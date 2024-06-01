(зуд в области вульвы у детей)

Вагинальный зуд или выделения из влагалища у детей

У детей может развиться зуд в области вульвы или зуд и/или выделения из влагалища. Симптомы также могут включать раздражение и жжение.

Симптомы со стороны половых органов могут возникать у женщин до полового созревания, во время и между менструациями, во время беременности и после наступления менопаузы.

У детей выделения из влагалища обычно являются симптомом воспаления или инфекции, а выделения, которые являются постоянными, кровянистыми или сопровождаются другими симптомами, требуют обследования врачом. Однако выделения из влагалища являются нормальными:

в течение первых 2 недель жизни;

за несколько месяцев до того, как у произойдет первая менструация.

Здесь рассматриваются вопросы зуда в области вульвы и вагинального зуда или выделений из влагалища у детей. Вульвовагинальный зуд или выделения из влагалища у взрослых женщин рассматриваются отдельно. (См. также вагинальное кровотечение).

Анатомия наружных женских половых органов

Причины вагинального зуда или выделений из влагалища у детей К распространенным причинам вагинального зуда и выделений из влагалища у детей относятся: химические вещества, содержащиеся в пене для ванн или мыле;

наличие инородного предмета ​​(например, туалетной бумаги или иногда игрушки) во влагалище.

инфекция, вызванная бактериями или паразитами из заднего прохода. Инфекция или раздражение могут развиться, если не соблюдаются правила гигиены. Например, маленькие девочки, особенно в возрасте от 2 до 6 лет, могут занести бактерии или паразитов из заднего прохода в область половых органов, если они подтираются сзади кпереди или не моют руки после дефекации. Дрожжевые инфекции у детей встречаются нечасто. Если причиной является наличие инородного предмета, то выделения могут содержать небольшое количество крови. Причиной вагинального зуда или выделений из влагалища может быть сексуальное насилие. Такого типа насилие может привести к травме или заражению инфекциями, передающимися половым путем. Таблица Некоторые причины вагинального зуда и выделений из влагалища у детей Таблица

Обследование при зуде или выделениях из половых органов у детей Врач обычно может определить причину зуда или выделений из половых путей, расспросив о симптомах и проведя осмотр вульвы и влагалища. Настораживающие признаки Выделения из влагалища у детей обычно являются аномальными. Некоторые характеристики являются причиной для беспокойства: лихорадка

выделения желтого или зеленого цвета;

кровянистые выделения. Причиной для тревоги является зуд в области вульвы, сопровождающийся появлением новообразования или очагов поражения в области вульвы. Когда обращаться к врачу Детей с настораживающими признаками следует показать врачу в течение одного дня. Что делает врач Врач расспрашивает о симптомах и медицинском анамнезе ребенка. В отношении младенцев врач спрашивает о том, были ли какие-либо осложнения во время беременности или родов. Медицинский анамнез собирают у родителя (или лица, осуществляющего уход) и ребенка, если это позволяет его возраст. При наличии выделений из влагалища врачи спрашивают: Как они выглядят и пахнут

Есть ли другие симптомы (например, зуд) Врачи также расспрашивают о других симптомах, таких как вагинальное кровотечение, боль, лихорадка и озноб. Врачи проводят общее физикальное обследование. Если необходимо обследование органов малого таза, врач рассказывает об обследовании родителю и ребенку, чтобы они знали, чего ожидать, и чтобы укрепить доверие между ребенком и врачом. Цель обследования должна заключаться в получении необходимой информации без запугивания ребенка и причинения ему ненужного дискомфорта. Может быть проведено наружное обследование органов малого таза (вульвы [половых губ]) и преддверия влагалища. Если необходимо внутреннее обследование органов малого таза, ребенку обычно дают анестезию, чтобы обследование можно было провести, не причиняя дискомфорта. При наличии выделений из влагалища может быть взят образец для анализа с использованием методов, подходящих для детей. Информация, полученная при сборе анамнеза и в ходе физикального обследования, часто позволяет предположить причину и дополнительные исследования, которые могут потребоваться. При подозрении на сексуальное насилие проводится документальная фиксация на основании результатов физикального обследования, а также местных медицинских и юридических требований в отношении жертв сексуального насилия. Дети должны пройти обследование и получить поддержку во время и после обследования обученными медицинскими работниками.

Лечение зуда или выделений из половых органов у детей При выявлении конкретной причины зуда и выделений проводится ее лечение. К мерам общего характера, которые могут помочь избежать раздражения вульвы или влагалища, относятся следующие: носить нижнее белье из хлопка вместо синтетических тканей;

давать вульве и паховой области возможность полностью высохнуть после купания, прежде чем надевать одежду;

менять одежду, если она влажная в течение длительного времени (например, мокрый купальный костюм);

использовать мыло, стиральные порошки и туалетную бумагу без запаха. Лед на область гениталий или принятие теплой сидячей ванны может уменьшить боль и зуд. Сидячая ванна принимается в положении сидя, при этом вода покрывает только область половых органов. Сидячие ванны можно принимать в ванне или в большом тазу. Во избежание повреждений родителям или лицам, осуществляющим уход, следует проявлять осторожность, прикладывая слишком холодные или горячие компрессы на область гениталий. Девочек следует обучать гигиене вульвы (например, подтиранию спереди назад после дефекации и мочеиспускания). Если меры общего характера неэффективны, иногда могут потребоваться лекарственные препараты.