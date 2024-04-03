Гемолитическая болезнь плода и новорожденного возникает, когда у беременной женщины резус-отрицательная кровь, а у плода — резус-положительная кровь.

Гемолитическая болезнь плода и новорожденного может привести к разрушению эритроцитов плода, иногда вызывая тяжелую анемию.

Плод женщины с резус-отрицательной кровью и мужчины с резус-положительной кровью периодически проверяется на наличие анемии.

Если есть подозрение на анемию, плоду делают переливание крови.

Чтобы предотвратить проблемы у плода, врачи вводят инъекции резус-антител женщинам с резус-отрицательной кровью в сроке около 28 недель, после любого эпизода значимого кровотечения, после родов, а также после определенных процедур.

Плод женщины с резус-отрицательной кровью может иметь резус-положительную кровь, если у его отца резус-положительная кровь.

Знаете ли Вы, что...

Резус-фактор — это молекула на поверхности эритроцитов у некоторых людей. Кровь является резус-положительной, если эритроциты имеют резус-фактор, и резус-отрицательной — если нет. Проблемы могут возникать, если резус-положительная кровь плода попадает в кровоток матери, у которой резус-отрицательная кровь. Иммунная система женщины может распознавать эритроциты плода как чужеродные и вырабатывает антитела, называемые резус-антителами, чтобы разрушить резус-положительные клетки крови. Вырабатывание этих антител называется сенсибилизацией. (Антитела — это белки, которые продуцируются иммунными клетками и помогают защитить тело от чужеродных субстанций.)

У женщин с резус-отрицательной кровью, сенсибилизация может возникнуть на любом сроке беременности. Однако наиболее вероятным временем является время родов. При беременности, когда сначала возникает сенсибилизация, вероятность поражения плода или новорожденного невелика. После сенсибилизации, с каждой последующей беременностью у нее может возникать больше проблем, если кровь ребенка резус-положительная. При каждой беременности после сенсибилизации, организм женщины вырабатывает резус-антитела раньше и в больших количествах.

Если резус-антитела проникнут через плаценту к плоду, они могут разрушить часть эритроцитов плода. Такое разрушение называется гемолитической болезнью плода (эритробластоз плода) или новорожденного (эритробластоз новорожденного). Если эритроциты у плода разрушаются быстрее, чем вырабатываются, то у него может развиться анемия (слишком низкое количество эритроцитов). Тяжелая анемия может привести к гибели плода.

Когда эритроциты разрушаются, вырабатывается желтый пигмент, билирубин. Когда разрушается много эритроцитов, билирубин может накапливаться в коже и других тканях. В результате кожа новорожденного и белки его глаз становятся желтыми (это называется желтухой). В тяжелых случаях может произойти повреждение головного мозга (под названием билирубиновая энцефалопатия).

Обычно гемолитическая болезнь плода и новорожденного не вызывает никаких симптомов у беременных женщин.

Иногда другие молекулы на эритроцитах женщины могут быть несовместимыми с молекулами на эритроцитах плода. Такая несовместимость может вызвать проблемы, похожие на возникающие при гемолитической болезни плода и новорожденного.

Диагностика гемолитической болезни плода и новорожденного Анализы крови

Если в крови женщины содержатся резус-антитела, проводится ультразвуковое исследование с допплерометрией На первом визите к врачу во время беременности все женщины проходят скрининг, чтобы определить, какая у них группа крови, является ли их кровь резус-положительной или резус-отрицательной, и есть ли у них резус-антитела или другие антитела к эритроцитам. Врачи обычно оценивают риск того, что у женщин с резус-отрицательной кровью возникнет повышенная чувствительность к резус-фактору и будут вырабатываться резус-антитела следующим образом: Если можно провести анализ крови отца, определяют его группу и тип крови.

Если провести анализ у отца невозможно или он прошел анализ и его кровь резус-положительна, будет проведен анализ крови на свободную нуклеиновую кислоту (ДНК) плода, чтобы определить, является ли кровь плода резус-положительной. Для этого анализа врачи проводят анализ крови матери, чтобы исследовать небольшие фрагменты ДНК плода, которые присутствуют в крови беременной женщины в микроскопических количествах (обычно после 10–11 недель). Если у отца резус-отрицательная кровь, дальнейшее тестирование не требуется. Если у отца резус-положительная кровь, врачи периодически измеряют уровень резус-антител в крови матери. Если уровень достигает определенного значения, риск анемии у плода повышен. В этих случаях, может периодически выполняться допплеровская эхография, чтобы оценить кровоток в головном мозге плода. Если он нарушен, у плода может развиться анемия.

Лечение гемолитической болезни плода и новорожденного При анемии у плода — переливания крови

Иногда — преждевременные роды Если кровь плода резус-отрицательна или если результаты анализа по-прежнему указывают на отсутствие анемии у плода, беременность может быть пролонгирована до срока родов без какого-либо лечения. Если у плода диагностирована анемия, специалист в центре, который специализируется на беременностях с высокой степенью риска, может сделать плоду переливание крови до рождения. Чаще всего переливание крови делают при помощи иглы, которую вставляют в вену в пуповине. Обычно дополнительные переливания крови проводятся до 32–35 недель беременности. Точное время проведения переливаний крови зависит от тяжести анемии и от возраста плода. Сроки родов зависят от индивидуальной ситуации у конкретной женщины. Перед первым переливанием крови женщинам часто дают кортикостероиды, если строк беременности составляет 23 недели или больше. Кортикостероиды содействуют созреванию легких плода и помогают предотвратить частые осложнения, которые наблюдаются у недоношенного новорожденного. После рождения ребенку может понадобиться дополнительное переливание крови. Иногда переливание крови нужно только после рождения.