(Расстройство оргазма у женщин)

Расстройством оргазма является отсутствие или задержка в достижении сексуальной кульминации (оргазма), который является нечастым или значительно менее интенсивным, несмотря на достаточную сексуальную стимуляцию и на то, что женщина сексуально возбуждена психически и эмоционально.

У некоторых женщин оргазм отсутствует или возникают проблемы с его достижением.

Женщины могут не испытывать оргазма, если им постоянно не хватает прелюдии, у партнера ранняя эякуляция или у них с партнером отсутствует общение о предпочтениях в сексуальной активности.

У многих женщин с расстройством оргазма могут иметь место другие типы сексуальных проблем, например, боль во время полового акта и непроизвольное сокращение мышц вокруг отверстия влагалища при проникновении во влагалище.

Врачи ставят диагноз расстройства оргазма на основании описания проблемы женщиной и конкретных критериев.

Женщинам рекомендуется попробовать самостоятельную стимуляцию (мастурбацию), а у некоторых женщин эффективны психологические виды терапии.

(См. также Общие сведения о сексуальной дисфункции у женщин).

Количество и тип стимуляции, необходимой для достижения оргазма, сильно варьируется от женщины к женщине. Большинство женщин могут достичь оргазма при стимуляции клитора, но менее половины женщин регулярно достигают оргазма во время вагинального полового акта. Примерно 1 из 10 женщин никогда не достигает оргазма, но некоторые из них, тем не менее, считают свою половую жизнь удовлетворительной.

Многие женщины с расстройством оргазма не могут испытывать оргазм ни при каких обстоятельствах, даже когда они мастурбируют и когда они очень возбуждены. Однако если отсутствие оргазма происходит потому, что женщина недостаточно возбуждена, проблема рассматривается как расстройство сексуального возбуждения, а не расстройство оргазма. Неспособность испытывать оргазм считается расстройством только тогда, когда отсутствие оргазма удручает женщину.

Причины расстройства оргазма у женщин Расстройству оргазма могут способствовать ситуационные и психологические факторы: контекстуальные факторы, специфичные для текущей ситуации женщины (например, постоянно недостаточная прелюдия, ранняя эякуляция партнера, отсутствие общения о сексуальных предпочтениях);

психологические факторы (такие как тревожность, стресс, отсутствие доверия к партнеру);

культурные факторы (например, отсутствие признания или внимания к женскому сексуальному удовольствию);

недостаток знаний о сексуальной функции у одного или обоих партнеров. Физические расстройства могут также способствовать расстройству оргазма. Они включают поражение нервов (в результате сахарного диабета, повреждения спинного мозга, склерозирующего лихена или рассеянного склероза) и нарушений со стороны половых органов. Некоторые лекарственные препараты, особенно селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС, разновидность антидепрессанта), могут оказывать специфическое ингибирующее действие на оргазм.

Симптомы расстройства оргазма у женщин Некоторые женщины с расстройством оргазма никогда не испытывали оргазм. Другие ранее испытывали оргазм, но перестали испытывать его или им стало труднее его достигать. Другие женщины с этим расстройством испытывают оргазм, но они бывают редко или намного менее интенсивны, несмотря на то, что сексуальная стимуляция достаточна, и женщины сексуально возбуждены психически и эмоционально. У женщин с расстройствами оргазма могут иметь место другие типы сексуальных проблем, такие как боль во время полового акта (диспареуния) и непроизвольное сокращение мышц вокруг отверстия влагалища при введении во влагалище (синдром мышцы, поднимающей задний проход, ранее называвшийся вагинизмом). У женщин с расстройством оргазма часто встречаются тревожные расстройства и депрессия.

Диагностика расстройства оргазма у женщин Обследование врачом на основании специальных критериев Врачи беседуют с женщиной и иногда ее партнером. Они просят женщину описать проблему своими словами. Врачи ставят диагноз расстройства оргазма на основании следующих критериев: Оргазм, который задерживается, возникает нечасто, отсутствует или намного менее интенсивен после нормального полового возбуждения при всех или почти всех половых актах

Дистресс или межличностные проблемы из-за проблем с оргазмом

Отсутствие других заболеваний или веществ, которые приводят к проблемам с оргазмом Симптомы должны присутствовать не менее 6 месяцев.