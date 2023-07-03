Боли в области малого таза на раннем сроке беременности

В начале беременности многие женщины страдают от болей в области малого таза. Боль в области малого таза — это боль в нижней части брюшной полости (в малом тазу). Боль в средней или верхней части брюшной полости, в области желудка и кишечника, называется болью в животе. Однако иногда женщинам трудно понять, где именно болит — в области живота или таза. Причины болей в животе во время беременности могут быть либо связаны, либо не связаны с самой беременностью.

Боль в области малого таза во время беременности может либо быть связана с нормальными изменениями во время беременности, либо являться признаком проблемы. Обычно они возникают в связи с тем, что кости и связки раздвигаются и растягиваются, чтобы предоставить место плоду. В норме боли могут быть острыми или спастическими (как при менструации) и могут повторяться через какое-то время. Как правило, боль в области малого таза, если она не сильная или не постоянная, не является причиной для беспокойства.

Боль, вызванная осложнением беременности, может сопровождаться другими симптомами, включая вагинальное кровотечение. Если у женщины во время беременности возникает какое-либо кровотечение, она должна связаться со своим врачом. При некоторых заболеваниях такие кровотечения могут быть очень обильными и иногда приводить к опасному понижению артериального давления (шоку). Сильная, постоянная боль или боль в средней или верхней части живота может быть вызвана осложнением беременности или другим заболеванием и также является поводом обратиться к врачу.

Обследование при боли в области малого таза на ранних сроках беременности Если беременная женщина испытывает боль в области малого таза или живота, врач должен решить, вызвана ли она нормальными изменениями во время беременности или имеет место проблема. Если боль в нижней части живота или в области малого таза внезапная и очень сильная, врачи должны попытаться быстро определить необходимость срочного хирургического вмешательства, также как в случаях, когда причиной боли являются внематочная беременность или аппендицит. Настораживающие признаки Если у беременной женщины появляются боли в области малого таза, то причиной для беспокойства являются следующие симптомы: Вагинальное кровотечение

жар и озноб, особенно если они сопровождаются болью при мочеиспускании, болью в верхней части спины (в боку) или выделениями из влагалища, содержащими гной;

сильные боли, которые усугубляются при движении;

обморок, головокружение или учащенное сердцебиение — симптомы, предполагающие очень низкое артериальное давление; Когда обращаться к врачу Женщины, у которых наблюдаются настораживающие признаки, должны немедленно обратиться к врачу. Женщинам, у которых отсутствуют настораживающие признаки, следует обратиться к врачу в течение одного дня, если у них появились боли или жжение при мочеиспускании, а также боли, которые мешают в повседневной деятельности. Женщинам, которые испытывают только легкий дискомфорт и не имеют других симптомов, следует позвонить врачу. Врач поможет решить, есть ли необходимость в осмотре врача и как быстро. Что делает врач Чтобы определить, необходимо ли экстренное хирургическое вмешательство, врач сначала проверит у женщины артериальное давление и температуру, а также расспросит об основных симптомах, например, вагинальном кровотечении. Затем врач спросит о других симптомах и медицинском анамнезе. Он также проведет медицинский осмотр. Результаты сбора анамнеза и проведения физикального обследования часто позволяют предположить причину боли и определить, какие анализы могут потребоваться (см. таблицу Некоторые причины и характеристики болей в области малого таза на ранних сроках беременности). Врач расспрашивает о боли: начинается ли боль внезапно или постепенно;

возникает ли она в определенном месте или более обширна;

усиливается ли боль при движении или изменении положения;

носит ли она спастический характер, постоянна она или периодична. Врачи также спрашивают о следующем: другие симптомы, такие как вагинальное кровотечение, выделения из влагалища, позывы к частому или немедленному мочеиспусканию, рвота, диарея и запор;

факты, связанные с предыдущими беременностями (акушерский анамнез), включая прошлые беременности, выкидыши и искусственные прерывания беременности (искусственные аборты) по медицинским или другим причинам.

Факторы риска выкидыша и внематочной беременности Физикальное обследование сосредоточено на обследовании органов малого таза (обследование наружных и внутренних половых органов и иногда прямой кишки). Врач также осторожно надавливает на живот, чтобы увидеть, вызывает ли нажатие боль. Таблица Некоторые причины и характеристики болей в области малого таза на ранних сроках беременности Таблица Проведение анализов Обычно проводится анализ мочи на беременность. Если тест на беременность положительный, проводится ультразвуковое исследование органов малого таза, чтобы убедиться, что беременность правильно расположена — в матке, а не в другом месте (внематочная беременность). Для этого на поверхность живота кладется портативный ультразвуковой сканер и/или он вводится внутрь влагалища. Если срок беременности очень мал, иногда невозможно подтвердить, что плод находится в матке. Как правило, делают анализы крови. Если у женщины наблюдается кровотечение из влагалища, то обычно делают общий анализ крови с подсчетом форменных элементов, а также анализ крови на группу и резус-фактор (положительный или отрицательный) на тот случай, если женщине потребуется переливание крови. Зная резус-фактор, врачи также смогут предупредить проблемы в последующих беременностях. Если врачи подозревают внематочную беременность, тесты также будут включать в себя анализ крови для измерения уровня гормона, вырабатываемого плацентой в начале беременности (хорионический гонадотропин человека, или ХГЧ). Если симптомы (такие, как очень низкое артериальное давление или учащенное сердцебиение) дают основания полагать, что произошло прерывание внематочной беременности, то делают анализы крови, чтобы определить, в норме ли свертываемость крови. В зависимости от того, какое заболевание подозревают врачи, они проводят другие исследования. Доплеровская эхография, которая показывает направление и скорость потока крови, помогает врачам определить перекрут яичника, который перекрывает снабжение этого органа кровью. Другие тесты могут включать посев образцов крови, мочи или выделений из влагалища, а также анализы мочи (общий анализ мочи) на предмет выявления инфекции. Если боль беспокоит настойчиво, а ее причина остается неизвестной, врачи делают небольшой разрез чуть ниже пупка и вводят зонд (лапароскоп) для непосредственного осмотра матки, маточных труб и яичников и дальнейшего выяснения причин боли. Изредка требуется разрез большего размера (процедура называется лапаротомия).

Лечение боли в области малого таза на ранних сроках беременности Лечение определенных заболеваний, как в следующих примерах: Внематочная беременность: Лекарственный препарат для прекращения роста внематочной беременности или хирургическое вмешательство для ее удаления

Выкидыш: Обезболивающие препараты, лекарственный препарат, способствующий выходу продуктов зачатия или процедура расширения и выскабливания (Р и В) для удаления плодной ткани

Септический аборт (инфицирование содержимого матки до, во время или после выкидыша): Антибиотики внутривенно, а также Р и В для максимально быстрого удаления содержимого матки

Перекрут придатков (перекрут яичника или фаллопиевой трубы): Хирургическое вмешательство для раскручивания (если возможно) или удаления яичника или трубы Если требуются обезболивающие препараты, то использование ацетоминофена наиболее безопасно для беременных, если же этот препарат неэффективен, возможно применение опиоида. Боли вследствие нормальных изменений во время беременности Чтобы избежать некоторых видов боли во время беременности или уменьшить их, женщине могут рекомендовать: Регулярно заниматься фитнесом с использованием упражнений, которые безопасны во время беременности

Избегать поднятия или перемещения тяжестей

Поддерживать правильное положение тела

Спать с подушкой между колен

Отдыхать по мере необходимости

Носить одежду с эластичными вставками, поддерживающими спину или живот

Обращаться к физиотерапевту с опытом работы с беременными

Можно попробовать акупунктуру