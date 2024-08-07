Как правило, симптомы послеродовой депрессии развиваются в течение первых 3 месяцев после родов, но могут начаться позже. Симптомы могут развиваться постепенно или проявляться более внезапно. Послеродовая депрессия мешает женщинам ухаживать за собой и ребенком.

К симптомам послеродовой депрессии могут относиться

чрезмерная грусть;

частый, неконтролируемый плач;

резкие перепады настроения;

раздражительность и ярость.

К менее распространенным симптомам относятся:

чрезмерная усталость;

проблемы со сном (слишком много или слишком мало);

головные и телесные боли;

потеря интереса к сексу и другим видам деятельности;

тревожность или приступы паники;

потеря аппетита или переедание;

трудности функционирования;

недостаточный интерес или необоснованное беспокойство о ребенке;

ощущение неспособности ухаживать за ребенком или быть адекватной в качестве матери;

чувство вины относительно таких эмоций;

страх причинить вред ребенку;

суицидальные мысли;

Женщина не чувствует связи со своим ребенком. В результате со временем у ребенка могут возникнуть эмоциональные, социальные или когнитивные проблемы.

Партнеры также могут впасть в депрессию, а депрессия у любого родителя может вызвать стресс.

При отсутствии лечения послеродовая депрессия может длиться несколько месяцев или лет. Приблизительно у одной из трех или четырех женщин, у которых была послеродовая депрессия, она развивалась повторно.

Послеродовый психоз встречается редко. Он характеризуется наличием суицидальных или агрессивных мыслей, галлюцинаций или странного поведения. Иногда послеродовой психоз также включает желание причинить вред ребенку.

Если у родителей возникают мысли о причинении вреда себе или ребенку, следует немедленно обратиться за медицинской помощью.