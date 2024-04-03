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Акушерский и гинекологический анамнез

Авторы:Shubhangi Kesavan, MD, Cleveland Clinic Learner College of Medicine, Case Western Reserve University
Проверено/пересмотрено апр. 2024
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Акушерский и гинекологический анамнез часто считается отдельной частью медицинского анамнеза. Он включает медицинский анамнез, связанный с репродуктивным и общим гинекологическим здоровьем, включая беременности, менструации, проблемы с половым здоровьем, методы контрацепции и менопаузу.

    Для гинекологических консультаций женщине следует выбрать медицинского специалиста, с которым она не стесняется обсуждать такие деликатные темы, как проблемы с сексуальной функцией, предохранение от беременности, беременность и менопаузу. Такой медицинский специалист может быть врачом, в том числе гинекологом, основным лечащим врачом, акушеркой, практикующей медсестрой или ассистентом врача. Гинекологическое обследование детей и девочек-подростков, если необходимо, обычно проводится педиатром.

    Гинекологическое обследование включает сбор акушерского и гинекологического анамнеза и, как правило, обследование органов малого таза.

    Для сбора гинекологического анамнеза врачи расспрашивают о прошлых и текущих менструальных циклах, прошлых беременностях, сексуальной активности и гинекологических симптомах, расстройствах и методах лечения, которые женщина применяла в прошлом или применяет сейчас.

    Вопросы о менструации включают следующее:

    • В каком возрасте у женщины начались менструации (менархе)

    • Какова частота, длительность и регулярность менструаций

    • Насколько обильно менструальное кровотечение

    • Когда начался и закончился последний менструальный цикл

    • Есть ли у женщины симптомы (например, боль, спазмы, головные боли или жидкий стул) во время менструаций

    • Наличие или отсутствие у женщины аномального кровотечения: слишком обильного, слишком скудного или между менструациями

    Вопросы о прошлых беременностях включают следующее:

    • Сколько беременностей было у женщины

    • Даты этих беременностей

    • Как закончились беременности (например, рождение живого ребенка или выкидыш)

    • Возникали ли осложнения (например, обильное кровотечение во время беременности или после нее, повышенное артериальное давление, диабет)

    Гинекологические симптомы, обсуждаемые при сборе анамнеза, включают следующее:

    Врач обычно спрашивает о сексуальной активности для оценки риска инфекций, передающихся половым путем, контрацепции, беременности и проблем сексуального здоровья. Женщину спрашивают о том, использует ли она методы контрацепции, желает ли она их использовать, заинтересована ли она в получении консультаций относительно контрацепции или подготовки к беременности или другой информации.

    Врач спрашивает о том, испытывает ли она боль во время полового акта, посередине менструального цикла (что может указывать на то, что боль совпадает с овуляцией) или при других обстоятельствах. При наличии боли женщину расспрашивают о локализации боли, времени начала боли, постепенности или внезапности ее возникновения, продолжительности, тяжести, связанных с ней симптомах, а также о факторах, которые ведут к уменьшению или усилению боли.

    Врач также задает вопросы о проблемах с молочной железой, таких как боль, уплотнения, участки болезненности и покраснений, выделения из сосков. Женщину спрашивают, нужна ли ей какая-либо информация о методике самообследования молочной железы.

    Врач расспрашивает женщину об общем медицинском и хирургическом анамнезе.

    Врач спрашивает обо всех лекарственных препаратах, которые принимает женщина, в том числе о рецептурных и безрецептурных лекарственных препаратах или пищевых добавках, употреблении табака и алкоголя, поскольку многие из них влияют на женскую репродуктивную функцию.

    Женщину спрашивают о психическом, физическом или сексуальном насилии — о том, применяется или применялось ли к ней насилие.

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    Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.