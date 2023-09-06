Грудное молоко является идеальной пищей для новорожденных и младенцев. Несмотря на то, что младенцы могут получать грудное молоко или молочную смесь, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Американская академия педиатрии (AAP) рекомендуют исключительное грудное вскармливание, если возможно, в течение примерно 6 месяцев с последующим введением прикорма. Другие организации рекомендуют родителям вводить прикорм в возрасте от 4 до 6 месяцев, продолжая грудное вскармливание. Признаками того, что ребенок готов к твердой пище, являются хороший контроль над головой и шеей, способность сидеть прямо, когда его поддерживают, интерес к еде, открытие рта, когда ему предлагают еду с ложки, и глотание пищи, а не выталкивание ее обратно. У большинства детей эти признаки начинают проявляться к возрасту 6 месяцев. Введение прикорма в возрасте до 4 месяцев не рекомендуется. Вводить продукты, содержащие арахис и яйца, рекомендуется в возрасте до 12 месяцев, поскольку существуют доказательства того, что это может предотвратить развитие аллергии на эти продукты.

После достижения ребенком возраста 1 года грудное вскармливание может продолжаться по желанию матери. Однако после достижения 1 года грудное вскармливание должно дополнять полный рацион твердой пищи и других жидкостей.

Иногда грудное вскармливание невозможно (например, если мать во время грудного вскармливания принимает определенные лекарственные препараты), и многие здоровые дети выросли на молочной смеси.

(См. также Общие сведения о вскармливании новорожденных и младенцев и Общие сведения о послеродовом (постнатальном) периоде).

Преимущества грудного вскармливания Грудное вскармливание полезно и для матери, и для ребенка. с грудным молоком. Обеспечивает ребенка необходимыми питательными веществами в наиболее легко перевариваемой и усваиваемой форме

Содержит антитела и лейкоциты, которые защищают ребенка от инфекции Первое молоко, которое вырабатывается у матери, представляет собой жидкую желтую жидкость, называемую молозивом. Молозиво особенно богато калориями, белком, лейкоцитами и антителами. Грудное молоко, вырабатывающееся после молозива, помогает поддерживать правильный уровень pH в стуле и надлежащий баланс бактерий, обычно живущих в кишечнике, таким образом защищая малыша от бактериальной диареи. Благодаря защитным качествам грудного молока многие типы инфекций развиваются реже у младенцев, которых кормят грудью, чем у тех, которых кормят молочной смесью. Грудное вскармливание также защищает от развития некоторых хронических заболеваний, таких как аллергии, сахарный диабет, ожирение и болезнь Крона. Большинство коммерческих смесей в настоящее время пополняются некоторыми жирными кислотами (арахидоновой кислотой [АРК] и докозагексаеновой кислотой [ДГК]) для более полного сходства с грудным молоком и, возможно, обеспечения оптимального развития нервной системы у детей на искусственном вскармливании. Кроме того, грудное вскармливание имеет много преимуществ для матери, например: оно помогает ей установить связь и сблизиться с ребенком так, как это невозможно при кормлении из бутылочки;

дает ей возможность более быстро восстановиться после родов;

приносит ей определенную долгосрочную пользу для здоровья. Долгосрочная польза грудного вскармливания для здоровья включает снижение риска возникновения ожирения, остеопороза, рака яичников и некоторых видов рака молочной железы. Если мать придерживается здорового и разнообразного рациона питания, доношенные младенцы на грудном вскармливании не нуждаются в добавках витаминов и минералов, за исключением витамина D и иногда фтора. Младенцы, которые питаются только грудным молоком, подвергаются риску дефицита витамина D с 2-месячного возраста, в особенности если они недоношенные, темнокожие или не получают достаточно солнца (например, дети, живущие в северных широтах). Этим младенцам дают добавки витамина D начиная с 2-месячного возраста. С 6-месячного возраста младенцам в домах, где в воде недостаточно фтора (добавленного или природного), следует давать капли с фтором. Родители могут получить информацию о содержании фтора в воде у местного стоматолога или в местном отделе здравоохранения. Младенцам в возрасте менее 6 месяцев не следует дополнительно давать питьевую воду. Питьевая вода не является необходимой и также может вызывать слишком сильное снижение уровня натрия в их крови (нарушение под названием гипонатриемия).

Процедура грудного вскармливания Перед тем, как начать кормить ребенка грудью, мать принимает удобное расслабленное положение сидя или лежа. Мать должна иметь возможность удобно переворачиваться с одной стороны на другую, давая ребенку каждую грудь по очереди. Ребенок лежит лицом к матери. Мать поддерживает грудь большим и указательным пальцем сверху и другими пальцами снизу и подносит сосок к середине нижней губы ребенка, это побуждает ребенка открыть рот (поисковый рефлекс) и захватить грудь. Когда мать осторожно направляет сосок и околососковую область (ареолу) в рот ребенка, она должна убедиться, что сосок находится по центру, это поможет избежать воспаления соска. Перед тем как вынуть грудь изо рта ребенка, мать должна прервать всасывания, вставив палец в рот ребенка и осторожно потянув подбородок ребенка вниз. Воспаление сосков является следствием неправильного положения ребенка, и его легче предупредить, чем лечить. Придание ребенку положения для грудного вскармливания Грудное вскармливание Видео Правильное положение прикладывания для грудного вскармливания Изображение Неправильное положение прикладывания для грудного вскармливания Изображение Первоначально ребенка следует кормить в течение нескольких минут каждой грудью. Полученный рефлекс (рефлекс выброса молока) у матери запускает выработку молока. Выработка молока зависит от достаточного времени сосания, поэтому время кормления должно быть достаточно долгим, чтобы процесс выработки молока установился полностью. В течение первых нескольких недель ребенка следует кормить обеими грудями во время каждого кормления. Однако некоторые дети засыпают во время кормления на первой груди. Давая ребенку срыгнуть и прикладывая его к другой груди, мать не дает ребенку уснуть. Во второе кормление грудь, которая была второй, должна стать первой. Некоторые дополнительные позиции для грудного вскармливания Изображение Для первого ребенка выработка молока обычно устанавливается через 72-96 часов. Для последующих детей выработка молока устанавливается ранее. В течение первых нескольких дней для стимулирования выработки грудного молока между сеансами кормления должно проходить не более 6 часов. Кормление должно проводиться по требованию (ребенка), а не по часам. Схожим образом, продолжительность каждого кормления грудью должна быть скорректирована для удовлетворения потребностей ребенка. Детей нужно кормить по требованию, что обычно составляет 8–12 раз в течение 24-часового периода, но это правило варьирует в широких пределах. Некоторые позиции для грудного вскармливания более одного ребенка Изображение Работающие матери могут кормить грудью, пока находятся дома, и оставлять бутылочки сцеженным грудным молоком для кормления в течение того времени, пока они находятся вне дома. Сцеженное грудное молоко следует сразу же поставить в холодильник, если оно будет использовано в течение 2 дней, и следует немедленно заморозить, если оно будет использоваться больше чем через 2 дня. Хранящееся в холодильнике молоко, которое не использовано в течение 4 дней, следует выбросить, потому что высок риск заражения его бактериями. Замороженное молоко следует разморозить, поставив его в теплую воду. Грудное молоко нельзя разогревать в микроволновой печи.

Осложнения грудного вскармливания для ребенка Основное осложнение, связанное с грудным вскармливанием, — это недокармливание. Недокармливание Поскольку мать не может точно определить, сколько молока получает ребенок, она должна принести ребенка к врачу через 3-5 дней после родов, чтобы врач мог узнать, как проходит грудное вскармливание, взвесить ребенка и ответить на имеющиеся вопросы. Врачу может понадобиться обследовать ребенка раньше, если он был выписан из больницы в течение 24 часов, плохо сосет или если родители озабочены каким-то конкретным вопросом. Чтобы определить, достаточно ли вырабатывается молока, врачи используют такие показатели, как частота кормления, количество использованных подгузников с мочой и калом, а также прибавка веса. Родители могут примерно определить, достаточно ли молока получает ребенок, считая использованные подгузники. Если к возрасту 5 дней используется меньше 6 подгузников в день и/или происходит менее 4 опорожнений кишечника в день, это означает, что малыш получает недостаточно молока. Голодные дети, которых кормят каждый час или два, но которые не могут набрать вес, подходящий их возрасту и размеру, вероятно, получают недостаточно молока. У детей, получающих недостаточно молока, может наступить обезвоживание и развиться гипербилирубинемия. Риск недокармливания возникает, если ребенок маленький по размеру или недоношенный, если его мать болеет, если у матери были трудные роды или требовалась хирургическая операция.

Осложнения грудного вскармливания для матери (См. также Общие сведения о послеродовом (постнатальном) периоде). Распространенные осложнения, вызванные грудным вскармливанием, включают нагрубание молочных желез, болезненность сосков, закупорку молочных протоков, мастит и тревогу. Нагрубание молочных желез — это болезненное переполнение молочных желез молоком. Нагрубание происходит на ранних стадиях выработки молока (лактации). Способы облегчения симптомов см. в статье Нагрубание молочных желез. При болезненности сосков следует контролировать положение ребенка во время кормления грудью. Иногда ребенок подтягивает свою нижнюю губу и сосет ее, таким образом раздражая сосок. Способы предупредить и устранить болезненность сосков приведены в разделе Грудное вскармливание. Закупорка молочных протоков возникает, когда регулярно происходит неполное сцеживание молока из молочных желез. При этом образуются слегка болезненные уплотнения, которые ощущаются в молочных железах кормящих женщин. Лучший способ устранить закупорку протоков — продолжать грудное вскармливание. Хотя может быть больно кормить грудью, в которой возникла закупорка, частое кормление необходимо, чтобы полностью сцедить молоко. Перед кормлением можно приложить теплый компресс или помассировать болезненный участок. Женщинам также рекомендуется менять позы во время кормления грудью, так как в зависимости от того, как прикладывать ребенка к груди, опорожняются разные участки груди. Также полезно иметь хороший бюстгальтер для кормления, потому что обычные бюстгальтеры с косточками или сдавливающими полосками могут сжимать молочные протоки. Мастит — это инфекция молочной железы, которая может возникать у кормящих женщин, особенно если имеет место нагрубание или закупорка молочных протоков. Через трещины или поврежденные соски в грудь могут попасть бактерии и вызвать инфекцию. Пораженный участок становится болезненным, теплым, покрасневшим, и у женщины может быть повышенная температура, озноб или гриппоподобные боли. Если симптомы тяжелые или не проходят через 12-24 часа, женщине дают антибиотики, безопасные для грудных детей. Если боль сильная, женщина может принять ацетаминофен. Во время лечения женщина должна продолжать грудное вскармливание. Отсутствие опыта грудного вскармливания, трудности с удерживанием ребенка и прикладыванием ребенка к груди и сосанием, усталость, трудности с определением того, достаточно ли молока получает ребенок, и другие физические изменения, происходящие после родов, могут вызвать тревогу, расстройство и чувство неполноценности. Эти факторы и эмоции — наиболее распространенные причины, по которым матери прекращают грудное вскармливание. Мать может проконсультироваться с педиатром или специалистом по лактации, чтобы рассказать о своих ощущениях и, возможно, предупредить раннее прекращение грудного вскармливания.

Прием лекарственных препаратов во время грудного вскармливания Кормящие матери должны стараться по возможности избегать приема лекарственных препаратов. Когда лекарственные препараты необходимы, матери должны избегать приема некоторых препаратов и принимать только те, безопасность которых подтверждена (см. Применение лекарственных препаратов во время беременности).