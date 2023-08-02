Общие сведения о методах контрацепции

Контрацепция — это предупреждение овуляции (путем прекращения высвобождения яйцеклеток яичниками) или оплодотворения яйцеклетки сперматозоидом (зачатия) либо прикрепления оплодотворенной яйцеклетки к слизистой оболочке матки (имплантации).

Знаете ли Вы, что...

Под контрацепцией (предупреждением беременности) понимают предохранение от беременности. Методы контрацепции могут быть временными (например, противозачаточные таблетки или внутриматочное устройство) или постоянными (предназначенными для постоянного избегания беременности, например, вазэктомия или трубная стерилизация). Аборт — это процедура, которая прерывает беременность. Он применяется для прерывания нежелательной беременности, если метод контрацепции оказался неэффективным или не использовался.

Существует несколько методов контрацепции. Ни один не является абсолютно эффективным, но некоторые методы надежнее других. Эффективность часто зависит от того, какой из методов используется и насколько точно выполняются инструкции. Таким образом, эффективность метода контрацепции можно описать двумя способами:

Насколько хорошо он предотвращает беременность при использовании большинством людей (типичное применение)

Насколько надежно он предотвращает беременность при соблюдении инструкций по применению (идеальное применение)

Например, пероральные контрацептивы (противозачаточные таблетки) очень эффективны, если женщина принимает их каждый день (идеальное применение). Однако, если женщина забыла принять несколько таблеток (типичное применение), это снижает эффективность. В отличие от этого, внутриматочные спирали (ВМС) после их введения больше ничего не требуют до тех пор, пока не потребуется их замена. Таким образом, типичное применение обычно такое же, как и идеальное применение. По мере привыкания к методу люди склонны выполнять инструкции более тщательно. Со временем различие между эффективностью идеального применения и типичного применения часто уменьшается.

Таблица Насколько контрацепция эффективна? Таблица

Каждый метод имеет преимущества и недостатки, несмотря на степень своей эффективности. Выбор метода зависит от предпочтений, необходимой степени надежности метода и от медицинских соображений.

Несмотря на более высокую частоту беременности, связанную с использованием презервативов, по сравнению с другими методами, презервативы (преимущественно латексные и синтетические) обеспечивают защиту от всех распространенных инфекций, передающихся половым путем (ИППП), включая вирус иммунодефицита человека (ВИЧ). Чтобы секс был более безопасным, презервативы следует использовать даже при использовании другого метода контрацепции.

Если имел место незащищенный половой акт, незапланированную беременность может помочь предотвратить экстренная контрацепция. Экстренная контрацепция не должна использоваться в качестве постоянной формы контрацепции.

Таблица Сравнение методов контрацепции Таблица