Кашель у детей

Кашель помогает вывести посторонние тела из дыхательных путей, предотвращая их попадание в легкие. Такими телами могут быть частицы, попавшие в организм при вдохе, или вещества из легких и/или дыхательных путей. Чаще всего при кашле из легких и дыхательных путей выделяется мокрота (смесь слизи, отходов и клеток, выводимая из легких). Но иногда с кашлем выходит кровь. Кашель, при котором выводится мокрота или кровь, считается продуктивным. Дети старшего возраста (и взрослые), как правило, откашливают мокроту, а дети младшего возраста обычно проглатывают ее. Иногда при кашле ничего не выходит. Такой кашель считается «сухим» или «непродуктивным».
Кашель является одной из наиболее распространенных причин, по которым родители приводят детей к врачу.
(См. также Кашель у взрослых.)
Причины кашля у детей
Вероятные причины кашля зависят от продолжительности: если кашель длится менее 4 недель, он считается острым, а если 4 и более недель, то хроническим.
Распространенные причины
Наиболее распространенной причиной острого кашля является:
инфекция верхних дыхательных путей, вызванная вирусом.
Наиболее распространенными причинами хронического кашля являются:
астма (наиболее распространенная);
постназальный синдром (затекание жидкости из носа в горло).
Менее распространенные причины
Острый кашель также может быть вызван инородным телом (например, кусочком пищи или игрушки), вдыхаемым в легкие (аспирация), или одной из менее распространенных респираторных инфекций, среди которых пневмония, коклюш (судорожный кашель) или туберкулез.
Хронический кашель также может быть вызван вдыханием инородного тела, наследственным заболеванием, как например, кистозный фиброз или первичная цилиарная дискинезия, врожденным пороком дыхательных путей или легких, воспалительным заболеванием, поражающим дыхательные пути или легкие, или может быть связан со стрессом (также называется «кашель по привычке» или «психогенный кашель»).
Обследование при кашле у детей
Немедленный врачебный осмотр требуется не при каждом кашле. Знание симптомов, которые могут указывать на серьезные причины, поможет родителям решить, нужно ли обращаться к врачу.
Настораживающие признаки
Когда обращаться к врачу
Ребенка с настораживающими признаками и ребенка, родители которого думают, что он мог вдохнуть инородное тело, следует немедленно доставить к врачу или в отделение неотложной помощи. Если у ребенка нет тревожных симптомов, но присутствует частый резкий или лающий кашель, родителям следует позвонить врачу. Следует обратиться к врачу в течение приблизительно одного дня — в зависимости от возраста ребенка, момента начала сопутствующих симптомов (например, повышенная температура) и анамнеза (в частности, истории заболеваний легких, таких как астма или кистозный фиброз). При этом здоровых детей, которые иногда кашляют и у которых наблюдаются типичные симптомы простуды (например, насморк), на осмотр к врачу вести необязательно.
Ребенка с хроническим кашлем, но без тревожных симптомов, следует показать врачу, но задержка продолжительностью от нескольких дней до одной недели, как правило, не повредит.
Что делает врач
Сначала врачи задают вопросы о симптомах и истории болезни. Затем проводят физикальное обследование. Данные истории болезни и медицинского осмотра часто позволяют предположить причину кашля, а также назначить анализы, которые необходимо провести ( see table Некоторые причины и особенности кашля у детей).
Информация о кашле помогает врачу определить его причину. Поэтому врач может спросить:
В какое время суток ребенок кашляет?
Какие факторы, например, холодный воздух, положение тела, разговор, прием пищи или жидкости, упражнения, вызывают или облегчают кашель?
Как звучит кашель?
Симптомы появились внезапно или постепенно?
Какие еще симптомы наблюдаются у ребенка?
Выделяется ли с кашлем мокрота или кровь?
Кашель по ночам может быть вызван астмой или постназальным синдромом. Кашель при засыпании и утром, когда пробуждение обычно вызывается воспалением околоносовых пазух (синуситом). Кашель среди ночи чаще свидетельствует об астме. Лающий кашель указывает на круп или в некоторых случаях на кашель, который остался после вирусной инфекции верхних дыхательных путей. Кашель, неожиданно начавшийся у ребенка без проявления каких-либо других симптомов, указывает на возможное вдыхание инородного тела. Вопреки распространенному мнению желтый или зеленый цвет и консистенция мокроты не помогают отличить бактериальную инфекцию от других причин.
Если ребенку от 6 месяцев до 6 лет, родителей спрашивают о возможности проглатывания инородного тела (например, небольшой игрушки) или маленькой гладкой твердой пищи (например, арахис или виноград). Врачи также выясняют, не было ли у ребенка недавних респираторных инфекций, частых приступов пневмонии, аллергии или астмы, не имел ли ребенок контакта с больными туберкулезом или другими инфекциями, что возможно при путешествиях в определенные страны.
Проводится медицинский осмотр. Чтобы установить наличие проблем с дыханием, врач осматривает грудную клетку ребенка, прослушивает ее с помощью стетоскопа и простукивает (перкутирует) ее. Врач также проверяет наличие симптомов простуды, увеличенных лимфатических узлов и боли в животе.
Некоторые причины и особенности кашля у детей
Причина
Распространенные признаки*
Обследования
Острый кашель (продолжительностью менее 4 недель)
Вначале симптомы простуды
Свистящие хрипы и, при тяжелом бронхиолите, учащенное и затрудненное дыхание с раздувающимися ноздрями
Возможно, рвота после кашля
Обычно у младенцев до 24 месяцев, чаще всего в возрасте 3-6 месяцев
Обследование врачом
Иногда проводится рентгенологическое исследование органов грудной клетки и исследование слизи из носа (берется тампоном) для идентификации вируса
Повышение температуры тела, кашель, насморк, учащенное дыхание, боль в горле, озноб, головная боль, потеря вкуса или обоняния, рвота, диарея, боль в животе, сыпь, покраснение глаз
Особенно если есть случаи заболевания в общине
Иногда исследование с использованием мазка из носа
Иногда рентгенологическое исследование органов грудной клетки
Вначале симптомы простуды
Частый лающий кашель (ухудшается ночью), а при тяжелом остром крупе — громкий свистящий шум при вдохе (стридор) и учащенное дыхание с раздувающимися ноздрями
Обычно у детей от 6 месяцев до 3 лет
Обследование врачом
Иногда проводится рентгенологическое исследование шеи и органов грудной клетки
Посторонний предмет в трахее или более крупных дыхательных путях легких (бронхах)
Кашель и удушье, начинающееся внезапно
Изначально без повышенной температуры
Без симптомов простуды
Обычно у детей от 6 месяцев до 6 лет
Рентгенологическое исследование органов грудной клетки
иногда бронхоскопия.
Коклюш (судорожный кашель)
Легкие симптомы, напоминающие простуду, в течение 1-2 недель с последующими приступами кашля
Младенцы: приступы кашля, которые могут сопровождаться посинением губ или кожи (цианоз), рвотой после кашля или остановкой дыхания (апноэ)
Дети старшего возраста: приступы кашля, за которыми может следовать протяжный высокий звук (лающий кашель)
Кашель, который может продолжаться в течение нескольких недель
Исследование образца слизи, взятой из носа
Обычно повышенная температура
Иногда свистящие хрипы, одышка и боль в груди
Кашель, иногда продуктивный
Обследование врачом
Часто рентгенологическое исследование органов грудной клетки
Кашель при засыпании и утром при пробуждении
Иногда хронические выделения из носа
Обследование врачом
Иногда КТ околоносовых пазух
Воспаление верхних дыхательных путей (наиболее распространено)
Насморк и заложенный нос
Возможно, повышение температуры и боль в горле
Возможно, маленькие безболезненные опухшие лимфатические узлы в области шеи
Обследование врачом
Хронический кашель † (продолжительностью 4 недели или больше)
Периодические приступы кашля в ответ на триггерный фактор (например, пыльцу или другие аллергены), холодный воздух или физические упражнения
Кашель ночью
Иногда члены семьи, страдающие астмой
Обследование врачом
Лечение препаратами от астмы в попытке снять симптомы
Дыхательные тесты для оценки функции легких (анализы легочной функции)
Врожденные пороки, затрагивающие легкие
Несколько случаев пневмонии в той же части легких
рентгенологическое исследование органов грудной клетки;
Иногда КТ или МРТ
Врожденные пороки, затрагивающие трахею и/или пищевод
Зависит от порока
Обычно у новорожденных или детей до года
Если трахея не развилась нормально, возможен громкий свистящий шум на вдохе (стридор) или лающий кашель и затрудненное дыхание
При наличии аномального соединения между трахеей и пищеводом (трахеопищеводный свищ), кашель или затрудненное дыхание при кормлении и частые рецидивы пневмонии
рентгенологическое исследование органов грудной клетки;
Иногда бронхоскопия и эндоскопия
Иногда КТ или МРТ
Закупорка кишечника густыми выделениями (мекониевая непроходимость кишечника), обнаруженная вскоре после рождения
Частые эпизоды пневмонии и/или синусита
Нарушение роста (замедление прибавки в весе)
Увеличение кончиков пальцев или изменение угла ногтевого ложа (утолщение концевых фаланг пальцев) и посинение ногтевых пластин
Анализ пота
Возможен генетический анализ для подтверждения диагноза
Посторонний предмет в легких или дыхательных путях
Кашель и удушье, начавшееся внезапно
Удушье прекращается, но кашель сохраняется или постепенно ухудшается в течение нескольких недель
Возможно, повышенная температура
Без симптомов простуды
Обычно у детей от 6 месяцев до 6 лет
Рентгенологическое исследование органов грудной клетки на выдохе и вдохе
бронхоскопия;
Младенцы: беспокойность, срыгивание после кормления, выгибание спины или плач после кормления, кашель в положении лежа
медленный набор веса;
Дети старшего возраста и подростки: Боль в груди или изжога после еды и в положении лежа, а также, возможно, свистящие хрипы, охриплость голоса, тошнота и регургитация (отрыжка)
Кашель, который часто усиливается ночью
Обследование врачом
Младенцы: иногда рентгенография верхних отделов пищеварительного тракта после перорального приема бария для определения структурных аномалий
Лечение блокаторами гистамина-2 (Н2) (если симптомы исчезают, причиной, вероятно, является гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь)
Иногда анализ кислотности или оценка эпизодов гастроэзофагеального рефлюкса (с помощью зонда для оценки кислотности) или рентгенография после перорального приема молочной смеси (оценка эвакуации содержимого желудка) для определения частоты и тяжести приступов рефлюкса
Дети старшего возраста: лечение блокаторами H2-рецепторов или ингибиторами протонной помпы для снятия симптомов
Возможно, эндоскопия
Постназальный синдром
Головная боль, зуд в глазах, несильная боль в горле, особенно по утрам, кашель ночью и при пробуждении
Аллергии в анамнезе
Лечение антигистаминным или кортикостероидным назальным спреем (если симптомы снимаются, причиной является аллергия)
Возможно, рентгенография или КТ придаточных пазух носа
Психогенный кашель или кашель по привычке
Может развиться у детей под воздействием холода или другого раздражителя дыхательных путей
Частый (примерно каждые 2-3 секунды), резкий или грубый кашель при пробуждении, который может продолжаться от нескольких недель до нескольких месяцев
Кашель, который полностью прекращается, когда ребенок засыпает
Отсутствие повышенной температуры или других симптомов
Обследование врачом
Иногда рентгенологическое исследование органов грудной клетки для поиска других причин
Недавний контакт с инфицированным человеком
Обычно ослабленная иммунная система (иммунная недостаточность)
Иногда повышенная температура, ночная потливость, озноб и потеря веса
Рентгенологическое исследование органов грудной клетки
Туберкулиновая кожная проба или анализ крови
* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.
† Детей с расстройствами, вызывающими хронический кашель, можно показывать врачу и до истечения 4 недель. При первичном осмотре ребенка с хроническим кашлем сначала всегда проводится рентгенологическое исследование органов грудной клетки.
КТ — компьютерная томография; МРТ — магнитно-резонансная томография.
Проведение анализов
Необходимость анализов устанавливается в зависимости от симптомов и предполагаемых причин. У детей с настораживающими признаками обычно измеряют концентрацию кислорода в крови с помощью пристегивающегося датчика (пульсоксиметрия) и проводят рентгенологическое исследование органов грудной клетки. Эти анализы также проводят при хроническом кашле или ухудшении кашля. Врачи могут также проводить другие анализы в зависимости от результатов анализа истории болезни и медицинского осмотра ( see table Некоторые причины и особенности кашля у детей).
Если кашель длится 4 недели или менее и присутствуют симптомы простуды, то у детей без тревожных симптомов анализы проводятся в редких случаях. В таких случаях причиной, как правило, является вирусная инфекция. Тем не менее, анализы могут проводиться, если в школе или детском саду присутствует инфекция, например, COVID-19.
Анализы также могут не понадобиться, если причина выясняется на основании симптомов. В таких случаях врачи могут просто начать лечение предполагаемой причины. Однако если симптомы не проходят несмотря на лечение, часто проводят анализы.
Лечение кашля у детей
Лечение кашля сосредоточено на устранении причины (например, антибиотики при бактериальной пневмонии или антигистаминные препараты при аллергическом постназальном синдроме).
Для облегчения симптомов кашля родителям часто советуют использовать домашние средства, такие как вдыхание ребенком влажного воздуха (из аппарата для увлажнения воздуха или в горячем душе) и употребление большего количества жидкости. Хотя эти средства безвредны, нет достаточных научных доказательств того, что они оказывают какое-либо влияние на самочувствие ребенка. Однако детям в возрасте старше года для облегчения кашля может быть назначен мед (в чистом виде или разбавленный жидкостью).
Препараты для подавления кашля (такие как декстрометорфан и кодеин) редко рекомендуются у детей. Кашель необходим организму, чтобы очистить дыхательные пути от выделений. Кроме того, у этих препаратов могут иметься побочные эффекты, такие как спутанность сознания и седация, и существует очень мало доказательств того, что они помогают улучшить самочувствие или быстрее выздороветь. Детям обычно также не рекомендуются отхаркивающие препараты, которые разжижают слизь (облегчая ее откашливание).
Ключевые моменты
Как правило, причину кашля удается установить на основании результатов обследования, проведенного врачом.
У детей в возрасте от 6 месяцев до 6 лет следует принимать во внимание возможность наличия инородного тела в дыхательных путях.
Если у ребенка наблюдаются настораживающие признаки или кашель, длящийся более 4 недель, проводится рентгенологическое исследование органов грудной клетки.
Как правило, противокашлевые и отхаркивающие средства не рекомендуются; детям старше года можно давать мед.