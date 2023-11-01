Общие сведения об аномалиях половых хромосом

Аномалии половых хромосом могут быть вызваны полным или частичным отсутствием или дублированием половых хромосом.

Хромосомы — это структуры внутри клеток, которые содержат ДНК и многие гены человека. Гены представляют собой сегменты дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) и содержат код для определенного белка, функционирующего в одном или нескольких типах клеток в организме. Гены содержат указания, определяющие, как должен выглядеть и функционировать организм. (Вопросы генетики рассматриваются в разделе Гены и хромосомы).

За исключением отдельных клеток (например, клеток спермы и яйцеклетки, или эритроцитов), каждая клетка человека содержит 23 пары хромосом, а в целом — 46 хромосом. Существует 22 пары хромосом, которые не являются половыми хромосомами (так называемые неполовые хромосомы, пронумерованные хромосомы или аутосомные хромосомы), и одна пара половых хромосом.

Эти половые хромосомы определяют, будет ли плод мужского или женского пола. Пара хромосом Х и Y (XY) означает, что родится мальчик, а пара хромосом Х и Х (XX) означает, что родится девочка.

Аномалии половых хромосом возникают, когда у человека отсутствует целая половая хромосома (так называемая моносомия) или имеется лишняя половая хромосома (дублирование). Аномалии могут также возникать, когда у человека отсутствует часть половой хромосомы (так называемая делеция).

Аномалии половых хромосом встречаются часто и вызывают синдромы, которые связаны с рядом физических нарушений и проблем развития. Многие из этих синдромов незаметны во время беременности матери, но могут быть обнаружены, если пренатальное обследование проводится по другим причинам, например, из-за старшего возраста матери. Аномалии часто трудно распознать после рождения, и некоторые из них диагностируются лишь после наступления половой зрелости.

Синдромы, вызванные аномалией половых хромосом, менее серьезны, чем те, которые вызваны аномалиями неполовых хромосом. Например, девочки, у которых имеется дополнительная половая хромосома (лишняя Х), часто выглядят физически и умственно нормальными, и являются фертильными. Напротив, у детей с дополнительной неполовой хромосомой обычно имеет место тяжелое заболевание, такое как трисомия 13, которое обычно встречается при наличии у человека лишней 13-й хромосомы.

Аналогичным образом, девочки, у которых отсутствует половая хромосома, имеют определенный синдром (синдром Тернера), тогда как плоды, у которых отсутствует неполовая хромосома, не выживают.

(См. также Общие сведения о хромосомных и генных заболеваниях.)