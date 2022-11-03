Все младенцы и маленькие дети используют плач как форму общения. Это единственный способ, которым они могут выразить потребность в чем-либо. Поэтому в большинстве случаев плач — это реакция на голод, дискомфорт (например, из-за мокрых пеленок), страх или разлуку с родителями. Такой плач нормален и обычно прекращается после удовлетворения потребности, например, когда ребенка покормят, помогут срыгнуть, поменяют пеленки или приласкают. Плач такого рода, как правило, становится реже и более коротким после первых 3 месяцев.
Плач считается чрезмерным, если он продолжается после того, как лицо, ухаживающее за ребенком, попыталось удовлетворить обычные потребности, или продолжается дольше, чем обычно для данного ребенка.
Причины плача
Более чем в 95 % случаев чрезмерный плач не вызван никаким конкретным заболеванием. Хотя такой плач вызывает стресс у родителей, дети в конце концов успокаиваются и сами перестают плакать.
Распространенной причиной плача у младенцев является усталость.
В возрасте от 6 месяцев до 3 лет плач по ночам часто связан с трудностями при засыпании после нормальных ночных пробуждений. Самостоятельное засыпание особенно трудно для детей, которые привыкли засыпать в определенных условиях, например, с соской или когда их укачивают.
В возрасте 3 лет и старше распространены ночные страхи. Конкретные страхи обычно зависят от возраста ребенка и стадии эмоционального и физического развития. Иногда дети в возрасте от 3 до 8 лет плачут от испуга посреди ночи, но при этом не просыпаются и не поддаются успокаиванию. Утром они также не могут вспомнить, что им снилось, или сам факт, что они плакали. Такие приступы плача называются ночными страхами.
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Болезни
Менее чем в 5 % случаев чрезмерный плач бывает вызван заболеванием. Некоторые заболевания причиняют неудобства, но не представляют немедленной опасности. К таким менее серьезным причинам плача относятся гастроэзофагеальный рефлюкс, оборачивание волос вокруг пальца руки, ноги или пениса (турникетный синдром), царапина на поверхности глаза (царапина на роговице), трещина заднего прохода или инфекция среднего уха.
Реже причиной является серьезное заболевание. К таким заболеваниям относится закупорка кишечника, вызванная инвагинацией (проскальзыванием одного сегмента кишки в другой) и заворот кишок (скручивание кишечника), а также сердечная недостаточность, менингит и травмы головы, вызывающие внутричерепное кровотечение. У младенцев с такими тяжелыми нарушениями часто присутствуют и другие симптомы (например, рвота или повышенная температура), которые указывают на наличие более серьезной проблемы. Однако иногда чрезмерный плач является первым симптомом.
Под коликами понимают чрезмерный плач без определенной причины, длящийся не менее 3 часов в день в течение более 3 дней в неделю на протяжении более 3 недель. Колики обычно бывают у младенцев в возрасте приблизительно от 6 недель до 3-4 месяцев.
Обследование при плаче
Врачи пытаются выявить заболевание, которое могло бы быть причиной непрекращающегося плача младенца.
Настораживающие признаки
Определенные симптомы должны вызывать беспокойство, так как они предполагают, что плач вызван заболеванием:
Затрудненное дыхание
кровоподтеки или отек на голове или других частях тела;
аномальные движения или подергивания любой части тела;
крайняя раздражительность (обычное обращение или перемещение вызывает плач или страдания);
непрерывный плач, особенно если он сопровождается повышенной температурой;
красная и/или опухшая мошонка;
повышение температуры тела у ребенка в возрасте до 8 недель.
Когда обращаться к врачу
Ребенка следует немедленно показать врачу, если у него есть какие-либо настораживающие признаки, если его рвет, он перестал есть, если родители замечают вздутие живота, покраснение и/или увеличение мошонки либо необычное поведение (помимо плача).
Если у ребенка нет таких симптомов и в остальном он выглядит хорошо, родители могут попробовать традиционные меры, такие как кормление, отрыжка, смена пеленок и ласка. Если плач продолжается и после таких мер, родителям следует обратиться к врачу. Врач может помочь родителям определить, насколько срочно ребенку требуется осмотр.
Что делает врач
Сначала врачи задают вопросы о симптомах и истории болезни. Затем проводят физикальное обследование. Данные истории болезни и медицинского осмотра часто позволяют предположить причину плача, а также назначить анализы, которые необходимо провести ( see table Некоторые заболевания, вызывающие чрезмерный плач у младенцев и маленьких детей). У младенцев с повышенной температурой нередко присутствует инфекция, при затрудненном дыхании может иметь место нарушении функции сердца или легких, при рвоте, диарее или запоре может иметь место расстройство пищеварительного тракта.
Врачи спрашивают о плаче:
когда она началась;
как долго оно продолжается;
Как часто он наблюдается
Связан ли плач с кормлением или дефекацией
Как ребенок реагирует на попытки успокоить его
Родителей спрашивают о недавних событиях, которые могли бы объяснить плач (например, недавняя прививка, травма или заболевание), и о препаратах, которые принимает ребенок. Врачи также задают вопросы, чтобы понять, насколько хорошо у родителей формируется привязанность к младенцу и как они справляются с его потребностями.
Проводится медицинский осмотр для проверки наличия симптомов заболеваний, которые могут вызывать дискомфорт или боль. Врачи обращают особое внимание на глаза ребенка, чтобы определить, не поцарапана ли роговица, а также на пальцы рук и ног и на пенис, чтобы убедиться в отсутствии турникетного синдрома.
Проведение анализов
Необходимость анализов устанавливается в зависимости от симптомов у младенца и предполагаемых причин. Если итоги врачебного обследования не предполагают серьезного заболевания, обычно анализы не проводятся, но врачи могут назначать дополнительные визиты для повторной оценки состояния младенца.
Некоторые заболевания, вызывающие чрезмерный плач у младенцев и маленьких детей
Причина*
Распространенные признаки†
Обследования
заболевания сердца;
Затрудненное дыхание, затрудненное кормление и повышенная потливость
Часто отмечаются сердечные шумы, обнаруживаемые при врачебном обследовании
рентгенологическое исследование органов грудной клетки;
ЭКГ
Эхокардиография
Расстройства пищеварения
рвота;
Диарею или запор
плохой аппетит;
Потеря веса и/или плохой рост
Кровь в кале
Анализы стула
Симптомы, которые ослабевают при изменении молочной смеси
Возможно, эндоскопия и/или колоноскопия
Твердый кал, редкие дефекации, затруднения при дефекации
Иногда во время дефекации ребенок испытывает очевидную боль
Иногда трещина в заднем проходе
Обследование врачом
Симптомы, возникающие после кормления, включая беспокойность или плач, срыгивание или выгибание спины
Иногда кашель в положении лежа или медленный набор веса
Обследование врачом
Иногда лечение препаратами, подавляющими выработку кислоты (если симптомы проходят, причина, вероятно, заключалась в гастроэзофагеальной рефлюксной болезни)
Иногда рентгенография верхних отделов пищеварительного тракта после перорального приема бария, анализ кислотности или оценка гастроэзофагеального рефлюкса (с помощью зонда для оценки кислотности) или эндоскопия
Ущемленная грыжа‡
Красная опухшая болезненная выпуклость в паху
Обследование врачом
Инвагинация‡ (проскальзывание одного сегмента кишечника в другой)
Приступы плача каждые 15–20 минут, при которых ребенок часто поджимает ноги к груди
Позже чувствительность живота к прикосновениям и стул, похожий на смородиновое желе (из-за содержания крови)
Обычно у детей от 3 до 36 месяцев
УЗИ органов брюшной полости
Введение воздуха в прямую кишку (воздушная клизма)
Заворот кишок‡ (скручивание кишечника)
Рвота, вздутие и/или болезненность живота при прикосновении
Возможно, кровь в стуле или отсутствие стула
Рентгенография органов брюшной полости
Клизма с барием или воздухом
Инфекции
Инфекция уха (средний отит)
Часто симптомы простуды (например, насморк и кашель)
Иногда лихорадка
боль в ухе;
Обследование врачом
Повышение температуры тела и летаргия или вялость
Выпячивание мягких участков (родничков) между костями черепа
Беспокойность и раздражительность (особенно на руках), неутешность и отказ от кормлений
Спинномозговая пункция (люмбальная пункция)
инфекции мочевыводящих путей (ИМП);
Часто повышение температуры
Плач или жалобы на боль при мочеиспускании
Общий анализ мочи и посев мочи
травма;
Перелом кости
Отек или кровоподтек
Нежелание использовать одну из конечностей
Боль при купании, смене пеленок или обследовании, проводимом врачом
Рентгенологическое исследование
Царапина роговицы (царапина на поверхности глаза)
Отсутствие других симптомов
Проверка глаза после закапывания глазных капель, в результате чего царапина становится видимой (тест с использованием флюоресцеина)
Турникетный синдром
Вздутие кончика пальца руки или ноги или пениса из-за оборачивания волоса ниже места вздутия
Обследование врачом
Травма головы‡
Не поддающийся утешению пронзительный плач
Иногда опухшая область на голове
КТ головы
Другие причины
Препараты для лечения простуды
Недавний прием препаратов от простуды
Обследование врачом
Прорезывание или приближающееся прорезывание зуба, слюнотечение
Иногда бессонница или беспокойный сон ночью
Иногда небольшое повышение температуры
Симптомы, проходящие после прорезывания зуба
Перекрут яичка‡ (закручивание яичка)
Опухшая болезненная покрасневшая мошонка
Допплерография мошонки
Реакция на прививку
Недавняя прививка (в течение 24-48 часов)
Обследование врачом
* Заболевания вызывают менее 5 % случаев чрезмерного плача.
† Признаки включают симптомы и результаты врачебного осмотра. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.
‡ Эти заболевания, хотя и редки, но опасны для жизни и требуют немедленного медицинского вмешательства.
КТ — компьютерная томография; ЭКГ — электрокардиография.
Лечение плача
Проводится лечение конкретного выявленного заболевания. Например, устраняют турникетный синдром или могут обработать царапину на роговице мазью с антибиотиком.
Если у младенца не было выявлено никакого конкретного заболевания, родители или воспитатели должны продолжать искать причины плача, например, мокрый подгузник или слишком теплая одежда, и удовлетворять эти потребности. Можно попробовать применить различные другие стратегии. Например, ребенка можно успокоить следующими способами:
взять на руки, мягко покачать или похлопывать;
включить белый шум, например, шума дождя или звуков электроприборов, таких как вентилятора, стиральной машины, пылесоса или фена;
покатать в автомобиле;
дать пососать пустышку;
использовать соску с меньшим отверстием, если младенец сосет слишком быстро;
пеленание;
срыгивание;
кормление (но родителям следует избегать чрезмерного кормления в попытке остановить плач).
Когда причиной плача является усталость, многие из вышеперечисленных мер успокаивают младенцев лишь на короткое время, и плач возвращается, как только прекращается стимуляция или деятельность, от которой младенцы устают еще больше. Иногда более эффективно поощрять самоуспокоение и сон, регулярно укладывая младенцев в кроватку еще не уснувшими, чтобы для засыпания они не зависели от родителей или определенных движений, предметов или звуков.
Кормящая грудью мать может заметить, что после того как она употребляет определенный продукт, младенец плачет. В таком случае следует избегать употребления этих продуктов.
Прорезывание зубов в какой-то момент завершается, и плач, который оно вызывает, как правило, со временем проходит. На время прорезывания зубов могут помочь легкие обезболивающие, например, ацетаминофен или ибупрофен, и кольца для зубов. Препараты для прорезывания зубов, содержащие обезболивающий препарат бензокаин, не следует использовать из-за риска серьезного побочного эффекта под названием метгемоглобинемия. Управление США по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA) попросило компании прекратить продажу этих препаратов для прорезывания зубов.
Поддержка родителей
Когда ребенок много плачет без всякой видимой причины, родители могут испытывать нервное истощение и стресс. Иногда они срываются, что может привести к жестокому обращению с детьми. Справиться с ситуацией родителям может помочь эмоциональная поддержка друзей, родственников, соседей и врачей. Родителям следует просить о необходимой помощи (по присмотру за старшими детьми, по хозяйству или уходу за ребенком) и делиться своими чувствами и страхами друг с другом и с прочими людьми, оказывающими им поддержку. Если родители чувствуют приближающийся срыв, следует на некоторое время оставить плачущего младенца или ребенка и поместить его на несколько минут в безопасную среду. Такой подход может помочь родителям справиться со стрессом и предотвратить жестокое обращение.
Родителям, которые чувствуют, что эмоционально не выдерживают напряжения, врачи могут предоставить информацию о доступной им помощи.
Ключевые моменты
Плач является способом общения и частью нормального развития.
Часто остановить плач младенца можно за счет выявления и удовлетворения его потребностей.
Дети старше 3 месяцев обычно плачут меньше.
Менее чем в 5 % случаев плач бывает вызван заболеванием.
Если родители обеспокоены плачем младенца, они могут позвонить врачу, который может проконсультировать их о необходимости более полного осмотра младенца.
Когда младенцы плачут много и без видимой причины и не могут успокоиться, родителям может потребоваться помощь.