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Ротавирусная инфекция

Авторы:Brenda L. Tesini, MD, University of Rochester School of Medicine and Dentistry
Проверено/пересмотрено июн. 2023 | Изменено авг. 2023
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Основная информация

Ротавирус — это распространенный и очень заразный вирус, который вызывает рвоту и диарею.

  • Ротавирусная инфекция — это вирусная инфекция пищеварительного тракта, которая может привести к сильному обезвоживанию.

  • Типичные симптомы: повышение температуры, рвота и водянистая диарея.

  • Диагноз ставится на основе симптомов.

  • Многие дети поправляются, если им обеспечен покой и обильное питье, но некоторым вводят жидкости в вену (внутривенно).

  • Плановая вакцинация может предотвратить ратавирусную инфекцию.

Ротавирус является наиболее частой причиной тяжелой диареи с обезвоживанием у маленьких детей в возрасте от 3 до 15 месяцев. Это один из вирусов, вызывающих гастроэнтерит (воспаление пищеварительного тракта, которое приводит к рвоте, диарее или и тому, и другому).

В Соединенных Штатах Америки до начала вакцинации против ротавируса ежегодно около 55 000–70 000 детей в возрасте до 5 лет госпитализировались по причине диареи, вызванной ротавирусом. Несмотря на то, что в США от ротавируса дети не умирают, в других странах мира этот вирус приводит приблизительно к 200 000 случаев смерти в год, преимущественно среди детей в возрасте младше 5 лет. Большинство этих детей живут в странах с низким уровнем жизни.

Вирус передается от человека к человеку, особенно если люди с диареей не моют тщательно руки после опорожнения кишечника. Инфекция также может передаваться, если человек касается рта после прикосновения к предмету (такому как подгузник или игрушка), загрязненному зараженным калом. Все такие типы передачи инфекции, включающие зараженный кал, называют фекально-оральным способом передачи инфекции. Люди могут заразиться при употреблении пищи или питьевой воды, загрязненных этим вирусом. Взрослые могут заразиться после тесного контакта с инфицированным ребенком, но тяжелая форма заболевания встречается редко.

В зимнее время в умеренном климате ротавирус является причиной большинства случаев диареи, которые достаточно серьезны и заставляют направлять в больницу младенцев и детей первых лет жизни. В Соединенных Штатах Америки до того, как вакцинация против ротавируса стала доступной, волна заболеваний ротавирусной инфекцией начинались на Юго-Западе в ноябре и заканчивались на Северо-Востоке в марте. В настоящее время заболевание менее предсказуемо, но может встречаться в течение всего года.

Знаете ли Вы, что...

  • За пределами Соединенных Штатов Америки ротавирусные инфекции вызывают более 200 000 смертей в год, в основном среди детей в возрасте до 5 лет, проживающих в странах с низким уровнем жизни.

Симптомы ротавирусной инфекции

Симптомы ротавирусной инфекции начинаются с повышения температуры и рвоты, затем следует водянистая диарея. Заболевание обычно длится от 5 до 7 дней.

Если потерянную жидкость не возмещать, часто развивается обезвоживание. Обезвоживание ослабляет ребенка и делает его вялым, у него наблюдается сухость во рту и учащенный пульс. У детей младшего возраста диарея с более высокой вероятностью приводит к тяжелому обезвоживанию и даже к смерти.

Диагностика ротавирусной инфекции

  • Обследование врачом;

Анализы для обнаружения ротавируса, кроме случаев, когда врачи пытаются установить вспышку заболевания, обычно не проводятся.

При необходимости проведения анализов в лабораторию для исследования направляют образцы кала.

Лечение ротавирусной инфекции

  • Постельный режим и жидкости

Никакого специфического лечения против ротавируса не существует. Большинство детей выздоравливают при условии соблюдения постельного режима и приема достаточного количества жидкости (см. также раздел «Лечение гастроэнтерита»).

Для профилактики обезвоживания тяжело больные дети могут нуждаться во внутривенном (в вену) введении жидкостей.

Детям в возрасте до 18 лет не следует назначать лекарственные препараты для контроля диареи (противодиарейные препараты).

Профилактика ротавирусной инфекции

  • Соблюдение правил гигиены

  • Вакцина против ротавируса

Соблюдение правил гигиены является наилучшим способом профилактики гастроэнтерита. Больной ребенок и члены семьи должны часто мыть руки.

Гигиена рук

Для профилактики ротавирусной инфекции доступны две вакцины. Вакцина против ротавируса входит в число стандартных вакцин, рекомендованных младенцам. В зависимости от используемой вакцины ее принимают перорально в виде двух или трех доз — в возрасте 2 месяцев и 4 месяцев, или 2 месяцев, 4 месяцев и 6 месяцев.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.