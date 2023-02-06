Аномальное маточное кровотечение (АМК)

Аномальное маточное кровотечение у женщин детородного возраста — это кровотечение из матки, которое не соответствует нормальной картине менструальных циклов. А именно, оно возникает слишком часто или нерегулярно либо длится дольше или обильнее, чем нормальные менструации.

Это наиболее частый вид аномальных кровотечений, возникающий из-за нарушений, влияющих на высвобождение яйцеклетки (овуляция).

Для диагностики аномального маточного кровотечения врачи задают женщинам вопросы о характере кровотечения (менструальный анамнез) и проводят обследование органов малого таза, ультразвуковое исследование и анализы крови.

Может быть выполнена биопсия слизистой оболочки матки.

Лечение зависит от причины и может включать гормоны или другие лекарственные препараты, такие как комбинированные противозачаточные таблетки, или процедуру, такую как гистероскопия с расширением и выскабливанием (Р и В)

Если биопсия обнаруживает аномальные клетки, то лечение включает высокие дозы прогестина, а иногда и удаление матки.

(См. также Вагинальное кровотечение).

Аномальное маточное кровотечение является распространенной проблемой у женщин детородного возраста. Оно чаще всего встречается в начале и в конце репродуктивного периода: 20 % случаев возникает у девочек-подростков и еще 50 % случаев — у женщин старше 45 лет.

У женщин детородного возраста наиболее распространенной причиной аномального кровотечения является овуляторная дисфункция. То есть яичники не высвобождают яйцеклетку (овуляция) или высвобождают яйцеклетку нерегулярно. Таким образом, наступление беременности менее вероятно. Однако поскольку яичники периодически могут высвобождать яйцеклетку, этим женщинам следует использовать методы контрацепции, если они не хотят забеременеть. Часто причины нарушения функции яичников неизвестны.

Аномальное маточное кровотечение обычно возникает, если уровень эстрогена остается высоким, вместо того чтобы снижаться, как это обычно бывает после выхода яйцеклетки, если она не была оплодотворена. Высокий уровень эстрогена не уравновешивается соответствующим уровнем прогестерона. У женщин с этим типом аномального кровотечения яйцеклетка не высвобождается, а слизистая оболочка матки (эндометрий) может продолжать утолщаться (вместо того чтобы отслаиваться и отторгаться в качестве менструации). Это аномальное утолщение называется эндометриальной гиперплазией. Периодически утолщенная слизистая оболочка отторгается не полностью и нерегулярно, вызывая кровотечение. Кровотечение нерегулярное, длительное, а иногда обильное, и может продолжаться много дней. Этот тип аномального маточного кровотечения называется ановуляторным маточным кровотечением.

У других женщин яйцеклетка высвобождается, но выработка прогестерона длится дольше, чем обычно. В результате утолщенная слизистая оболочка матки отслаивается нерегулярно. Этот тип аномального маточного кровотечения называется овуляторной дисфункцией. У женщин с ожирением этот тип может возникать при высоких уровнях эстрогена. В результате интервалы без менструаций чередуются с интервалами длительного кровотечения.

Если этот цикл аномального утолщения и нерегулярного отторжения продолжается, может начаться развитие предраковых клеток, что увеличивает риск развития рака внутренней оболочки матки (рак тела матки) даже у молодых женщин.

Аномальное маточное кровотечение часто является ранним признаком перименопаузы (период, начинающийся за несколько лет до наступления последней менструации и заканчивающийся через 1 год после нее).

Симптомы аномального маточного кровотечения У женщин с аномальным маточным кровотечением кровотечение может отличаться от типичных менструаций следующим образом: возникает чаще (с интервалом менее 24 дней — полименорея);

отличается своей продолжительностью;

длится более 8 дней;

возникает между менструациями (межменструальное кровотечение);

сопровождается массивной кровопотерей (потеря более 90 мл крови или менструации, которые длятся 8 дней или дольше);

происходит нерегулярно. Симптомы зависят от причины кровотечения. Кровотечение может быть аномальным во время регулярных менструальных циклов либо может возникать в непредсказуемое время. У некоторых женщин наблюдаются симптомы, связанные с менструациями, такие, как болезненность груди, спазмы и вздутие живота, но у многих женщин эти симптомы отсутствуют. Если кровотечение продолжается, у женщины может развиться дефицит железа, а иногда и анемия. Развитие бесплодия зависит от причины кровотечения.

Диагностика аномального маточного кровотечения Описание характера кровотечения (менструальный анамнез);

Тест на беременность

общий анализ крови;

измерение уровня гормонов;

иногда такие процедуры, как биопсия эндометрия или гистероскопия. Врач подозревает аномальное маточное кровотечение, когда кровотечение происходит нерегулярно или очень обильное. Чтобы определить, является ли кровотечение аномальным, врач задает вопросы относительно характера кровотечения (менструальный анамнез). Чтобы определить причину, врачи спрашивают о других симптомах и возможных причинах (например, применение лекарственных препаратов, наличие других заболеваний, фибром и осложнений во время беременности). Также врач проводит медицинский осмотр. Исследования для выявления возможных причин аномального маточного кровотечения Врачи проводят тест на беременность, даже у девочек-подростков и женщин, которые находятся в менопаузе. Другие исследования для выявления возможных причин вагинального кровотечения могут быть выполнены с учетом данных, полученных во время беседы с врачом и физикального обследования. Например, врачи обычно выполняют общий анализ крови, чтобы определить, сколько крови было потеряно, и присутствует ли анемия (в том числе железодефицитная анемия). Они также могут назначить анализы крови для определения скорости свертывания крови (для диагностики нарушений свертываемости крови). Врачи обычно назначают анализы крови для измерения уровня гормонов (с целью диагностики синдрома поликистозных яичников, патологии щитовидной железы, гипофиза или других расстройств, которые являются причинами вагинального кровотечения). Эти гормоны, которые можно измерить, включают в себя женские половые гормоны, такие как эстроген или прогестерон (помогают контролировать менструальный цикл), гормоны щитовидной железы и пролактин. Врачи могут провести скрининговый тест на рак шейки матки, например, мазок по Папаниколау (Пап-тест) и/или анализ на вирус папилломы человека (ВПЧ), если женщина давно не сдавала эти анализы. Врачи также могут провести визуализирующее исследование или процедуру. Например, они могут провести биопсию, если результаты анализов крови или Пап-теста отклоняются от нормы или не выявляют причину кровотечения. Визуализирующие исследования и процедуры Трансвагинальное ультразвуковое исследование (с помощью небольшого портативного устройства, которое вводится через влагалище для визуализации содержимого матки) обычно используется для выявления новообразований в матке и определения наличия утолщения слизистой оболочки матки. Утолщение слизистой оболочки матки может быть следствием незлокачественных состояний, таких как полипы, фибромы или гормональные изменения. (Гормональные изменения, являющиеся причиной аномального маточного кровотечения, могут вызвать такое утолщение, которое может привести к появлению предраковых клеток и к увеличению риска рака тела матки.) Трансвагинальное ультразвуковое исследование выполняется, если у женщины возникает любое из следующих состояний (включая большинство женщин с аномальным маточным кровотечением): Факторы риска рака тела матки, такие как ожирение, диабет, повышенное артериальное давление, синдром поликистозных яичников и чрезмерное оволосение тела (гирсутизм), независимо от возраста

Возраст 45 лет или старше (моложе, если присутствуют факторы риска)

Кровотечение, которое продолжается несмотря на лечение гормонами

Органы малого таза или репродуктивные органы, которые невозможно обследовать в ходе медицинского осмотра

Данные, свидетельствующие о нарушениях со стороны яичников или матки на основе данных медицинского осмотра С помощью трансвагинального ультразвукового исследования можно выявить большинство полипов, фибром, аномалии яичников и участки утолщения слизистой оболочки матки (которые могут быть предраковыми). Если в ходе трансвагинального ультразвукового исследования были выявлены участки утолщения, можно провести другие обследования для выявления небольших полипов или других объемных образований. Можно выполнить одно или несколько из следующих обследований: Соногистерография (ультразвуковое исследование после введения физиологического раствора в полость матки)

Гистероскопия (введение эндоскопа через влагалище для обследования матки) Оба исследования можно провести непосредственно в кабинете врача. Если гистероскопия не может быть выполнена в кабинете врача, ее можно выполнить в больнице в виде амбулаторной процедуры. Также обычно выполняется биопсия эндометрия для проверки на наличие предраковых или раковых изменений у женщин, относящихся к любой из следующих групп: Возраст 45 лет или старше плюс один или несколько факторов риска рака тела матки (см. выше)

Возраст младше 45 лет плюс несколько факторов риска рака тела матки

Стойкое или рецидивирующее кровотечение несмотря на лечение

Утолщение слизистой оболочки матки (определяется с помощью трансвагинального ультразвукового исследования)

Неоднозначные результаты трансвагинального ультразвукового исследования