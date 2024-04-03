Материнская и перинатальная смертность

Материнская смертность — это смерть женщины, наступившей в результате осложнений при беременности или родах. Перинатальная смертность — это смерть плода или новорожденного, которая наступает в ближайшее время до или после родов.
Материнская смертность
Понятие материнской смертности относится к смерти, наступившей в результате осложнений беременности и родов.
В 2020 г. в США на каждые 100 000 родов умирало почти 24 женщины. Материнская смертность в США выше, чем в странах Европы.
Однако наибольшее количество материнских смертей регистрируется в странах с низким уровнем жизни. Наиболее высокая частота наблюдается в странах Африки к югу от Сахары (включая Нигерию) и Южной Азии (включая Индию).
Понятие материнской смертности относится к количеству женщин, которые умирают из-за проблем, связанных с беременностью, и которые умирают во время беременности или вскоре после родов.
Показатель материнской смертности — это количество таких смертей на каждые 100 000 рожденных живыми детей (рождение живого ребенка).
Уровень материнской смертности сильно варьируется во всем мире в зависимости от расовой и этнической принадлежности. В Соединенных Штатах Америки ее частота в 2021 г. составила
около 70 случаев на 100 000 родов среди женщин негроидной расы нелатиноамериканского происхождения;
около 28 случаев на 100 000 среди женщин латиноамериканского происхождения;
около 27 случаев на 100 000 среди женщин европеоидной расы нелатиноамериканского происхождения.
В Бразилии показатель материнской смертности в 5 раз выше у женщин африканского происхождения, чем у женщин европеоидной расы. В Великобритании у женщин негроидной расы этот показатель более чем в 5 раз выше, чем у женщин европеоидной расы.
Во всем мире материнская смертность может возникать
До родов: 25 %
Во время родов или родоразрешения и вскоре после родов: 25 %
В более поздние сроки после родов: около 30 %.
Более чем через 42 дней, но менее чем через 1 год после родов: Около 20 %
Наиболее частыми причинами смертности среди беременных являются:
кровотечения (кровоизлияния), на которые приходится более четверти летальных исходов;
повышенное артериальное давление (в том числе преэклампсия, разновидность повышенного артериального давления, которая наблюдается во время беременности);
аномально расположенную беременность (внематочную беременность) — то есть не в матке;
сепсис (тяжелая реакция всего организма на инфекцию);
заболевания, которые у женщин были до наступления беременности (например, ожирение или инфекционные заболевания, включая ВИЧ-инфекцию).
Проблемы, которые приводят к смерти беременных женщин, включают
задержка в обращении за медицинской помощью при возникновении проблемы у беременной женщины;
отсутствие транспорта в медицинское учреждение;
задержка в получении медицинского обслуживания в медицинском учреждении.
Предотвратить смерть матери можно примерно в 4 из 5 случаев.
Показатели материнской смертности в отдельных странах, 2020 г.
Страна
Показатели материнской смертности*
Австралия
3
Канада
11
Китай
23
Германия
4
Греция
8
Израиль
3
Япония
4
Мексика
59
Нидерланды
4
Новая Зеландия
7
Польша
2
Пуэрто-Рико
34
Катар
8
Российская Федерация
14
Испания
3
Швеция
5
Швейцария
7
Турция
17
Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии
10
Соединенные Штаты Америки
21
* Показатель материнской смертности — это число женщин, умирающих от причин, связанных с беременностью, во время беременности или в течение 42 дней после окончания беременности, на 100 000 живорожденных детей. В 2020 г. показатели варьировались от 2 (Польша) до 1223 (Южный Судан) на 100 000 живорожденных новорожденных (страны не показаны).
Источник: Тенденции материнской смертности с 2000 по 2020 гг.: Оценки ВОЗ, ЮНИСЕФ, ЮНФПА, Всемирного банка и отдела народонаселения ДЭСВ ООН. Женева: Всемирная организация здравоохранения, 2023 г.
Перинатальная смертность
Понятие перинатальной смертности относится к смерти плода и новорожденного, которая наступает в ближайшее время до или после родов. В 2021 году перинатальная смертность в Соединенных Штатах Америки составляла примерно 5,5 случаев на 1000 рожденных живыми детей.
Показатели перинатальной смертности в зависимости от расы и этнической принадлежности женщины составили приблизительно
5 для детей женщин европеоидной расы нелатиноамериканского происхождения;
9 для детей женщин негроидной расы нелатиноамериканского происхождения;
5 для детей женщин латиноамериканского происхождения.
Причины перинатальной смерти включают в себя причины мертворождения и неонатальной смерти. Причины мертворождения могут быть связаны с плодом, женщиной или плацентой.
Неонатальным периодом считаются первые 28 дней жизни ребенка. Большинство неонатальных смертей (75 %) происходят в течение 7 дней после рождения (см. Всемирная организация здравоохранения: смертность новорожденных). В 2019 году основными причинами неонатальной смерти во всем мире были преждевременные роды, осложнения, связанные с родами (асфиксия при рождении или отсутствие дыхания при рождении), инфекции и врожденные пороки развития.