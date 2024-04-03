профилактический осмотр гинеколога

Профилактическая медицинская помощь для женщин включает ежегодный или совершаемый раз в несколько лет визит к врачу с гинекологическим осмотром и проведением скрининговых тестов. Несмотря на то, что эти посещения врача еще иногда называют «визитами здоровой женщины», профилактическая гинекологическая помощь также может быть актуальной для людей иного гендера.

Для гинекологических консультаций женщине следует выбрать медицинского специалиста, с которым она не стесняется обсуждать такие деликатные темы, как сексуальные проблемы, предохранение от беременности, беременность и менопаузу. Такой медицинский специалист может быть гинекологом, основным лечащим врачом, акушеркой, практикующей медсестрой или ассистентом врача. Гинекологическое обследование детей и девочек-подростков, если необходимо, обычно проводится педиатром.

Рекомендации могут зависеть от частоты профилактических осмотров или визитов к врачу общей практики. Американская коллегия акушеров и гинекологов (American College of Obstetricians and Gynecologists, ACOG) рекомендует женщинам, ведущим активную половую жизнь, или женщинам в возрасте с 18 лет посещать гинеколога каждый год. Согласно рекомендациям ACOG, эти визиты должны включать скрининг, обследование, консультирование и иммунизацию с учетом возраста и факторов риска.

Во время профилактического гинекологического осмотра врачи задают вопросы (собирают анамнез) и проводят физикальное обследование, обычно включающее обследование органов малого таза. Могут быть проведены вакцинации, включая вакцинацию против вируса папилломы человека.

Общая медицинская помощь во время профилактического осмотра гинеколога может включать консультирование по вопросам общего здоровья, диете, физической активности и плановый скрининг на следующие заболевания:

Кроме того, во время профилактического визита пациенты могут пройти скрининг или получить консультацию по следующим вопросам:

Вопрос о том, следует ли проводить обследование органов малого таза, должен приниматься совместно женщиной и ее врачом. Обследования органов малого таза могут быть рекомендованы, если у женщины наблюдаются симптомы гинекологического заболевания, в рамках стандартного профилактического скрининга или если женщина желает пройти такое обследованию после обсуждения рисков и преимуществ с врачом. Женщине не требуется обследование органов малого таза перед использованием средств контрацепции, за исключением внутриматочной спирали.

Как и при обследовании органов малого таза, необходимость проведения обследования молочных желез должна быть общим решением женщины и врача. Обследование молочных желез может быть рекомендовано, если у женщины наблюдаются симптомы заболевания молочной железы, в рамках стандартного профилактического скрининга или если женщина желает пройти такое обследование. При осмотре молочных желез на наличие несимметричностей, ямочек, стянутой кожи, уплотнений и выделений женщина находится в положении сидя. Затем женщина сидит или лежит, закинув руки за голову, пока врач ощупывает (пальпирует) каждую грудь плоской ладонью, а также обследует каждую подмышку на наличие увеличенных лимфатических узлов, уплотнений и отклонений от нормы.

Помимо обследования молочных желез или органов малого таза, осмотр женщины может включать общий медицинский осмотр. Врач может пальпировать шею и щитовидную железу для выявления уплотнений и отклонений. Увеличенная гиперактивная щитовидная железа (гипертиреоз) может быть причиной менструальных отклонений. Врач проверяет наличие других гормональных проблем, осматривая кожу на наличие угревой сыпи, аномального роста волос на теле или волосистой части головы (гирсутизма), пятен и новообразований.

Врач может провести обследование живота и использовать стетоскоп, чтобы прослушать кишечник и проверить аномальные шумы при циркуляции крови по суженным кровеносным сосудам. Врач может простучать пальцами области живота. Врач мягко прощупывает весь живот, чтобы проверить наличие аномальных новообразований (например, пупочной грыжи или опухоли) или увеличенных органов, особенно печени и селезенки. Обследование не должно быть болезненным, хотя при сильном надавливании женщина может испытывать некоторый дискомфорт.

Врач также может проверить паховую область на предмет увеличения лимфатических узлов или грыжи.

Посещение гинеколога — это удобная возможность задать врачу вопросы о репродуктивных и половых функциях, анатомии, в том числе о безопасном сексе с использованием презервативов с целью минимизировать риск заражения инфекциями, передающимися половым путем.