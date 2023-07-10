Менопауза — это полное прекращение менструаций, овуляций и фертильности.
За несколько лет до наступления менопаузы и сразу после ее наступления уровень эстрогена колеблется в широких пределах, менструации становятся нерегулярными и могут появиться различные симптомы (такие, как приливы).
Менопауза диагностируется, когда у женщины не было менструаций в течение 1 года. Для ее подтверждения обычно нет необходимости в проведении анализов крови.
Уменьшить симптомы могут некоторые меры, включая гормональную терапию или прием других лекарственных препаратов.
После наступления менопаузы плотность костной ткани уменьшается.
Во время репродуктивного периода менструальные циклы обычно повторяются приблизительно раз в месяц, когда яйцеклетка выходит из яичника (овуляция) в середине цикла (приблизительно через 2 недели после первого дня предыдущей менструации). Для того чтобы данный цикл повторялся регулярно, яичники должны вырабатывать достаточное количество гормонов эстрогенов и прогестерона.
Менопауза наступает из-за того, что по мере старения женщины, яичники прекращают вырабатывать эстрогены и прогестерон. В течение нескольких лет до наступления менопаузы, выработка эстрогенов и прогестерона начинает уменьшаться, а менструации и овуляции происходят реже. В конечном итоге менструации и овуляция прекращаются полностью, и уже нет возможности забеременеть естественным путем. Последнюю менструацию у женщины можно установить только позже, после того, как у нее не было менструаций в течение, по крайней мере, 1 года. (Женщины, которые не хотят забеременеть, должны использовать контрацепцию до тех пор, пока не пройдет 1 год с момента последней менструации.)
Старение женской репродуктивной системы до и после наступления менопаузы описывается поэтапно:
Репродуктивная стадия включает в себя время от первой менструации до менопаузального перехода.
Менопаузальный переход — это стадия, которая ведет к заключительной менструации. Она характеризуется изменением характера менструальных циклов. Менопаузальный переход длится от 4 до 8 лет. Он длится дольше у курящих женщин и у женщин, которые были моложе на момент начала перехода. Исследования показывают, что в среднем у женщин негроидной расы менопаузальный переход более продолжителен, чем у женщин европеоидной расы.
Перименопауза — это часть менопаузального перехода. Этим термином называют период, продолжающийся несколько лет до последней менструации и 1 год после нее. Количество лет, в течение которых женщина находится в перименопаузе до наступления последней менструации, значительно разнится. Во время перименопаузы уровни эстрогена и прогестерона сильно колеблются и в конечном итоге значительно снижаются, но изменения других гормонов (например, тестостерона) различаются. Считается, что эти гормональные колебания вызывают симптомы менопаузы, с которыми сталкиваются многие женщины за 40.
Под термином постменопауза понимают период времени после последней менструации.
В Соединенных Штатах Америки средний возраст наступления менопаузы — примерно 51 год. Однако менопауза может наступить в нормальных условиях у женщин в возрасте 45 лет (или даже 40) и до возраста 55 лет и позже. Менопауза может начаться в более раннем возрасте у женщин, которые
курят
живут высоко над уровнем моря
плохо питаются
страдают аутоиммунным заболеванием.
Менопауза считается преждевременной, если она наступает в возрасте до 40 лет. Преждевременную менопаузу также называют преждевременным угасанием функции яичников или первичной недостаточностью яичников.
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Симптомы менопаузы
Симптомы перименопаузы
Во время перименопаузы симптомы могут проявляться в легкой, средней или тяжелой степени либо же могут отсутствовать. Симптомы могут длиться от 6 месяцев до примерно 10 лет, а иногда и больше.
Иногда симптомы, которые считаются обусловленными менопаузой, могут быть вызваны другими проблемами со здоровьем. Если симптомы возникают, а время не совпадает с менопаузой, или если симптомы не облегчаются с помощью мер, используемых для лечения симптомов менопаузы, женщина должна обсудить другие возможные причины с медицинским работником.
Нерегулярные менструации могут быть первым симптомом перименопаузы. Как правило, менструации начинаются то чаще, то реже, но возможен любой вариант. Менструации могут быть короче или длиннее, проходить в легкой или тяжелой форме. Они могут отсутствовать в течение нескольких месяцев, а затем снова стать регулярными. У некоторых женщин менструации проходят регулярно вплоть до начала менопаузы.
От приливов страдает 75–85 % женщин. Приливы жара обычно начинаются до прекращения менструаций. Они длятся, в среднем почти 7,5 лет, но могут длиться и более 10 лет. Исследования показывают, что в среднем женщины негроидной расы испытывают приливы чаще и в течение более длительного периода времени, чем женщины азиатского, латиноамериканского или европеоидного происхождения. Обычно, с течением времени приливы становятся менее выраженными и частыми.
Причины, вызывающие приливы, неизвестны. Но они могут повлечь за собой неправильную работу гипоталамуса головного мозга, который контролирует температуру тела. В результате незначительное повышение температуры может бросить женщину в жар. Приливы жара могут быть вызваны колебаниями уровня гормонов.
Во время приливов кровеносные сосуды у поверхности кожи расширяются. В итоге увеличивается приток крови, в результате чего кожа, особенно на голове и шее, становится красной и теплой (гиперемия). Женщины чувствуют тепло или жар, и может начаться обильное потоотделение. Приливы иногда называются приливами жара, поскольку могут вызывать покраснение лица.
Прилив может длиться от 30 секунд до 5 минут и может сопровождаться ознобом. Ночная потливость является видом приливов, которые происходят в ночное время.
Во время перименопаузы или менопаузы могут появиться также другие симптомы. Изменения в уровне гормонов, которые возникают в это время, могут способствовать возникновению следующих проблем:
Болезненность в молочных железах
Переменчивость настроения
Ухудшение мигрени, которая возникает непосредственно до, во время или сразу же после менструаций (менструальные мигрени)
Также могут наблюдаться депрессия, раздражительность, тревожность, нервозность, нарушения сна (в том числе бессонница), потеря концентрации, головная боль и усталость. У многих женщин эти симптомы проявляются в период перименопаузы. Хотя эти симптомы могут быть связаны с другими факторами (такими, как само по себе старение или заболевание), они часто усугубляются гормональными колебаниями и снижением уровня эстрогена во время перименопаузы.
Ночная потливость может нарушить сон, способствуя появлению усталости, раздражительности, потери концентрации и перепадов настроения. В таких случаях эти симптомы могут быть косвенно (из-за ночной потливости) связаны с менопаузой. Тем не менее, во время менопаузы нарушения сна часто наблюдаются даже среди женщин, у которых нет приливов. Стрессы среднего возраста (например, отношения с подростками, опасения по поводу старения, уход за престарелыми родителями, а также изменения в супружеских отношениях) могут способствовать нарушению сна. Таким образом, связь между утомляемостью, раздражительностью, потерей концентрации и перепадами настроения и менопаузой кажется менее очевидной.
Симптомы после менопаузы
Многие из симптомов, которые развиваются во время перименопаузы, хоть и беспокоят, но становятся менее частыми и менее интенсивными после наступления менопаузы. Тем не менее, снижение уровня эстрогена вызывает изменения, которые могут продолжать негативно влиять на здоровье (например, увеличение риска развития остеопороза). Эти изменения могут ухудшиться, если не принять меры по их предотвращению. Они могут затрагивать следующее:
Половые пути: Слизистая оболочка влагалища становится более тонкой и сухой и менее эластичной (это заболевание называется атрофическим вагинитом). Эти изменения могут приводить к болям при половом акте. Другие части женской анатомии — малые половые губы, клитор, матка и яичники, уменьшаются в размере. Половое влечение (либидо) обычно уменьшается с возрастом. Большинство женщин все еще может испытывать оргазм, но некоторым необходимо больше времени для его достижения или его интенсивность уменьшается.
Мочевыводящие пути: Слизистая оболочка уретры становится тоньше, а уретра становится короче. Из-за этих изменений микроорганизмы могут с большей легкостью попасть в организм, и у некоторых женщин чаще развиваются инфекции мочевыводящих путей. Женщина с инфекцией мочевыводящих путей может чувствовать жжение при мочеиспускании. После менопаузы у женщин иногда могут возникать эпизоды внезапной потребности в мочеиспускании (так называемые неотложные позывы к мочеиспусканию), что иногда приводит к внезапному недержанию мочи — подтеканию небольшого или большого количества мочи. Недержание мочи с возрастом становится все более распространенным и серьезным. Тем не менее остается неясным, насколько менопауза способствует недержанию мочи. Существует множество других факторов, таких как последствия родов, ожирение и использование гормональной терапии, которые могут способствовать развитию недержания мочи.
Кожа: Снижение уровня эстрогена а также старение само по себе, приводит к снижению количества коллагена (белка, который делает кожу прочной) и эластина (белка, который делает кожу эластичной). Таким образом, кожа может стать тоньше, суше, менее эластичной и более уязвимой к травмам.
Кость: Снижение уровня эстрогена часто приводит к снижению плотности костей и иногда к остеопорозу, так как эстроген способствует поддержанию прочности костей. Костная ткань становится менее плотной и прочной, что приводит к риску частых переломов. В течение первых 5 лет после наступления менопаузы плотность костной ткани быстро уменьшается. После этого она уменьшается с той же скоростью, как и у мужчин (примерно на 1–3 % ежегодно).
Уровни холестерина (липидов): После наступления менопаузы уровни холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП — «плохого холестерина») у женщин возрастают. Уровни холестерина липопротеина высокой плотности (ЛПВП — «хорошего холестерина») остаются на том же уровне, что и до менопаузы. Эти изменения уровней липидов могут частично объяснить, почему атеросклероз и, следовательно, ишемическая болезнь сердца становятся более распространенными заболеваниями среди женщин после наступления менопаузы.. Однако неясно, являются ли эти изменения следствием старения или происходят из-за уменьшения уровня эстрогена в период после наступления менопаузы. До наступления менопаузы высокий уровень эстрогена может защитить от развития ишемической болезни сердца.
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У некоторых женщин в постменопаузе развивается синдром жжения полости рта.
Мочеполовой синдром менопаузы — это довольно новый, более точный термин, используемый для описания симптомов, которые затрагивают влагалище и мочевыводящие пути и вызываются менопаузой. Эти симптомы включают сухость влагалища, боли во время полового акта, позывы к мочеиспусканию и инфекции мочевыводящих путей.
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Диагностика менопаузы
Особенности менструального цикла в последнее время;
изредка анализы крови для измерения уровня гормонов.
У большинства женщин менопауза может быть диагностирована через 1 год отсутствия менструальных циклов. Таким образом, обычно нет необходимости в выполнении лабораторных анализов.
Сроки наступления менопаузы определяются на основании возраста следующим образом:
преждевременная менопауза: 39 лет или младше;
ранняя менопауза: от 40 до 45 лет;
менопауза (обычный возрастной диапазон): 46 лет и старше.
Если менопауза наступает в возрасте до 45 лет или если характер менструальных циклов неочевиден (например, менструации прекращаются на несколько месяцев, но затем возникает кровотечение), то могут быть проведены анализы для выявления заболеваний, которые могут нарушать менструальный цикл. Если существует необходимость подтверждения менопаузы, выполняется анализ крови для определения уровня фолликулостимулирующего гормона (ФСГ), который стимулирует яичники к выработке эстрогена и прогестерона.
Иногда врачи проводят обследование органов малого таза для выявления типичных изменений во влагалище, которые подтверждают диагноз менопаузы, или в рамках обследования, если у женщины есть неприятные симптомы (например, сухость во влагалище или боль во время полового акта).
Лечение менопаузы
Когнитивно-поведенческая терапия
Клинический гипноз
Негормональные препараты
Гормональная терапия
Понимание того, что происходит во время перименопаузы, может помочь женщинам справиться с симптомами. Также может помочь разговор с другими женщинами, которые прошли период менопаузы, или с врачом.
Лечение менопаузы направлено на облегчение таких симптомов, как приливы, проблемы со сном, изменения настроения и сухость во влагалище.
Эффективные меры, не требующие применения гормонов, включают в себя
Гипноз, проведенный квалифицированным медицинским работником, с целью помочь облегчить приливы жара
Когнитивно-поведенческая терапия
Когнитивно-поведенческая терапия была адаптирована к использованию в переходный период менопаузы и в постменопаузе. Она может помочь женщинам справиться с приливами жара и ночной потливостью.
Если такие меры не помогают, может помочь гормональная терапия (эстроген, прогестаген или и то, и другое). Прогестагенами именуются синтетические и натуральные формы гормона прогестерона (женский гормон). Другой термин, прогестин, относится только к синтетическим формам. Существуют также негормональные препараты, которые могут облегчить симптомы, такие как два типа антидепрессантов (селективные ингибиторы обратного захвата серотонина или ингибиторы обратного захвата серотонина-норэпинефрина), более современные препараты, называемые антагонистами нейрокининовых рецепторов, лекарственный препарат для лечения гиперактивного мочевого пузыря оксибутинин или противосудорожный препарат габапентин.
Помимо лечения симптомов менопаузы, женщины в постменопаузе должны пройти скрининг на остеопороз, если они соответствуют следующим критериям:
высокий риск перелома костей (например, у женщин с наследственностью, отягащенной остеопорозом);
расстройства пищевого поведения в анамнезе, низкий индекс массы тела (ИМТ), хроническое применение кортикостероидов, хирургическое шунтирование желудка, болезнь Крона, синдром мальабсорбции, предшествующий остеопоротический перелом или другие факторы риска;
возраст 65 лет и старше.
Меры общего характера
Некоторым женщинам могут помочь общие меры, такие как охлаждение (например, использование вентиляторов, ношение легкой одежды), избегание провоцирующих факторов (например, алкоголя или острой пищи) и изменение рациона питания. Осознанность, физические упражнения или йога могут помочь улучшить сон и общее ощущение благополучия. В то же время, исследования показали неоднозначные результаты по всем этим общим мерам, и их эффективность не доказана, поэтому многие эксперты по менопаузе не рекомендуют их.
Чтобы справиться с расстройствами сна, женщины могут сформировать у себя привычку успокоиться, прежде чем идти спать, а также при пробуждении от ночного потоотделения. Также помогают улучшить сон выработка рациональных привычек, связанных со сном и физические упражнения.
Контроль мочевого пузыря можно улучшить с помощью упражнений Кегеля. В ходе этих упражнений женщина напрягает мышцы малого таза, как будто останавливая поток мочи. Женщин можно обучить использованию упражнений биологической обратной связи, которые помогают контролировать тазовую мускулатуру. Биологическая обратная связь — это метод, направленный на установление сознательного контроля за бессознательными биологическими процессами. Эта методика предусматривает применение электронных устройств для получения количественной информации об этих процессах и для ее передачи в зоны сознания. Другие меры, которые могут помочь, включают
Ограничение приема жидкости в определенные периоды времени (например, перед выходом из дома или за 3–4 часа до сна)
Отказ от продуктов, которые раздражают мочевой пузырь (например, содержащие кофеин жидкости, острые или соленые продукты)
Если сухость во влагалище причиняет дискомфорт или делает половой акт болезненным, может помочь использование вагинальной смазки, которая продается без рецепта. Некоторым женщинам помогает нанесение вагинального увлажняющего средства каждый день или несколько раз в неделю. Также помогает сохранение сексуальной активности и мастурбация, что стимулирует приток крови к влагалищу и окружающим тканям и сохраняет эластичность ткани.
Негормональные препараты
Некоторые типы лекарственных препаратов могут помочь облегчить некоторые из симптомов, связанных с менопаузой.
Два лекарственных препарата одобрены Управлением по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) для лечения приливов: соль пароксетина (антидепрессант) и фезолинетант (антагонист нейрокининовых рецепторов). Другие антидепрессанты (такие как десвенлафаксин, флуоксетин, сертралин или венлафаксин) и лекарственный препарат, используемый для лечения гиперактивности мочевого пузыря (оксибутинин), в некоторой степени эффективны для купирования приливов. Антидепрессанты также могут помочь облегчить депрессию, тревожность и раздражительность. Также может помочь габапентин, лекарственный препарат, используемый для лечения эпилепсии или хронической боли. Однако гормональная терапия более эффективна, чем все эти препараты.
Для облегчения бессонницы иногда рекомендуется прием снотворных средств.
Некоторые лекарственные препараты, используемые для лечения симптомов и влияния менопаузы
Лекарственные препараты
Преимущества
Недостатки
Лечение: общие симптомы менопаузы (такие как приливы, изменения настроения, проблемы со сном)
Гормональная терапия менопаузы (ранее называемая гормонозаместительной терапией)
Терапия эстрогеном, обычно с прогестагеном (эстроген используется отдельно, только если женщина перенесла гистерэктомию [хирургическое удаление матки]*)
Облегчает приливы, ночную потливость
Обычно уменьшает сухость влагалища и боль во время полового акта
Помогает предотвратить остеопороз и снизить риск переломов костей
Комбинированная терапия (эстроген плюс прогестаген):
Монотерапия эстрогеном:
Монотерапия прогестагеном, например, синтетическими прогестинами (такими как медроксипрогестерона ацетат) или натуральным прогестероном (микронизированный прогестерон)
Облегчает приливы жара, но не так эффективно, как терапия эстрогеном
Снижает риск развития рака эндометрия (рака слизистой оболочки матки)
Вариант лечения для некоторых женщин с высоким риском образования сгустков крови, которые не могут получать терапию эстрогенами
Не помогает при вагинальной сухости
Может вызывать вздутие живота, болезненность молочных желез, повышенную плотность костной ткани, расстройства настроения и/или головную боль
Может повышать уровень ЛПНП (нездоровый тип холестерина)
Может повышать риск образования сгустков крови в ногах и легких, но, вероятно, имеет меньший риск, чем терапия эстрогенами
Микронизированный прогестерон: Может в меньшей степени, чем синтетические прогестины, отрицательно влиять на настроение и на холестерин ЛПНП
Может вызывать сонливость (и поэтому обычно принимается на ночь)
По всей видимости, имеет меньше побочных эффектов (таких как резкие смены настроения, вздутие живота или болезненность молочных желез), чем синтетические прогестины
Конъюгированный эстроген плюс базедоксифен
Конъюгированный эстроген плюс базедоксифен (СМЭР)
Облегчает приливы, ночную потливость
Улучшает сон
Обычно уменьшает сухость влагалища и боль во время полового акта
Защищает матку без потребности в прогестагене
Помогает предотвратить остеопороз и снизить риск переломов костей
Может увеличить риск образования тромбов в венах ног и легких
Вероятно, не увеличивает плотность молочной железы или частоту рака молочной железы
Болезненность молочных желез и прорывное вагинальное кровотечение менее выражены, чем при использовании других форм гормональной терапии
Негормональные препараты
Антидепрессанты:
СИОЗС, такие как десвенлафаксин, флуоксетин, сертралин, соль пароксетина в низких дозах и соль пароксетина с замедленным высвобождением;
ИОЗСН (например, венлафаксин)
Облегчают депрессию, тревожность, раздражительность и бессонницу
Могут быть эффективны в отношении приливов жара
Побочные эффекты зависят от лекарственного препарата и могут включать половую дисфункцию, тошноту, диарею, потерю веса, увеличение веса, сонливость, сухость во рту, спутанность сознания и повышение или снижение артериального давления
Фезолинетант
Снижает частоту и тяжесть приливов жара
Побочные эффекты включают боль в животе, диарею, проблемы со сном, боль в спине, приливы жара и редкие случаи повреждения печени.
Необходимо проведение функциональных печеночных проб перед началом лечения и каждые 3 месяца в течение первых 9 месяцев лечения
Габапентин
Может быть эффективен в отношении приливов жара и ночной потливости
Побочные эффекты включают сонливость, головокружение, головную боль, сыпь, набор веса или отек ног
Лечение симптомов со стороны влагалища и мочевыводящих путей
Терапия вагинальным эстрогеном в низких дозах
Уменьшает сухость влагалища и боль во время полового акта
Снижает частоту рецидивирующих инфекций мочевыводящих путей
Снижает стресс и останавливает неотложное недержание мочи
Маловероятно, что терапия вагинальным эстрогеном в низких дозах увеличивает риск развития эстроген-чувствительных опухолей, таких как рак молочной железы или рак матки.
Вагинальный ДГЭА
Уменьшает сухость влагалища и боль во время полового акта
Снижает частоту рецидивирующих инфекций мочевыводящих путей
Корректирует неотложное недержание мочи
Может вызывать усиление влагалищных выделений или изменения в результатах Пап-теста
Оспемифен (ИОЗСН)
Облегчает боль при половом акте
Обычно используется женщинами, которые не в состоянии применять принимать вагинальные препараты, эстроген или ДГЭА (например, при тяжелом артрите)
Временно может ухудшить приливы
Может увеличить риск образования тромбов в венах ног и легких
* При уровне дозы, используемой для лечения общих симптомов менопаузы, монотерапия эстрогеном (без прогестагена) у женщин с неудаленной маткой (не подвергавшихся гистерэктомии) может вызывать рак слизистой оболочки матки (рак эндометрия).
† Более низкие дозы эстрогена, а также эстроген, назначаемый в виде кожного пластыря (трансдермальный) или вагинального кольца, имеют более низкий риск формирования сгустков крови, инсульта и заболеваний желчного пузыря (например, желчных камней), чем при приеме эстрогена в виде таблеток.
ДГЭА — дегидроэпиандростерон; ЛПВП — липопротеины высокой плотности; ЛПНП — липопротеины низкой плотности; СМРЭ — селективный модулятор эстрогеновых рецепторов; ИОЗСН — ингибитор обратного захвата серотонина-норэпинефрина; СИОЗС — селективный ингибитор обратного захвата серотонина.
Растительные или пищевые добавки
В попытке облегчить приливы жара, раздражительность и изменения настроения некоторые женщины принимают растительные и пищевые добавки, такие как соевые продукты, метаболит сои эквол, клопогон черный и другие лекарственные травы (такие как дон квай, вечерняя примула и женьшень), а также каннабиноиды. Тем не менее, исследования показали неоднозначные результаты по всем этим общим мерам, и их эффективность не доказана, поэтому многие эксперты по менопаузе не рекомендуют их. Кроме того, эти средства не так строго контролируются, как рецептурные препараты, поэтому требования о предоставлении точной и полной информации об их безопасности, эффективности и ингредиентах отсутствуют (см. Общие сведения о пищевых добавках: безопасность и эффективность).
Некоторые добавки (например, кава) могут причинить вред. Кроме того, некоторые добавки могут взаимодействовать с другими лекарственными препаратами и могут усугубить некоторые заболевания.
Опасения по поводу использования стандартной гормональной терапии привлекли интерес к применению гормонов, полученных из растений, таких, как ямс и соя. Эти гормоны имеют почти ту же молекулярную структуру, что и гормоны, вырабатываемые организмом, и поэтому называются биоидентичными гормонами. Многие из гормонов, используемых в стандартной гормональной терапии, также являются так называемыми биоидентичными гормонами, полученными из растений. Эксперты по менопаузе рекомендуют использование гормонов в рамках стандартной гормональной терапии, поскольку они были проверены и одобрены, и их применение тщательно контролируется.
Однако иногда фармацевт изготовляет персонализированные биоидентичные гормоны (смеси) для человека согласно рецепту медицинского работника. Они называются композиционными биоидентичными гормонами. Их производство не регулируется надлежащим образом. Таким образом, возможны различные дозы, сочетания и формы, а чистота, консистенция и активность препаратов варьируют. Композиционные биоидентичные гормоны часто продаются в качестве заменителей стандартной гормональной терапии, иногда с заявлениями, что они являются лучшим, более безопасным методом лечения, чем стандартная гормональная терапия. Но нет никаких доказательств того, что композиционные лекарственные препараты являются более безопасными, более эффективными или даже столь же эффективными, как и стандартная гормональная терапия. Иногда женщинам не сообщают, что препараты с композиционными биоидентичными гормонами имеют те же риски, что и стандартные гормоны.
Женщинам, которые рассматривают возможность применения этих комбинированных гормональных препаратов, рекомендуется обсудить их с врачом.
Гормональная терапия по поводу менопаузы
Гормональная терапия может облегчать симптомы менопаузы от умеренной до тяжелой степени, такие, как приливы, ночную потливость и сухость влагалища, а некоторым женщинам назначается для профилактики остеопороза. Однако гормональная терапия может увеличить риск развития некоторых серьезных заболеваний.
Гормональная терапия при менопаузе улучшает качество жизни многих женщин, облегчая их симптомы. Однако если у женщины нет симптомов менопаузы, гормональная терапия не рекомендуется, поскольку она не улучшает общее качество жизни. Проходить гормональную терапию или нет — это решение, которое необходимо принять женщине вместе с врачом, учитывая индивидуальную ситуацию женщины. До начала приема лекарственных препаратов женщины должны спросить своего врача о рисках и преимуществах гормональной терапии.
Для многих женщин риски перевешивают возможные преимущества, поэтому эта терапия не рекомендуется. Тем не менее, для некоторых женщин, в зависимости от состояния здоровья и факторов риска, возможные преимущества могут перевесить риски.
У здоровых женщин с беспокоящими симптомами менопаузы, моложе 60 лет или у которых менопауза была диагностирована менее 10 лет назад, потенциальная польза от гормональной терапии, скорее всего, превысит потенциальный вред.
Обычно врачи не рекомендуют женщинам начинать прием гормональной терапии, если
Женщине более 60 лет.
Менопауза была диагностирована более чем 10–20 лет назад.
У этих женщин, выше риск ишемической болезни сердца, инсульта, образования тромбов в ногах, образования тромбов в легких и деменции.
В случае использования гормональной терапии врачи назначают на минимально возможный срок наименьшую дозу гормонов, которая позволяет контролировать симптомы.
Гормональная терапия может включать:
Эстроген
Прогестаген (например, прогестерон или медроксипрогестерона ацетат)
И то, и другое.
Прогестагены имеют сходство с прогестероном — женским гормоном, вырабатываемым организмом.
Женщинам с общими симптомами менопаузы, такими как приливы жара, изменения настроения или проблемы со сном, назначают полную дозу эстрогена и прогестагена, которые лечат весь организм. Если симптомы поражают только влагалище или мочевыводящие пути, обычно назначаются вагинальные препараты, которые лечат симптомы только в этой части тела.
Большинству женщин назначают комбинацию эстрогена и прогестагена (комбинированная гормональная терапия). Монотерапию эстрогеном назначают только женщинам, перенесшим гистерэктомию (хирургическое удаление матки), поскольку прием эстрогена без прогестагена повышает риск развития рака слизистой оболочки матки (рак эндометрия). Прогестаген помогает защититься от этого вида рака. Исключением является терапия вагинальным эстрогеном в очень низких дозах (используется при мочеполовом синдроме менопаузы), которую можно применять без прогестагена. Еще одним вариантом для женщин с неудаленной маткой является сочетание конъюгированных эстрогенов с базедоксифеном.
Женщинам с риском остеопороза или переломов гормональная терапия может быть рекомендована в следующих случаях:
Возраст младше 60 лет.
Менопауза диагностирована менее чем 10 лет назад.
Невозможность принимать другие лекарственные препараты (например, бифосфонаты) для профилактики потери костной ткани и переломов.
Гормональная терапия снижает потерю костной ткани и риск переломов у этих женщин.
Эстрогены с прогестагенами или без: Возможная польза и риски
Эстроген помогает облегчить несколько типов симптомов:
Приливы: Эстроген является наиболее эффективным средством для лечения приливов.
Сухость и истончение тканей влагалища: Эстроген может предотвращать и лечить сухость влагалища, что очень полезно, если у женщины появилась боль во время полового акта. Если единственной проблемой женщины является сухость и истончение этих тканей, врач может рекомендовать эстроген в виде лекарственных форм, вводимых во влагалище. Эти формы включают низкодозовые таблетки эстрогена, кольцо с низкой дозой эстрогена, крем с низкой дозой эстрогена и суппозитории с ДГЭА (дегидроэпиандростероном). При использовании низкой дозы эстрогена женщинам с неудаленной маткой нет необходимости принимать прогестаген. При высоких дозах эстрогена женщинам с маткой необходимо принимать прогестаген.
Частые инфекции мочевыводящих путей и внезапная потребность в мочеиспускании: Лекарственные формы эстрогена для введения во влагалище (кремы, таблетки или кольца) позволяют облегчить эти состояния.
Остеопороз: Эстроген, принимаемый с прогестагеном или без него, помогает предотвратить или замедлить прогрессирование остеопороза. Однако прием гормональной терапии с единственной целью профилактики остеопороза больше не рекомендуется. Вместо этого большинство женщин для профилактики остеопороза могут принимать бифосфонаты или другие лекарственные препараты (хотя эти лекарственные препараты имеют свои собственные риски). Бифосфонаты увеличивают костную массу за счет уменьшения количества костной ткани, разрушенной в организме при переформировании костной ткани. Организм постоянно разрушает костную ткань и формирует ее повторно, что позволяет костям приспосабливаться к изменяющимся нагрузкам. С возрастом количество разрушенной костной ткани увеличивается в сравнении с количеством повторно сформированной ткани.
Эстроген обычно принимают с прогестагеном. Эстроген, принимаемый без прогестагена, увеличивает риск рака эндометрия у женщин с неудаленной маткой (не перенесших гистерэктомию). Риск увеличивается по мере повышения дозы и при долгосрочном использовании эстрогена. Прием прогестагена в сочетании с эстрогеном почти исключает риск развития рака тела матки, снижая риск ниже уровня тех женщин, которые не проходят гормональную терапию. Тем не менее, для исключения рака эндометрия врачи проводят оценку всех случаев вагинального кровотечения у женщин, получающих любой вид гормональной терапии.
Эстроген повышает риск следующего:
Рак молочной железы: Риск развития рака молочной железы начинает очень незначительно возрастать эстрогена в сочетании с прогестагеном в течение приблизительно 3–5 лет. Но если монотерапия эстрогеном проводится в начале менопаузы, риск может не возрастать на протяжении периода до 10 или даже 15 лет.
Инсульт
Образование тромбов в ногах (тромбоз глубоких вен) или тромбов в легких (тромбоэмболия легочной артерии)
Заболевания желчного пузыря (например, желчные камни)
Недержание мочи: Прием эстрогена в полной дозе увеличивает риск развития недержания мочи и усугубляет имеющееся недержание мочи. Однако низкодозовая терапия вагинальным эстрогеном улучшает состояние при недержании мочи.
Несмотря на то, что применение гормональной терапии увеличивает риск развития указанных выше нарушений, риск все еще остается низким у здоровых женщин, которые проходят гормональную терапию в течение короткого промежутка времени во время или вскоре после перименопаузы. Риск развития большинства этих нарушений увеличивается с возрастом, особенно через 10 или более лет после наступления менопаузы, вне зависимости от того, проходила женщина гормональную терапию или нет. У женщин, начавших получать гормональную терапию в возрасте старше 65 лет, прием эстрогена в сочетании с прогестагеном также увеличивает риск развития ишемической болезни сердца.
Риски, связанные с гормональной терапией, возможно, меньше при приеме низких доз эстрогена. Большинство форм эстрогена, которые вводятся во влагалище (например, кремы или таблетки с эстрогеном или кольца, содержащие эстроген), содержат гораздо более низкую дозировку, чем таблетки и кожные пластыри, которые действуют на весь организм. Одним из исключений является вагинальное кольцо, которое содержит дозировку, воздействующую на организм в целом, и используется для лечения общих симптомов менопаузы.
Эстроген, назначаемый в виде кожного пластыря (трансдермальная форма) или вагинального кольца, вероятно, связан с меньшим риском тромбов, инсульта и патологии желчного пузыря (например, желчных камней), чем в виде форм для приема внутрь.
Как правило, женщины с раком молочной железы, ишемической болезнью сердца или тромбами в ногах, в анамнезе у которых был инсульт или у которых существуют факторы риска развития этих заболеваний, не должны использовать терапию с применением эстрогена.
Комбинированная гормональная терапия снижает риск развития следующих заболеваний:
остеопороз.
Рак ободочной и прямой кишки
Прогестагены: Польза и риски
Прогестагены имеют некоторые преимущества:
Рак тела матки: Прогестагены предотвращают рак эндометрия у принимающих эстроген женщин с неудаленной маткой.
Приливы: Прогестагены в высоких дозах могут облегчить приливы жара. Но они не столь эффективны, как эстроген.
Риск образования сгустков крови ниже, чем у эстрогена: Прогестагены являются вариантом лечения для некоторых женщин с высоким риском образования сгустков крови, которые не могут получать терапию эстрогенами.
Прогестагены могут увеличить риск развития следующих заболеваний:
Увеличение уровня холестерина ЛПНП (плохого): Прогестагены могут обладать данным эффектом. Однако микронизированный прогестерон (натуральный, а не синтетический прогестерон), вероятно, обладает меньшим отрицательным воздействием на уровень ЛПВП, чем другие прогестагены.
Образование тромбов в венах ног и в легких.
Влияние монотерапии прогестагеном на риск развития других заболеваний не совсем понятен.
Побочные эффекты
Побочные эффекты эстрогена и прогестагенов, особенно в больших дозах, могут включать: тошноту, болезненность молочных желез, головную боль, задержку жидкости и перепады настроения.
Формы гормональной терапии
Эстроген и/или прогестаген можно принимать различными способами:
Эстроген, прогестаген или комбинированные таблетки для приема внутрь (пероральная форма)
Лосьоны, спреи или гели для наружного применения с содержанием эстрогена (местная форма)
Кожные пластыри с эстрогеном или комбинацией эстроген-прогестаген (трансдермальная форма)
Внутриматочное устройство, высвобождающее прогестаген
Кремы, таблетки, кольца или суппозитории с содержанием эстрогена, вводимые во влагалище (вагинальная форма)
Таблетки для приема внутрь эстроген и прогестаген можно принимать как две таблетки или в виде комбинированной таблетки. Обычно, эстроген и прогестаген принимают каждый день. Это схема может вызывать нерегулярные вагинальные кровотечения в первый год терапии или дольше. (Однако если кровотечение начинается или продолжается, женщина должна обратиться к врачу, чтобы узнать, требуется ли дальнейшее обследование). В качестве альтернативы эстроген можно принимать ежедневно, а 12–14 дней каждого месяца совместно с прогестагеном. При такой схеме приема у большинства женщин вагинальное кровотечение наблюдаются ежемесячно в дни после приема прогестагена.
Вагинальные формыэстрогена вводятся во влагалище. Эти формы включают:
Крем, вводимый с помощью пластикового аппликатора
Таблетка, вводимая с помощью или без помощи пластикового аппликатора
Кольцо, содержащее эстроген
Существует множество различных препаратов, которые производятся с различной дозировкой и которые содержат различные типы эстрогена. Кремы и кольца могут содержать высокую или низкую дозу эстрогена. Если большая доза эстрогена вводится в виде вагинальных форм, женщинам также назначается прогестаген для снижения риска рака тела матки. Обычно для лечения вагинальных симптомов достаточно небольшой дозы.
При наличии симптомов со стороны влагалища (например, сухости или истончения слизистой) использование вагинальной формы эстрогена может быть более эффективным, чем пероральный прием эстрогена. Подобные виды лечения помогают предотвратить болезненность при половом акте, уменьшает недержание мочи и снижает риск инфекций мочевого пузыря.
Возможно нанесение эстрогена на кожу в виде лосьона, спрея илигеля.
Эстроген или эстроген с прогестагеном могут наноситься на кожу в форме пластыря.
Селективные модуляторы рецептора эстрогена (СМРЭ)
СМРЭ в некоторых отношениях действуют как эстроген, но, с другой стороны, не имеют таких последствий, как эстроген. Ралоксифен применяется для лечения остеопороза и профилактики рака молочной железы. Оспемифен, можно применять для облегчения симптомов сухости во влагалище.
Когда женщины принимают СМЭР, они могут временно испытывать симптомы приливов.
Базедоксифен — это СМРЭ, который назначается с эстрогеном в комбинированной таблетке. Применение прогестагена с этой комбинацией эстрогена с базедоксифеном не требуется. Базедоксифен может облегчать приливы жара и симптомы атрофии влагалища, уменьшать болезненность молочной железы, улучшать сон и предотвращать остеопороз. Подобно эстрогену, этот лекарственный препарат увеличивает риск образования тромбов в ногах и легких, но может снижать риск развития рака эндометрия и в меньшей степени влиять на молочную железу.
Дегидроэпиандростерон (ДГЭА)
Дегидроэпиандростерон (ДГЭА) — это стероидный гормон, который вырабатывается в надпочечниках и превращается в половые гормоны (эстрогены и андрогены). Он доступен в виде свечей для введения во влагалище. ДГЭА, вероятно, облегчает сухость во влагалище и другие симптомы атрофии влагалища. Она также используется для уменьшения боли при половом акте, связанной с атрофией влагалища.