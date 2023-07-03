(Расстройство оргазма у женщин)

Расстройством оргазма является отсутствие или задержка в достижении сексуальной кульминации (оргазма), который является нечастым или значительно менее интенсивным, несмотря на достаточную сексуальную стимуляцию и на то, что женщина сексуально возбуждена психически и эмоционально.
У некоторых женщин оргазм отсутствует или возникают проблемы с его достижением.
Женщины могут не испытывать оргазма, если им постоянно не хватает прелюдии, у партнера ранняя эякуляция или у них с партнером отсутствует общение о предпочтениях в сексуальной активности.
У многих женщин с расстройством оргазма могут иметь место другие типы сексуальных проблем, например, боль во время полового акта и непроизвольное сокращение мышц вокруг отверстия влагалища при проникновении во влагалище.
Врачи ставят диагноз расстройства оргазма на основании описания проблемы женщиной и конкретных критериев.
Женщинам рекомендуется попробовать самостоятельную стимуляцию (мастурбацию), а у некоторых женщин эффективны психологические виды терапии.
(См. также Общие сведения о сексуальной дисфункции у женщин).
Количество и тип стимуляции, необходимой для достижения оргазма, сильно варьируется от женщины к женщине. Большинство женщин могут достичь оргазма при стимуляции клитора, но менее половины женщин регулярно достигают оргазма во время вагинального полового акта. Примерно 1 из 10 женщин никогда не достигает оргазма, но некоторые из них, тем не менее, считают свою половую жизнь удовлетворительной.
Многие женщины с расстройством оргазма не могут испытывать оргазм ни при каких обстоятельствах, даже когда они мастурбируют и когда они очень возбуждены. Однако если отсутствие оргазма происходит потому, что женщина недостаточно возбуждена, проблема рассматривается как расстройство сексуального возбуждения, а не расстройство оргазма. Неспособность испытывать оргазм считается расстройством только тогда, когда отсутствие оргазма удручает женщину.
Причины расстройства оргазма у женщин
Расстройству оргазма могут способствовать ситуационные и психологические факторы:
контекстуальные факторы, специфичные для текущей ситуации женщины (например, постоянно недостаточная прелюдия, ранняя эякуляция партнера, отсутствие общения о сексуальных предпочтениях);
психологические факторы (такие как тревожность, стресс, отсутствие доверия к партнеру);
культурные факторы (например, отсутствие признания или внимания к женскому сексуальному удовольствию);
недостаток знаний о сексуальной функции у одного или обоих партнеров.
Физические расстройства могут также способствовать расстройству оргазма. Они включают поражение нервов (в результате сахарного диабета, повреждения спинного мозга, склерозирующего лихена или рассеянного склероза) и нарушений со стороны половых органов.
Некоторые лекарственные препараты, особенно селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС, разновидность антидепрессанта), могут оказывать специфическое ингибирующее действие на оргазм.
Симптомы расстройства оргазма у женщин
Некоторые женщины с расстройством оргазма никогда не испытывали оргазм. Другие ранее испытывали оргазм, но перестали испытывать его или им стало труднее его достигать.
Другие женщины с этим расстройством испытывают оргазм, но они бывают редко или намного менее интенсивны, несмотря на то, что сексуальная стимуляция достаточна, и женщины сексуально возбуждены психически и эмоционально.
У женщин с расстройствами оргазма могут иметь место другие типы сексуальных проблем, такие как боль во время полового акта (диспареуния) и непроизвольное сокращение мышц вокруг отверстия влагалища при введении во влагалище (синдром мышцы, поднимающей задний проход, ранее называвшийся вагинизмом).
У женщин с расстройством оргазма часто встречаются тревожные расстройства и депрессия.
Диагностика расстройства оргазма у женщин
Обследование врачом на основании специальных критериев
Врачи беседуют с женщиной и иногда ее партнером. Они просят женщину описать проблему своими словами.
Врачи ставят диагноз расстройства оргазма на основании следующих критериев:
Оргазм, который задерживается, возникает нечасто, отсутствует или намного менее интенсивен после нормального полового возбуждения при всех или почти всех половых актах
Дистресс или межличностные проблемы из-за проблем с оргазмом
Отсутствие других заболеваний или веществ, которые приводят к проблемам с оргазмом
Симптомы должны присутствовать не менее 6 месяцев.
Лечение расстройства оргазма у женщин
Самостимуляция (мастурбация);
психологические методы лечения или сексуальная терапия.
Женщине рекомендуется самой разобраться, какой тип прикосновений является приятным и возбуждающим, занимаясь самостимуляцией (мастурбацией).
Врачи также могут предложить увеличить тип и интенсивность других стимулов, включая фантазию, ролевые игры, видео, фотографии, письменные материалы и звуки.
Другие методы, которые могут помочь, включают техники релаксации и упражнения с фокусировкой на ощущениях. В ходе упражнений с фокусировкой на ощущениях партнеры по очереди прикасаются друг к другу приятными способами. Пары могут пробовать использовать большее количество или различные стимулы, такие, как вибратор, фантазии или эротические видео. Вибратор может быть особенно полезным, когда имеется поражение нерва.
Может помочь осведомленность об анатомии женщины и способах ее возбуждения. Для некоторых женщин одной лишь стимуляции клитора может быть достаточно.
Психологические виды терапии могут помочь женщинам выявить тревожность в отношении сексуального функционирования и проблемы доверия к партнеру и справиться с ними. К таким методам лечения относятся психотерапия, когнитивно-поведенческая терапия, когнитивная терапия на основе осознанности и лечение у сексолога.
Психотерапия и когнитивно-поведенческая терапия могут быть полезны женщинам, перенесшим сексуальную травму или имеющим психологические расстройства. Эти методы лечения могут помочь женщинам выявить страх уязвимости и проблемы доверия партнеру и справиться с ними.
Тренировка сосредоточения (с упором на то, что происходит в данный момент) может помочь женщинам обратить внимание на сексуальные ощущения, без оценки и постоянного контроля происходящего.
Сексуальная терапия часто помогает женщинам и их партнеру решать проблемы, которые влияют на их сексуальную жизнь, например, специфические сексуальные проблемы и отношения с партнером.
Если причиной является селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС), может помочь добавление бупропиона (другой тип антидепрессанта). Либо врач может порекомендовать другой антидепрессант.
Рекомендуемой медикаментозной терапии для женщин, страдающих женским расстройством оргазма, не существует.