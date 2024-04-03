Материнская и перинатальная смертность

Понятие материнской смертности относится к смерти, наступившей в результате осложнений беременности и родов.

В 2020 г. в США на каждые 100 000 родов умирало почти 24 женщины. Материнская смертность в США выше, чем в странах Европы.

Однако наибольшее количество материнских смертей регистрируется в странах с низким уровнем жизни. Наиболее высокая частота наблюдается в странах Африки к югу от Сахары (включая Нигерию) и Южной Азии (включая Индию).

Понятие материнской смертности относится к количеству женщин, которые умирают из-за проблем, связанных с беременностью, и которые умирают во время беременности или вскоре после родов.

Показатель материнской смертности — это количество таких смертей на каждые 100 000 рожденных живыми детей (рождение живого ребенка).

Уровень материнской смертности сильно варьируется во всем мире в зависимости от расовой и этнической принадлежности. В Соединенных Штатах Америки ее частота в 2021 г. составила

около 70 случаев на 100 000 родов среди женщин негроидной расы нелатиноамериканского происхождения;

около 28 случаев на 100 000 среди женщин латиноамериканского происхождения;

около 27 случаев на 100 000 среди женщин европеоидной расы нелатиноамериканского происхождения.

В Бразилии показатель материнской смертности в 5 раз выше у женщин африканского происхождения, чем у женщин европеоидной расы. В Великобритании у женщин негроидной расы этот показатель более чем в 5 раз выше, чем у женщин европеоидной расы.

Во всем мире материнская смертность может возникать

До родов: 25 %

Во время родов или родоразрешения и вскоре после родов: 25 %

В более поздние сроки после родов: около 30 %.

Более чем через 42 дней, но менее чем через 1 год после родов: Около 20 %

Наиболее частыми причинами смертности среди беременных являются:

Проблемы, которые приводят к смерти беременных женщин, включают

задержка в обращении за медицинской помощью при возникновении проблемы у беременной женщины;

отсутствие транспорта в медицинское учреждение;

задержка в получении медицинского обслуживания в медицинском учреждении.

Предотвратить смерть матери можно примерно в 4 из 5 случаев.