Бесплодие вследствие проблем с цервикальной слизью

Аномальная цервикальная слизь может препятствовать попаданию спермы в матку, но эта проблема редко является основной причиной бесплодия.

Проблемы с цервикальной слизью обычно не являются основной причиной бесплодия, но они могут быть одним из ее факторов у женщин с инфекцией шейки матки или наличием в шейке матки рубцовой ткани (стеноз цервикального канала).

Врачи проводят обследование органов малого таза для выявления инфекции и стеноза или закрытия цервикального канала, вызванного рубцовой тканью.

При наличии инфекций и рубцовой ткани проводится их лечение.

(См. также Общие сведения о бесплодии).

Шеечная слизь выделяется железами шейки матки (нижняя часть матки, которая открывается во влагалище). В норме эта слизь густая и непроницаема для спермы; она становится проницаемой только непосредственно перед выходом яйцеклетки (овуляцией). Затем непосредственно перед овуляцией слизь становится прозрачной и эластичной (это происходит потому, что повышается уровень гормона эстрогена). В результате сперма может проникать через слизь в полость матки по фаллопиевым трубам, где может произойти оплодотворение.

Некоторые женщины для предотвращения беременности или для попытки забеременеть используют методы определения фертильных дней. Эти методы включают ежедневную проверку цервикальной слизи, чтобы определить время овуляции.

Аномальная слизь может:

не изменяться, как это обычно происходит при овуляции, что делает беременность маловероятной;

позволять бактериям из влагалища — обычно тем, которые вызывают инфекции в шейке матки (цервицит) — попадать в матку, что иногда приводит к уничтожению сперматозоидов;

содержать антитела к сперме, которые убивают сперматозоиды, прежде чем достигнут яйцеклетки (редкая проблема).

Однако проблемы с цервикальной слизью редко нарушают фертильность в значительной степени, за исключением женщин с хронической инфекцией шейки матки либо с суженным или закрытым цервикальным каналом (так называемый стеноз цервикального канала) из-за рубцовой ткани. (Цервикальный канал — это канал в шейке матки, через который проникает семенная жидкость в матку, а менструальная кровь выходит из матки). К появлению рубцовой ткани обычно приводят хирургические процедуры, например, для лечения предраковой аномалии шейки матки (дисплазии шейки матки).

Знаете ли Вы, что...

Диагностика проблем с цервикальной слизью Обследование врачом; Врачи обследуют органы малого таза у женщин на предмет сужения или закрытия цервикального канала и для выявления инфекции. Если у женщины наблюдаются аномальные выделения из влагалища (которые могут указывать на инфекцию) или они подвержены риску инфекции шейки матки, то у нее берут образец выделений из шейки матки с помощью мазка и проводят анализ на гонорею и хламидии.