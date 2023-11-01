Синдром Тернера — аномалия половых хромосом, при которой девочки рождаются с одной из двух хромосом Х, а вторая частично или полностью отсутствует.

Синдром Тернера вызывается делецией части одной из двух X-хромосом или всей хромосомы.

Девочки с этим синдромом обычно невысокого роста, имеют дряблую кожу на затылке, нарушения познавательной функции и не проходят период полового созревания.

Диагноз подтверждается по результатам анализа хромосом.

Лечение гормонами может стимулировать рост и начало полового созревания.

Хромосомы — это структуры внутри клеток, которые содержат ДНК и многие гены человека. Гены представляют собой сегменты дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) и содержат код для определенного белка, функционирующего в одном или нескольких типах клеток в организме. Гены содержат указания, определяющие, как должен выглядеть и функционировать организм. (Вопросы генетики рассматриваются в разделе Гены и хромосомы).

Эти половые хромосомы определяют, будет ли плод мужского или женского пола. Пара хромосом Х и Y (XY) означает, что родится мальчик, а пара хромосом Х и Х (XX) означает, что родится девочка.

Во всем мире синдром Тернера встречается примерно у 1 из 2500 живорожденных девочек. Почти все беременности плодами с данной патологией заканчиваются самопроизвольными выкидышами.

Симптомы синдрома Тернера Некоторые симптомы синдрома Тернера заметны после рождения. Другие симптомы не заметны до достижения школьного возраста или в более старшем возрасте. у младенцев; У многих новорожденных с синдромом Тернера легкая степень нарушения, но у некоторых развивается отек (лимфедема) на тыльной стороне ладони и кончиков пальцев стоп. Отеки или дряблые складки кожи часто видны на затылке. Пороки сердца включают сужение части аорты (коарктация аорты). Другие распространенные аномалии становятся видны позже и включают перепончатую шею (широкое соединение кожи между шеей и плечами) и широкую грудную клетку с широко расставленными и повернутыми внутрь сосками. У младенцев повышенный риск развития патологии тазобедренного сустава, называемой дисплазией тазобедренного сустава. Менее распространенные симптомы включают опущение верхних век (птоз), низкую линию роста волос на затылке, родинки и слабо развитые ногти. Дети старшего возраста, подростки и женщины У большинства девочек яичники заменяются соединительной тканью и не содержат развивающихся яйцеклеток (дисгенезия гонад), поэтому они бесплодны. Дисгенез гонад вызывает отсутствие менструаций (аменорею) и развития молочных желез. У девочек половое созревание может не наступить или не завершиться. Нормальное половое созревание и репродуктивная функция наблюдаются у небольшого числа девочек. Около 10 % подростков страдают сколиозом. Синдром Тернера Изображение © Springer Science+Business Media Могут развиться и другие проблемы. С возрастом, даже если у девочки нет коарктации, часто возникает повышенное артериальное давление. Часто встречаются пороки развития почек. Иногда аномальные кровеносные сосуды в кишечнике вызывают кровотечение. Может возникать потеря слуха, часто встречаются косоглазие (страбизм) и дальнозоркость (гиперопия). Целиакия, воспаление щитовидной железы и сахарный диабет у девочек с синдромом Тернера встречаются чаще, чем среди населения в целом. Девочки с синдромом Тернера, вызванным определенным типом хромосомных аномалий, подвержены повышенному риску развития опухоли яичников, называемой гонадобластомой, которая может быть раковой (злокачественной). У многих девочек с синдромом Тернера присутствует синдром дефицита внимания/гиперактивность и нарушение познавательной функции с трудностями оценки визуальных и пространственных отношений, планирования задач и концентрацией внимания. Они обычно получают плохие баллы по некоторым тестам физической реакции и по математике, даже если они получают средние или выше среднего баллы по вербальному тесту на умственные способности. Умственная отсталость встречается редко. Девочка или женщина с синдромом Тернера часто ниже, чем другие члены семьи, при этом часто наблюдается ожирение.

Диагностика синдрома Тернера Внешний вид после рождения;

Генетические анализы

Визуализирующие исследования Врачи могут подозревать диагноз синдрома Тернера, если у новорожденной есть лимфедема или перепончатая шея. Однако они могут не заподозрить наличие синдрома до подросткового возраста, когда рост девушки не увеличивается и у нее наблюдается задержка полового развития без наступления менструаций. Для подтверждения диагноза врачи выполняют анализ крови для изучения хромосом. Врачи выполняют эхокардиографию или магнитно-резонансную томографию (МРТ) сердца, чтобы выявить проблемы с сердцем, и продолжают регулярно проводить скрининг на них.