.
Диета и пищевые добавки
Для обеспечения питания плода среднее количество дополнительных калорий, которые беременные женщины должны потреблять (у женщин, которые начинают беременность с индексом массы тела [ИМТ] в нормальном диапазоне), варьируется в зависимости от триместра:
первый триместр (без дополнительных калорий);
второй триместр (приблизительно 340 ккал в сутки дополнительно);
третий триместр (приблизительно 450 ккал в сутки дополнительно).
Рацион питания должен быть сбалансированным и включать свежие фрукты, зерновые и овощи (см. Здоровое питание во время беременности: краткие советы). Следует выбирать продукты с высоким содержанием клетчатки. Рыба содержит питательные вещества, важные для роста и развития плода и грудного ребенка. Однако беременные женщины должны выбирать рыбу с низким содержанием ртути. См. Ртуть в морепродуктах для получения дополнительной информации.
Врачи рекомендуют беременным женщинам ежедневно принимать комплексы пренатальных витаминов, содержащие железо и фолаты, даже при полноценном питании.
Во время беременности требуется удвоенное количество железа. Большинство витаминов для беременных содержат рекомендуемую суточную норму железа во время беременности. Если женщина страдает анемией или анемия развивается во время беременности, возможно, ей следует принимать большую дозу железа, чем другим беременным женщинам. Препараты железа могут вызывать незначительное расстройство желудка и запор.
Для профилактики все беременные женщины и женщины, которые планируют или могут забеременеть, должны ежедневно принимать добавки, содержащие от 400 до 800 микрограммов фолата (фолиевой кислоты). Такие дозы часто содержатся в безрецептурных средствах, таких, как витаминные комплексы. Дефицит фолатов повышает риск рождения ребенка с врожденным дефектом головного или спинного мозга (дефектом нервной трубки), таким, как расщепление позвоночника. Женщины, у которых уже есть ребенок с пороком развития нервной трубки, должны начать принимать фолат за 3 месяца до зачатия и продолжать его прием до 12 недель беременности, причем в дозировке 4000 микрограммов — намного больше, чем обычно рекомендуется.
Беременным женщинам следует соблюдать меры предосторожности при обращении с продуктами питания, избегать употребления в пищу недоваренного мяса или рыбы, а также некоторых морепродуктов с высоким содержанием ртути. Они также должны избегать продуктов с высоким риском заражения листериями (Listeria), в том числе:
сырую или недоваренную рыбу, морепродукты, мясо, птицу или яйца;
непастеризованный сок, молоко или сыр;
консервированное или копченое мясо, копченые морепродукты и хот-доги (если они не разогреты до температуры кипения);
салаты из готового мяса или морепродуктов, такие как салат с ветчиной, куриный салат или салат с тунцом;
сырые ростки, включая ростки люцерны, клевера, редиса и маша.
Повышение массы тела
То, сколько веса женщина должна набрать во время беременности, зависит от ее индекса массы тела (ИМТ) до беременности. ИМТ — это масса тела в килограммах, разделенная на возведенный в квадрат рост в метрах; этот показатель используется для определения степени соответствия массы человека и его роста. Женщинам с высоким ИМТ следует набирать меньше веса во время беременности, чем женщинам с нормальным или недостаточным ИМТ. Во время беременности женщина средних размеров должна прибавить в весе около 11,5–16 кг.
Во время беременности не рекомендуется соблюдать диету для похудения даже женщинам с ожирением, так как некоторое увеличение массы тела является необходимым для нормального развития плода. Соблюдение диеты сокращает поступление питательных веществ к плоду.
Увеличение массы тела во время беременности
Категории массы тела до беременности
ИМТ
Общий набор массы тела
Недостаток массы тела
Менее 18,5
12,5–18 кг
Нормальная масса тела
18,5–24,9
11,5–16 кг
Избыточная масса тела
25,0–29,9
7,0–11,5 кг
Ожирение (в том числе тяжелое ожирение)
30,0 и выше
5–9 кг
ИМТ = индекс массы тела, который равен массе тела в килограммах, деленной на квадрат роста в метрах; кг - килограмм.
По материалам Rasmussen KM, Yaktine AL, Institute of Medicine (US) and National Research Council (US) Committee to Reexamine IOM Pregnancy Weight Guidelines, eds: Weight Gain During Pregnancy: Reexamining the Guidelines [«Увеличение массы тела во время беременности: пересмотр рекомендаций»]. Washington (DC): National Academies Press (US); 2009 and American College of Obstetricians and Gynecologists:ACOG Committee opinion no. 548: weight gain during pregnancy. Obstet Gynecol. 2013 (reaffirmed 2023);121(1):210-212. doi:10.1097/01.aog.0000425668.87506.4c).
Физическая нагрузка
Физические упражнения во время беременности несут минимальные риски и доказали свою пользу для большинства беременных женщин, включая поддержание или улучшение физической формы, контроль увеличения массы тела во время беременности, уменьшение боли в пояснице и, возможно, снижение риска развития диабета беременных или преэклампсии. Большинство женщин во время беременности могут продолжать свою обычную деятельность и физические нагрузки. Хорошим выбором являются виды спорта, не требующие больших усилий, такие, как плавание и быстрая ходьба. Также возможны такие интенсивные виды спорта, как бег и езда верхом на лошади, но заниматься ими следует осторожно во избежание травм, особенно в области живота. Следует избегать контактных видов спорта.
Половой контакт
Во время беременности половой акт считается безопасным при отсутствии у женщины вагинального кровотечения, боли в малом тазу или во влагалище, истекания амниотической жидкости или сокращений матки. В противном случае половой активности следует избегать.
Лекарственные препараты, употребление психоактивных веществ и воздействие токсических веществ
Как правило, во время беременности рекомендуется избегать приема лекарственных препаратов. Однако иногда принимать лекарственные препараты необходимо. Беременной женщине следует проконсультироваться с врачом перед приемом каких-либо лекарственных препаратов, в том числе безрецептурных препаратов, таких как аспирин, или лекарственных средств растительного происхождения, особенно в первые 3 месяца беременности. Женщины, принимающие лекарственные препараты для лечения какого-либо заболевания (такого как диабет или повышенное артериальное давление) и планирующие забеременеть, должны поговорить со своим врачом о том, безопасно ли продолжать прием лекарственных препаратов и необходимы ли изменения.
Беременные женщины не должны употреблять алкоголь, табак (и должны избегать пассивного курения), коноплю и запрещенные наркотики. Потребление кофеина в небольших количествах (например, 1 чашка кофе в день), по всей видимости, не представляет никакого риска для плода. Женщинам с расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ, следует обратиться за помощью к многопрофильной команде, включающей акушера-гинеколога, специалиста по лечению наркозависимости и педиатра.
Беременным женщинам также следует избегать следующего:
непосредственное обращение с наполнителем для кошачьего туалета (из-за риска токсоплазмоза — инфекции, которая может повредить головной мозг плода);
длительное воздействие высокой температуры (например, в горячей ванне или сауне);
контакт с больными краснухой или другими инфекциями, которые могут стать причиной врожденных дефектов;
контакт с людьми, страдающими ветряной оспой или опоясывающим лишаем. Во время родов эти вирусы могут передаваться плоду и вызывать тяжелое заболевание;
воздействие токсичных химических веществ или паров краски.
Воздействие токсичных веществ окружающей среды во время беременности может быть связано с бесплодием, выкидышем, преждевременными родами, низкой массой тела при рождении, задержкой развития нервной системы и раком у детей. Степень тяжести риска зависит от токсина и степени воздействия. Беременным женщинам следует избегать воздействия определенных веществ, таких как свинец, пестициды, растворители и фталаты, или свести их к минимуму. Средства личной гигиены, используемые во время беременности, не должны содержать фталатов, парабенов, оксибензона или триклозана. Косметические средства и средства личной гигиены с пометкой «без ароматизаторов» с меньшей вероятностью содержат токсины, чем те, на которых стоит пометка «без запаха».
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Подготовка к грудному вскармливанию
Во время беременности женщины, которые планируют кормить грудью, но ранее не кормили грудью, должны подготовиться к нему – прочитать о грудном вскармливании или посетить занятия. Пользу и мотивацию может принести общение с женщинами, которые успешно кормили грудью.
Путешествия во время беременности
Женщины могут получить полезные советы и информацию по поводу путешествий у врача, поэтому обсуждение своих планов с врачом является хорошей идеей (см. также Беременность и путешествия).
Путешествуя в автомобиле, самолете или другом виде транспорта, беременная женщина должна всегда пристегиваться ремнем безопасности. Поясной ремень следует расположить на бедрах под выпирающим животом, а плечевой ремень между молочными железами, чтобы женщина чувствовала себя комфортнее. Ремень безопасности должен прилегать плотно, но его не следует затягивать слишком туго.
Во время любого путешествия беременная женщина должна время от времени вытягивать и распрямлять ноги и голеностопные суставы. По возможности им следует иногда вставать и ходить. Путешествовать на самолете разрешается большинством авиакомпаний до истечения примерно 37 недель беременности. Главной причиной этого ограничения в 37 недель является вероятность родов в незнакомой обстановке.
Профилактический уход
Беременным женщинам следует регулярно посещать визиты пренатального ухода у врача, чтобы выявить и предотвратить проблемы, которые могут осложнить беременность. Например, беременные женщины проходят скрининг на:
генетические мутации, которые могут приводить к врожденным порокам;
хромосомные аномалии у плода;
Rh(D)-несовместимость крови (которая может привести к гемолитической болезни новорожденного);
аномалии плаценты и плода (с помощью анализов крови, ультразвукового исследования или других исследований).
(См. также Медицинская помощь при беременности).