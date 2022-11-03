Более чем в 95 % случаев чрезмерный плач не вызван никаким конкретным заболеванием. Хотя такой плач вызывает стресс у родителей, дети в конце концов успокаиваются и сами перестают плакать.

Распространенной причиной плача у младенцев является усталость.

В возрасте от 6 месяцев до 3 лет плач по ночам часто связан с трудностями при засыпании после нормальных ночных пробуждений. Самостоятельное засыпание особенно трудно для детей, которые привыкли засыпать в определенных условиях, например, с соской или когда их укачивают.

В возрасте 3 лет и старше распространены ночные страхи. Конкретные страхи обычно зависят от возраста ребенка и стадии эмоционального и физического развития. Иногда дети в возрасте от 3 до 8 лет плачут от испуга посреди ночи, но при этом не просыпаются и не поддаются успокаиванию. Утром они также не могут вспомнить, что им снилось, или сам факт, что они плакали. Такие приступы плача называются ночными страхами.

Знаете ли Вы, что...