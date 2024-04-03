Гинекологические анализы и процедуры

Женщины, находящиеся в группе риска заражения инфекциями, передающимися половым путем (ИПП), должны проходить скрининг на эти заболевания ежегодно, даже при отсутствии симптомов.

Женщины должны регулярно проходить обследование на ИППП, в зависимости от риска. Ежегодный анализ на гонорею и хламидии должен проводиться у женщин, которые:

моложе 25 лет и живут половой жизнью;

старше 25 лет живут половой жизнью при повышенном риске (например, наличие у нее нового полового партнера или нескольких половых партнеров, у женщины или ее партнера имеется более одного полового партнера или у них ранее были ИППП);

Беременность

Также рекомендуется хотя бы однократное проведение анализов на ВИЧ и гепатит С в течение жизни женщины (или чаще, если женщина подвержена повышенному риску).

Беременные женщины должны пройти анализ на ВИЧ, гепатит B и сифилис.

Женщины из группы высокого риска, с симптомами или обратившиеся с просьбой об обследовании, также должны пройти обследование на ИППП в любое время. Анализы на ИППП проводятся с использованием различных типов анализов в зависимости от инфекции.

ИППП, анализы на которые проводятся с использованием образцов с влагалища, шейки матки или образца мочи:

При большинстве этих ИППП врач использует тампон для получения небольшого образца из шейки матки. Образец отправляют в лабораторию на анализ. Анализ на наличие гонореи и хламидий можно также выполнить, используя образец мочи или мазок из влагалища (который может быть взят врачом или женщиной самостоятельно).

ИППП, анализы на которые проводятся с использованием образцов крови:

Анализ на ИППП является важной частью профилактической медицины, поскольку нелеченые ИППП могут вызывать серьезные осложнения (например, бесплодие, тяжелые заболевания печени, нервной системы, иммунной системы или рак).

Несмотря на то, что ВПЧ является ИППП, анализ на ВПЧ обычно проводится в рамках скрининга на рак шейки матки, отдельно или в сочетании с Пап-тестом, а не в качестве анализа на ИППП. ВПЧ может вызвать остроконечные кондиломы и увеличить риск развития рака шейки матки. Диагноз генитальных остроконечных кондилом ставится врачами во время обследования органов малого таза на основании данных осмотра. Иногда, если диагноз неясен, требуется биопсия.