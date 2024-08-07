Послеродовая депрессия — это чувство чрезвычайной грусти и утрата интереса к обычной деятельности в течение первого года после родов продолжительностью более 2 недель.
Более подвержены развитию послеродовой депрессии женщины, которые страдали депрессией ранее.
Женщины испытывают сильную грусть, плачут, раздражительны, у них быстро меняется настроение, они могут потерять интерес к повседневным делам и ребенку.
Женщинам следует обратиться к врачу, если симптомы сохраняются более 2 недель или если у них возникают мысли о причинении вреда себе или ребенку.
Женщинам с послеродовой депрессией рекомендуется сочетание психотерапии и антидепрессантов.
Послеродовая хандра, которая может включать перепады настроения или чувство грусти, возникает после родов у многих женщин. Однако послеродовая хандра обычно длится 2–3 дня, максимум до 2 недель, и обычно протекает относительно легко. В отличие от этого, послеродовая депрессия длится 2 недели и более и приводит к потере трудоспособности, что мешает повседневной деятельности.
Она развивается приблизительно у 7 % женщин. Очень редко развивается еще более серьезное расстройство под названием послеродовой психоз.
Причины послеродовой депрессии
Причины грусти или депрессии после родов являются неясными, но следующие факторы могут способствовать или повышать риск их возникновения:
депрессия, которая наблюдалась раньше или развилась во время беременности;
послеродовая депрессия во время предыдущей беременности;
предшествующие периоды грусти или депрессии, которые наблюдались в течение определенных периодов месяца (в связи с менструальным циклом) или во время приема пероральных контрацептивов;
близкие родственники, у которых была депрессия (семейный анамнез);
стрессы, такие как стресс в отношениях, финансовые трудности или воспитание ребенка без партнера;
недостаточная поддержка партнера или членов семьи;
проблемы, связанные с беременностью (такие, как преждевременные роды или рождение ребенка с врожденными дефектами);
сложные переживания по поводу текущей беременности (например, из-за того, что беременность была незапланированной или женщина думала об аборте);
проблемы с грудным вскармливанием.
Возникновению послеродовой депрессии могут способствовать внезапное снижение уровней гормонов (таких как эстроген, прогестерон и гормоны щитовидной железы), которое происходит после родов, а также недостаток сна. Также может быть задействован ген, который делает женщину более восприимчивой к послеродовой депрессии.
Если у женщины была депрессия до наступления беременности, она должна сообщить об этом врачу или акушерке. Такая депрессия часто развивается в послеродовую депрессию. Депрессия часто наблюдается во время беременности и является важным фактором риска для развития послеродовой депрессии.
Симптомы послеродовой депрессии
Как правило, симптомы послеродовой депрессии развиваются в течение первых 3 месяцев после родов, но могут начаться позже. Симптомы могут развиваться постепенно или проявляться более внезапно. Послеродовая депрессия мешает женщинам ухаживать за собой и ребенком.
К симптомам послеродовой депрессии могут относиться
чрезмерная грусть;
частый, неконтролируемый плач;
резкие перепады настроения;
раздражительность и ярость.
К менее распространенным симптомам относятся:
чрезмерная усталость;
проблемы со сном (слишком много или слишком мало);
головные и телесные боли;
потеря интереса к сексу и другим видам деятельности;
тревожность или приступы паники;
потеря аппетита или переедание;
трудности функционирования;
недостаточный интерес или необоснованное беспокойство о ребенке;
ощущение неспособности ухаживать за ребенком или быть адекватной в качестве матери;
чувство вины относительно таких эмоций;
страх причинить вред ребенку;
суицидальные мысли;
Женщина не чувствует связи со своим ребенком. В результате со временем у ребенка могут возникнуть эмоциональные, социальные или когнитивные проблемы.
Партнеры также могут впасть в депрессию, а депрессия у любого родителя может вызвать стресс.
При отсутствии лечения послеродовая депрессия может длиться несколько месяцев или лет. Приблизительно у одной из трех или четырех женщин, у которых была послеродовая депрессия, она развивалась повторно.
Послеродовый психоз встречается редко. Он характеризуется наличием суицидальных или агрессивных мыслей, галлюцинаций или странного поведения. Иногда послеродовой психоз также включает желание причинить вред ребенку.
Если у родителей возникают мысли о причинении вреда себе или ребенку, следует немедленно обратиться за медицинской помощью.
Диагностика послеродовой депрессии
Оценка врача, основанная на определенных диагностических критериях
Ранний диагноз и лечение послеродовой депрессии важны для женщины и ее ребенка. Женщина должна посещать врача, если она продолжает чувствовать грусть и ей сложно заниматься своими обычными делами в течение более 2 недель, или если у нее возникают мысли о причинении вреда себе или ребенку. Если члены семьи и друзья замечают симптомы, они должны поговорить с женщиной и посоветовать ей обратиться к врачу.
Когда женщина приходит на визит после родов, врач может попросить женщину заполнить опросник, чтобы диагностировать депрессию. Если у женщины депрессия, может быть также проведен анализ крови, чтобы определить, провоцирует ли эти симптомы такое расстройство, как заболевание щитовидной железы.
Лечение послеродовой депрессии
Лекарственные препараты (зуранолон, брексанолон или другие антидепрессанты);
Психотерапия
Лечение послеродовой депрессии включает в себя психотерапию и антидепрессанты.
Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США одобрило два лекарственных препарата специально для лечения послеродовой депрессии: брексанолон, который вводится в вену (внутривенно), и зуранолон, который принимается внутрь.
Женщинам с послеродовым психозом может потребоваться госпитализация, желательно в медицинское учреждение, в котором ребенок может находиться с матерью. Им может потребоваться прием антипсихотических препаратов, а также антидепрессантов.
Женщины, кормящие ребенка грудью, должны проконсультироваться с врачом перед приемом таких лекарственных препаратов, чтобы определить, могут ли они продолжать грудное вскармливание (см. Применение лекарственных препаратов и употребление психоактивных веществ во время грудного вскармливания). Многие антидепрессанты позволяют женщинам продолжать грудное вскармливание.