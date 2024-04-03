Мертворождение — это гибель плода, начиная с 20-й неделе беременности (или после 28 недель, согласно некоторым определениям).
Мертворождение может возникнуть в результате проблемы у женщины, патологии плаценты или плода.
Врачи проводят анализы крови, чтобы попытаться установить причину мертворождения.
Если мертвый плод не выходит, женщине могут назначить лекарственные препараты, помогающие матке вывести ее содержимое, или содержимое матки удаляют хирургическим путем расширения и извлечения.
Мертворождение, по определению, означает смерть плода. В США мертворождение определяется как смерть плода до или во время родов, начиная с 20-й недели беременности. Всемирная организация здравоохранения определяет мертворождение как смерть плода после 28 недель беременности. Во всем мире ежегодно происходит почти 2 миллиона случаев мертворождений. Мертворождение увеличивает риск смерти плода при последующих беременностях.
Если плод умирает на позднем сроке беременности или незадолго до рождения, но остается в матке несколько недель, у женщины может развиться нарушение свертываемости крови, которое может вызвать тяжелое кровотечение (оно называется диссеминированным внутрисосудистым свертыванием крови).
Причины мертворождения
Мертворождение может возникнуть в результате проблемы у женщины, патологии плаценты или плода. Иногда причины мертворождения неизвестны.
Плод может умереть при наличии у женщины определенных заболеваний, таких как
преэклампсия (разновидность повышенного артериального давления, которая наблюдается во время беременности) или эклампсия;
травмы;
нарушение свертываемости крови, такое как антифосфолипидный синдром;
плохо контролируемый диабет;
плохо контролируемое заболевание щитовидной железы;
тяжелое ожирение (индекс массы тела [ИМТ] составляет 40 или выше);
Другие проблемы с плацентой также могут вызвать гибель плода. К таким проблемам относятся следующие:
отслоение плаценты (когда плацента отделяется от матки слишком рано;
попадание крови плода в кровоток матери;
выпадение петель пуповины (когда пуповина появляется из влагалища раньше ребенка);
проблемы с пуповиной (например, выпадение или узел пуповины).
При предлежании сосудов (когда оболочки, которые содержат кровеносные сосуды, связывающие пуповину и плаценту, лежат поперек или вблизи отверстия шейки матки)
Заболевания, которые снижают приток крови (и соответственно поступление кислорода и питательных веществ) к плоду
Инфекция оболочек, окружающих плод (внутриамниотическая инфекция)
Иногда плод умирает, когда у него возникает проблема, например:
анемия (слишком низкое количество эритроцитов);
беременность более чем одним плодом (многоплодные роды);
инфекция.
Диагностика мертворождения
Обследование врачом;
анализы для установления причины.
Врачи могут подозревать, что плод мертвый, если он перестает двигаться, хотя часто движения уменьшаются по мере того, как у растущего плода остается меньше пространства. Обычно выполняются анализы для оценки состояния плода. К таким обследованиям относятся:
Нестрессовый тест: Контролируется сердечный ритм плода, когда он находится в покое и когда он двигается. Для этого теста врачи используют устройство, прикрепленное к животу женщины.
Биофизический профиль: Проводится ультразвуковое исследование, которое дает возможность наблюдать за плодом в режиме реального времени. Этот тест позволяет врачам оценить количество амниотической жидкости и проверить у плода периоды ритмического дыхания, движения и мышечного тонуса.
Чтобы попытаться определить причину мертворождения, врачи делают генетические тесты и анализы крови (такие, как тесты на выявления инфекций, диабета, заболеваний щитовидной железы и антифосфолипидного синдрома). Врач также рекомендует оценить плод, чтобы изучить возможные причины, такие, как инфекции и хромосомные аномалии. Также изучают плаценту и матку. Часто причину нельзя определить.
Лечение при мертворождении
при необходимости — лекарственные препараты для изгнания плода из матки;
при необходимости — процедуры для удаления из матки остатков тканей;
эмоциональная поддержка и консультирование.
Если мертвый плод не вышел, женщине можно назначить простагландин (гормоноподобный препарат, который стимулирует сокращения матки), например, мизопростол, который заставляет шейку матки раскрываться. В зависимости от срока беременности, затем ей обычно вводят окситоцин, препарат, стимулирующий родовую деятельность.
Если беременность длится менее 24 недель или плод относительно небольшой, можно провести расширение и извлечение (Р и И) для удаления мертвого плода. Перед Р и И врач может использовать натуральные вещества, абсорбирующие жидкость (например, водоросли), или препарат (например, мизопростол), которые помогают открыть шейку матки.
Если любая часть ткани плода или плаценты остаются в матке, для их удаления делают вакуумный кюретаж. Для разведения стенок влагалища используется зеркало, а шейка матки расширяется. Затем в матку вводят гибкую трубку для удаления плода и плаценты. Трубка прикрепляется к портативному шприцу или электрической отсасывающей машине, которая аспирирует любую оставшуюся ткань.
Уход за женщиной, у которой произошло мертворождение, аналогичен обычному уходу после рождения ребенка (послеродовый уход). Однако необходима дополнительная эмоциональная и социальная поддержка.
Если развивается диссеминированное внутрисосудистое свертывание крови, в случае необходимости женщине делают переливание крови.
Изменения и эмоции, которые возникают у женщин после мертворождения, сходны с теми, которые возникают при выкидыше. Женщины обычно чувствуют скорбь из-за потери, им нужна эмоциональная поддержка и иногда консультация психолога.
Закончится ли следующая беременность мертворождением, зависит от причины.