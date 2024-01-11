Обследование врачом;

Ультразвуковое исследование

Анализы крови

Если у беременной женщины наблюдается кровотечение или схватки в течение первых 20 недель беременности, врач осматривает ее, чтобы определить, насколько вероятен выкидыш. Во время обследования органов малого таза врач изучает шейку матки, чтобы определить, расширяется ли она. Если этого нет, тогда беременность может продолжиться. Если она раскрывается до 20 недель беременности, вероятность выкидыша очень высока.

Иногда врач использует устройство для прослушивания сердцебиения плода. Кроме того, выполняется ультразвуковое исследование с использованием устройства, вводимого во влагалище (трансвагинальное ультразвуковое исследование). Ультразвуковое исследование может использоваться для определения того, произошел ли уже выкидыш, и если нет, то жив ли плод. Если выкидыш произошел, ультразвуковое исследование может показать, вышли ли плод и плацента полностью.

Врач обычно делает анализы крови для измерения уровня гормона, вырабатываемого плацентой в начале беременности, т. е. хорионического гонадотропина человека (ХГЧ). Результаты подтверждают беременность. Обычно анализ повторяют каждые несколько дней или один раз в неделю, чтобы определить, есть ли у женщины внематочная (эктопическая) беременность, которая также может вызывать кровотечение, а также убедиться, что процесс выкидыша завершен.

Если матка прогрессивно не увеличивается, врачи могут заподозрить несостоявшийся аборт. То есть плод умер, но не был изгнан из матки и не вызывал симптомов (вагинальное кровотечение или боль в животе).

Если у женщины было 2 или более выкидышей, она может обратиться к врачу, прежде чем попытаться забеременеть снова. Врач может проверить, есть ли генетические или структурные патологии и другие заболевания, которые повышают риск выкидыша. Например, врачи могут сделать следующее:

Визуализирующее исследование (например, ультразвуковое исследование, гистероскопия или гистеросальпингография) для выявления структурных аномалий репродуктивной системы женщины

Анализы крови для выявления определенных заболеваний, таких как антифосфолипидный синдром, диабет, нарушения со стороны гормонов, контролирующих репродуктивную функцию, и заболевания щитовидной железы

Генетические тесты для проверки наличия хромосомных аномалий

В случае выявления можно провести лечение некоторых причин привычных выкидышей, таким образом делая возможной следующую полноценную беременность.