Ротавирус — это распространенный и очень заразный вирус, который вызывает рвоту и диарею.
Ротавирусная инфекция — это вирусная инфекция пищеварительного тракта, которая может привести к сильному обезвоживанию.
Типичные симптомы: повышение температуры, рвота и водянистая диарея.
Диагноз ставится на основе симптомов.
Многие дети поправляются, если им обеспечен покой и обильное питье, но некоторым вводят жидкости в вену (внутривенно).
Плановая вакцинация может предотвратить ратавирусную инфекцию.
Ротавирус является наиболее частой причиной тяжелой диареи с обезвоживанием у маленьких детей в возрасте от 3 до 15 месяцев. Это один из вирусов, вызывающих гастроэнтерит (воспаление пищеварительного тракта, которое приводит к рвоте, диарее или и тому, и другому).
В Соединенных Штатах Америки до начала вакцинации против ротавируса ежегодно около 55 000–70 000 детей в возрасте до 5 лет госпитализировались по причине диареи, вызванной ротавирусом. Несмотря на то, что в США от ротавируса дети не умирают, в других странах мира этот вирус приводит приблизительно к 200 000 случаев смерти в год, преимущественно среди детей в возрасте младше 5 лет. Большинство этих детей живут в странах с низким уровнем жизни.
Вирус передается от человека к человеку, особенно если люди с диареей не моют тщательно руки после опорожнения кишечника. Инфекция также может передаваться, если человек касается рта после прикосновения к предмету (такому как подгузник или игрушка), загрязненному зараженным калом. Все такие типы передачи инфекции, включающие зараженный кал, называют фекально-оральным способом передачи инфекции. Люди могут заразиться при употреблении пищи или питьевой воды, загрязненных этим вирусом. Взрослые могут заразиться после тесного контакта с инфицированным ребенком, но тяжелая форма заболевания встречается редко.
В зимнее время в умеренном климате ротавирус является причиной большинства случаев диареи, которые достаточно серьезны и заставляют направлять в больницу младенцев и детей первых лет жизни. В Соединенных Штатах Америки до того, как вакцинация против ротавируса стала доступной, волна заболеваний ротавирусной инфекцией начинались на Юго-Западе в ноябре и заканчивались на Северо-Востоке в марте. В настоящее время заболевание менее предсказуемо, но может встречаться в течение всего года.
Знаете ли Вы, что...
Симптомы ротавирусной инфекции
Симптомы ротавирусной инфекции начинаются с повышения температуры и рвоты, затем следует водянистая диарея. Заболевание обычно длится от 5 до 7 дней.
Если потерянную жидкость не возмещать, часто развивается обезвоживание. Обезвоживание ослабляет ребенка и делает его вялым, у него наблюдается сухость во рту и учащенный пульс. У детей младшего возраста диарея с более высокой вероятностью приводит к тяжелому обезвоживанию и даже к смерти.
Диагностика ротавирусной инфекции
Обследование врачом;
Анализы для обнаружения ротавируса, кроме случаев, когда врачи пытаются установить вспышку заболевания, обычно не проводятся.
При необходимости проведения анализов в лабораторию для исследования направляют образцы кала.
Лечение ротавирусной инфекции
Постельный режим и жидкости
Никакого специфического лечения против ротавируса не существует. Большинство детей выздоравливают при условии соблюдения постельного режима и приема достаточного количества жидкости (см. также раздел «Лечение гастроэнтерита»).
Для профилактики обезвоживания тяжело больные дети могут нуждаться во внутривенном (в вену) введении жидкостей.
Детям в возрасте до 18 лет не следует назначать лекарственные препараты для контроля диареи (противодиарейные препараты).
Профилактика ротавирусной инфекции
Соблюдение правил гигиены
Вакцина против ротавируса
Соблюдение правил гигиены является наилучшим способом профилактики гастроэнтерита. Больной ребенок и члены семьи должны часто мыть руки.
Для профилактики ротавирусной инфекции доступны две вакцины. Вакцина против ротавируса входит в число стандартных вакцин, рекомендованных младенцам. В зависимости от используемой вакцины ее принимают перорально в виде двух или трех доз — в возрасте 2 месяцев и 4 месяцев, или 2 месяцев, 4 месяцев и 6 месяцев.