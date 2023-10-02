Некротизирующий энтероколит (НЭК)

Некротизирующий энтероколит — это повреждение внутренней поверхности кишечника. Это заболевание чаще всего отмечается у недоношенных и/или серьезно больных новорожденных детей.

К возможным признакам заболевания относятся вздутый живот, кровавый кал, рвота жидкостью зеленовато-желтого или рыжеватого цвета, а также больной и вялый вид новорожденного.

Диагноз подтверждается рентгенологическим исследованием органов брюшной полости.

Лечение предполагает прекращение кормлений, установку аспирационного зонда в желудок для удаления желудочного содержимого с целью уменьшения давления и введение в вену (внутривенно) антибиотиков и жидкостей.

В тяжелых случаях для удаления пораженной кишки требуется проведение хирургического вмешательства.

Около 70–80 % новорожденных с этим заболеванием выживают.

Более 90 % случаев некротизирующего энтероколита отмечается у преждевременно рожденных (недоношенных) новорожденных. Некротизирующий энтероколит может возникать кластерами или в виде вспышек в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных (ОРИТН). Иногда эти вспышки могут быть связаны с определенными бактериями (например, E. coli), но часто их причина неизвестна.

Причина некротизирующего энтероколита ясна не полностью, но это заболевание частично связано с незрелостью кишечника наряду с низким уровнем кислорода в крови и/или уменьшением притока крови к кишечнику. Ослабленное кровоснабжение кишечника у больных недоношенных новорожденных может привести к повреждению внутренней оболочки кишечника. В результате этого повреждения бактерии, живущие в кишечнике в норме, могут проникать в поврежденную стенку кишки, после чего попадать в кровоток новорожденного, вызывая инфекцию (сепсис) и, в некоторых случаях, приводя к смерти. Если повреждение распространяется через всю толщину стенки кишечника и кишечная стенка разрывается (перфорация), содержимое кишечника попадает в брюшную полость и вызывает воспаление и зачастую инфекцию органов брюшной полости и ее оболочки (перитонит).

Факторы риска некротизирующего энтероколита Помимо недоношенности, другие факторы риска включают Продолжительный разрыв плодных оболочек (отхождение вод у матери более чем за 12 часов до начала родов): утечка амниотической жидкости может привести к развитию инфекции у плода.

Расстройство, обусловленное бактериями, живущими в пищеварительной системе: лечение антибиотиками или лекарственными препаратами, подавляющими выработку кислоты, может способствовать росту потенциально вредных бактерий, которые могут проникать через стенку кишечника.

Перинатальная асфиксия: это нарушение представляет собой уменьшение притока крови к тканям ребенка или снижение уровня кислорода в крови ребенка до, во время или непосредственно после родов.

Заболевание сердца, присутствующее при рождении (врожденный порок сердца): врожденные пороки сердца могут влиять на кровоток или на уровень кислорода в крови.

Анемия (низкое количество эритроцитов): При анемии крови новорожденного может быть трудно поддерживать надлежащее снабжение тканей кислородом.

Обменное переливание крови: во время этой процедуры кровь новорожденного удаляется и заменяется, что может повлиять на приток крови к органам.

Новорожденные, малые для гестационного возраста (МГВ).

Искусственное вскармливание: грудное молоко содержит вещества, которые помогают защитить стенки пищеварительного тракта, и которые отсутствуют в молочных смесях.

Симптомы некротизирующего энтероколита У новорожденных с некротизирующим энтероколитом может возникать увеличение размеров живота и проблемы с кормлением. У них может возникать рвота жидкостью, окрашенной в зеленый или желтый цвет, а в кале может быть видна кровь. Эти новорожденные вскоре выглядят очень больными и вялыми (летаргия), у них понижается температура тела и имеют место повторные задержки дыхания (апноэ). Самым частым отдаленным осложнением некротизирующего энтероколита является сужение (стриктура) тонкой кишки.

Диагностика некротизирующего энтероколита Рентгенологическое исследование брюшной полости;

Ультразвуковое исследование

Анализы крови Диагноз некротизирующего энтероколита подтверждается рентгенологическим исследованием органов брюшной полости, которое показывает наличие газа в стенке кишечника (пневматоз кишечника) или наличие свободного воздуха (воздух за пределами желудочно-кишечного тракта) в брюшной полости при перфорации стенки кишечника. Врачи также могут провести ультразвуковое исследование органов брюшной полости, чтобы измерить толщину стенки кишечника, оценить пневматоз кишечника и кровоток. Для выявления бактерий и других патологических изменений (например, увеличения количества лейкоцитов) берут образцы крови. Иногда кровь обнаруживается в кале.

Лечение некротизирующего энтероколита Прекращение кормления

Введение в вену питательных веществ, жидкостей и антибиотиков

иногда хирургическое вмешательство. Новорожденные с некротизирующим энтероколитом остаются в больнице и проходят лечение в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных (ОРИТН). Детям с некротизирующим энтероколитом немедленно прекращают кормление. В желудок новорожденного ребенка вводят аспирационный зонд для удаления его содержимого, что уменьшает давление и помогает предотвратить рвоту. Для поддержания водного баланса и потребности в питательных веществах, чтобы дать кишечнику возможность зажить, смеси и жидкости вводят в вену. Для лечения инфекции назначают введение в вену антибиотиков. Примерно 75 % новорожденным с некротизирующим энтероколитом хирургическое вмешательство не требуется. Тем не менее, хирургическое вмешательство необходимо при наличии перфорации тонкого кишечника или тяжелого поражения части кишечника. Хирургическое вмешательство предполагает удаление части кишечника, которая не получала достаточного кровоснабжения. Концы здоровой кишки выводятся на поверхность кожи, чтобы создать временное отверстие для выведения кала (стома). Позже, когда ребенок первого года жизни выздоравливает, концы кишки соединяют и кишечник помещают обратно в брюшную полость. Детям первого года жизни со слишком маленькой массой тела (около 1 фунта или меньше, или менее 600 грамм) или серьезно больным детям, которые могут не перенести более обширного хирургического вмешательства, врачи могут установить перитонеальный дренаж в брюшную полость. Перитонеальный дренаж позволяет удалять из организма содержащийся в брюшной полости инфицированный материал и может уменьшить выраженность симптомов. Процедура помогает стабилизировать состояние этих младенцев, таким образом хирургическое вмешательство может быть проведено позже, когда их состояние менее критическое. В некоторых случаях младенцы выздоравливают без необходимости дополнительного хирургического вмешательства.

Прогноз при некротизирующем энтероколите Имеющиеся на сегодняшний день терапевтические и хирургические методы лечения улучшили прогноз у детей первого года жизни с некротизирующим энтероколитом. Около 70–80 % больных новорожденных выживают. Стриктуры возникают у 10–36 % детей первого года жизни, которые выжили после первого эпизода некротизирующего энтероколита, и обычно вызывают симптомы спустя 2–3 месяца после эпизода. В некоторых случаях требуется проведение хирургического лечения стриктур. Синдром короткого кишечника (заболевание, вызывающее диарею и плохое всасывание питательных веществ [мальабсорбцию]) развивается примерно у 10 % младенцев, перенесших некротизирующий энтероколит.