Акушерский и гинекологический анамнез часто считается отдельной частью медицинского анамнеза. Он включает медицинский анамнез, связанный с репродуктивным и общим гинекологическим здоровьем, включая беременности, менструации, проблемы с половым здоровьем, методы контрацепции и менопаузу.

Для гинекологических консультаций женщине следует выбрать медицинского специалиста, с которым она не стесняется обсуждать такие деликатные темы, как проблемы с сексуальной функцией, предохранение от беременности, беременность и менопаузу. Такой медицинский специалист может быть врачом, в том числе гинекологом, основным лечащим врачом, акушеркой, практикующей медсестрой или ассистентом врача. Гинекологическое обследование детей и девочек-подростков, если необходимо, обычно проводится педиатром.

Гинекологическое обследование включает сбор акушерского и гинекологического анамнеза и, как правило, обследование органов малого таза.

Для сбора гинекологического анамнеза врачи расспрашивают о прошлых и текущих менструальных циклах, прошлых беременностях, сексуальной активности и гинекологических симптомах, расстройствах и методах лечения, которые женщина применяла в прошлом или применяет сейчас.

Вопросы о менструации включают следующее:

В каком возрасте у женщины начались менструации (менархе)

Какова частота, длительность и регулярность менструаций

Насколько обильно менструальное кровотечение

Когда начался и закончился последний менструальный цикл

Есть ли у женщины симптомы (например, боль, спазмы, головные боли или жидкий стул) во время менструаций

Наличие или отсутствие у женщины аномального кровотечения: слишком обильного, слишком скудного или между менструациями

Вопросы о прошлых беременностях включают следующее:

Сколько беременностей было у женщины

Даты этих беременностей

Как закончились беременности (например, рождение живого ребенка или выкидыш)

Возникали ли осложнения (например, обильное кровотечение во время беременности или после нее, повышенное артериальное давление, диабет)

Гинекологические симптомы, обсуждаемые при сборе анамнеза, включают следующее:

Врач обычно спрашивает о сексуальной активности для оценки риска инфекций, передающихся половым путем, контрацепции, беременности и проблем сексуального здоровья. Женщину спрашивают о том, использует ли она методы контрацепции, желает ли она их использовать, заинтересована ли она в получении консультаций относительно контрацепции или подготовки к беременности или другой информации.

Врач спрашивает о том, испытывает ли она боль во время полового акта, посередине менструального цикла (что может указывать на то, что боль совпадает с овуляцией) или при других обстоятельствах. При наличии боли женщину расспрашивают о локализации боли, времени начала боли, постепенности или внезапности ее возникновения, продолжительности, тяжести, связанных с ней симптомах, а также о факторах, которые ведут к уменьшению или усилению боли.

Врач также задает вопросы о проблемах с молочной железой, таких как боль, уплотнения, участки болезненности и покраснений, выделения из сосков. Женщину спрашивают, нужна ли ей какая-либо информация о методике самообследования молочной железы.

Врач расспрашивает женщину об общем медицинском и хирургическом анамнезе.

Врач спрашивает обо всех лекарственных препаратах, которые принимает женщина, в том числе о рецептурных и безрецептурных лекарственных препаратах или пищевых добавках, употреблении табака и алкоголя, поскольку многие из них влияют на женскую репродуктивную функцию.

Женщину спрашивают о психическом, физическом или сексуальном насилии — о том, применяется или применялось ли к ней насилие.