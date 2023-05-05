Шизофрения у детей и подростков

Шизофрения — это хроническое заболевание, характеризующееся нарушением мышления, восприятия и социального поведения и вызывающее значительные проблемы во взаимоотношениях и функционировании. Она длится 6 месяцев и более.

Существует вероятность, что шизофрению вызывают химические отклонения в головном мозге и нарушения в процессе развития мозга.

Подростки уходят в себя, у них проявляются необычные эмоции и зачастую галлюцинации, бред и паранойя.

С целью исключить другие возможные причины врачи проводят анализы.

Нейролептики помогают контролировать симптомы, а консультации психолога могут помочь подросткам и членам семьи научиться управлять расстройством.

Шизофрения довольно редко проявляется в детстве, до подросткового возраста. Как правило, она начинается в любое время в период с середины подросткового возраста до 34–36 лет, чаще всего в возрасте 24–26 лет. (См. также Шизофрения у взрослых).

Шизофрению, вероятно, вызывают нарушения химических процессов в головном мозге и нарушения в процессе развития головного мозга, которые возникают во время беременности и в раннем детском возрасте. Врачам точно не известны причины этих отклонений.

При этом эксперты сходятся во мнении, что тенденция к развитию шизофрении может передаваться по наследству, и ее не вызывают плохое воспитание или трудности в детстве.

Недавние исследования также указывают на повышенный риск развития определенных психотических расстройств (а именно, биполярного расстройства и шизофрении) среди подростков младшего возраста, использующих продукты конопли. Этот повышенный риск не объясняется генетическими факторами. Есть опасения, что недавняя легализация марихуаны может дать подросткам (и их родителям) ложное чувство безопасности при использовании этого наркотического вещества.

Симптомы Как и у взрослых, страдающих шизофренией, у детей и подростков с шизофренией вероятно возникновение следующего: Визит к врачу или специалисту по поведенческому здоровью

галлюцинации;

бред (это ложные убеждения, которые обычно представляют собой неверное толкование восприятия или опыта);

паранойя, часто боязнь того, что окружающие планируют нанести им вред или контролируют их мысли. Симптомы у детей вполне могут возникать более постепенно и становиться более тяжелыми, чем у подростков или взрослых. Кроме того, с большей долей вероятности будет нарушено мышление. Подростки могут замыкаться в себе, у них возникают необычные эмоции и/или галлюцинации, бред и паранойя.

Диагностика Оценка динамики симптомов

Анализы с целью исключить другие заболевания. Конкретных диагностических тестов для шизофрении не существует. Врачи ставят диагноз на основании тщательной оценки динамики симптомов. Врачи проводят анализы для выявления других заболеваний, вызывающих похожие симптомы. Такие заболевания включают инфекции головного мозга, травмы, опухоли, аутоиммунные заболевания и применение определенных лекарственных препаратов (таких, как кортикостероиды и многие запрещенные препараты). Знаете ли Вы, что...