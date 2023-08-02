Искусственный аборт — это намеренное прерывание беременности путем хирургического вмешательства или при помощи лекарственных препаратов.

Беременность можно прервать хирургическим путем, удалив содержимое матки или приняв определенные лекарственные препараты.

Если аборт делает медицинский работник в больнице или клинике, осложнения возникают редко.

Искусственное прерывание беременности, выполняемое по желанию пациентки, не повышает риск для плода или женщины во время последующих беременностей.

В США около 50 % беременностей являются незапланированными. Около 40 % незапланированных беременностей заканчиваются искусственным абортом, 90 % абортов выполняются в 1-м триместре. Штаты могут устанавливать ограничения (например, обязательные периоды ожидания, количество недель беременности или нотариально заверенное согласие для несовершеннолетних). Эти ограничения могут отсрочить или предотвратить доступ к аборту.

В странах, где аборт разрешен, осложнения возникают редко. Приблизительно 13 % беременных женщин в мире умирают из-за небезопасных абортов. Большинство этих смертей происходят в странах, где аборты строго ограничены или незаконны.

Беременность подтверждается до начала аборта. Часто для определения возраста плода используется ультразвуковое исследование, но иногда обследование, проводимое медицинским работником, может определить возраст в 1-м триместре. Если у женщины имеются факторы риска возникновения проблем, связанных с абортом (например, заболевания сердца или легких, судорожные припадки или кесарево сечение в анамнезе), ей может потребоваться дальнейшее обследование.

После аборта, выполненного в сроке менее 28 недель беременности, можно сразу начинать использование контрацептивов.

Методы аборта Методы абортов включают: Хирургический аборт (хирургическая эвакуация): удаление содержимого матки через шейку

Лекарственные препараты, вызывающие (индуцирующие) аборт: использование лекарственных препаратов для стимуляции сокращений матки, которые выталкивают ее содержимое. Выбор метода частично зависит от срока беременности. Для установления срока беременности обычно делают ультразвуковое исследование. Хирургический аборт возможен для большинства беременностей в сроке до 24 недель. Медикаментозный аборт можно использовать при беременности на сроке менее 11 недель или более 15 недель. Для абортов на ранних сроках беременности может понадобиться местная анестезия. Также может использоваться седация без отключения сознания (лекарственные препараты, которые облегчают боль и помогают женщинам расслабиться, но позволяют женщинам оставаться в сознании). В редких случаях требуется общий наркоз. Перед хирургическим абортом женщине назначают антибиотики, которые эффективно борются с инфекциями репродуктивной системы. После любого аборта (хирургического или медикаментозного) женщины с резус-отрицательной кровью получают инъекцию Rh-антител под названием анти-Rho(D) иммуноглобулин. Если плод имеет резус-положительную кровь, то у женщины с резус-отрицательной кровью могут вырабатываться антитела к Rh-фактору. Эти антитела могут разрушать эритроциты плода. Лечение иммуноглобулином Rho(D) снижает риск того, что иммунная система женщины будет способствовать выработке этих антител и угрозе для последующих беременностей. Лечение иммуноглобулином может быть необязательным до 8 недель беременности. Хирургический аборт Содержимое матки удаляют через влагалище. Выбор методики зависит от срока беременности. Они включают: Расширение и выскабливание (Р и В) с аспирацией

Расширение и извлечение (Р и И) Расширением называется раскрытие шейки матки. Могут использоваться различные типы расширителей, в зависимости от срока беременности и количества детей, которых родила женщина. Чтобы снизить вероятность травмирования шейки матки во время расширения, врачи могут использовать абсорбирующие жидкость вещества, например, сухие водоросли (ламинарию) или синтетический расширитель. Ламинарию вводят в канал шейки матки и оставляют минимум на 4 часа, иногда на ночь. Поскольку ламинария абсорбирует большое количество жидкости из организма, она набухает и расширяет канал шейки матки. Для расширения шейки матки можно также использовать лекарственные препараты, например, мизопростол (простагландин). Обычно для беременностей в сроке менее 14 недель используется расширение и выскабливание (D и C) с аспирацией. Во влагалище вводится зеркало, чтобы врач мог увидеть шейку матки. Для уменьшения дискомфорта в шейку матки вводят местный анестетик (например, лидокаин), после чего шейку матки расширяют. Затем в матку вводят гибкую трубку, присоединенную к источнику вакуума, для удаления плода и плаценты. Источник вакуума может представлять собой портативный шприц или аналогичный инструмент или электрический всасывающий аппарат. Иногда для удаления любой оставшейся ткани вводят небольшой острый инструмент в форме ложечки (кюретку). Эта процедура выполняется осторожно, чтобы уменьшить риск рубцевания и бесплодия. Для беременностей в сроке от 14 до 24 недель обычно используется расширение и извлечение (Р и И). После расширения шейки матки для удаления плода и плаценты используют аспирацию и щипцы. Чтобы убедиться в том, что все продукты зачатия удалены, можно осторожно использовать острую кюретку. Если женщины желают предотвратить беременности в будущем, они могут начать использовать контрацепцию, включая введение медь-содержащей или левоноргестрел-высвобождающей внутриматочной спирали (ВМС), сразу после выполнения аборта. Медикаментозный аборт Медикаментозные аборты можно использовать при беременности на сроке менее 11 недель или более 15 недель. При аборте на ранних сроках беременности (менее 11 недель) процесс аборта можно завершить дома. При аборте на более поздних сроках беременности женщину как правило госпитализируют для применения лекарственных препаратов, стимулирующих роды. В Соединенных Штатах Америки с 2014 по 2017 годы на медикаментозный аборт приходится 53 % случаев абортов, выполненных при беременности на сроках менее 11 недель. Лекарственными препаратами, которые используются для стимуляции родов, являются мифепристон (RU 486), после которого назначается простагландин, например, мизопростол. Мифепристон, принимаемый перорально, блокирует действие гормона прогестерона, который готовит слизистую оболочку матки к беременности. Мифепристон также делает матку более чувствительной ко второму назначаемому лекарственному препарату (простагландину). Врачи подтверждают завершение аборта одним из следующих способов: Ультразвуковое исследование

Анализ мочи для измерения уровня хорионического гонадотропина человека (ХГЧ) в день введения лекарственного препарата и через 1 неделю (ХГЧ вырабатывается на ранних сроках беременности)

После медикаментозного аборта анализ мочи на беременность через 5 недель Простагландины — это гормоноподобные вещества, стимулирующие сокращения матки. Их можно использовать вместе с мифепристоном. Простагландины можно рассасывать во рту (закладывая за щеку или под язык) до их растворения или закладывать во влагалище. Для абортов при беременностях, продолжавшихся менее 11 недель, наиболее распространенный режим включает прием таблеток мифепристона, а затем прием мизопростола через 1–2 дня. Мизопростол удерживается за щекой до рассасывания или вводится во влагалище. Женщина может принимать мифепристон и мизопростол самостоятельно или попросить врача дать ей мизопростол. Эта схема вызывает аборт примерно при 95 % беременностей, продолжавшихся от 8 до 9 недель

87–92 % беременностей, продолжавшихся 9–11 недель Дополнительная доза мизопростола повышает эффективность при беременностях, продолжавшихся более 9 недель. Если медикаментозный аборт не увенчался успехом, может потребоваться хирургический аборт. При беременности на сроках более 15 недель женщины остаются в клинике или больнице до завершения аборта. Можно принять таблетки мифепристона, а затем через 1–2 дня принять простагландин, например, мизопростол, или принять только мизопростол.