У мужчин может быть бесплодие, если их сперматозоиды слишком малочисленные, у них слишком слабая подвижность или структурные аномалии, либо выход спермы из тела заблокирован или нарушен.
Увеличение температуры яичек, некоторые нарушения, травмы, лекарственные препараты и токсины могут вызывать проблемы со спермой.
Семенную жидкость анализируют и иногда проводят генетические исследования.
Кломифен (лекарственный препарат, стимулирующий овуляцию) может увеличивать число сперматозоидов, но, возможно, будет необходимо прибегнуть к технологиям искусственного оплодотворения.
(См. также Общие сведения о бесплодии).
Репродуктивная способность мужчины определяется как достаточное количество нормальных сперматозоидов, способных оплодотворить яйцеклетку. Состояния, мешающие этому процессу, могут снизить репродуктивную способность мужчины.
Причины проблем со сперматозоидами
Состояния, при которых повышается температура яичек (где вырабатываются сперматозоиды), могут значительно снизить количество и подвижность сперматозоидов, а также могут увеличить количество аномальных сперматозоидов. Некоторые заболевания яичек, например, неопустившиеся яички и варикозное расширение вен (так называемое варикоцеле), также повышают температуру этих органов. Последствия чрезмерного или продолжительного воздействия высоких температур могут длиться до 3-х месяцев.
Что вызывает бесплодие у мужчин?
Причина
Примеры
Сниженная выработка спермы
Повышенная температура яичек
Чрезмерное тепло
Заболевания, которые вызывают длительную лихорадку
Гормональные нарушения
Заболевания надпочечников (эта железа вырабатывает тестостерон и другие гормоны)
Гиперпролактинемия (высокий уровень пролактина, гормона, стимулирующего выработку молока)
Гипогонадизм (низкий уровень тестостерона и/или ослабленная выработка спермы), иногда связанный с ожирением
Нарушения со стороны гипоталамуса (гипоталамус является частью головного мозга, которая контролирует гипофиз, который, в свою очередь, контролирует выработку тестостерона)
Генетические нарушения
Другие заболевания, которые приводят к развитию аномалий в половых хромосомах
Заболевания яичек
Инфекции
Травмы яичек
Вирус свинки, который поражает яички (эпидемический паротит)
Уменьшение яичек (может произойти из-за регулярного и чрезмерного употребления алкоголя)
Опухоли яичек
Неопущение яичек (яички, которые остаются в брюшной полости и не опускаются в мошонку)
Варикозное расширение вен яичка (варикоцеле)
Лекарственные препараты и другие вещества
Злоупотребление алкоголем
Анаболические стероиды
Андрогены (мужские половые гормоны, такие, как тестостерон)
Антиандрогены (лекарственные препараты, которые способны подавлять активность андрогенов, например, бикалутамид, ципротерон и флутамид)
Противомалярийные препараты
Аспирин при приеме в течение длительного времени
Кофеин при употреблении в чрезмерном количестве (возможно)
Конопля
Хлорамбуцил (химиотерапевтический препарат)
Циметидин (используется для лечения язвы желудка)
Колхицин (используется для лечения подагры)
Кортикостероиды, принимаемые перорально (например, преднизон)
Котримоксазол (антибиотик)
Циклофосфамид (химиотерапевтический препарат)
Лекарственные препараты, используемые для лечения малярии
Эстрогеноподобные соединения, принимаемые для лечения рака предстательной железы
Агонисты гонадотропин-рилизинг гормона (ГнРГ) (гормональные препараты, используемые для лечения рака предстательной железы, фибром, эндометриоза и других заболеваний)
Кетоконазол
Медроксипрогестерон (синтетический женский половой гормон)
Метотрексат (лекарственный препарат, который подавляет иммунную систему)
Ингибиторы моноаминоксидазы (ИМАО — тип антидепрессанта)
Нитрофурантоин (антибиотик)
Опиоиды (наркотические вещества)
Спиронолактон (диуретик)
Сульфасалазин (антибиотик, иногда используемый для лечения воспалительного заболевания кишечника)
Воздействие промышленных или экологических токсинов
Тяжелые металлы, такие, как свинец
Пестициды (могут иметь воздействие, подобное воздействию женских половых гормонов, или снизить воздействие мужских половых гормонов)
Фталаты (химические вещества, которые используют для придания большей гибкости пластику)
Полихлорированные дифенилы (ПХД)
Отсутствие сперматозоидов в семенной жидкости
Нарушение выхода спермы из организма
Отсутствие придатка яичка (в котором созревает сперма), обычно у мужчин с кистозным фиброзом
Закупоренные семявыносящие протоки (трубки, которые идут от придатка яичка к семявыбрасывающим протокам) или их отсутствие обычно у мужчин, больных кистозным фиброзом
Отсутствие семенных везикул (которые обеспечивают сперму питательными веществами)
Закупорка обоих семявыбрасывающих протоков
Ретроградная эякуляция (семенная жидкость движется назад в мочевой пузырь, а не наружу из пениса)
Нарушение функции нервной системы
Хирургическое вмешательство в области малого таза, например, удаление предстательной железы
Удаление лимфатических узлов в области за брюшной областью (может выполняться при ходжкинской лимфоме)
Эректильная дисфункция (неспособность достичь или сохранить эрекцию, достаточную для полового акта)
—
Нарушения со стороны кровеносных сосудов
Сахарный диабет
Заболевания головного мозга и нервов (неврологические), такие как болезнь Альцгеймера или болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, инсульт и повреждение нервов вследствие хирургического вмешательства на предстательной железе
Психологические проблемы, такие как волнение или депрессия
Некоторые лекарственные препараты, такие как некоторые антидепрессанты, некоторые гормональные препараты и препараты, используемые для лечения повышенного артериального давления (включая бета-блокаторы)
Рекреационные наркотические вещества (например, кокаин, героин и амфетамины)
Неизвестные причины (идиопатические)
Определенные гормональные или генетические нарушения, а также другие расстройства могут нарушить выработку спермы.
Воздействие промышленных или экологических токсинов и использование некоторых лекарственных препаратов может снизить выработку спермы. Прием анаболических стероидов, таких как тестостерон и другие синтетические мужские половые гормоны (андрогены), снижает выработку гормонов гипофиза, которые стимулируют выработку спермы и тем самым снижают выработку спермы. Они также могут привести к уменьшению размеров яичек.
Эректильная дисфункция (неспособность достичь или поддерживать эрекцию в достаточной мере для полового акта) может привести к бесплодию у мужчин. Это может быть следствием расстройства, например, патологии кровеносных сосудов, диабета, рассеянного склероза, заболеваний головного мозга или нервов (включая болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, инсульт, некоторые судорожные расстройства и повреждение нервов вследствие хирургического вмешательства на предстательной железе), применения определенных лекарственных препаратов (включая некоторые антидепрессанты и бета-блокаторы), использования рекреационных наркотиков (включая кокаин, героин и амфетамины) или психологических проблем (включая волнение или депрессию). Эректильная дисфункция может быть первым признаком того, что у мужчины есть заболевание кровеносных сосудов, например атеросклероз.
Знаете ли Вы, что...
Некоторые заболевания приводят к полному отсутствию сперматозоидов в семенной жидкости (азооспермия). Они включают:
Серьезные заболевания яичек
Заболевания других частей мужской репродуктивной системы: закупорка или отсутствие семявыносящих протоков, отсутствие семенных везикул или закупорка обоих семявыбрасывающих протоков.
Та же самая генетическая аномалия, которая вызывает кистозный фиброз, может вызвать азооспермию, часто препятствуя формированию обоих семявыносящих протоков.
Азооспермия может также возникнуть, если семенная жидкость, которая содержит сперматозоиды, движется в неправильном направлении (в мочевой пузырь, а не вниз по пенису). Это расстройство называется ретроградной эякуляцией.
Расположение органов мужской репродуктивной системы
Диагностика проблем со сперматозоидами
Обследование врачом;
Спермограмма
Иногда проведение анализов на гормональные или генетические отклонения
Когда пара бесплодна, мужчину обследуют на предмет нарушений со стороны спермы. Врач собирает его медицинский анамнез и проводит физикальное обследование, чтобы попытаться определить причину. Он задает вопросы о болезнях и хирургических вмешательствах, перенесенных ранее, о применяемых лекарственных препаратах и возможном воздействии токсинов. Врач проверяет физические отклонения, такие, как неопущение яичек, и наличие признаков гормональных или генетических нарушений, которые могут привести к бесплодию. Уровни гормонов (в том числетестостерона) измеряют с помощью анализа крови.
Анализ спермы
Необходима спермограмма — главная скрининговая процедура при мужском бесплодии. Перед сдачей спермы для анализа рекомендовано воздержание от эякуляции в течение 2–3 дней. Это необходимо для того, чтобы убедиться, что семенная жидкость содержит максимальное количество сперматозоидов. (Однако исследования указывают на то, что ежедневная эякуляция не снижает количество сперматозоидов у мужчин, если только у него нет проблем с выработкой спермы). Затем мужчин просят достичь эякуляции с помощью мастурбации в специальный стерильный стеклянный стаканчик, желательно в лаборатории. Мужчинам, испытывающим трудности с получением образца семенной жидкости данным способом, могут дать специальный презерватив, который не содержит смазки или химических веществ, токсичных для спермы, который можно использовать для сбора семенной жидкости во время полового акта.
Поскольку количество сперматозоидов варьируется, анализ требует, по крайней мере, 2 образцов, полученных с интервалом не менее 1 недели. При тестировании нескольких образцов результаты более точные, чем при тестировании только одного образца.
Измеряется объем образца семенной жидкости. Определяется цвет, консистенция, густота и химический состав семенной жидкости. Производится подсчет сперматозоидов. Низкое количество сперматозоидов может означать, что вероятность зачатия снижается, но не всегда. Кроме того, сперму исследуют под микроскопом для выявления отклонений в форме, размере или подвижности сперматозоидов.
Если отклонения в сперме по-прежнему наблюдаются, то врач пытается определить причину. При слишком малом количестве сперматозоидов или их отсутствии врачи проводят генетический анализ и измеряют уровни определенных гормонов, таких как тестостерон и фолликулостимулирующий гормон (стимулирует выработку спермы у мужчин). Кроме того, после эякуляции мочу проверяют на присутствие в ней спермы, чтобы подтвердить или исключить ретроградную эякуляцию.
Биопсия
Иногда для определения причины бесплодия проводится биопсия яичек.
Другие обследования
Могут быть выполнены другие анализы крови или спермы для оценки функции и качества спермы, если стандартные обследования обоих партнеров не объясняют причину бесплодия. Эти анализы могут проверить наличие антител к сперме, определить, не повреждена ли оболочка сперматозоидов, или оценить способность сперматозоидов связываться с яйцеклеткой и проникать в нее. Тем не менее, пока неясно, насколько эти анализы полезны.
Если результаты анализа спермы отклоняются от нормы, особенно если количество сперматозоидов очень низкое, выполняются анализы на гормоны. Измеряют уровни фолликулостимулирующего гормона (который стимулирует яички к выработке сперматозоидов) и тестостерона. Если уровень тестостерона низкий, измеряют уровень лютеинизирующего гормона (который стимулирует яички к выработке тестостерона) и пролактина (который стимулирует выработку молока у мужчин и женщин). Высокий уровень пролактина указывает на то, что причиной бесплодия может быть опухоль гипофиза или использование определенных лекарственных препаратов. Если отсутствует объяснение повышенного уровня фолликулостимулирующего гормона, может быть проведен генетическое исследование.
Если врачи считают, что сперматозоидов слишком мало или нет совсем, проводится генетический анализ. Для генетических анализов можно использовать практически любые ткани, включая кровь. Анализы включают анализ хромосом (называемый кариотипированием). Полимеразная цепная реакция (ПЦР) — это лабораторный метод, посредством которого производят множественные копии гена или сегментов гена, что значительно облегчает исследования генов. Врачи проверяют наличие гена, который вызывает кистозный фиброз. Перед тем как мужчина с мутацией этого гена и его партнерша попытаются забеременеть, партнерша также должна пройти анализ на этот ген.
Лечение проблем со спермой
Лечение причины
кломифен (лекарственный препарат для лечения бесплодия);
если кломифен неэффективен, вспомогательные репродуктивные технологии.
По возможности лечат расстройство, ставшее причиной проблемы. Например, варикоцеле можно лечить с помощью хирургического вмешательства. Возможно, в результате фертильность повысится, хотя этот эффект не доказан.
При обнаружении инфекции назначают соответствующие антибиотики.
Кломифен
Кломифен, лекарственный препарат, используемый для стимуляции (индукции) овуляции у женщин, может применяться у мужчин при попытке увеличения количества сперматозоидов. Тем не менее, остается неясным, улучшает ли кломифен подвижность сперматозоидов и уменьшает ли количество аномальных сперматозоидов. Его влияние на увеличение фертильности не доказано.
Вспомогательные репродуктивные технологии и другие процедуры
Если сперматозоидов мало или кломифен неэффективен, наиболее эффективным лечением обычно является экстракорпоральное оплодотворение, часто с интрацитоплазматической инъекцией сперматозоида (инъекция одного сперматозоида в одну яйцеклетку) — вспомогательная репродуктивная технология.
Альтернативой является внутриматочная инсеминация (введение спермы непосредственно в матку) наиболее активной спермой. Наиболее активная сперма отбирается путем отмывки образца спермы. Врачи пытаются ввести эту сперму в матку в период овуляции. При использовании этой процедуры беременность обычно наступает в течение шести попыток. Внутриматочная инсеминация гораздо менее эффективна, чем экстракорпоральное оплодотворение, но гораздо менее инвазивна и менее затратна.
Иногда врачи могут найти и извлечь несколько сперматозоидов для интрацитоплазматической инъекции сперматозоида посредством выполнения биопсии и исследования образца под микроскопом. Если ни одного сперматозоида не будет обнаружено, можно рассмотреть вариант оплодотворения женщины спермой другого мужчины (донора). Из-за опасности заражения инфекциями, передающимися половым путем, включая инфекцию, вызванную вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), и гепатит С, образцы свежей донорской спермы в США больше не используются. Риск передачи заболевания сводится к минимуму путем замораживания донорской спермы в течение 6 или более месяцев, а затем повторного обследования доноров на наличие инфекции. Если результат анализа остается отрицательным, то образец размораживают и используют. Взятие спермы откладывается на 3 месяца, если донор был инфицирован вирусом Зика или если донор жил, либо путешествовал в регионах распространения вируса Зика.
Во время попытки искусственного оплодотворения или внутриматочной инсеминации партнерше мужчины, у которого имеются проблемы с фертильностью, могут назначить курс лечения гонадотропинами человека, чтобы стимулировать созревание и выход нескольких яйцеклеток. Такой подход может увеличить шансы наступления беременности.