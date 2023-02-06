Преждевременная менопауза — это полное прекращение менструаций до 40 лет. Это происходит потому, что яичники больше не высвобождают яйцеклетки (овуляция) регулярно и прекращают вырабатывать обычное количество репродуктивных гормонов в период менопаузы.
У одних женщин симптомы, кроме прекращения менструаций, отсутствуют, однако у других имеются те же симптомы, что и при естественной менопаузе (например, приливы или ночная потливость).
Анализы крови могут подтвердить диагноз, а также для выявления причины выполняются другие обследования.
Облегчить или излечить симптомы можно различными способами, включая применение эстрогенов (обычно, примерно до 51-летнего возраста, среднего возраста начала менопаузы).
Чтобы помочь забеременеть, женщинам с преждевременной менопаузой могут назначать методы лечение бесплодия (например, имплантацию в матку яйцеклеток другой женщины).
С точки зрения гормонов, преждевременная менопауза напоминает естественную менопаузу. Яичники вырабатывают очень мало эстрогена или не вырабатывают его совсем. Овуляция полностью или почти полностью прекращается. Однако иногда яичники снова начинают работать в течение небольшого периода времени, и из них могут выходить яйцеклетки, что делает возможным наступление беременности. Яичники все еще содержат тысячи яйцеклеток. Преждевременная менопауза не означает, что женщина преждевременно стареет. Это означает только то, что ее яичники прекращают нормально функционировать.
Причины преждевременной менопаузы
Преждевременная менопауза имеет много причин:
Генетические отклонения: Хромосомы, в том числе половые хромосомы, могут иметь аномалии. Аномалии половых хромосом включают синдром Тернера, заболевания, при которых у женщин присутствует Y-хромосома (обычно она встречается только у мужчин), и синдром ломкой Х-хромосомы.
Аутоиммунное заболевание: Организм вырабатывает аномальные антитела, которые атакуют ткани организма, в том числе яичники.
Нарушения обмена веществ, такие как дефицит ферментов
Вирусные инфекции: Примером является вирус свинки.
Химиотерапия и/или лучевая терапии по поводу онкологического заболевания
Хирургическое удаление яичников: Хирургическое вмешательство по удалению обоих яичников (двухсторонняя оофорэктомия) приводит к исчезновению менструаций и вызывает менопаузу.
Хирургическое удаление матки: Хирургическое вмешательство по удалению матки (гистерэктомия) прекращает менструации, но не вызывает большинства других симптомов менопаузы до тех пор, пока функционируют яичники.
Токсины: Примером является курение.
Если причиной является расстройство, связанное с наличием Y-хромосомы, то возрастает риск развития рака яичников.
Симптомы преждевременной менопаузы
У некоторых женщин симптомы могут отсутствовать, за исключением того, что менструации становятся менее обильными или нерегулярными либо прекращаются (аменорея). У других женщин имеет место бесплодие или развиваются те же симптомы, что связаны и с естественной менопаузой (которая наступает в возрасте около 51 года), такие как приливы жара, ночная потливость и резкие перепады настроения.
У женщин могут наблюдаться симптомы заболевания, вызывающего преждевременную менопаузу. Например, если причиной является синдром Тернера, у них могут наблюдаться физические или когнитивные нарушения.
Если преждевременная менопауза вызвана аутоиммунным процессом, у женщин могут также развиваться другие аутоиммунные заболевания, такие как тиреоидит, витилиго, миастения гравис и болезнь Аддисона (недостаточность надпочечников). Болезнь Аддисона может представлять угрозу для жизни.
Недостаток эстрогена может привести к снижению плотности костной ткани (остеопороз), а также к истончению и сухости слизистой оболочки влагалища (атрофия влагалища). Может быть повышен риск других заболеваний (таких как депрессия, тревожность, болезнь Паркинсона, деменция и ишемическая болезнь сердца).
Диагностика преждевременной менопаузы
Тест на беременность
измерение уровня гормонов;
дополнительные анализы для выявления причины;
иногда генетический и хромосомный анализ.
Врач подозревает преждевременную менопаузу, когда у женщины моложе 40 лет наблюдаются симптомы менопаузы или малое количество либо полное отсутствие менструаций, или она не может забеременеть.
Проводится анализ на беременность, чтобы убедиться, что причиной прекращения менструаций не является беременность. Затем измеряется уровень эстрогена и фолликулостимулирующего гормона (который стимулирует яичники к выработке эстрогена и прогестерона). Для подтверждения диагноза преждевременной менопаузы эти измерения иногда необходимо повторять еженедельно в течение нескольких недель.
Могут проводиться дополнительные обследования, чтобы помочь врачу определить причину преждевременной менопаузы или связанных заболеваний и, таким образом, оценить риски для здоровья женщины и рекомендовать лечение. Например, если врачи подозревают, что у женщины также имеется тиреоидит (аутоиммунное заболевание), они измеряют уровень гормонов щитовидной железы в крови.
Если у женщины наблюдается когнитивное нарушение, тремор или потеря равновесия (атаксия), или если у нее есть близкий родственник с преждевременной менопаузой, или если она моложе 35 лет, то проводятся генетические анализы и консультация у генетика.
Можно провести анализ крови на антимюллеровый гормон (который продуцируется в яичниках), чтобы оценить, насколько хорошо функционируют яичники, и оценить возможность наступления у женщины беременности после лечения препаратами от бесплодия.
Для диагностики остеопороза можно измерить плотность костей.
Лечение преждевременной менопаузы
Комбинированные оральные контрацептивы (эстроген и прогестин) или гормональная терапия менопаузы
вспомогательные репродуктивные технологии, если женщина желает забеременеть.
Если женщина с преждевременной менопаузой не желает беременеть, ей назначается один из следующих видов лечения:
противозачаточные таблетки, которые содержат эстроген и прогестин (комбинированные оральные контрацептивы);
гормональная терапия менопаузы (также называемая гормонозаместительной терапией), которая содержит эстроген и прогестин (синтетическую форму женского гормона прогестерона) или прогестерон.
Эти виды лечения обычно проводятся примерно до 51 года (среднего возраста начала менопаузы). Затем врач на индивидуальной основе решает, нужно ли продолжать лечение.
Терапия эстрогеном помогает облегчить симптомы и помогает предотвратить другие эффекты менопаузы (например, сухость во влагалище и колебания настроения). Она также помогает поддерживать плотность костной ткани (для профилактики остеопороза). Поскольку прием эстрогена в чистом виде увеличивает риск рака слизистой оболочки матки (рак тела матки), большинству женщин также следует принимать параллельно с эстрогеном прогестин или прогестерон, которые помогают защититься от рака. Женщины, перенесшие гистерэктомию (удаление матки), не нуждаются в приеме прогестина или прогестерона.
Если женщина с преждевременной менопаузой желает забеременеть, врачи могут рекомендовать экстракорпоральное оплодотворение (в пробирке) с использованием яйцеклеток другой женщины (донорских яйцеклеток). Эти яйцеклетки имплантируются в матку после того, как они были оплодотворены в лаборатории. Эта методика дает женщинам с преждевременной менопаузой шанс забеременеть около 50 % (иногда еще выше). В противном случае шанс забеременеть составляет примерно 5–10 %.