Проблемы со спермой

Состояния, при которых повышается температура яичек (где вырабатываются сперматозоиды), могут значительно снизить количество и подвижность сперматозоидов, а также могут увеличить количество аномальных сперматозоидов. Некоторые заболевания яичек, например, неопустившиеся яички и варикозное расширение вен (так называемое варикоцеле), также повышают температуру этих органов. Последствия чрезмерного или продолжительного воздействия высоких температур могут длиться до 3-х месяцев.

Таблица Что вызывает бесплодие у мужчин? Таблица

Определенные гормональные или генетические нарушения, а также другие расстройства могут нарушить выработку спермы.

Воздействие промышленных или экологических токсинов и использование некоторых лекарственных препаратов может снизить выработку спермы. Прием анаболических стероидов, таких как тестостерон и другие синтетические мужские половые гормоны (андрогены), снижает выработку гормонов гипофиза, которые стимулируют выработку спермы и тем самым снижают выработку спермы. Они также могут привести к уменьшению размеров яичек.

Эректильная дисфункция (неспособность достичь или поддерживать эрекцию в достаточной мере для полового акта) может привести к бесплодию у мужчин. Это может быть следствием расстройства, например, патологии кровеносных сосудов, диабета, рассеянного склероза, заболеваний головного мозга или нервов (включая болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, инсульт, некоторые судорожные расстройства и повреждение нервов вследствие хирургического вмешательства на предстательной железе), применения определенных лекарственных препаратов (включая некоторые антидепрессанты и бета-блокаторы), использования рекреационных наркотиков (включая кокаин, героин и амфетамины) или психологических проблем (включая волнение или депрессию). Эректильная дисфункция может быть первым признаком того, что у мужчины есть заболевание кровеносных сосудов, например атеросклероз.

Знаете ли Вы, что...

Некоторые заболевания приводят к полному отсутствию сперматозоидов в семенной жидкости (азооспермия). Они включают:

Серьезные заболевания яичек

Заболевания других частей мужской репродуктивной системы: закупорка или отсутствие семявыносящих протоков, отсутствие семенных везикул или закупорка обоих семявыбрасывающих протоков.

Та же самая генетическая аномалия, которая вызывает кистозный фиброз, может вызвать азооспермию, часто препятствуя формированию обоих семявыносящих протоков.

Азооспермия может также возникнуть, если семенная жидкость, которая содержит сперматозоиды, движется в неправильном направлении (в мочевой пузырь, а не вниз по пенису). Это расстройство называется ретроградной эякуляцией.