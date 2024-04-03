Гиперемезис беременных — это чрезвычайно тяжелая тошнота и обильная рвота во время беременности.

В отличие от женщин с обычной утренней тошнотой, женщины с гиперемезисом беременных теряют вес и становятся обезвоженными.

Врач устанавливает диагноз гиперемезиса беременных, исходя из симптомов и назначает анализы для выявления обезвоживания и других возможных причин рвоты.

Лечение включает в себя отказ от приема пищи через рот, введение в вену растворов, содержащих электролиты и витамины, а также препараты для облегчения тошноты и, в редких случаях, введение всех питательных веществ внутривенно.

(См. также Тошнота и рвота на раннем сроке беременности)

Беременность часто вызывает тошноту и рвоту. Обычно они возникают утром (в виде так называемой утренней тошноты), хотя могут возникать и в любое время дня. Этот тип тошноты и рвоты обычно начинается примерно на 5-ой неделе беременности и наиболее выражен на 9-й неделе. Она исчезает примерно к 16–18-й неделям.

Гиперемезис беременных отличается от типичной утренней тошноты. Если у женщины рвота и тошнота в такой степени, что она теряет вес и ее организм обезвоживается, значит, у нее гиперемезис беременных. Если у женщины периодическая рвота, но она набирает вес и ее организм не обезвоживается, это не гиперемезис беременных.

Причина гиперемезиса беременных неизвестна.

Симптомы гиперемезиса беременных Женщины с гиперемезисом беременных могут употреблять недостаточное количество пищи для обеспечения организма энергией. Тогда организм начинает расщеплять жиры, что приводит к накоплению отходов расщепления (кетоновых тел), называемому кетозом. Кетоз может вызывать усталость, неприятный запах изо рта, головокружение и другие симптомы. Женщины с гиперемезисом беременных часто настолько страдают от обезвоживания, что у них нарушается баланс электролитов, необходимый для поддержания нормального функционирования организма. Обезвоживание также может вызывать другие проблемы, такие как учащенное сердцебиение, низкое артериальное давление или в редких случаях нарушение сердечного ритма. Гиперемезис беременных может приводить к тому, что щитовидная железа становится незначительно и временно гиперактивной (что называется гипертиреозом). Изредка гиперемезис беременных наблюдается через 16–18 недель беременности. Если это произойдет, могут возникнуть следующие симптомы: Может развиваться тяжелое поражение печени, приводящее к желтухе и разрушению ткани печени. Если поражение печени или обезвоживание тяжелые, у женщины может наблюдаться спутанность сознания.

Может развиться энцефалопатия Вернике. При ней может возникать дезориентация, сонливость, проблемы с глазами и потеря равновесия.

Может произойти разрыв пищевода.

Диагностика гиперемезиса беременных Иногда регулярное измерение массы тела;

Анализы крови и мочи Врачи расспрашивают женщин о рвоте: когда она началась;

как долго оно продолжается;

сколько раз в день она бывает;

есть ли какие-либо факторы, которые облегчают или, наоборот, усугубляют это состояние;

как выглядят рвотные массы;

каково количество рвотных масс. Врачи подозревают гиперемезис беременных на основании симптомов. Регулярное измерение массы тела женщины может помочь в постановке диагноза гиперемезиса беременных. Если врачи подозревают наличие этого заболевания, они делают анализы крови и мочи, чтобы определить, есть ли обезвоживание, и проверить электролитные аномалии, которые могут развиваться в результате обезвоживания. Ультразвуковое исследование обычно проводится для того, чтоб определить, есть ли у женщины пузырный занос (расстройство, которое изначально напоминает беременность) или у нее несколько плодов (многоплодная беременность). Любое из этих состояний может вызывать рвоту. Можно также выполнить другие тесты, чтобы исключить другие возможные причины рвоты.