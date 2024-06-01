Боль в области малого таза у женщин

Боль в области малого таза является распространенным симптомом у женщин.
Область малого таза — это нижняя часть брюшной полости. В области малого таза находится кишечник, нижние отделы мочеточников и мочевой пузырь. В область малого таза женщин также входят яичники, фаллопиевы трубы, матка и шейка матки. Боль в области малого таза может быть вызвана проблемами с любым из этих органов или заболеваниями опорно-двигательного аппарата, неврологическими или психическими заболеваниями.
Боль в области малого таза может начинаться внезапно или постепенно. Боль может постепенно становиться более интенсивной, иногда накатывать волнами. Она может быть постоянной или преходящей. Она может быть острой, тупой, спастической (как при менструальных спазмах) либо так или иначе сочетать в себе эти виды. Боль в области малого таза считается хронической, если она присутствует в течение периода более 6 месяцев.
Область малого таза может быть болезненной при прикосновении. В зависимости от причины, у женщин могут наблюдаться влагалищное кровотечение или выделения из влагалища. Боль также может сопровождаться повышением температуры, тошнотой, рвотой и/или головокружением.
Анатомия внутренних женских половых органов
Причины боли в области малого таза
Боль в области малого таза часто связана с менструальным циклом или распространенными гинекологическими проблемами. Большинство причин боли в области малого таза являются доброкачественными, но они могут носить и злокачественный характер.
Расстройства, которые могут вызвать боль в области малого таза, включают:
гинекологические заболевания — заболевания, поражающие женские репродуктивные органы (влагалище, шейку матки, матку, фаллопиевы трубы и яичники);
заболевания, поражающие другие органы малого таза, такие как мочевой пузырь, нижняя часть мочеточников, мочеиспускательный канал, кишечник, прямая кишка, аппендикс или тазовое дно (мышцы, связки и ткани, которые поддерживают органы малого таза);
заболевания, поражающие структуры граничащие с малым тазом, но находящиеся за его пределами, например, мышцы брюшной стенки и малого таза, почки или верхнюю часть мочеточников;
неврологические и психические расстройства.
Иногда врачам трудно определить, что является причиной боли в области малого таза.
Гинекологические расстройства
Некоторые гинекологические заболевания вызывают циклическую боль в области малого таза (например, боль повторяется во время одной и той же фазы каждого менструального цикла). При других гинекологических заболеваниях боль появляется и проходит в последовательности, которая не связана с менструальным циклом или присутствует постоянно.
В целом, наиболее частые гинекологические причины болей в области малого таза включают следующие:
менструальные спазмы (дисменорея);
эндометриоз или аденомиоз матки (ткань, которая в норме выстилает полость матки, обнаруживается в другом месте в области малого таза или в мышцах матки);
кисты яичников;
рубцовая ткань внутри малого таза или брюшной полости (обычно вследствие предшествующей инфекции или хирургического вмешательства);
отечная фаллопиева труба (гидросальпинкс).
Фибромы матки — это доброкачественные новообразования, состоящие из мышечной ткани. Большинство фибром матки не вызывают боли в области малого таза, но могут вызывать боль, если они оказывают давление на другие органы (например, мочевой пузырь или кишечник) или вызывают обильное менструальное кровотечение со спазмами.
Боль в области малого таза могут вызывать и многие другие гинекологические заболевания (см. таблицу Некоторые причины боли в области малого таза у женщин).
Негинекологические заболевания
К причинам боли в области малого таза, которые не связаны с гинекологическими заболеваниями, относятся:
Нарушения со стороны пищеварительного тракта: гастроэнтерит, запор, целиакия, дивертикулит, синдром раздраженного кишечника, воспалительное заболевание кишечника, грыжа живота или паховая грыжа и рак ободочной и прямой кишки;
Нарушения со стороны мочевыводящих путей: инфекции мочевыводящих путей, камни в почках, которые прошли в нижние отделы мочевыводящих путей, воспаление мочевого пузыря без инфекции (например, интерстициальный цистит) и рак мочевого пузыря;
Нарушения со стороны опорно-двигательного аппарата: фибромиалгия или хроническая миофасциальная боль (боль, вызванная напряжением и болезненностью в участках мышц, называемых триггерными точками).
Неврологические расстройства: невропатическая боль (вызванная повреждение или дисфункция нервов, спинного мозга или головного мозга).
Заболевания сосудов (артерий, вен и сосудов): аневризма аорты и синдром тазового венозного застоя.
Связанные с психическими расстройствами: депрессивные расстройства, тревожность, психосоматическое расстройство и расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ.
Психологические факторы, особенно стресс и депрессия, могут способствовать появлению любого вида боли, в том числе боли в области малого таза, но сами по себе редко вызывают боли в области малого таза. У женщин или девочек, у которых была сексуальная травма, может развиться хроническая боль в области малого таза.
Обследование при боли в области малого таза
Большинство причин боли в области малого таза не являются неотложными, но некоторые требуют срочной медицинской помощи. Если у женщины сильная боль в нижней части живота или в области малого таза возникает впервые и начинается резко или с течением времени ее интенсивность возрастает, пока она не станет сильной, следует как можно скорее обратиться к врачу. При некоторых заболеваниях требуется экстренное хирургическое вмешательство. Нарушения, обычно требующие срочного хирургического вмешательства, включают:
аппендицит или мальротация кишечника (заворот кишок);
разрыв плодовместилища при внематочной беременности (неправильно расположенной беременности — не в обычном месте в матке);
перекручивание яичника (перекрут придатков матки);
разрыв кисты яичника, вызывающий обильное кровотечение внутри брюшной полости или абсцесс в области малого таза;
разрыв абсцесса (ограниченного участка инфекции) в брюшной полости или в области малого таза;
разрыв кишечника или непроходимость брюшной или тазовой грыжи;
Настораживающие признаки
У женщин с болью в области малого таза некоторые симптомы являются причиной для беспокойства:
головокружение или внезапная потеря сознания (обморок);
опасно низкое артериальное давление с учащенным сердцебиением (может быть признаком шока);
внезапная острая боль, особенно если она сопровождается тошнотой, рвотой, повышенным потоотделением или возбужденным состоянием.
жар или озноб;
вагинальное кровотечение после наступления менопаузы;
Когда обращаться к врачу
Женщины с наиболее настораживающими признаками должны немедленно обратиться к врачу.
Женщине может потребоваться связаться со своим врачом и посетить его в тот же день или в течение нескольких дней, если у нее
вагинальное кровотечение после наступления менопаузы;
постоянная боль или боль, которая постоянно усиливается.
Женщины, у которых боль не сильная или не сопровождается настораживающими признаками, должны запланировать визит, когда это будет возможно, но отсрочка в несколько дней обычно не причинит вреда.
У многих женщин бывают легкие менструальные спазмы. Менструальные спазмы не требуют обследования, если они не слишком болезненны.
Что делает врач
Пациентку расспрашивают о симптомах и медицинском анамнезе. Затем проводят физикальное обследование. Информация, полученная при сборе анамнеза и в ходе физикального обследования, часто позволяет предположить причину и необходимость в дополнительных исследованиях (см. таблицу Некоторые причины боли в области малого таза у женщин).
Врач расспрашивает о боли:
когда она началась;
Насколько сильное.
каков ее характер — острая, тупая или спастическая;
Началась ли она внезапно или постепенно
постоянная она или преходящая;
начинается ли она в связи с менструальным циклом, во время еды, сна, полового акта, физической активности, мочеиспускания или дефекации;
существуют ли какие-либо другие факторы, усиливающие или облегчающие боль.
Женщин спрашивают о других симптомах, таких, как вагинальное кровотечение, выделения и головокружение.
Женщин просят описать прошлые беременности и менструации. Врачи также расспрашивают о заболеваниях, которые могут вызывать боль в области малого таза, а также обо всех предшествующих хирургических вмешательствах на брюшной полости или в области малого таза.
Врачи могут расспрашивать о стрессе, депрессии и других психологических факторах, включая домашнее насилие, чтобы определить, являются ли эти факторы причиной боли, особенно если боль носит хронический характер.
Некоторые группы симптомов, сопровождающие боль в области малого таза, указывают на определенный тип заболевания. Например:
Лихорадка и озноб и/или выделения из влагалища предполагают наличие инфекции, такой как воспалительное заболевание органов малого таза.
Боль в области пупка или верхних отделов живота, изменение характера дефекации или ректальное кровотечение указывают на заболевание пищеварительного тракта.
Вагинальное кровотечение во время беременности предполагает наличие внематочной беременности или вероятность выкидыша.
Физикальное обследование начинается с проверки основных показателей жизнедеятельности, таких как температура тела, артериальное давление и пульс. Затем врачи делают акцент на брюшной полости и малом тазе. Врачи осторожно ощупывают живот. Во время обследования живота или других областей может ощущаться болезненность при прикосновении. Затем врачи проводят обследование органов малого таза, чтобы определить, какие органы поражены, и есть ли инфекция. Часто врач также проверяет прямую кишку на наличие аномалий.
Некоторые причины боли в области таза у женщин
Причина
Распространенные признаки†
Диагностический подход‡
Циклическая боль, связанная с менструальным циклом
Умеренные или тяжелые менструальные спазмы
Боль в области таза также может не иметь отношения к менструальному циклу
Иногда боль в области таза во время полового акта и/или опорожнения кишечника
Иногда бесплодие
Трансвагинальное ультразвуковое исследование
МРТ, если результаты ультразвукового исследования неоднозначны
Лапароскопия (введение тонкой трубки с оптической системой в брюшную полость) для выявления аномальной ткани и получения образца для биопсии; реже — лапаротомия (большой разрез брюшной стенки, который позволяет врачу непосредственно осмотреть органы).
Нечасто — сигмоидоскопия (введение гибкого зонда с оптической системой для обследования нижней части толстой кишки, прямой кишки и заднего прохода) или цистоскопия (введение гибкого зонда с оптической системой для визуального исследования мочевого пузыря)
Болезненные менструации (дисменорея)
Спастические боли, которые:
иногда сопровождаются головной болью, тошнотой, запором, поносом или частыми позывами к мочеиспусканию.
Трансвагинальное ультразвуковое исследование для исключения других причин
Болезненные менструации или боль в области малого таза, не связанная с менструациями; боль может быть разной интенсивности
Трансвагинальное ультразвуковое исследование
МРТ, если результаты ультразвукового исследования неоднозначны
Боль в середине менструального цикла
Острая боль, от умеренной до сильной, которая:
Иногда сопровождается незначительным мажущим кровотечением
Трансвагинальное ультразвуковое исследование для исключения других причин
Связанное с беременностью
Внематочная беременность (неправильно расположенная беременность — не в обычном месте в матке)
Боль в области малого таза или живота и/или вагинальное кровотечение на ранних сроках беременности
При разрыве плодовместилища при внематочной беременности сильная боль, которая:
Иногда головокружение, обмороки, учащенное сердцебиение или опасно низкое артериальное давление (шок), вызванное тяжелым внутренним кровотечением
Тест на беременность
Трансвагинальное ультразвуковое исследование
Иногда лапароскопия или лапаротомия
Постоянная или периодическая боль, которая связана с репродуктивной системой, но не с менструальным циклом или беременностью
Киста яичника или доброкачественная опухоль яичника
Тупая или острая постоянная боль в области малого таза или живота, часто с одной стороны
Трансвагинальное ультразвуковое исследование
Иногда КТ или МРТ органов малого таза и брюшной полости
Разрыв кисты яичника
Боль, которая:
Иногда возникает после полового акта
Иногда головокружение, обмороки, небольшое вагинальное кровотечение
Трансвагинальное ультразвуковое исследование
ОАК (если подозревается значительное кровотечение)
Перекрут (скручивание) придатков яичника
Сильная боль, которая
Иногда боль, которая приходит и уходит (когда яичник скручивается и раскручивается)
Обычно тошнота, рвота и иногда головокружение или обморок
Трансвагинальное ультразвуковое исследование
Лапароскопия
Тупая или острая постоянная боль в области малого таза или живота, часто с одной стороны
Симптомы со стороны пищеварительного тракта или мочевыводящих путей, которые являются новыми и постоянными (вздутие, затруднения при приеме пищи или быстрое ощущение насыщения, острая потребность в мочеиспускании или частые позывы к мочеиспусканию)
Иногда необъяснимая потеря веса
Трансвагинальное ультразвуковое исследование
Иногда анализы крови для выявления веществ, выделяемых опухолями
Часто КТ или МРТ органов малого таза и брюшной полости
Постепенно нарастающая, ноющая боль в области малого таза, которая может ощущаться с одной или обеих сторон
Иногда боль во время полового акта
Иногда лихорадка
Обычно выделения из влагалища, иногда имеющие неприятный запах, и которые по мере развития инфекции могут приобретать желто-зеленый цвет
Анализы на инфекции, передающиеся половым путем, с использованием образца секрета, взятого из шейки матки, ОАК и анализ мочи
Трансвагинальное ультразвуковое исследование
Спайки (полосы рубцовой ткани между структурами в матке или органах малого таза, обычно несвязанными между собой)
Боль в области малого таза, которая
Боль во время полового акта
Отсутствие вагинального кровотечения или выделений
Редко тошнота и рвота (предполагающая закупорку кишечника)
Лапароскопия или иногда лапаротомия
Миофасциальная боль в области таза
Хроническая или рецидивирующая боль в одной или нескольких частях половых путей (вульве, влагалище) или других органах таза (мочеточник, прямая кишка, ягодицы, бедра, живот)
Обследование врачом;
Не связанные с репродуктивной системой
Боль, которая обычно возникает вокруг пупка и затем — в нижней правой части живота
Потеря аппетита и обычно тошнота и рвота
Часто повышение температуры
КТ брюшной полости; при отсутствии КТ может проводиться ультразвуковое исследование или МРТ
Иногда — боль чуть выше лобковой кости
Иногда острая необходимость помочиться, более частое мочеиспускание и/или жжение при мочеиспускании
Анализ мочи
Боль или болезненность в нижней части живота, обычно слева
лихорадка
КТ брюшной полости
Воспалительные заболевания кишечника, включая
Спастическая боль в брюшной полости
Диарея, при язвенном колите часто с кровью в кале
Потеря аппетита и снижение массы тела
КТ тонкого и толстого кишечника (КТ энтерография) для проверки на болезнь Крона
Эндоскопия (обычно колоноскопия или ректороманоскопия)
Иногда рентген верхних отделов пищеварительного тракта после перорального приема бария или нижней части пищеварительного тракта после введения бария в прямую кишку с помощью клизмы
Мучительная прерывистая боль в нижней части живота, в боку или в нижней части спины, в зависимости от места расположения камня
тошнота и рвота;
Кровь в моче
анализы мочи (общий анализ мочи);
Визуализирующие обследования, такие как КТ, ультразвуковое исследование или рентгенологическое исследование брюшной полости
* Включены некоторые причины болей в нижней части живота.
† Признаки включают симптомы и результаты врачебного осмотра. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.
‡ У женщин детородного возраста выполняется анализ на беременность, чтобы установить возможное наличие причины, связанной с беременностью, и, если женщина беременна, убедиться, что анализы и проводимое лечение безопасны во время беременности.
ОАК — общий анализ крови; КТ — компьютерная томография; МРТ — магнитно-резонансная томография.
Проведение анализов
Тест на беременность назначается всем девочкам и женщинам детородного возраста, у которых присутствует боль в области малого таза. Обычно сначала проводится анализ мочи на беременность. Если существует вероятность ранней беременности, но анализ мочи отрицательный, то выполняется анализ крови на беременность. При сроке беременности менее 5 недель анализ крови является более точным, чем анализ мочи.
Другие исследования зависят от того, какие заболевания подозреваются. Обследования могут включать:
Общий анализ крови (ОАК)
Анализы мочи или исследование образцов из влагалища или шейки матки для выявления инфекций, которые могут вызывать боль в области малого таза
Ультразвуковое исследование или компьютерная томография (КТ) либо магнитно-резонансная томография (МРТ) органов брюшной полости и малого таза для обнаружения новообразований
Если другие исследования не позволяют определить причину сильной или постоянной боли и наводят на подозрение о серьезной причине (например, разрыв плодовместилища при внематочной беременности), иногда хирургическое вмешательство (лапароскопия или лапаротомия)
Общий анализ мочи — это простой, быстрый анализ мочи, с помощью которого можно выявить многие частые причины заболеваний органов малого таза, такие как инфекция мочевого пузыря или камни в почках. При подозрении на инфекцию мочевыводящих путей обычно выполняется посев мочи.
Для ультразвукового исследования используется портативный ультразвуковой прибор, который помещается на живот или вводится во влагалище (трансвагинальное ультразвуковое исследование). Если результаты ультразвукового исследования неоднозначны, то для выявления новообразования или другой аномалии проводятся другие исследования, такие как КТ или МРТ.
В рамках лапароскопии делают небольшой надрез чуть ниже пупка и вводят оптическую трубку (лапароскоп) для непосредственной визуализации внематочной беременности или других причин болей органов малого таза. Если лапароскопию провести невозможно или врачи не могут диагностировать или пролечить заболевание с помощью лапароскопии, может быть выполнена лапаротомия (большой разрез в животе, позволяющий врачу непосредственно осмотреть органы).
Лечение боли в области малого таза
Если причина боли в малом тазу установлена, по возможности проводится ее непосредственное лечение.
Боль, связанная с менструальным циклом (например, спазмы или эндометриоз), можно лечить противозачаточными таблетками или другими гормональными контрацептивами.
Также может быть необходимо назначение болеутоляющих препаратов. Вначале боль лечат при помощи нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), например, ибупрофена. Эффективность лечения НПВП у разных женщин различна. Если НПВП оказываются неэффективными, можно попробовать другие обезболивающие лекарственные препараты или гипноз.
Некоторым женщинам с хронической болью в области малого таза могут быть рекомендованы ингибиторы обратного захвата серотонина-норэпинефрина (СИОЗСН) и препараты для лечения невралгии, такие как габапентин или прегабалин. Опиоиды не рекомендуются для лечения хронической боли в области малого таза, за исключением лечения активной формы рака или в рамках паллиативной помощи в конце жизни.
Если боль распространяется на мышцы, то может помочь отдых, согревание или физиотерапия.
Кроме того, женщинам с миофасциальной болью в области малого таза или болью, связанной с психическими заболеваниями, рекомендуется физиотерапия на область мышц тазового дна, сексуальная терапия или когнитивно-поведенческая терапия.
В редких случаях, когда у женщины имеет место сильная боль, которая сохраняется несмотря на медикаментозное лечение, может быть проведено хирургическое вмешательство, например, лапароскопия для лечения эндометриоза или кисты яичника, гистерэктомия (хирургическое вмешательство для удаления матки) либо другие процедуры.
Главное, что нужно знать пожилым женщинам: Боль в области малого таза
У женщин старшего возраста распространенные причины боли в области малого таза могут отличаться, поскольку некоторые нарушения, вызывающие боль или дискомфорт в области малого таза, становятся более распространенными с возрастом, особенно после наступления менопаузы.
Частые расстройства у пожилых женщин включают:
Проблемы с мочевым пузырем, включая инфекции (инфекция мочевыводящих путей)
Онкологические заболевания половых путей, в том числе рак слизистой оболочки матки (рак эндометрия), яичников и вульвы (половых губ)
После наступления менопаузы уровень эстрогена снижается, что ослабляет многие ткани, включая костную ткань, мышцы (например, мышцы, поддерживающие мочевой пузырь), а также ткани вокруг влагалища и мочеиспускательного канала. В результате инфекции мочевого пузыря становятся более распространенными.
Симптомы, которые поражают влагалище и мочевыводящие пути после наступления менопаузы, называются мочеполовым синдромом менопаузы (ранее они назывались атрофией влагалища или атрофическим вагинитом). Эти симптомы включают сухость влагалища, боли во время полового акта, позывы к мочеиспусканию и инфекции мочевыводящих путей. Это состояние может вызывать боль при половом акте, и женщины могут описывать или испытывать эту боль как боль в области таза.
Обследование
Обследование проводится так же, как у молодых женщин, за исключением того, что врач обращает особое внимание на симптомы заболеваний мочевыводящих путей и желудочно-кишечного тракта, которые часто встречаются у пожилых женщин. Женщины старшего возраста должны обратиться к врачу незамедлительно в следующих случаях
При вагинальном кровотечении
Резкое похудение или потеря аппетита
Неожиданное возникновение несварения желудка
Ощущение вздутия живота
Внезапные изменения характера дефекации
Затем врач проводит физикальное обследование и другие исследования с целью убедиться, что причиной являются не проблемы в яичниках и не рак тела матки.
Если причиной боли в области малого таза является истончение слизистой оболочки влагалища, врачи могут предложить увлажняющие средства для влагалища или вагинальную гормональную терапию (эстроген или дегидроэпиандростерон).
Ключевые моменты
Боль в области малого таза является распространенным симптомом у женщин.
Многие расстройства (связанные с репродуктивными органами или другими близлежащими органами) могут вызывать боль в области малого таза.
Врач может определить вероятные причины судя по описанию боли, ее связи с менструальным циклом и на основании результатов медицинского осмотра.
Если женщина детородного возраста, всегда проводится анализ на беременность.
Для подтверждения предполагаемого диагноза выполняются анализы мочи и обычно другие исследования, такие как анализы крови и ультразвуковое исследование органов малого таза.