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Мертворождение

(гибель плода)

Авторы:Antonette T. Dulay, MD, Main Line Health System
Проверено/пересмотрено апр. 2024
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Основная информация

Мертворождение — это гибель плода, начиная с 20-й неделе беременности (или после 28 недель, согласно некоторым определениям).

  • Мертворождение может возникнуть в результате проблемы у женщины, патологии плаценты или плода.

  • Врачи проводят анализы крови, чтобы попытаться установить причину мертворождения.

  • Если мертвый плод не выходит, женщине могут назначить лекарственные препараты, помогающие матке вывести ее содержимое, или содержимое матки удаляют хирургическим путем расширения и извлечения.

Мертворождение, по определению, означает смерть плода. В США мертворождение определяется как смерть плода до или во время родов, начиная с 20-й недели беременности. Всемирная организация здравоохранения определяет мертворождение как смерть плода после 28 недель беременности. Во всем мире ежегодно происходит почти 2 миллиона случаев мертворождений. Мертворождение увеличивает риск смерти плода при последующих беременностях.

Если плод умирает на позднем сроке беременности или незадолго до рождения, но остается в матке несколько недель, у женщины может развиться нарушение свертываемости крови, которое может вызвать тяжелое кровотечение (оно называется диссеминированным внутрисосудистым свертыванием крови).

Причины мертворождения

Мертворождение может возникнуть в результате проблемы у женщины, патологии плаценты или плода. Иногда причины мертворождения неизвестны.

Плод может умереть при наличии у женщины определенных заболеваний, таких как

Другие проблемы с плацентой также могут вызвать гибель плода. К таким проблемам относятся следующие:

  • отслоение плаценты (когда плацента отделяется от матки слишком рано;

  • попадание крови плода в кровоток матери;

  • выпадение петель пуповины (когда пуповина появляется из влагалища раньше ребенка);

  • проблемы с пуповиной (например, выпадение или узел пуповины).

  • При предлежании сосудов (когда оболочки, которые содержат кровеносные сосуды, связывающие пуповину и плаценту, лежат поперек или вблизи отверстия шейки матки)

  • Заболевания, которые снижают приток крови (и соответственно поступление кислорода и питательных веществ) к плоду

  • Инфекция оболочек, окружающих плод (внутриамниотическая инфекция)

Иногда плод умирает, когда у него возникает проблема, например:

Диагностика мертворождения

  • Обследование врачом;

  • анализы для установления причины.

Врачи могут подозревать, что плод мертвый, если он перестает двигаться, хотя часто движения уменьшаются по мере того, как у растущего плода остается меньше пространства. Обычно выполняются анализы для оценки состояния плода. К таким обследованиям относятся:

  • Нестрессовый тест: Контролируется сердечный ритм плода, когда он находится в покое и когда он двигается. Для этого теста врачи используют устройство, прикрепленное к животу женщины.

  • Биофизический профиль: Проводится ультразвуковое исследование, которое дает возможность наблюдать за плодом в режиме реального времени. Этот тест позволяет врачам оценить количество амниотической жидкости и проверить у плода периоды ритмического дыхания, движения и мышечного тонуса.

Чтобы попытаться определить причину мертворождения, врачи делают генетические тесты и анализы крови (такие, как тесты на выявления инфекций, диабета, заболеваний щитовидной железы и антифосфолипидного синдрома). Врач также рекомендует оценить плод, чтобы изучить возможные причины, такие, как инфекции и хромосомные аномалии. Также изучают плаценту и матку. Часто причину нельзя определить.

Лечение при мертворождении

  • при необходимости — лекарственные препараты для изгнания плода из матки;

  • при необходимости — процедуры для удаления из матки остатков тканей;

  • эмоциональная поддержка и консультирование.

Если мертвый плод не вышел, женщине можно назначить простагландин (гормоноподобный препарат, который стимулирует сокращения матки), например, мизопростол, который заставляет шейку матки раскрываться. В зависимости от срока беременности, затем ей обычно вводят окситоцин, препарат, стимулирующий родовую деятельность.

Если беременность длится менее 24 недель или плод относительно небольшой, можно провести расширение и извлечение (Р и И) для удаления мертвого плода. Перед Р и И врач может использовать натуральные вещества, абсорбирующие жидкость (например, водоросли), или препарат (например, мизопростол), которые помогают открыть шейку матки.

Если любая часть ткани плода или плаценты остаются в матке, для их удаления делают вакуумный кюретаж. Для разведения стенок влагалища используется зеркало, а шейка матки расширяется. Затем в матку вводят гибкую трубку для удаления плода и плаценты. Трубка прикрепляется к портативному шприцу или электрической отсасывающей машине, которая аспирирует любую оставшуюся ткань.

Уход за женщиной, у которой произошло мертворождение, аналогичен обычному уходу после рождения ребенка (послеродовый уход). Однако необходима дополнительная эмоциональная и социальная поддержка.

Если развивается диссеминированное внутрисосудистое свертывание крови, в случае необходимости женщине делают переливание крови.

Изменения и эмоции, которые возникают у женщин после мертворождения, сходны с теми, которые возникают при выкидыше. Женщины обычно чувствуют скорбь из-за потери, им нужна эмоциональная поддержка и иногда консультация психолога.

Закончится ли следующая беременность мертворождением, зависит от причины.

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Авторское право © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.