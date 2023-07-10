Во время перименопаузы симптомы могут проявляться в легкой, средней или тяжелой степени либо же могут отсутствовать. Симптомы могут длиться от 6 месяцев до примерно 10 лет, а иногда и больше.

Иногда симптомы, которые считаются обусловленными менопаузой, могут быть вызваны другими проблемами со здоровьем. Если симптомы возникают, а время не совпадает с менопаузой, или если симптомы не облегчаются с помощью мер, используемых для лечения симптомов менопаузы, женщина должна обсудить другие возможные причины с медицинским работником.

Нерегулярные менструации могут быть первым симптомом перименопаузы. Как правило, менструации начинаются то чаще, то реже, но возможен любой вариант. Менструации могут быть короче или длиннее, проходить в легкой или тяжелой форме. Они могут отсутствовать в течение нескольких месяцев, а затем снова стать регулярными. У некоторых женщин менструации проходят регулярно вплоть до начала менопаузы.

От приливов страдает 75–85 % женщин. Приливы жара обычно начинаются до прекращения менструаций. Они длятся, в среднем почти 7,5 лет, но могут длиться и более 10 лет. Исследования показывают, что в среднем женщины негроидной расы испытывают приливы чаще и в течение более длительного периода времени, чем женщины азиатского, латиноамериканского или европеоидного происхождения. Обычно, с течением времени приливы становятся менее выраженными и частыми.

Причины, вызывающие приливы, неизвестны. Но они могут повлечь за собой неправильную работу гипоталамуса головного мозга, который контролирует температуру тела. В результате незначительное повышение температуры может бросить женщину в жар. Приливы жара могут быть вызваны колебаниями уровня гормонов.

Во время приливов кровеносные сосуды у поверхности кожи расширяются. В итоге увеличивается приток крови, в результате чего кожа, особенно на голове и шее, становится красной и теплой (гиперемия). Женщины чувствуют тепло или жар, и может начаться обильное потоотделение. Приливы иногда называются приливами жара, поскольку могут вызывать покраснение лица.

Прилив может длиться от 30 секунд до 5 минут и может сопровождаться ознобом. Ночная потливость является видом приливов, которые происходят в ночное время.

Во время перименопаузы или менопаузы могут появиться также другие симптомы. Изменения в уровне гормонов, которые возникают в это время, могут способствовать возникновению следующих проблем:

Болезненность в молочных железах

Переменчивость настроения

Ухудшение мигрени, которая возникает непосредственно до, во время или сразу же после менструаций (менструальные мигрени)

Также могут наблюдаться депрессия, раздражительность, тревожность, нервозность, нарушения сна (в том числе бессонница), потеря концентрации, головная боль и усталость. У многих женщин эти симптомы проявляются в период перименопаузы. Хотя эти симптомы могут быть связаны с другими факторами (такими, как само по себе старение или заболевание), они часто усугубляются гормональными колебаниями и снижением уровня эстрогена во время перименопаузы.

Ночная потливость может нарушить сон, способствуя появлению усталости, раздражительности, потери концентрации и перепадов настроения. В таких случаях эти симптомы могут быть косвенно (из-за ночной потливости) связаны с менопаузой. Тем не менее, во время менопаузы нарушения сна часто наблюдаются даже среди женщин, у которых нет приливов. Стрессы среднего возраста (например, отношения с подростками, опасения по поводу старения, уход за престарелыми родителями, а также изменения в супружеских отношениях) могут способствовать нарушению сна. Таким образом, связь между утомляемостью, раздражительностью, потерей концентрации и перепадами настроения и менопаузой кажется менее очевидной.