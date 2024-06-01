Вагинальное кровотечение может представлять собой кровотечение из самого влагалища, или кровь может поступать из других частей женских половых путей (вульвы, шейки матки, матки, фаллопиевых труб или яичников). Иногда кажется, что источником кровотечения является влагалище (кровь появляется на нижнем белье, туалетной бумаге или в воде унитаза), тогда как его источником являются другие близлежащие системы органов, такие как мочевыводящие пути или пищеварительный тракт.
Здесь рассматривается вагинальное кровотечение у младенцев и детей. (Вопросы вагинального кровотечения у взрослых женщин рассматриваются в разделе Вагинальное кровотечение).
Анатомия наружных женских половых органов
Анатомия внутренних женских половых органов
Причины вагинального кровотечения у детей
Причины вагинального кровотечения зависят от возраста (см. таблицу Некоторые причины вагинального кровотечения у младенцев и детей).
У новорожденных девочек может наблюдаться небольшое вагинальное кровотечение. До рождения эстроген может проникать через плаценту от матери. После рождения этот высокий уровень эстрогена быстро снижается, что иногда приводит к незначительному вагинальному кровотечению в течение первых 1–2 недель жизни.
В детском возрасте любое вагинальное кровотечение является аномальным. Когда оно происходит, то чаще всего вызвано
инородным телом (например, туалетной бумагой или игрушкой) во влагалище;
травмой или возможным сексуальным насилием;
дерматологическими заболеваниями вульвы (например, дерматитом, склеротическим атрофическими лишаем).
Редкой причиной вагинального кровотечения у детей является пролапс (выпячивание) мочеиспускательного канала. Мочеиспускательный канал — это трубка, через которую моча выходит из организма, а у женщин отверстие мочеиспускательного канала находится чуть выше отверстия влагалища. До полового созревания женская уретра имеет меньшую поддержку, поэтому ее внутренняя оболочка может выступать через отверстие. Такое выпячивание может вызывать раздражение ткани и кровотечение, иногда сопровождающееся болью при мочеиспускании.
Кровотечение может возникать из-за кожных заболеваний вульвы. Такое кровотечение может быть вызвано тяжелым воспалением, натиранием воспаленной кожи или в результате расчесывания (в случае зуда). Дерматит может возникать, если аллергическая реакция или воспаление кожи вызваны химическими веществами, которые контактируют с влагалищем или областью половых органов, что может приводить к выделениям, раздражению или зуду. Такие химические вещества могут присутствовать в стиральных порошках, отбеливателях, кондиционерах для белья, пене для ванн, мылах, женских гигиенических спреях, жидкостях для спринцевания, вагинальных кремах, менструальных прокладках, нижнем белье из синтетической ткани, красителях для тканей, туалетной бумаге, презервативах, диафрагмах и спермицидах. Кроме того, у детей может развиться склеротический атрофический лишай — редкое заболевание кожи, которое может вызывать появление зудящих белых пятен на вульве.
У девочек также могут быть гормональные нарушения, которые приводят к слишком раннему половому созреванию (преждевременное половое созревание). У этих девочек раньше, чем в норме, начинаются менструации, развиваются молочные железы и появляются волосы на лобке и в подмышках.
В редких случаях у детей развивается рак половых путей, что может привести к вагинальному кровотечению.
Некоторые причины вагинального кровотечения у младенцев и детей
Причина
Распространенные признаки*
Диагностический подход
в младенческом возрасте;
Воздействие эстрогена матери до рождения
Незначительное кровотечение в течение первых 1–2 недель жизни
Обследование врачом;
В детском возрасте
Инородное тело во влагалище
Обычно выделения с неприятным запахом, часто содержащие небольшое количество крови
Иногда случай наличия предмета во влагалище
Обследование врачом;
Иногда обследование органов малого таза после того, как девочке дадут седативные препараты, или под общей анестезией
Развитие молочных желез и появления волос на лобке и в подмышках (как это происходит в период полового созревания) в раннем возрасте
Обследование врачом;
Рентгенография кисти и запястья для контроля ускоренного роста костей
Анализы крови для измерения уровня гормонов
Физическая травма (включая сексуальное насилие)
Недавнее падение в анамнезе или другая возможная причина травмы области влагалища
Затруднения при ходьбе или сидении и/или синяки или разрывы вокруг половых органов, ануса или рта
Выделения из влагалища или покраснение влагалища
Обследование врачом;
Пролапс (выпячивание) слизистой оболочки мочеиспускательного канала
Небольшое вагинальное кровотечение или кровь на туалетной бумаге или в туалете после мочеиспускания
Иногда боль при мочеиспускании
Обследование врачом;
Посев мочи (для выявления инфекции мочевыводящих путей)
Дерматит (аллергическая реакция или раздражение влагалища или области половых органов, вызванное химическими веществами)
Иногда кровотечение из влагалища или вульвы
Покраснение и/или отек влагалища или вульвы
Иногда зуд во влагалище или вульве или выделения из влагалища
Обследование врачом;
Выявление продуктов (например, туалетной бумаги, мыла, пены для ванн, стирального порошка), контактирующих с областью половых органов, которые могут быть причиной, и прекращение их использования
Белые пятна на вульве
Зуд в области вульвы
Обычно только обследование врачом
Иногда биопсия
Рак женских половых органов (редко у детей)
Новообразование, видимое в отверстии влагалища
Постоянная боль в животе или отек
Обследование врачом;
Иногда ультразвуковое исследование органов малого таза и брюшной полости
* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.
Обследование при вагинальном кровотечении у детей
Врачи сначала направляют усилия на определение того, является ли причина вагинального кровотечения серьезным или опасным для жизни заболеванием, требующим неотложной помощи.
Настораживающие признаки
У девочек любое вагинальное кровотечение является причиной для беспокойства. Причины для тревоги:
потеря сознания, слабость, головокружение, холодная и потная кожа, затрудненное дыхание, а также слабый и учащенный пульс (что может быть симптомом шока);
трудности при ходьбе или сидении, кровоподтеки или разрывы вокруг гениталий, ануса или рта и/или выделения из влагалища или покраснение (что может быть признаками сексуального насилия).
Когда обращаться к врачу
Младенцев и детей с вагинальным кровотечением следует немедленно показать врачу.
Что делает врач
Врач расспрашивает о симптомах и медицинском анамнезе ребенка. Медицинский анамнез собирают у родителя (или лица, осуществляющего уход) и ребенка, если это позволяет его возраст. В отношении младенцев врач спрашивает о том, были ли какие-либо осложнения во время беременности или родов. Важным моментом является семейный анамнез онкологических заболеваний.
Врачи проводят общее физикальное обследование.
Если необходимо обследование органов малого таза, врач рассказывает об обследовании родителю и ребенку, чтобы они знали, чего ожидать, и чтобы укрепить доверие между ребенком и врачом. Цель обследования должна заключаться в получении необходимой информации без запугивания ребенка и причинения ему ненужного дискомфорта. Может быть проведено наружное обследование органов малого таза (вульвы [половых губ]) и преддверия влагалища. Если необходимо внутреннее обследование органов малого таза, ребенку обычно дают анестезию, чтобы обследование можно было провести, не причиняя дискомфорта.
Проведение анализов
Информация, полученная при сборе анамнеза и в ходе физикального обследования, часто позволяет предположить причину вагинального кровотечения и дополнительные исследования, которые могут потребоваться.
Общий анализ крови выполняется в случае тяжелого или стойкого кровотечения, или если врач подозревает инфекцию органов малого таза.
При наличии выделений из влагалища врач берет образец с использованием методов, подходящих для детей. Образец исследуют на наличие распространенных вагинальных инфекций. При подозрении на сексуальное насилиеисследования на инфекции, передающиеся половым путем, проводятся с помощью анализов крови и с использованием образцов мочи или влагалищных выделений.
При наличии признаков преждевременного полового созревания проводят гормональные тесты.
Если врачи подозревают наличие новообразования в области малого таза или если причина кровотечения не была установлена при физикальном обследовании, проводится ультразвуковое исследование. Если результаты ультразвукового исследования неоднозначны, может потребоваться другое визуализирующее исследование, например, магнитно-резонансная томография (МРТ).
Лечение вагинального кровотечения у детей
Основными целями лечения вагинального кровотечения являются:
контроль активного кровотечения;
лечение или контроль основной причины для предотвращения будущих эпизодов;
исключение сексуального насилия;
лечение дефицита железа (анемии).
Лечение вагинального кровотечения у детей опирается на его причину.
Инфекции лечат с помощью лекарственных препаратов.
Удаление инородного тела из влагалища обычно проводится под седацией ребенка или общей анестезией.
Хирургическое вмешательство требуется при доброкачественных или злокачественных опухолях.
При подозрении на сексуальное насилие проводится документальная фиксация на основании результатов физикального обследования, а также местных медицинских и юридических требований в отношении жертв сексуального насилия. Дети должны пройти обследование и получить поддержку во время и после обследования обученными медицинскими работниками.
Если кровотечение вызвало железодефицитную анемию, необходимо назначить препараты железа.
Ключевые моменты
Может казаться, что источником кровотечения является влагалище, но кровотечение может возникать в других местах женских половых путей, а также в мочевыводящих путях или пищеварительном тракте.
У детей вагинальное кровотечение является аномальным и нечастым явлением.
При возникновении вагинального кровотечения вероятными причинами являются инфекция во влагалище, инородное тело во влагалище (например, туалетная бумага) и травма (в том числе сексуальное насилие).
Младенцев и детей с вагинальным кровотечением следует немедленно показать врачу.