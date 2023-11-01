Заболевания печени и желчного пузыря во время беременности

Некоторые заболевания печени развиваются только во время беременности. Другие (такие как желчные камни, цирроз или гепатит) могут присутствовать до беременности или могут возникнуть во время беременности.

Проблемы с печенью или желчным пузырем могут быть вызваны гормональными изменениями во время беременности. Некоторые изменения вызывают только незначительные временные симптомы.

Во время беременности желтуха (пожелтение кожи и глаз) может возникнуть в результате заболеваний как связанных, так и не связанных с беременностью. Они включают:

острый вирусный гепатит;

Лекарственные препараты

Камни в желчном пузыре

Холестаз при беременности

жировой гепатоз при беременности.

Чрезвычайно тяжелая тошнота и обильная рвота во время беременности (гиперемезис беременных).

инфекция в матке до, во время или после аборта (септический аборт).

Холестаз при беременности Нормальные гормональные эффекты беременности могут замедлять движение желчи в желчных протоках. Это замедление называется холестаз. Холестаз при беременности может повысить риск следующих проблем: преждевременные роды;

мертворождение;

отхождение стула (мекония) у плода перед родами, что может привести к дыхательным проблемам у плода (называется синдромом аспирации мекония). Самым явным симптомом холестаза при беременности является сильный зуд во всем теле (обычно во 2-м и 3-м триместрах). Сыпь не появляется. Моча может быть темной, и может развиться желтуха. Если зуд интенсивный, врач может назначить лекарственный препарат, называемый урсодезоксихолевой кислотой, для перорального приема. Холестаз при беременности обычно проходит после родов, но может возвращаться в последующих беременностях или при использовании пероральных контрацептивов.

Цирроз Цирроз (рубцевание печени) повышает риск выкидыша или преждевременных родов. Цирроз может вызывать образование варикоза вен (расширенные скрученные вены) вокруг пищевода (варикозное расширение вен пищевода). Беременность незначительно повышает риск того, что вены будут сильно кровоточить, особенно во время 3 последних месяцев беременности.

жировой гепатоз при беременности. Это редкое заболевание может развиваться к концу беременности. Причина неизвестна. Симптомы жирового гепатоза при беременности включают тошноту, рвоту, дискомфорт в животе и желтуху. Это заболевание может быстро усугубляться, и может развиться печеночная недостаточность. Преэклампсия (разновидность повышенного артериального давления, которая наблюдается во время беременности) иногда возникает. Диагноз жирового гепатоза при беременности основан на результатах осмотра врачом, анализов функции печени и других анализов крови; он может подтверждаться биопсией печени. Врач может порекомендовать женщине немедленно прервать беременность. В тяжелых случаях существует высокий риск смерти для беременной женщины и плода. Следовательно, в таких случаях врачи могут рекомендовать срочное родоразрешение или прерывание беременности. Выжившие женщины полностью выздоравливают. Как правило, жировая дистрофия печени не возникает при последующих беременностях.

Камни в желчном пузыре Камни в желчном пузыре являются одной из самых распространенных проблем во время беременности. За беременными женщинами, у которых образуются камни в желчном пузыре, ведут тщательное наблюдение. Если камень блокирует желчный пузырь или вызывает инфекцию, может понадобиться хирургическое вмешательство. Это хирургическое вмешательство обычно является безопасным для беременной и плода.