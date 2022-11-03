Кашель у детей

Сначала врачи задают вопросы о симптомах и истории болезни. Затем проводят физикальное обследование. Данные истории болезни и медицинского осмотра часто позволяют предположить причину кашля, а также назначить анализы, которые необходимо провести ( see table Некоторые причины и особенности кашля у детей).

Информация о кашле помогает врачу определить его причину. Поэтому врач может спросить:

В какое время суток ребенок кашляет?

Какие факторы, например, холодный воздух, положение тела, разговор, прием пищи или жидкости, упражнения, вызывают или облегчают кашель?

Как звучит кашель?

Симптомы появились внезапно или постепенно?

Какие еще симптомы наблюдаются у ребенка?

Выделяется ли с кашлем мокрота или кровь?

Кашель по ночам может быть вызван астмой или постназальным синдромом. Кашель при засыпании и утром, когда пробуждение обычно вызывается воспалением околоносовых пазух (синуситом). Кашель среди ночи чаще свидетельствует об астме. Лающий кашель указывает на круп или в некоторых случаях на кашель, который остался после вирусной инфекции верхних дыхательных путей. Кашель, неожиданно начавшийся у ребенка без проявления каких-либо других симптомов, указывает на возможное вдыхание инородного тела. Вопреки распространенному мнению желтый или зеленый цвет и консистенция мокроты не помогают отличить бактериальную инфекцию от других причин.

Если ребенку от 6 месяцев до 6 лет, родителей спрашивают о возможности проглатывания инородного тела (например, небольшой игрушки) или маленькой гладкой твердой пищи (например, арахис или виноград). Врачи также выясняют, не было ли у ребенка недавних респираторных инфекций, частых приступов пневмонии, аллергии или астмы, не имел ли ребенок контакта с больными туберкулезом или другими инфекциями, что возможно при путешествиях в определенные страны.

Проводится медицинский осмотр. Чтобы установить наличие проблем с дыханием, врач осматривает грудную клетку ребенка, прослушивает ее с помощью стетоскопа и простукивает (перкутирует) ее. Врач также проверяет наличие симптомов простуды, увеличенных лимфатических узлов и боли в животе.