Истмико-цервикальная недостаточность — это безболезненное открытие шейки матки, которое приводит к родам во втором триместре беременности.
Заболевания соединительной ткани, присутствующие с рождения, и травмы могут делать ткани шейки матки слабыми.
Если шейка матки слабая, ребенок рождается слишком рано.
Истмико-цервикальную недостаточность идентифицируют только после наступления беременности.
Для профилактики преждевременных родов, врачи могут наложить шов, закрывающий шейку (серкляж).
Обычно шейка матки (нижняя часть матки) расширяется только тогда, когда начинаются роды, в ответ на сокращения матки. Однако у некоторых женщин ткани шейки матки слабые. В результате шейка матки может открыться (дилатация) без сокращений матки задолго до предполагаемой даты рождения ребенка, и ребенок может родиться слишком рано.
По оценкам, истмико-цервикальная недостаточность поражает одну из 100–2000 женщин.
Расположение шейки
Если у женщины возникла истмико-цервикальная недостаточность во время одной беременности, она может повториться и при будущих беременностях.
Причины истмико-цервикальной недостаточности
Причина слабости шейки матки недостаточно изучена. Это может быть сочетание структурных аномалий и таких факторов, как инфекция.
Состояния, повышающие риск развития слабой шейки матки (факторы риска), включают
Заболевание соединительной ткани при рождении (врожденное), такое, как синдром Элерса-Данлоса
Повреждение шейки матки
Врожденные пороки развития матки, включая аномалии мюллерова протока (например, матка ненормальной формы)
Предшествующие выкидыши во втором триместре
Во время предыдущих родов шейка матки могла быть травмирована. Она также может быть повреждена при удалении большого кусочка ткани из шейки матки для биопсии (так называемая коническая биопсия) или при лечении рака шейки матки.
Большинство женщин с цервикальной недостаточностью не имеют указанных выше проблем.
Симптомы истмико-цервикальной недостаточности
У многих женщин симптомы не проявляются до преждевременных родов. У других симптомы проявляются раньше. Эти симптомы могут включать давление во влагалище, вагинальное кровотечение или мажущие выделения, тупые боли в брюшной полости или пояснице и вагинальные выделения. Однако цервикальная недостаточность не вызывает сокращений матки или родовых болей.
Диагностика истмико-цервикальной недостаточности
Ультразвуковое исследование
Истмико-цервикальная недостаточность обычно не выявляется до тех пор, пока женщина не родит преждевременно.
Врачи подозревают цервикальную недостаточность, если у женщины имеются симптомы или факторы риска слабости шейки матки, например, ранее случившийся выкидыш во втором триместре.
Врач также может подозревать истмико-цервикальную недостаточность, если он обнаружит слишком раннее раскрытие шейки матки при регулярных осмотрах во время беременности.
При подозрении на истмико-цервикальную недостаточность может быть проведено ультразвуковое исследование с помощью датчика, вводимого через влагалище (это называется трансвагинальным ультразвуковым исследованием). Результаты ультразвукового исследования могут указывать на истмико-цервикальную недостаточность. Например, если ультразвуковое исследование показывает, что у женщины короткая шейка матки, в частности у женщины с риском истмико-цервикальной недостаточности, врачи могут внимательно наблюдать за женщиной, чтобы выявить признаки преждевременных родов.
Лечение истмико-цервикальной недостаточности
Наложение шва на шейку матки для предотвращения слишком раннего ее раскрытия
Врач может наложить швы вокруг шейку матки или сквозь нее, чтобы она не раскрылась слишком рано. Такая процедура называется накладыванием швов на шейку матки.
В зависимости от анамнеза беременности и медицинских решений, принимаемых женщинами вместе с врачами, в разные периоды времени может быть наложен серкляжный шов. Женщинам, у которых в течение второго триместра произошло два или более случаев невынашивания беременности, диагностированных в связи с цервикальной недостаточностью, врач может порекомендовать наложить серкляжный шов перед беременностью или в первом триместре.
Иногда у женщины в анамнезе не было выкидыша во втором триместре беременности, но во время беременности при ультразвуковом исследовании обнаруживается укорочение шейки матки. В таких случаях врач проведет обследование и может порекомендовать прогестерон в виде влагалищных суппозиториев и продолжить наблюдение с помощью ультразвукового исследования. Если у женщины в анамнезе есть преждевременные роды, и при ультразвуковом исследовании видна короткая шейка матки, врач может предложить серкляжный шов.
Перед накладыванием шва на шейку матки женщине дают общий наркоз или местную анестезию. Затем врач вводит инструменты через влагалище, чтобы наложить швы. Швы обычно удаляют перед родами. Если перед беременностью на шейку матки был наложен шов, то его оставляют на месте и делают кесарево сечение.
Если предполагают наступление преждевременных родов в срок после 22 недель беременности, врачи могут назначить кортикостероиды (чтобы помочь созреванию легких плода) и модифицированный постельный режим (модифицированная активность). Модифицированный постельный режим предусматривает, что женщина не должна находиться на ногах большую часть дня.