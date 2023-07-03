Вагинальное кровотечение на раннем сроке беременности может возникнуть в результате заболеваний, связанных с беременностью (акушерских) или других (см. таблицу Некоторые причины и признаки вагинального кровотечения на ранних сроках беременности).

Самая распространенная причина вагинального кровотечения на раннем сроке беременности — это

Выкидыш (также называемый самопроизвольным абортом)

Вагинальное кровотечение может означать, что существует вероятность выкидыша, но иногда кровотечение останавливается, и беременность продолжается без каких-либо проблем. Когда возникает выкидыш, он обычно происходит в несколько стадий. Сначала возникает кровотечение. Затем появляются спазмы, иногда довольно сильные, и кровотечение может становиться обильным. Затем у женщины обычно изгоняется плод, и она может увидеть плодные ткани, выходящие из влагалища.

Иногда выкидыш не вызывает симптомов и обнаруживается при обследовании плода во время регулярного медицинского визита (так называемый пропущенный аборт). Если женщина подозревает выкидыш, ей следует обратиться к врачу. Иногда женщины могут пережить выкидыш дома, но если боль или кровотечение интенсивные, или если плодная ткань не выходит полностью, им необходимо лечение с использованием лекарственных препаратов или процедуры, чтобы убедиться, что им не угрожает опасность и плодные ткани полностью отошли.

Содержимое матки может быть инфицировано до, во время или после выкидыша (септический аборт).

Наиболее опасной причиной вагинальных кровотечений во время беременности является

Аномально расположенная беременность (внематочная беременность) — такая, которая расположена не в обычном месте в матке, а, например, в маточной трубе.

Внематочная беременность угрожает жизни. Зародыш, прикрепившийся за пределами матки, не сможет развиваться нормально. По мере роста зародыша в фаллопиевой трубе или другой части тела (например, в яичнике, шейке матки, старом шраме от кесарева сечения или в брюшной полости) может произойти разрыв этой части. Это приводит к сильной боли и обильному кровотечению, что может нанести серьезный вред беременной женщине или даже закончиться её смертью. При постановке диагноза внематочной беременности лечение заключается в прерывании беременности с помощью лекарственных препаратов или в удалении ее хирургическим путем.

Другой потенциально опасной, но менее распространенной причиной, может быть разрыв кисты желтого тела. После выхода яйцеклетки из яичника структура, которая высвобождает яйцеклетку (желтое тело), может наполняться жидкостью или кровью вместо того, чтобы разрушиться и исчезнуть, как это обычно происходит.