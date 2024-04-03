Ультразвуковое исследование

Истмико-цервикальная недостаточность обычно не выявляется до тех пор, пока женщина не родит преждевременно.

Врачи подозревают цервикальную недостаточность, если у женщины имеются симптомы или факторы риска слабости шейки матки, например, ранее случившийся выкидыш во втором триместре.

Врач также может подозревать истмико-цервикальную недостаточность, если он обнаружит слишком раннее раскрытие шейки матки при регулярных осмотрах во время беременности.

При подозрении на истмико-цервикальную недостаточность может быть проведено ультразвуковое исследование с помощью датчика, вводимого через влагалище (это называется трансвагинальным ультразвуковым исследованием). Результаты ультразвукового исследования могут указывать на истмико-цервикальную недостаточность. Например, если ультразвуковое исследование показывает, что у женщины короткая шейка матки, в частности у женщины с риском истмико-цервикальной недостаточности, врачи могут внимательно наблюдать за женщиной, чтобы выявить признаки преждевременных родов.