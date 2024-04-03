Гиперемезис беременных — это чрезвычайно тяжелая тошнота и обильная рвота во время беременности.
В отличие от женщин с обычной утренней тошнотой, женщины с гиперемезисом беременных теряют вес и становятся обезвоженными.
Врач устанавливает диагноз гиперемезиса беременных, исходя из симптомов и назначает анализы для выявления обезвоживания и других возможных причин рвоты.
Лечение включает в себя отказ от приема пищи через рот, введение в вену растворов, содержащих электролиты и витамины, а также препараты для облегчения тошноты и, в редких случаях, введение всех питательных веществ внутривенно.
(См. также Тошнота и рвота на раннем сроке беременности)
Беременность часто вызывает тошноту и рвоту. Обычно они возникают утром (в виде так называемой утренней тошноты), хотя могут возникать и в любое время дня. Этот тип тошноты и рвоты обычно начинается примерно на 5-ой неделе беременности и наиболее выражен на 9-й неделе. Она исчезает примерно к 16–18-й неделям.
Гиперемезис беременных отличается от типичной утренней тошноты. Если у женщины рвота и тошнота в такой степени, что она теряет вес и ее организм обезвоживается, значит, у нее гиперемезис беременных. Если у женщины периодическая рвота, но она набирает вес и ее организм не обезвоживается, это не гиперемезис беременных.
Причина гиперемезиса беременных неизвестна.
Симптомы гиперемезиса беременных
Женщины с гиперемезисом беременных могут употреблять недостаточное количество пищи для обеспечения организма энергией. Тогда организм начинает расщеплять жиры, что приводит к накоплению отходов расщепления (кетоновых тел), называемому кетозом. Кетоз может вызывать усталость, неприятный запах изо рта, головокружение и другие симптомы.
Женщины с гиперемезисом беременных часто настолько страдают от обезвоживания, что у них нарушается баланс электролитов, необходимый для поддержания нормального функционирования организма. Обезвоживание также может вызывать другие проблемы, такие как учащенное сердцебиение, низкое артериальное давление или в редких случаях нарушение сердечного ритма.
Гиперемезис беременных может приводить к тому, что щитовидная железа становится незначительно и временно гиперактивной (что называется гипертиреозом).
Изредка гиперемезис беременных наблюдается через 16–18 недель беременности. Если это произойдет, могут возникнуть следующие симптомы:
Может развиваться тяжелое поражение печени, приводящее к желтухе и разрушению ткани печени. Если поражение печени или обезвоживание тяжелые, у женщины может наблюдаться спутанность сознания.
Может развиться энцефалопатия Вернике. При ней может возникать дезориентация, сонливость, проблемы с глазами и потеря равновесия.
Может произойти разрыв пищевода.
Диагностика гиперемезиса беременных
Иногда регулярное измерение массы тела;
Анализы крови и мочи
Врачи расспрашивают женщин о рвоте:
когда она началась;
как долго оно продолжается;
сколько раз в день она бывает;
есть ли какие-либо факторы, которые облегчают или, наоборот, усугубляют это состояние;
как выглядят рвотные массы;
каково количество рвотных масс.
Врачи подозревают гиперемезис беременных на основании симптомов. Регулярное измерение массы тела женщины может помочь в постановке диагноза гиперемезиса беременных. Если врачи подозревают наличие этого заболевания, они делают анализы крови и мочи, чтобы определить, есть ли обезвоживание, и проверить электролитные аномалии, которые могут развиваться в результате обезвоживания.
Ультразвуковое исследование обычно проводится для того, чтоб определить, есть ли у женщины пузырный занос (расстройство, которое изначально напоминает беременность) или у нее несколько плодов (многоплодная беременность). Любое из этих состояний может вызывать рвоту.
Можно также выполнить другие тесты, чтобы исключить другие возможные причины рвоты.
Лечение гиперемезиса беременных
В первую очередь отказ от приема пищи через рот;
внутривенное введение жидкостей;
лекарственные препараты для уменьшения тошноты;
в редких случаях внутривенное питание.
При подтверждении гиперемезиса беременных вначале женщине не назначают никаких пероральных препаратов. Вместо этого ей вводят жидкости внутривенно. Жидкости могут содержать сахар (глюкозу), а также электролиты и витамины, если необходимо. При тяжелой и продолжающейся рвоте женщину госпитализируют и продолжают вводить жидкости, содержащие все необходимые добавки. Ей также назначают препараты для облегчения тошноты (противорвотные средства) внутрь, в виде инъекции или суппозитория.
После восстановления водного баланса организма и прекращения рвоты женщине дают пить жидкость. Если она в состоянии усваивать эту жидкость, тогда ей можно начинать принимать легкую пищу малыми порциями, но часто. Объем порции увеличивается по мере того, как женщине становится легче ее усваивать. Если она не может пить жидкость, ей могут назначить жидкости внутривенно в больнице или дома в течение более длительного периода времени.
Если симптомы возвращаются, лечение повторяют.
Изредка, если потеря веса продолжается и симптомы сохраняются несмотря на лечение, на недлительное время могут быть назначены кортикостероиды (например, метилпреднизолон). Однако их редко используют до 8 недель беременности, поскольку они могут вызывать врожденные пороки развития.
Если рвота продолжается, несмотря на лечение, и вызывает постоянную потерю веса, желтуху и нарушения сердечного ритма, жизнь беременной может быть в опасности. В таких случаях, вариантом лечения может быть прерывание беременности. Женщина может обсудить этот вариант с врачом.