Эпидемический паротит (свинка)

Свинка — это заразная вирусная инфекция, которая вызывает болезненное увеличение слюнных желез. Инфекция может также поражать яички, головной мозг и поджелудочную железу, особенно у подростков и взрослых.

Свинка вызывается вирусом.

Симптомы включают озноб, головную боль, плохой аппетит, повышение температуры и ощущение недомогания, после чего воспаляются слюнные железы.

Диагноз ставится на основе типичных симптомов.

Лечение направлено на уменьшение интенсивности симптомов.

Большинство детей выздоравливают без проблем, однако инфекция может привести к менингиту или энцефалиту.

Плановая вакцинация может предотвратить инфекцию.

Дети заражаются свинкой воздушно-капельным (вдыхание капель жидкости, содержащих возбудитель, при кашле больного) или контактно-бытовым путем (контакт с предметами, загрязненными зараженной слюной).

Как правило, дети в возрасте до 2 лет, и особенно дети в возрасте до 1 года, не болеют этим заболеванием.

Одно заболевание, вызванное вирусом свинки, обычно обеспечивает пожизненный иммунитет, что означает, что человек, перенесший эпидемический паротит, скорее всего, не заболеет им снова.

Свинка менее заразна, чем корь. В густонаселенной местности заболевание встречается круглый год, но наиболее часто встречается в конце зимы и ранней весной.

Вспышки заболевания в основном происходят у людей, которые не были вакцинированы и ранее не болели паротитом. Однако вспышки могут случаться и среди вакцинированных людей, вероятно, потому что у некоторых людей после вакцинации не вырабатывается иммунитет, а у некоторых иммунитет может снижаться со временем. Кроме того, иногда люди не получают рекомендуемое количество доз вакцины. Перед введением плановой иммунизации паротит чаще всего встречался у детей школьного возраста. Однако в настоящее время инфекция стала более распространена среди подростков и взрослых из-за ослабления иммунитета.

Вакцинация значительно сократила количество случаев паротита в Соединенных Штатах Америки. Однако паротит все еще иногда встречается. Вспышка паротита в 2006 году в Соединенных Штатах Америки вызвала более 6584 случаев заболевания. С того времени спорадические вспышки, главным образом в кампусах колледжей и в других тесных сообществах, способствовали изменению количества случаев заболевания с 229 (минимум) в 2012 году до 6369 (другой максимум) в 2016 году. Эти вспышки указали на необходимость дальнейшего проведения вакцинации.

Как и корь, паротит может распространяться людьми, путешествующими из районов, где паротит более распространен, и заразившимися паротитом за границей перед возвращением в Соединенные Штаты Америки. Эти инфицированные путешественники затем передают инфекцию, особенно в местах, где большое количество людей собирается вместе (например, в кампусах колледжей), или среди людей в тесных сообществах, которые живут в скученных условиях или ограничивают контакты с посторонними.

Расположение основных слюнных желез

Симптомы свинки Симптомы свинки появляются через 12-24 дня после заражения. У большинства людей развивается озноб, головная боль, плохой аппетит, общее ощущение недомогания и низкое или умеренное повышение температуры. Через 12–24 часа после этих симптомов возникает припухлость слюнных желез (паротит), которая становится наиболее заметной на второй день и длится 5–7 дней. У некоторых детей наблюдается только припухлость слюнных желез без других симптомов. Воспаление приводит к боли при жевании или глотании, особенно при глотании кислых жидкостей, таких как цитрусовые соки. Железы болезненные на ощупь. На данном этапе температура обычно поднимается до 39,5 - 40 °C и держится 1-3 дня. Примерно у 25–30 % людей симптомы отсутствуют. Вирус свинки Скрыть подробности Свинка характеризуется болезненным увеличением слюнных желез. Фотография любезно предоставлено д-ром Сильваном Штулем. Паротит при свинке Изображение НАУЧНАЯ ФОТОБИБЛИОТЕКА Д-РА П. МАРАЦЦИ Осложнения свинки Кроме слюнных желез, свинка поражает и другие органы, такие как Семенники

Головной мозг и ткани, покрывающие головной мозг

Поджелудочная железа После полового созревания примерно у 30 % невакцинированных и 6 % вакцинированных инфицированных мужчин развивается воспаление одного или обоих яичек (орхит). Воспаление яичек вызывает отек и сильную боль. После выздоровления пораженное яичко может стать меньше, но это обычно не влияет на выработку тестостерона и фертильность. У женщин воспаление яичников (оофорит) встречается реже, менее болезненно и не оказывает неблагоприятного влияния на фертильность. Свинка приводит к воспалению слоев ткани, покрывающих головной мозг (менингит)) у 1–10 % людей с отеком слюнных желез. Менингит вызывает головную боль, рвоту и ригидность затылочных мышц. Свинка также вызывает воспаление головного мозга (энцефалит) у 1 из 1000 человек. Энцефалит вызывает сонливость, кому или судорожные припадки. Большинство людей выздоравливают полностью, но у некоторых развивается необратимое повреждение нерва или головного мозга, такое как глухота или паралич лицевых мышц, поражающее, как правило, только одну сторону тела. Свинка считается основной причиной односторонней глухоты у детей в некоторых частях мира, где уровень охвата вакцинациями низкий. Ближе к концу первой недели заболевания может возникнуть воспаление поджелудочной железы (панкреатит). Это расстройство вызывает боли в животе, сильную тошноту и рвоту. Эти симптомы исчезают в течение недели, и больной полностью выздоравливает. Другие осложнения, такие, как отек печени, почек или сердечной мышцы, встречаются очень редко. Осложнения менее распространены среди людей, которые уже были вакцинированы.

Диагностика свинки Обследование врачом;

Лабораторные анализы Врачи ставят диагноз свинки на основе типичных симптомов, особенно когда они происходят во время вспышки свинки. Для выявления вируса свинки и антител к нему можно выполнить лабораторные исследования. Такие исследования могут быть использованы для подтверждения диагноза, но обычно проводятся для документирования вспышек в целях общественного здравоохранения. Спинномозговую пункцию делают людям, у которых есть признаки менингита или энцефалита.

Лечение эпидемического паротита Ацетаминофен или ибупрофен при дискомфорте Специфического лечения эпидемического паротита не существует. Чтобы свести дискомфорт к минимуму, дети должны есть мягкую пищу и избегать кислых продуктов или продуктов, которые требуют длительного жевания. При головной боли и для облегчения дискомфорта могут использоваться анальгетики, такие как ацетаминофен и ибупрофен. Мальчикам или мужчинам с воспалением яичек необходим постельный режим. Мошонку можно поддерживать с помощью суспензория или «мостика» из лейкопластыря, прикрепленного между бедрами. Для облегчения боли можно прикладывать лед. Если панкреатит вызывает сильную тошноту и рвоту, жидкости могут вводиться в вену (внутривенно), и в течение нескольких дней людям следует избегать приема пищи и воды. Детям с менингитом или энцефалитом могут потребоваться внутривенные вливания жидкости и ацетаминофен или ибупрофен для снижения температуры или от головной боли. Если развиваются судорожные припадки, могут понадобиться противосудорожные препараты.

Прогноз при свинке Почти все люди, больные свинкой, полностью выздоравливают без проблем, но в редких случаях симптомы могут снова усугубляться примерно через 2 недели.