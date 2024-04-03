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Материнская и перинатальная смертность

Авторы:Antonette T. Dulay, MD, Main Line Health System
Проверено/пересмотрено апр. 2024
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Материнская смертность — это смерть женщины, наступившей в результате осложнений при беременности или родах. Перинатальная смертность — это смерть плода или новорожденного, которая наступает в ближайшее время до или после родов.

    Материнская смертность

    Понятие материнской смертности относится к смерти, наступившей в результате осложнений беременности и родов.

    В 2020 г. в США на каждые 100 000 родов умирало почти 24 женщины. Материнская смертность в США выше, чем в странах Европы.

    Однако наибольшее количество материнских смертей регистрируется в странах с низким уровнем жизни. Наиболее высокая частота наблюдается в странах Африки к югу от Сахары (включая Нигерию) и Южной Азии (включая Индию).

    Понятие материнской смертности относится к количеству женщин, которые умирают из-за проблем, связанных с беременностью, и которые умирают во время беременности или вскоре после родов.

    Показатель материнской смертности — это количество таких смертей на каждые 100 000 рожденных живыми детей (рождение живого ребенка).

    Уровень материнской смертности сильно варьируется во всем мире в зависимости от расовой и этнической принадлежности. В Соединенных Штатах Америки ее частота в 2021 г. составила

    • около 70 случаев на 100 000 родов среди женщин негроидной расы нелатиноамериканского происхождения;

    • около 28 случаев на 100 000 среди женщин латиноамериканского происхождения;

    • около 27 случаев на 100 000 среди женщин европеоидной расы нелатиноамериканского происхождения.

    В Бразилии показатель материнской смертности в 5 раз выше у женщин африканского происхождения, чем у женщин европеоидной расы. В Великобритании у женщин негроидной расы этот показатель более чем в 5 раз выше, чем у женщин европеоидной расы.

    Во всем мире материнская смертность может возникать

    • До родов: 25 %

    • Во время родов или родоразрешения и вскоре после родов: 25 %

    • В более поздние сроки после родов: около 30 %.

    • Более чем через 42 дней, но менее чем через 1 год после родов: Около 20 %

    Наиболее частыми причинами смертности среди беременных являются:

    Проблемы, которые приводят к смерти беременных женщин, включают

    • задержка в обращении за медицинской помощью при возникновении проблемы у беременной женщины;

    • отсутствие транспорта в медицинское учреждение;

    • задержка в получении медицинского обслуживания в медицинском учреждении.

    Предотвратить смерть матери можно примерно в 4 из 5 случаев.

    Таблица
    Таблица

    Показатели материнской смертности в отдельных странах, 2020 г.

    Страна

    Показатели материнской смертности*

    Австралия

    3

    Канада

    11

    Китай

    23

    Германия

    4

    Греция

    8

    Израиль

    3

    Япония

    4

    Мексика

    59

    Нидерланды

    4

    Новая Зеландия

    7

    Польша

    2

    Пуэрто-Рико

    34

    Катар

    8

    Российская Федерация

    14

    Испания

    3

    Швеция

    5

    Швейцария

    7

    Турция

    17

    Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии

    10

    Соединенные Штаты Америки

    21

    * Показатель материнской смертности — это число женщин, умирающих от причин, связанных с беременностью, во время беременности или в течение 42 дней после окончания беременности, на 100 000 живорожденных детей. В 2020 г. показатели варьировались от 2 (Польша) до 1223 (Южный Судан) на 100 000 живорожденных новорожденных (страны не показаны).

    Источник: Тенденции материнской смертности с 2000 по 2020 гг.: Оценки ВОЗ, ЮНИСЕФ, ЮНФПА, Всемирного банка и отдела народонаселения ДЭСВ ООН. Женева: Всемирная организация здравоохранения, 2023 г.

    Перинатальная смертность

    Понятие перинатальной смертности относится к смерти плода и новорожденного, которая наступает в ближайшее время до или после родов. В 2021 году перинатальная смертность в Соединенных Штатах Америки составляла примерно 5,5 случаев на 1000 рожденных живыми детей.

    Показатели перинатальной смертности в зависимости от расы и этнической принадлежности женщины составили приблизительно

    • 5 для детей женщин европеоидной расы нелатиноамериканского происхождения;

    • 9 для детей женщин негроидной расы нелатиноамериканского происхождения;

    • 5 для детей женщин латиноамериканского происхождения.

    Причины перинатальной смерти включают в себя причины мертворождения и неонатальной смерти. Причины мертворождения могут быть связаны с плодом, женщиной или плацентой.

    Неонатальным периодом считаются первые 28 дней жизни ребенка. Большинство неонатальных смертей (75 %) происходят в течение 7 дней после рождения (см. Всемирная организация здравоохранения: смертность новорожденных). В 2019 году основными причинами неонатальной смерти во всем мире были преждевременные роды, осложнения, связанные с родами (асфиксия при рождении или отсутствие дыхания при рождении), инфекции и врожденные пороки развития.

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    Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.