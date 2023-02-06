У некоторых женщин симптомы могут отсутствовать, за исключением того, что менструации становятся менее обильными или нерегулярными либо прекращаются (аменорея). У других женщин имеет место бесплодие или развиваются те же симптомы, что связаны и с естественной менопаузой (которая наступает в возрасте около 51 года), такие как приливы жара, ночная потливость и резкие перепады настроения.

У женщин могут наблюдаться симптомы заболевания, вызывающего преждевременную менопаузу. Например, если причиной является синдром Тернера, у них могут наблюдаться физические или когнитивные нарушения.

Если преждевременная менопауза вызвана аутоиммунным процессом, у женщин могут также развиваться другие аутоиммунные заболевания, такие как тиреоидит, витилиго, миастения гравис и болезнь Аддисона (недостаточность надпочечников). Болезнь Аддисона может представлять угрозу для жизни.

Недостаток эстрогена может привести к снижению плотности костной ткани (остеопороз), а также к истончению и сухости слизистой оболочки влагалища (атрофия влагалища). Может быть повышен риск других заболеваний (таких как депрессия, тревожность, болезнь Паркинсона, деменция и ишемическая болезнь сердца).