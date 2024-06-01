Боль в области малого таза у женщин

Боль в области малого таза является распространенным симптомом у женщин.

Область малого таза — это нижняя часть брюшной полости. В области малого таза находится кишечник, нижние отделы мочеточников и мочевой пузырь. В область малого таза женщин также входят яичники, фаллопиевы трубы, матка и шейка матки. Боль в области малого таза может быть вызвана проблемами с любым из этих органов или заболеваниями опорно-двигательного аппарата, неврологическими или психическими заболеваниями.

Боль в области малого таза может начинаться внезапно или постепенно. Боль может постепенно становиться более интенсивной, иногда накатывать волнами. Она может быть постоянной или преходящей. Она может быть острой, тупой, спастической (как при менструальных спазмах) либо так или иначе сочетать в себе эти виды. Боль в области малого таза считается хронической, если она присутствует в течение периода более 6 месяцев.

Область малого таза может быть болезненной при прикосновении. В зависимости от причины, у женщин могут наблюдаться влагалищное кровотечение или выделения из влагалища. Боль также может сопровождаться повышением температуры, тошнотой, рвотой и/или головокружением.

Анатомия внутренних женских половых органов

Обследование при боли в области малого таза Большинство причин боли в области малого таза не являются неотложными, но некоторые требуют срочной медицинской помощи. Если у женщины сильная боль в нижней части живота или в области малого таза возникает впервые и начинается резко или с течением времени ее интенсивность возрастает, пока она не станет сильной, следует как можно скорее обратиться к врачу. При некоторых заболеваниях требуется экстренное хирургическое вмешательство. Нарушения, обычно требующие срочного хирургического вмешательства, включают: аппендицит или мальротация кишечника (заворот кишок);

разрыв плодовместилища при внематочной беременности (неправильно расположенной беременности — не в обычном месте в матке);

перекручивание яичника (перекрут придатков матки);

разрыв кисты яичника, вызывающий обильное кровотечение внутри брюшной полости или абсцесс в области малого таза;

разрыв абсцесса (ограниченного участка инфекции) в брюшной полости или в области малого таза;

разрыв кишечника или непроходимость брюшной или тазовой грыжи;

аневризму брюшной аорты. Настораживающие признаки У женщин с болью в области малого таза некоторые симптомы являются причиной для беспокойства: головокружение или внезапная потеря сознания (обморок);

опасно низкое артериальное давление с учащенным сердцебиением (может быть признаком шока);

внезапная острая боль, особенно если она сопровождается тошнотой, рвотой, повышенным потоотделением или возбужденным состоянием.

жар или озноб;

вагинальное кровотечение после наступления менопаузы; Когда обращаться к врачу Женщины с наиболее настораживающими признаками должны немедленно обратиться к врачу. Женщине может потребоваться связаться со своим врачом и посетить его в тот же день или в течение нескольких дней, если у нее вагинальное кровотечение после наступления менопаузы;

постоянная боль или боль, которая постоянно усиливается. Женщины, у которых боль не сильная или не сопровождается настораживающими признаками, должны запланировать визит, когда это будет возможно, но отсрочка в несколько дней обычно не причинит вреда. У многих женщин бывают легкие менструальные спазмы. Менструальные спазмы не требуют обследования, если они не слишком болезненны. Что делает врач Пациентку расспрашивают о симптомах и медицинском анамнезе. Затем проводят физикальное обследование. Информация, полученная при сборе анамнеза и в ходе физикального обследования, часто позволяет предположить причину и необходимость в дополнительных исследованиях (см. таблицу Некоторые причины боли в области малого таза у женщин). Врач расспрашивает о боли: когда она началась;

Насколько сильное.

каков ее характер — острая, тупая или спастическая;

Началась ли она внезапно или постепенно

постоянная она или преходящая;

начинается ли она в связи с менструальным циклом, во время еды, сна, полового акта, физической активности, мочеиспускания или дефекации;

существуют ли какие-либо другие факторы, усиливающие или облегчающие боль. Женщин спрашивают о других симптомах, таких, как вагинальное кровотечение, выделения и головокружение. Женщин просят описать прошлые беременности и менструации. Врачи также расспрашивают о заболеваниях, которые могут вызывать боль в области малого таза, а также обо всех предшествующих хирургических вмешательствах на брюшной полости или в области малого таза. Врачи могут расспрашивать о стрессе, депрессии и других психологических факторах, включая домашнее насилие, чтобы определить, являются ли эти факторы причиной боли, особенно если боль носит хронический характер. Некоторые группы симптомов, сопровождающие боль в области малого таза, указывают на определенный тип заболевания. Например: Лихорадка и озноб и/или выделения из влагалища предполагают наличие инфекции, такой как воспалительное заболевание органов малого таза.

Боль в области пупка или верхних отделов живота, изменение характера дефекации или ректальное кровотечение указывают на заболевание пищеварительного тракта.

Вагинальное кровотечение во время беременности предполагает наличие внематочной беременности или вероятность выкидыша. Физикальное обследование начинается с проверки основных показателей жизнедеятельности, таких как температура тела, артериальное давление и пульс. Затем врачи делают акцент на брюшной полости и малом тазе. Врачи осторожно ощупывают живот. Во время обследования живота или других областей может ощущаться болезненность при прикосновении. Затем врачи проводят обследование органов малого таза, чтобы определить, какие органы поражены, и есть ли инфекция. Часто врач также проверяет прямую кишку на наличие аномалий. Таблица Некоторые причины боли в области таза у женщин Таблица Проведение анализов Тест на беременность назначается всем девочкам и женщинам детородного возраста, у которых присутствует боль в области малого таза. Обычно сначала проводится анализ мочи на беременность. Если существует вероятность ранней беременности, но анализ мочи отрицательный, то выполняется анализ крови на беременность. При сроке беременности менее 5 недель анализ крови является более точным, чем анализ мочи. Другие исследования зависят от того, какие заболевания подозреваются. Обследования могут включать: Общий анализ крови (ОАК)

Анализы мочи или исследование образцов из влагалища или шейки матки для выявления инфекций, которые могут вызывать боль в области малого таза

Ультразвуковое исследование или компьютерная томография (КТ) либо магнитно-резонансная томография (МРТ) органов брюшной полости и малого таза для обнаружения новообразований

Если другие исследования не позволяют определить причину сильной или постоянной боли и наводят на подозрение о серьезной причине (например, разрыв плодовместилища при внематочной беременности), иногда хирургическое вмешательство (лапароскопия или лапаротомия) Общий анализ мочи — это простой, быстрый анализ мочи, с помощью которого можно выявить многие частые причины заболеваний органов малого таза, такие как инфекция мочевого пузыря или камни в почках. При подозрении на инфекцию мочевыводящих путей обычно выполняется посев мочи. Для ультразвукового исследования используется портативный ультразвуковой прибор, который помещается на живот или вводится во влагалище (трансвагинальное ультразвуковое исследование). Если результаты ультразвукового исследования неоднозначны, то для выявления новообразования или другой аномалии проводятся другие исследования, такие как КТ или МРТ. В рамках лапароскопии делают небольшой надрез чуть ниже пупка и вводят оптическую трубку (лапароскоп) для непосредственной визуализации внематочной беременности или других причин болей органов малого таза. Если лапароскопию провести невозможно или врачи не могут диагностировать или пролечить заболевание с помощью лапароскопии, может быть выполнена лапаротомия (большой разрез в животе, позволяющий врачу непосредственно осмотреть органы).

Лечение боли в области малого таза Если причина боли в малом тазу установлена, по возможности проводится ее непосредственное лечение. Боль, связанная с менструальным циклом (например, спазмы или эндометриоз), можно лечить противозачаточными таблетками или другими гормональными контрацептивами. Также может быть необходимо назначение болеутоляющих препаратов. Вначале боль лечат при помощи нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), например, ибупрофена. Эффективность лечения НПВП у разных женщин различна. Если НПВП оказываются неэффективными, можно попробовать другие обезболивающие лекарственные препараты или гипноз. Некоторым женщинам с хронической болью в области малого таза могут быть рекомендованы ингибиторы обратного захвата серотонина-норэпинефрина (СИОЗСН) и препараты для лечения невралгии, такие как габапентин или прегабалин. Опиоиды не рекомендуются для лечения хронической боли в области малого таза, за исключением лечения активной формы рака или в рамках паллиативной помощи в конце жизни. Если боль распространяется на мышцы, то может помочь отдых, согревание или физиотерапия. Кроме того, женщинам с миофасциальной болью в области малого таза или болью, связанной с психическими заболеваниями, рекомендуется физиотерапия на область мышц тазового дна, сексуальная терапия или когнитивно-поведенческая терапия. В редких случаях, когда у женщины имеет место сильная боль, которая сохраняется несмотря на медикаментозное лечение, может быть проведено хирургическое вмешательство, например, лапароскопия для лечения эндометриоза или кисты яичника, гистерэктомия (хирургическое вмешательство для удаления матки) либо другие процедуры.

Главное, что нужно знать пожилым женщинам: Боль в области малого таза У женщин старшего возраста распространенные причины боли в области малого таза могут отличаться, поскольку некоторые нарушения, вызывающие боль или дискомфорт в области малого таза, становятся более распространенными с возрастом, особенно после наступления менопаузы. Частые расстройства у пожилых женщин включают: Проблемы с мочевым пузырем, включая инфекции (инфекция мочевыводящих путей)

Запор

Онкологические заболевания половых путей, в том числе рак слизистой оболочки матки (рак эндометрия), яичников и вульвы (половых губ) После наступления менопаузы уровень эстрогена снижается, что ослабляет многие ткани, включая костную ткань, мышцы (например, мышцы, поддерживающие мочевой пузырь), а также ткани вокруг влагалища и мочеиспускательного канала. В результате инфекции мочевого пузыря становятся более распространенными. Симптомы, которые поражают влагалище и мочевыводящие пути после наступления менопаузы, называются мочеполовым синдромом менопаузы (ранее они назывались атрофией влагалища или атрофическим вагинитом). Эти симптомы включают сухость влагалища, боли во время полового акта, позывы к мочеиспусканию и инфекции мочевыводящих путей. Это состояние может вызывать боль при половом акте, и женщины могут описывать или испытывать эту боль как боль в области таза. Обследование Обследование проводится так же, как у молодых женщин, за исключением того, что врач обращает особое внимание на симптомы заболеваний мочевыводящих путей и желудочно-кишечного тракта, которые часто встречаются у пожилых женщин. Женщины старшего возраста должны обратиться к врачу незамедлительно в следующих случаях При вагинальном кровотечении

Резкое похудение или потеря аппетита

Неожиданное возникновение несварения желудка

Ощущение вздутия живота

Внезапные изменения характера дефекации Затем врач проводит физикальное обследование и другие исследования с целью убедиться, что причиной являются не проблемы в яичниках и не рак тела матки. Если причиной боли в области малого таза является истончение слизистой оболочки влагалища, врачи могут предложить увлажняющие средства для влагалища или вагинальную гормональную терапию (эстроген или дегидроэпиандростерон).