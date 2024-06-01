Вагинальное кровотечение у младенцев и детей

Причины вагинального кровотечения зависят от возраста (см. таблицу Некоторые причины вагинального кровотечения у младенцев и детей).

У новорожденных девочек может наблюдаться небольшое вагинальное кровотечение. До рождения эстроген может проникать через плаценту от матери. После рождения этот высокий уровень эстрогена быстро снижается, что иногда приводит к незначительному вагинальному кровотечению в течение первых 1–2 недель жизни.

В детском возрасте любое вагинальное кровотечение является аномальным. Когда оно происходит, то чаще всего вызвано

инородным телом (​​например, туалетной бумагой или игрушкой) во влагалище;

травмой или возможным сексуальным насилием;

инфекциями во влагалище (вагинитом);

дерматологическими заболеваниями вульвы (например, дерматитом, склеротическим атрофическими лишаем).

Редкой причиной вагинального кровотечения у детей является пролапс (выпячивание) мочеиспускательного канала. Мочеиспускательный канал — это трубка, через которую моча выходит из организма, а у женщин отверстие мочеиспускательного канала находится чуть выше отверстия влагалища. До полового созревания женская уретра имеет меньшую поддержку, поэтому ее внутренняя оболочка может выступать через отверстие. Такое выпячивание может вызывать раздражение ткани и кровотечение, иногда сопровождающееся болью при мочеиспускании.

Кровотечение может возникать из-за кожных заболеваний вульвы. Такое кровотечение может быть вызвано тяжелым воспалением, натиранием воспаленной кожи или в результате расчесывания (в случае зуда). Дерматит может возникать, если аллергическая реакция или воспаление кожи вызваны химическими веществами, которые контактируют с влагалищем или областью половых органов, что может приводить к выделениям, раздражению или зуду. Такие химические вещества могут присутствовать в стиральных порошках, отбеливателях, кондиционерах для белья, пене для ванн, мылах, женских гигиенических спреях, жидкостях для спринцевания, вагинальных кремах, менструальных прокладках, нижнем белье из синтетической ткани, красителях для тканей, туалетной бумаге, презервативах, диафрагмах и спермицидах. Кроме того, у детей может развиться склеротический атрофический лишай — редкое заболевание кожи, которое может вызывать появление зудящих белых пятен на вульве.

У девочек также могут быть гормональные нарушения, которые приводят к слишком раннему половому созреванию (преждевременное половое созревание). У этих девочек раньше, чем в норме, начинаются менструации, развиваются молочные железы и появляются волосы на лобке и в подмышках.

В редких случаях у детей развивается рак половых путей, что может привести к вагинальному кровотечению.