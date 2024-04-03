Мертворождение — это гибель плода, начиная с 20-й неделе беременности (или после 28 недель, согласно некоторым определениям).

Мертворождение может возникнуть в результате проблемы у женщины, патологии плаценты или плода.

Врачи проводят анализы крови, чтобы попытаться установить причину мертворождения.

Если мертвый плод не выходит, женщине могут назначить лекарственные препараты, помогающие матке вывести ее содержимое, или содержимое матки удаляют хирургическим путем расширения и извлечения.

Мертворождение, по определению, означает смерть плода. В США мертворождение определяется как смерть плода до или во время родов, начиная с 20-й недели беременности. Всемирная организация здравоохранения определяет мертворождение как смерть плода после 28 недель беременности. Во всем мире ежегодно происходит почти 2 миллиона случаев мертворождений. Мертворождение увеличивает риск смерти плода при последующих беременностях.

Если плод умирает на позднем сроке беременности или незадолго до рождения, но остается в матке несколько недель, у женщины может развиться нарушение свертываемости крови, которое может вызвать тяжелое кровотечение (оно называется диссеминированным внутрисосудистым свертыванием крови).

Диагностика мертворождения Обследование врачом;

анализы для установления причины. Врачи могут подозревать, что плод мертвый, если он перестает двигаться, хотя часто движения уменьшаются по мере того, как у растущего плода остается меньше пространства. Обычно выполняются анализы для оценки состояния плода. К таким обследованиям относятся: Нестрессовый тест: Контролируется сердечный ритм плода, когда он находится в покое и когда он двигается. Для этого теста врачи используют устройство, прикрепленное к животу женщины.

Биофизический профиль: Проводится ультразвуковое исследование, которое дает возможность наблюдать за плодом в режиме реального времени. Этот тест позволяет врачам оценить количество амниотической жидкости и проверить у плода периоды ритмического дыхания, движения и мышечного тонуса. Чтобы попытаться определить причину мертворождения, врачи делают генетические тесты и анализы крови (такие, как тесты на выявления инфекций, диабета, заболеваний щитовидной железы и антифосфолипидного синдрома). Врач также рекомендует оценить плод, чтобы изучить возможные причины, такие, как инфекции и хромосомные аномалии. Также изучают плаценту и матку. Часто причину нельзя определить.