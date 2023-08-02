Внутриматочные спирали (ВМС)

Внутриматочные устройства (ВМУ) — это маленькие, гибкие, Т-образные пластмассовые устройства, которые вводятся в матку. В Соединенных Штатах Америки среди женщин, использующих контрацепцию, 12 % используют ВМС. ВМС широко распространены в качестве метода контрацепции благодаря их преимуществам, таким как высокая эффективность и минимальное количество побочных эффектов. Кроме того, ВМС необходимо менять только каждые 3, 5, 8 или 10 лет, что избавляет от необходимости использования ежедневного, еженедельного или ежемесячного метода контрацепции.

ВМС вставляется и удаляется врачом или другим медицинским работником. Введение занимает всего несколько минут. Введение может быть болезненным, поэтому перед введением ВМС в шейку матки можно ввести анестетик. Удаление обычно вызывает минимальный дискомфорт.

ВМС предохраняют от беременности

Уничтожая и иммобилизуя семенную жидкость

Не позволяя семенной жидкости оплодотворить яйцеклетку

Создавая в матке воспалительную реакцию, которая токсична для спермы

Что представляют собой внутриматочные спирали

В Соединенных Штатах Америки доступные ВМС включают левоноргестрел-высвобождающие ВМС и медь-содержащие ВМС.

Разные левоноргестрел-высвобождающие ВМС имеют разную продолжительность действия: 3, 5 или 8 лет. При использовании всех типов беременность наступает только у менее чем 1,5 % женщин.

Медь-содержащая ВМС эффективна в течение не менее 10 лет. Если она остается на месте в течение 12 лет, менее 2 % женщин беременеют.

Через год после извлечения ВМС беременность наступает у 80–90 % женщин, которые желают забеременеть.

Использовать ВМС могут большинство женщин, в том числе нерожавшие женщины и девушки-подростки. Однако ВМС не следует использовать при наличии следующих состояний:

Женщины, у которых была инфекция, передающаяся половым путем, воспалительное заболевание органов малого таза или внематочная (эктопическая) беременность, также могут использовать ВМС.

Персональные верования, которые запрещают делать аборты, не запрещают использование ВМС, потому что ВМС предохраняет от зачатия не посредством абортирования оплодотворенной яйцеклетки. Однако при использовании в качестве экстренной контрацепции после незащищенного полового акта медь-содержащая ВМС или левоноргестрел-высвобождающая ВМС может препятствовать оплодотворенной яйцеклетке имплантироваться в матке.

ВМС можно вводить в любой период менструального цикла, если у женщин не было незащищенного полового акта с момента последней менструации. Если был незащищенный половой акт, то перед введением ВМС нужно сделать тест на беременность, женщинам также рекомендуют использовать другой метод контрацепции до получения результатов анализа. До установки ВМС необходимо исключить беременность, кроме случаев, когда женщина хочет использовать ВМС в качестве экстренной контрацепции после незащищенного полового акта. В таких случаях, чтобы предотвратить незапланированную беременность, можно вставить медь-содержащую ВМС. Эффективность медь-содержащей ВМС составляет почти 100 %, если ее используют в качестве экстренной контрацепции в течение 5 дней после одного эпизода незащищенного полового акта. Затем по желанию женщины ее можно оставить для длительной контрацепции. Левоноргестрел-высвобождающая ВМС не используется для экстренной контрацепции, и поэтому перед ее установкой нужно исключить беременность.

Перед введением ВМС врачи могут рекомендовать обследование на инфекции, передающиеся половым путем (ИППП), исходя из факторов риска женщины. Однако врачам нет необходимости ждать результатов тестов на ИППП перед введением ВМС. Если результаты положительны, ИППП лечится, а ВМС остается на месте. Если врачи наблюдают выделения, содержащие гной, непосредственно перед введением ВМС, ВМС не вводится. В таких случаях проводят анализы на ИППП, а прием антибиотиков начинают немедленно, не дожидаясь результатов анализов. Затем, после завершения лечения инфекции, вводится ВМС.

Перед введением спирали в шейку матки можно ввести анестетик для уменьшения боли во время процедуры.

ВМС можно вводить сразу после выкидыша или аборта, который происходит в 1-м или 2-м триместре, и сразу после извлечения плаценты после кесарева сечения.

Внутриматочная спираль, внутриматочное устройство Изображение Photograph © Hank Morgan/Photo Researchers Inc.

При установке в матку попадает незначительное количество бактерий, но это редко приводит к развитию инфекции. Нити ВМС не открывают доступ бактериям. ВМС повышает риск возникновения инфекции органов малого таза только в первый месяц использования. Если инфекция развивается, ее лечат с помощью антибиотиков. ВМС можно оставить на месте, если только инфекция не сохраняется после лечения.

Стандартный визит последующего наблюдения после введения ВМС не требуется. Тем не менее, женщинам следует обратиться к врачу, если у них есть такие проблемы, как боль, обильное кровотечение, аномальные влагалищные выделения или повышение температуры, если ВМС выпадает, или если они недовольны ВМС.

Возможные проблемы Кровотечение и боль являются главными причинами удаления ВМС, и это объясняет, почему более чем в половине случаев спираль удаляют преждевременно. Медь-содержащая ВМС увеличивает интенсивность менструального кровотечения и может вызывать спазмы. НПВП обычно могут помочь при появлении спазмов. Левоноргестрел-высвобождающие ВМС вызывают нерегулярное кровотечение в течение первых нескольких месяцев после установки. Но затем через 1 год менструальное кровотечение полностью прекращается почти у 20 % женщин. Менее чем у 5 % женщин ВМС выпадают в первый год после установки, часто в первые несколько недель. Иногда женщина не замечает выпадения. К ВМС прикреплены пластиковые нити, которые позволяют женщине, при желании, время от времени убедиться, что ВМС находится на месте. Однако обычно у женщины наблюдается кровотечение или боль, если ВМС выпадает или находится в неправильном положении. Обычно новая ВМС, установленная на место выпавшей, держится хорошо. Если врачи подозревают, что ВМС выпала, женщины должны использовать другой метод контрацепции до разрешения проблемы. Изредка во время установки происходит разрыв (перфорация) матки. Обычно перфорация не вызывает никаких симптомов. Ее обнаруживают, когда женщина не может найти пластиковую нить, а ультразвуковое или рентгенологическое исследование показывает, что ВМС расположена вне матки. ВМС, которая перфорирует матку и проникает в брюшную полость, нужно удалить хирургическим путем, обычно с помощью лапароскопии, чтобы избежать травмирования и рубцевания кишечника. Если женщина с установленной ВМС зачала ребенка, у нее выше вероятность аномально расположенной (эктопической) беременности. Тем не менее, общий риск внематочной беременности гораздо ниже у женщин, использующих ВМС, чем у женщин, не использующих контрацепцию, поскольку ВМС является эффективным средством предохранения от беременности.