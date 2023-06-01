Краснуха — это заразная вирусная инфекция, которая обычно вызывает у детей легкие симптомы, такие как боль в суставах и сыпь. Краснуха может приводить к смерти плода или тяжелым врожденным порокам, если мать заражается на ранних сроках беременности.

Краснуха вызывается вирусом.

Типичные симптомы включают увеличение лимфатических узлов, розовые пятна на небе и характерную сыпь.

Диагноз ставится на основе симптомов.

Лечение краснухи направлено на облегчение симптомов.

Краснуху может предотвратить плановая вакцинация.

(См. также Краснуха у новорожденных).

Краснуха — это обычно легкая детская инфекция. Тем не менее, краснуха может иметь разрушительные последствия для младенцев, инфицированных до рождения. Женщина, инфицированная в течение первых 16 недель (особенно в первые 8-10 недель) беременности, часто заражает плод. Инфекция плода приводит к выкидышу, мертворождению или многочисленным тяжелым врожденным порокам у младенца (синдром врожденной краснухи).

Краснуха называется «германской корью» или «3-дневной корью», поскольку при ней появляется сыпь, похожая на сыпь при кори. Однако ее вызывает другой вирус.

Краснуха распространяется главным образом посредством вдыхания маленьких капелек, содержащих вирус, попадающих в воздух при кашле инфицированного человека. Тесный контакт с инфицированным человеком также может привести к заражению. Люди, болеющие краснухой, наиболее заразны в течение периода от 1 недели до появления сыпи и до 1 недели после ее появления, при этом чаще всего инфекция распространяется в период наличия сыпи. Тем не менее, люди, у которых отсутствует сыпь или вообще не наблюдается никаких симптомов, все равно могут передавать вирус. Младенец, инфицированный до рождения, может распространять инфекцию в течение многих месяцев после рождения.

У человека, переболевшего краснухой, вырабатывается иммунитет, и, как правило, повторное заражение невозможно.

Одно время краснуха была распространена весной; во время крупных эпидемий каждые 6-9 лет заражались миллионы людей. В наши дни в США инфекция встречается редко благодаря широко распространенной вакцинации. Тем не менее, некоторые молодые женщины никогда не болели краснухой или не были привиты против краснухи и, таким образом, имеют риск рождения детей с серьезными врожденными пороками, если заразятся на раннем сроке беременности.

С 2004 года в Соединенных Штатах Америки все случаи краснухи были завезены людьми, приехавшими из районов, где краснуха более распространена, и заразившимися краснухой за границей, прежде чем вернуться в Соединенные Штаты Америки.

Знаете ли Вы, что...

Симптомы краснухи Симптомы краснухи у детей и взрослых несколько отличаются. Во многих случаях заболевание протекает легко. Симптомы краснухи появляются примерно через 14–21 день после заражения. У детей краснуха обычно вызывает легкие симптомы или протекает бессимптомно. Легкие симптомы могут возникать у детей за 1–5 дней до появления сыпи: незначительное повышение температуры (до 39 °C);

общий дискомфорт;

конъюнктивит;

увеличение лимфатических узлов в области шеи и затылка;

покраснение или раздражение горла;

боль в суставах; Сыпь, вызванная краснухой, схожа с сыпью при кори, но она не такая красная и не сливается, образуя большие красные участки. Сыпь начинается на лице и шее и быстро распространяется на туловище, руки и ноги. Когда появляется сыпь, возникает легкое покраснение кожи (прилив крови), особенно на лице. На задней части нёба и горла могут появиться безболезненные красные пятна (пятна Форхгеймера). Сыпь обычно держится около 3 дней, но может сохраняться на несколько дней дольше. Изредка развивается инфекция среднего уха (отит среднего уха) или снижается количество тромбоцитов (тромбоцитопения). Инфекция головного мозга (энцефалит) — это очень редкое, но иногда смертельное осложнение. Сыпь при краснухе Скрыть подробности На фотографии показана сыпь при краснухе. Сыпь, вызванная краснухой, схожа с сыпью при кори, но она не такая красная и не сливается, образуя большие красные участки. Изображение любезно предоставлено библиотекой изображений общественного здравоохранения центров по контролю и профилактике заболеваний (Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention).

Диагностика краснухи Обследование врачом;

анализы на определение уровня антител у людей с повышенным риском. Врачи подозревают краснуху у людей с увеличенными лимфатическими узлами на затылке и характерной сыпью. Подтверждение диагноза краснухи требуется у беременных женщин, у людей, больных энцефалитом и у новорожденных. Диагноз может быть подтвержден путем определения уровня антител к вирусу краснухи в крови или исследования мазков из горла и носа, либо образцов мочи. До рождения может быть установлен диагноз плода путем анализа амниотической жидкости или крови плода. Беременным женщинам делают скрининговый стандартный анализ крови на ранних сроках беременности, чтобы убедиться что у них есть иммунитет к краснухе.

Лечение краснухи Ацетаминофен или ибупрофен для снижения температуры и уменьшения ломоты в теле, чтобы устранить дискомфорт Лечения от самой инфекции не существует. Большинство людей выздоравливают полностью без лечения. Для снижения температуры и уменьшения болей могут быть назначены ацетаминофен или нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), такие как ибупрофен. Против энцефалита специфического лечения не существует; применяется поддерживающая терапия.