Гинекологические анализы и процедуры

Иногда врачи в рамках профилактического медицинского обслуживания рекомендуют скрининг-тесты, помогающие обнаружить бессимптомные заболевания. Если у женщины есть симптомы, связанные с репродуктивной системой (гинекологические симптомы), могут потребоваться тесты для выявления проблем, вызвавших эти симптомы (диагностические процедуры).
Важными скрининговыми тестами для женщины являются
скрининговые тесты на рак шейки матки: тест Папаниколау (Пап-тест) и/или анализ на вирус папилломы человека (ВПЧ) для диагностики предраковых состояний или рака шейки матки (нижняя часть матки);
Маммография для диагностики рака молочной железы
анализы на инфекции, передающиеся половым путем (например, хламидиоз или гонорея) у женщин из группы риска.
Анализ на беременность
Женщины детородного возраста, которые пытаются забеременеть, волнуются относительно незапланированной беременности или отмечают у себя гинекологические симптомы, могут попросить пройти тест на беременность или врач может порекомендовать тест на беременность. Врач берет образец мочи или в некоторых случаях крови, чтобы определить, беременна ли женщина.
Точность анализов мочи на беременность, проводимых в домашних условиях, может быть разной в зависимости от конкретного набора для анализа, методики и интерпретации. Таким образом, любой положительный результат анализа на беременность в домашних условиях должен быть подтвержден лабораторным анализом мочи или крови.
Другие лабораторные анализы
Врачи могут проводить другие анализы крови для оценки гинекологических заболеваний или осложнений, в том числе:
анализы крови на гормоны для оценки фертильности или выявления причины аномального маточного кровотечения (например, заболевания щитовидной железы, синдрома поликистозных яичников или менопаузы);
анализ эритроцитарных параметров крови для проверки на наличие анемии у женщин с обильным маточным кровотечением (потенциальные причины включают гормональные нарушения, фибромы матки или аденомиоз матки);
анализы на количество тромбоцитов или на свертываемость крови у женщин с обильными кровотечениями и возможным нарушением свертываемости крови.
Кроме того, иногда берут образец мочи для анализа на инфекции мочевыводящих путей, инфекции, передающиеся половым путем, а также заболевания мочевого пузыря или почек.
Анализы на гинекологические инфекции
Анализ на вагинит
У женщин с патологическими влагалищными выделениями врачи могут взять образец выделений для анализа на вагинит, который может быть вызван бактериальным вагинозом, дрожжевой инфекцией или трихомонадной инфекцией. Результаты некоторых анализов можно получить сразу, а других — через несколько дней.
Анализ на инфекции, передающиеся половым путем
Женщины, находящиеся в группе риска заражения инфекциями, передающимися половым путем (ИПП), должны проходить скрининг на эти заболевания ежегодно, даже при отсутствии симптомов.
Женщины должны регулярно проходить обследование на ИППП, в зависимости от риска. Ежегодный анализ на гонорею и хламидии должен проводиться у женщин, которые:
моложе 25 лет и живут половой жизнью;
старше 25 лет живут половой жизнью при повышенном риске (например, наличие у нее нового полового партнера или нескольких половых партнеров, у женщины или ее партнера имеется более одного полового партнера или у них ранее были ИППП);
Беременность
Также рекомендуется хотя бы однократное проведение анализов на ВИЧ и гепатит С в течение жизни женщины (или чаще, если женщина подвержена повышенному риску).
Беременные женщины должны пройти анализ на ВИЧ, гепатит B и сифилис.
Женщины из группы высокого риска, с симптомами или обратившиеся с просьбой об обследовании, также должны пройти обследование на ИППП в любое время. Анализы на ИППП проводятся с использованием различных типов анализов в зависимости от инфекции.
ИППП, анализы на которые проводятся с использованием образцов с влагалища, шейки матки или образца мочи:
При большинстве этих ИППП врач использует тампон для получения небольшого образца из шейки матки. Образец отправляют в лабораторию на анализ. Анализ на наличие гонореи и хламидий можно также выполнить, используя образец мочи или мазок из влагалища (который может быть взят врачом или женщиной самостоятельно).
ИППП, анализы на которые проводятся с использованием образцов крови:
Анализ на ИППП является важной частью профилактической медицины, поскольку нелеченые ИППП могут вызывать серьезные осложнения (например, бесплодие, тяжелые заболевания печени, нервной системы, иммунной системы или рак).
Несмотря на то, что ВПЧ является ИППП, анализ на ВПЧ обычно проводится в рамках скрининга на рак шейки матки, отдельно или в сочетании с Пап-тестом, а не в качестве анализа на ИППП. ВПЧ может вызвать остроконечные кондиломы и увеличить риск развития рака шейки матки. Диагноз генитальных остроконечных кондилом ставится врачами во время обследования органов малого таза на основании данных осмотра. Иногда, если диагноз неясен, требуется биопсия.
Анализ на рак шейки матки
Скрининг на рак шейки матки
Тесты, используемые для скрининга на рак шейки матки, включают следующее:
Папаниколау (Пап-тест) Клетки шейки матки исследуются под микроскопом, чтобы определить, являются ли они раковыми или аномальными, и могут ли без лечения прогрессировать в рак (предраковые клетки).
Тест на вирус папилломы человека (ВПЧ): Образец ткани шейки исследуется для определения наличия ВПЧ. ВПЧ может привести к раку шейки матки.
Как при Пап-тесте, так и при ВПЧ-тесте врач берет образец с шейки матки. Врачи берут образец, вставив зеркало (металлический или пластиковый инструмент) во влагалище, чтобы расширить и удерживать в таком положении стенки влагалища. Затем с помощью пластиковой щеточки делают соскоб клеток с поверхности шейки матки и из канала шейки матки (цервикального канала). Образцы отправляют в лабораторию, где они исследуются под микроскопом на наличие аномальных клеток. Аномальные клетки могут указывать на предраковые изменения или, в редких случаях, на рак шейки матки.
Обычно во время проведения Пап-теста возникают ощущения царапания или сокращения, но они не болезненны и продолжаются всего несколько секунд.
Пап-тесты выявляют большинство случаев рака шейки матки даже на очень ранних стадиях. Также мазок может выявить предраковые изменения клеток шейки матки. Эти изменения, называемые интраэпителиальной цервикальной неоплазией (ИЦН), можно лечить, таким образом предотвращая возникновение и прогрессирование рака.
Пап-тесты дают самый точный результат, если женщина не делала спринцевание и не использовала вагинальные кремы или другие продукты по крайней мере за 24 часа до теста.
Эксперты рекомендуют делать первый Пап-тест после того, как женщине исполнится 21 год.
Частота выполнения анализа зависит в основном от возраста женщины и результатов предыдущих Пап-тестов:
До 21 года: Скрининг не требуется
В возрасте от 21 до 29 лет: Обследование обычно проводится каждые 3 года с использованием только Пап-теста (в качестве альтернативы пациенты со средним риском в возрасте 25 лет и старше могут начать скрининг только с анализа на ВПЧ каждые 5 лет)
В возрасте от 30 до 65 лет: Тест проводят каждые 3 года, если выполняется только Пап-тест, или каждые 5 лет, если выполняется только тест на ВПЧ, или каждые 5 лет, если выполняется Пап-тест и тест на ВПЧ.
После 65 лет: Большинству женщин это обследование не требуется, если в течение последних 10 лет у них не было отклонений в результатах теста.
Женщины с высоким риском рака шейки матки должны обследоваться чаще. Это женщины с ВИЧ-инфекцией (вирусом иммунодефицита человека), с ослабленной иммунной системой (в результате приема лекарственного средства или наличия нарушения, подавляющего иммунную систему) или с отклонениями в результатах предыдущего Пап-теста.
Пап-тесты можно возобновить или продолжить у женщин более старшего возраста, если у женщины появился новый половой партнер, или если она имеет несколько половых партнеров.
Женщинам с полностью удаленной маткой (полная гистерэктомия) и женщинам, не имеющим отклонений в результатах Пап-тестов, не требуется проходить скрининг на рак шейки матки. Однако, если гистерэктомия не полная (то есть выполнена с сохранением шейки матки), необходимо проводить скрининг. (Шейка матки — это нижняя часть матки, которая открывается во влагалище.)
Отклонение от нормы результатов скрининговых тестов на рак шейки матки требуют дальнейшего обследования.
Диагностика и лечение заболеваний шейки матки
Кольпоскопия
Для кольпоскопии используют зеркало, чтобы раздвинуть стенки влагалища, и бинокулярную увеличивающую линзу (подобную микроскопу), чтобы осмотреть шейку матки на наличие признаков рака. Часто извлекают образец ткани, чтобы исследовать его под микроскопом (биопсия).
Кольпоскопия часто выполняется в следующих случаях
необходимо обследование поражений на шейке матки, влагалище или вульве;
имеются отклонения от нормы в результатах мазка по Папаниколау (Пап-теста), как с положительным результатом анализа на ВПЧ, так без него;
женщина завершила лечение рака шейки матки.
Обычно женщины испытывают некоторый дискомфорт при введении зеркала, но сама по себе кольпоскопия (без биопсии) является безболезненной и, следовательно, не требует анестезии. Биопсия обычно вызывает ощущения наподобие спазмов или покалывания и также не требует применения анестезирующего средства. Процедура обычно занимает 10–15 минут. После процедуры часто наблюдаются небольшие мажущие выделения.
Выскабливание цервикального канала
Во время выскабливания цервикального канала в проход шейки матки (цервикальный канал) вставляют маленький острый ложкообразный инструмент (кюретажную ложку) для взятия ткани на анализ. При помощи кюретажной ложки из цервикального канала соскребают небольшое количество ткани. Обычно в то же время выполняется биопсия шейки матки (извлечение небольшого фрагмента ткани с поверхности шейки матки). Патологоанатом исследует образцы ткани под микроскопом.
Выскабливание цервикального канала выполняют, когда
Есть подозрения на рак шейки матки или эндометрия, или если необходимо исключить эти подозрения.
Обычно его выполняют во время кольпоскопии, применение анестезирующего средства не требуется.
Процедура иссечения электропетлей
Процедура иссечения электропетлей (ПИЭП) выполняется при помощи тонкой проволочной петли, которая проводит электрический ток, для извлечения фрагмента ткани. Обычно этот фрагмент ткани больше, чем тот, который можно извлечь при биопсии шейки матки.
Эту процедуру можно выполнить после патологического результата Пап-мазка
Для более точной оценки отклонений
Для удаления патологической ткани (и лечения рака ранней стадии рака шейки матки)
ПИЭП требует использования анестезирующего средства (обычно местного действия), длится 5–10 минут и может выполняться в кабинете врача. После процедуры у женщины может возникнуть дискомфорт легкой и средней степени и незначительное кровотечение. Прием НПВП, такого, как ибупрофен, за 20 минут до процедуры может облегчить дискомфорт во время процедуры.
Гинекологическая биопсия
Биопсия — это взятие небольшого образца ткани для исследования под микроскопом. Может выполняться биопсия вульвы, влагалища, шейки матки или внутреннего слоя матки.
Шейка матки или влагалище
Биопсия шейки матки выполняется, когда
Результаты Пап-теста свидетельствуют о состоянии, которое может привести к раку (предраковое состояние), или при подозрении на рак.
Врач видит отклонения от нормы во время обследования органов малого таза.
Биопсия шейки матки или влагалища обычно выполняется во время кольпоскопии. Во время кольпоскопии врач может идентифицировать наиболее измененный с виду участок и взять из него образец ткани.
Обычно при биопсии шейки матки или влагалища не требуется применение анестезирующих средств, хотя во время этой процедуры женщина может испытать резкий щипок или спазмы. Прием нестероидного противовоспалительного препарата (НПВП), такого, как ибупрофен, за 20 минут до процедуры может облегчить дискомфорт во время процедуры.
Вульва
Биопсия вульвы (область, окружающая наружное отверстие влагалища) выполняется, когда
Диагноз нельзя поставить на основании симптомов и результатов врачебного осмотра.
Подозревается рак вульвы.
Биопсия вульвы обычно выполняется в кабинете врача и требует использования анестезирующего средства местного действия. При подозрении на рак или предраковое состояние, вызванное ВПЧ, иногда используется кольпоскоп для осмотра области патологических изменений и проведения биопсии.
Матка
Биопсия слизистой полости матки (биопсия эндометрия) обычно выполняется для
Определения причины аномального влагалищного кровотечения
Проверки на наличие рака слизистой матки (рака тела матки), когда этот рак подозревается
Специалисты по бесплодию также используют эту процедуру, чтобы определить, происходит ли овуляция вовремя и готова ли матка к имплантации эмбрионов при экстракорпоральном оплодотворении.
Для биопсии (аспирации) эндометрия используют зеркало, чтобы раздвинуть стенки влагалища, и маленький пластиковый зонд (диаметром 3 мм), который после очищения шейки матки антисептическим раствором вставляют в матку через шейку матки. Зонд используется для забора ткани из внутреннего слоя матки.
Биопсия эндометрия может выполняться в кабинете врача и обычно не требует применения анестезирующего средства. Обычно женщина чувствует это, как сильные менструальные спазмы. Прием НПВП, такого, как ибупрофен, за 20 минут до процедуры может облегчить дискомфорт во время процедуры.
Гинекологические визуализирующие исследования
Ультразвуковое исследование
Ультразвуковое исследование (сонография) использует ультразвуковые волны высокой частоты, которые невозможно услышать. Ультразвуковые волны излучаются портативным устройством, которое помещают на живот (при трансабдоминальном исследовании) или во влагалище (при трансвагинальном ультразвуковом исследовании). Волны отражаются внутренними структурами, и модель этого отражения можно увидеть на мониторе.
Трансвагинальное ультразвуковое исследование в основном используется для выявления следующих состояний:
Опухоли, кисты и другие патологии внутренних репродуктивных органов (яичников, фаллопиевых труб, матки и влагалища)
Трансвагинальное ультразвуковое исследование также может использоваться для контроля во время определенных процедур (расширение и кюретаж, установка внутриматочного устройства).
Трансабдоминальное и трансвагинальное ультразвуковое исследование может проводиться во время беременности для того, чтобы:
оценить состояние, размер и рост, а также анатомию плода;
оценить расположение, состояние и кровоток в плаценте;
для контроля введения инструментов во время амниоцентеза или биопсии ворсин хориона.
Ультразвуковое исследование безболезненно и не имеет известных рисков для матери или плода.
Магнитно-резонансная томография (МРТ) или компьютерная томография (КТ)
Если обследование с помощью ультразвукового исследования не является достаточным, может использоваться МРТ (которая очень эффективно выявляет патологические изменения в области малого таза, но является дорогостоящей). КТ обычно менее желательна, поскольку она несколько менее точна при гинекологических заболеваниях, предполагает значительное воздействие радиации и часто требует инъекции контрастного вещества. КТ в основном используется для оценки возможного распространения рака женских половых органов.
Ультразвуковое исследование с введением физиологического раствора
Для проведения ультразвукового исследования с введением физиологического раствора (соногистерографии) в матку вводится жидкость через тонкий зонд (катетер), который вставляется через влагалище и шейку матки. После этого проводят ультразвуковое исследование. Жидкость наполняет и растягивает матку таким образом, чтобы легко можно было обнаружить такие отклонения, как полипы или фибромы.
Эта процедура выполняется в кабинете врача и может требовать применения анестезирующего средства местного действия. Прием НПВП, такого, как ибупрофен, за 20 минут до процедуры может облегчить дискомфорт во время процедуры.
Гистеросальпингография
Для проведения гистеросальпингографии через шейку матки вводят рентгеноконтрастный краситель, который можно увидеть на рентгеновском снимке, после этого делают рентгеновские снимки, чтобы увидеть внутреннюю часть матки и фаллопиевых труб.
Гистеросальпингография часто используется в следующих целях:
Помочь определить причину бесплодия
Подтвердить успешность процедуры стерилизации по блокаде маточных труб
Процедура выполняется в местах, где есть рентген, например, в больнице или рентгенологическом блоке кабинета врача.
Гистеросальпингография обычно вызывает чувство дискомфорта в виде спазмов. Прием НПВП, такого, как ибупрофен, за 20 минут до процедуры может облегчить дискомфорт во время процедуры.
Диагностические процедуры
Иногда требуется проведение расширенных диагностических процедур.
Расширение и выскабливание
Для расширения и выскабливания (Р и В) обычно используется седация с сохранением сознания или общая анестезия. (При седации с сохранением сознания люди могут реагировать на указания, но не чувствуют боль). Для разведения стенок влагалища используется зеркало, а шейка матки расширяется (раздвигается) с помощью стержней увеличивающегося размера. Иногда для расширения шейки матки используется лекарственный препарат. Затем вставляется маленький острый ложкообразный инструмент (кюретажная ложка) для взятия ткани из внутреннего слоя матки. Иногда используется пластиковая трубка, присоединенная к аспирационному аппарату (кюрета для всасывания) или другие инструменты, если необходимо удалить ткань после выкидыша или другого связанного с беременностью заболевания.
Р и В
После введения зеркала используют сужающиеся металлические стержни (дилататоры, не показано), которые помогают открыть шейку матки и вставить кюретку в матку. Кюретажная ложка используется для извлечения ткани из внутреннего слоя матки.
Р и В могут использоваться для лечения женщин с аномальным маточным кровотечением, неполным (частичным) выкидышем или задержкой в матке тканей/продуктов после беременности. Они часто выполняются во время той же процедуры, что и гистероскопия, чтобы врач мог увидеть внутреннюю часть полости матки.
Р и В часто выполняются в операционной больницы. Однако большинству женщин не нужно оставаться в больнице на ночь.
Гистероскопия
Чтобы осмотреть внутреннюю полость матки, врач может через влагалище и шейку матки вставить в полость матки тонкий зонд для визуализации (гистероскоп). Размер зонда составляет 4 или 5 мм в диаметре, и он снабжен кабелем для передачи света. Через такой зонд можно вводить инструменты, используемые для биопсии, электрокаустики (прижигания) и хирургических вмешательств. Можно увидеть участок аномального кровотечения или другие отклонения, взять образцы для биопсии из этих участков, выполнить прижигание или удалить ткани.
Гистероскопия может использоваться для оценки или лечения заболеваний канала шейки матки (эндоцервикс или цервикальный канал) или полости матки для выполнения следующих действий:
диагностика патологических изменений внутри матки, таких как полипы, фибромы, гиперплазия эндометрия (разрастание слизистой оболочки матки), рак матки, рубцовая ткань или другие аномалии;
для лечения патологических образований внутри полости матки, например, удаления полипа, фибромы, неправильно расположенного внутриматочного устройства или других изменений, либо для абляции эндометрия (процедура для лечения тяжелого маточного кровотечения с применением тепла или других видов энергии для уменьшения толщины слизистой оболочки матки).
Гистероскопия для диагностики (и некоторых видов лечения) иногда проводится в кабинете врача. Чаще эта процедура проводится в больнице под общей анестезией.
Лапароскопия
Для исследования матки, фаллопиевых труб и яичников врач может использовать визуализирующий зонд, так называемый лапароскоп. Лапароскоп присоединен к тонкому кабелю, состоящему из гибких пластиковых или стеклянных палочек, передающих свет.
Лапароскоп вставляют в брюшную полость через маленький разрез чуть ниже пупка. Зонд вставляется через влагалище в матку. Зонд позволяет врачу лучше осмотреть органы. Через лапароскоп накачивается углекислый газ, чтобы надуть брюшную полость, что позволяет четко увидеть органы брюшной полости и таза.
Часто лапароскопия используется в следующих целях:
для определения причины тазовой боли, бесплодия и других гинекологических заболеваний;
для выполнения хирургических процедур, таких как биопсия, трубная стерилизация, удаление кисты яичника, удаление яичников и фаллопиевых труб, удаление внематочной беременности в фаллопиевой трубе, гистерэктомии или хирургического вмешательства по поводу пролапса тазовых органов.
Лапароскопия может выявить структурные нарушения, слишком мелкие для выявления визуализацией, а также нарушения со стороны поверхностей органов, такие как эндометриоз (наличие ткани эндометрия вне матки), воспаление и рубцевание.
При необходимости более обширного хирургического вмешательства, например, при удалении кисты яичника или матки (гистерэктомия), могут потребоваться дополнительные разрезы.
Лапароскопия проводится в больнице и требует применения общего наркоза. Оставаться на ночь в больнице обычно не нужно. Лапароскопия может вызывать боль в животе, к обычной жизнедеятельности можно возвращаться через 3–5 дней, в зависимости от процедуры, выполненной через лапароскоп.