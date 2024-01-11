Выкидыш — это потеря беременности до 20-й недели беременности.
Выкидыши очень распространены, особенно на ранних сроках беременности.
В большинстве случаев причина выкидыша неизвестна, но он может возникать из-за того, что плод не развивается нормально (иногда из-за генетической аномалии или врожденного порока), или из-за проблем со здоровьем у беременной женщины, таких как структурная патология репродуктивных органов, инфекция, употребление психоактивных веществ (например, кокаина, алкоголя или курения сигарет) или травмы.
Симптомами выкидыша могут быть кровотечение и спазмы.
Врачи проверяют состояние плода с помощью ультразвукового исследования и проводят обследование органов малого таза.
Если выкидыш подтверждается, женщина может подождать, пока не выйдет эмбриональная ткань, или, чтобы поспособствовать этому процессу, она может принять лекарственные препараты или пройти процедуру.
Выкидыш происходит примерно в 10–15 % случаев подтвержденных беременностей. Намного больше выкидышей остаются нераспознанными, поскольку они происходят до того, как женщина узнает, что беременна. Около 85 % выкидышей происходят в течение первых 12 недель беременности. Оставшиеся 15 % выкидышей происходят на 13–20 неделях. Когда женщина хочет забеременеть и родить ребенка, выкидыш часто бывает эмоционально трудным для нее и ее партнера, и ей может потребоваться поддержка близких людей и медицинских работников.
Выкидыши чаще случаются при беременностях с высокой степенью риска, особенно, когда женщины не получают достаточную медицинскую помощь.
Причины выкидыша
Чаще всего причина выкидыша неизвестна.
Выкидыши в первые 10–11 недель беременности часто вызваны хромосомными заболеваниями. Они происходит чаще у женщин моложе 20 лет или старше 35 лет.
Анатомические патологии в репродуктивной системе женщины (например, фибромы в матке или, в редких случаях, 2-х камерная матка или матка с рубцеванием полости) также могут вызывать выкидыш до 20-й недели беременности. Выкидыш может быть результатом определенных вирусных инфекций, таких как цитомегаловирусная инфекция или краснуха. К другим причинам относятся заболевания, такие как диабет или аутоиммунные заболевания.
Если женщина страдает заболеванием, при котором легко образуются тромбы (например, антифосфолипидный синдром), у нее могут быть повторные выкидыши (это называется привычной потерей беременности), которые происходят до 10 недели беременности.
Факторы риска (состояния, повышающие риск заболевания) для выкидыша включают следующее:
более молодой или старший возраст матери (младше 20 лет или старше 35 лет);
выкидыши при предыдущих беременностях (повторные выкидыши);
определенные заболевания у матери, такие как диабет, повышенное артериальное давление или тяжелые заболевания щитовидной железы, если их не лечат надлежащим образом и не контролируют во время беременности.
К выкидышу может привести серьезная физическая травма, тогда как незначительное усилие или травма (такое как подскальзывание, падение или физическая нагрузка) вряд ли вызовет выкидыш. Внезапный эмоциональный шок (например, от получения плохих новостей) не связан с выкидышем.
Объяснение терминов, связанных с потерей беременности
Врачи могут использовать термин «аборт» для обозначения выкидыша, поскольку медицинский термин — это самопроизвольный аборт. Медицинский термин для преднамеренного прерывания беременности называется искусственным прерыванием беременности или добровольным прерыванием беременности.
Для обозначения абортов используются следующие термины:
Симптомы выкидыша
Выкидышу обычно предшествует вагинальное кровотечение, которое может быть мажущими выделениями с яркой или темной кровью или более массивным кровотечением. Матка — это мышца, которая сокращается во время выкидыша, вызывая спазмы. Это может привести к открытию (расширению) шейки матки. Однако вагинальное кровотечение часто встречается на ранних сроках беременности, при этом зачастую проблемы с беременностью отсутствуют. Кровотечение по меньшей мере один раз в течение первых 20 недель беременности наблюдается приблизительно у 25 % беременных женщин. Приблизительно 12 % беременностей с кровотечением в течение первых 12 недель приводят к выкидышу.
На ранних сроках беременности единственным признаком выкидыша может быть небольшое влагалищное кровотечение. На более поздних сроках беременности выкидыш может вызвать обильное кровотечение и кровь может содержать слизь и сгустки крови. Спазмы становятся более тяжелыми, пока в конечном итоге сокращения матки не становятся достаточно сильными, чтобы вытолкнуть плод и плаценту.
Иногда плод прекращает развиваться, но симптомы выкидыша не возникают. Это называется несостоявшимся абортом. Врачи могут заподозрить несостоявшийся аборт, если матка не увеличивается. Иногда врачи обнаруживают несостоявшийся аборт в ходе планового пренатального ультразвукового исследования.
Если какие-либо фрагменты плода или плаценты остаются в матке после выкидыша, может развиться инфекция. Инфекция матки, которая возникает во время или незадолго до или после выкидыша или искусственного прерывания беременности, называется септическим абортом. Эта инфекция может быть очень серьезной и даже опасной для жизни. Женщине следует обратиться за медицинской помощью, если боль в животе или вагинальное кровотечение не проходит или усугубляется в течение нескольких дней после выкидыша или если у нее повышена температура.
Знаете ли Вы, что...
Диагностика выкидыша
Обследование врачом;
Ультразвуковое исследование
Анализы крови
Если у беременной женщины наблюдается кровотечение или схватки в течение первых 20 недель беременности, врач осматривает ее, чтобы определить, насколько вероятен выкидыш. Во время обследования органов малого таза врач изучает шейку матки, чтобы определить, расширяется ли она. Если этого нет, тогда беременность может продолжиться. Если она раскрывается до 20 недель беременности, вероятность выкидыша очень высока.
Иногда врач использует устройство для прослушивания сердцебиения плода. Кроме того, выполняется ультразвуковое исследование с использованием устройства, вводимого во влагалище (трансвагинальное ультразвуковое исследование). Ультразвуковое исследование может использоваться для определения того, произошел ли уже выкидыш, и если нет, то жив ли плод. Если выкидыш произошел, ультразвуковое исследование может показать, вышли ли плод и плацента полностью.
Врач обычно делает анализы крови для измерения уровня гормона, вырабатываемого плацентой в начале беременности, т. е. хорионического гонадотропина человека (ХГЧ). Результаты подтверждают беременность. Обычно анализ повторяют каждые несколько дней или один раз в неделю, чтобы определить, есть ли у женщины внематочная (эктопическая) беременность, которая также может вызывать кровотечение, а также убедиться, что процесс выкидыша завершен.
Если матка прогрессивно не увеличивается, врачи могут заподозрить несостоявшийся аборт. То есть плод умер, но не был изгнан из матки и не вызывал симптомов (вагинальное кровотечение или боль в животе).
Если у женщины было 2 или более выкидышей, она может обратиться к врачу, прежде чем попытаться забеременеть снова. Врач может проверить, есть ли генетические или структурные патологии и другие заболевания, которые повышают риск выкидыша. Например, врачи могут сделать следующее:
Визуализирующее исследование (например, ультразвуковое исследование, гистероскопия или гистеросальпингография) для выявления структурных аномалий репродуктивной системы женщины
Анализы крови для выявления определенных заболеваний, таких как антифосфолипидный синдром, диабет, нарушения со стороны гормонов, контролирующих репродуктивную функцию, и заболевания щитовидной железы
Генетические тесты для проверки наличия хромосомных аномалий
В случае выявления можно провести лечение некоторых причин привычных выкидышей, таким образом делая возможной следующую полноценную беременность.
Лечение при выкидыше
Никакого лечения, если эмбриональная ткань полностью вышла из организма;
наблюдение за симптомами и ожидание самостоятельного отхождения эмбриональной ткани;
лекарственные препараты или процедура, которые способствуют удалению эмбриональной ткани;
при необходимости обезболивающие препараты;
Rho(D) иммуноглобулин, если у матери резус-отрицательная кровь;
эмоциональная поддержка.
Если существует угроза выкидыша (симптомы возникают, но ультразвуковое исследование показывает нормальную беременность), некоторые врачи рекомендуют женщинам избегать интенсивной активности и, по возможности, соблюдать постельный режим и избегать сексуальной активности. Однако не существует явного доказательства, что такие ограничения помогают.
Если выкидыш подтверждается, и при этом плод и плацента полностью вышли, необходимости в дальнейшем лечении нет.
Если выкидыш подтверждается, но вся ткань плода или плаценты, или ее часть, остается в матке, обычно существует несколько вариантов отхождения или удаления ткани беременности.
При раннем выкидыше (до 12 недель беременности), если у женщины нет обильного кровотечения или признаков инфекции, врачи обычно объясняют несколько вариантов, и женщина может выбрать один из следующих вариантов:
Внимательно наблюдать за симптомами и дождаться, пока матка вытолкнет ткань самостоятельно: женщина должна получить информацию о том, чего ожидать, как справиться с болью, как распознать, отошла ли ткань беременности, и когда следует позвонить врачу (если кровотечение или боль отличаются от обычной для выкидыша или при повышении температуры). Если ткань беременности не отходит сама по себе, необходим лекарственный препарат или процедура.
Прием лекарственного препарата (обычно мизопростол, иногда с мифепристоном), чтобы помочь матке изгнать беременность.
Проведение процедуры для удаления зародышевых тканей из матки: как правило, через влагалище в матку вводится гибкая трубка и используется аспирация (расширение и выскабливание [Р и В] с аспирацией).
Если выкидыш отошел сам по себе, врачи обычно делают анализы крови на гормон беременности ХГЧ один раз в неделю до тех пор, пока его уровень не станет неопределимым, чтобы подтвердить, что в матке не осталось ткани плода или плаценты.
При позднем выкидыше (от 12 до 20 недель) врачи обычно советуют не ждать, пока беременность отойдет сама по себе, поскольку это может вызвать сильную боль или кровотечение, а беременность может не отойти полностью, вызывая инфекцию. Поздние выкидыши лечатся с использованием одного или нескольких из следующих вариантов:
Процедура для удаления ткани беременности из матки: она называется расширением и выскабливанием (Р и В) или расширением и эвакуацией (Р и Э) и выполняется с помощью аспирации и/или других хирургических инструментов, которые вводятся через влагалище в матку.
Лекарственные препараты для стимуляции родов и, таким образом, изгнания содержимого матки: эти лекарственные препараты могут включать мизопростол, иногда с мифепристоном (обычно используются на ранних сроках беременности), или окситоцин (обычно используется на более поздних сроках беременности).
При необходимости назначают обезболивающие препараты.
Всем женщинам с резус-отрицательной группой крови и выкидышем вводят Rho(D) иммуноглобулин для профилактики гемолитической болезни плода (эритробластоз плода). Это нарушение вызывается резус-несовместимостью (когда у беременной женщины резус-отрицательная кровь, а у плода резус-положительная кровь).
Эмоции после выкидыша
После выкидыша женщина и ее партнер могут чувствовать скорбь, грусть, злость, вину или беспокойство относительно последующих беременностей.
Скорбь: Скорбь о потере является естественной реакцией, которую не следует подавлять или отрицать. Обсуждение своих чувств с другим человеком может помочь женщине справиться со своими чувствами и обрести надежду.
Чувство вины: Женщина может думать, что причиной выкидыша является она сама. Обычно это не так. Женщина может вспомнить, что она принимала распространенный безрецептурный препарат на раннем сроке беременности, выпила стакан вина до того, как узнала о своей беременности, или занималась каким-либо другим обычным делом. Эти вещи почти никогда не приводят к выкидышу, поэтому женщина не должна чувствовать себя виноватой.
Тревожность: Женщина, у которой произошел выкидыш, также может захотеть обсудить с врачом вероятность выкидыша в последующих беременностях и в случае необходимости пройти обследование. Хотя выкидыш и повышает риск выкидыша в будущем, большинство из этих женщин может снова забеременеть и выносить здорового доношенного ребенка. Если у женщины не было 2 или более выкидышей, дополнительное обследование обычно не требуется.
Врачи предлагают свою поддержку и заверяют женщин, что в возникновении выкидыша нет их вины. Формальное консультирование требуется редко, но врачи делают его доступным для женщин, которые в нем нуждаются. Могут быть полезны группы поддержки.