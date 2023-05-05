Членовредительство без суицидальных тенденций у детей и подростков

Членовредительство без суицидальных тенденций — это умышленное причинение вреда себе, без намерения причинить смерть. Примерами являются поверхностные царапины, порезы или ожоги кожи (причиненные сигаретами или щипцами для завивки), а также колющие раны, удары и многократное трение кожи резинкой.

(См. также Суицидальное поведение у детей и подростков).

Подростки с расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ, больше склонны к членовредительству.

В некоторых сообществах членовредительство становится модным в старших классах, и многие подростки это делают. В таких случаях членовредительство со временем постепенно прекращается.

Членовредительство указывает на то, что подросток испытывает сильные психологические страдания. Однако у многих подростков членовредительство не указывает на риск суицида. Наоборот, это может быть действие с целью самонаказания, которого, как им кажется, они заслуживают. Членовредительство также может использоваться для привлечения внимания родителей и/или других близких людей, для выражения гнева или обозначения принадлежности к группе сверстников. У других подростков (с более тяжелыми психическими расстройствами и меньшей социальной поддержкой) риск суицида увеличен.

Другие факторы, которые могут повышать риск суицида, включают следующее:

частое причинение вреда самим себе;

использование нескольких методов для причинения вреда самим себе;

ощущение менее выраженной социальной связи с людьми, особенно с родителями;

ощущение того, что жизнь — малозначительна или не имеет смысла;

частое обращение за психологической помощью;

наличие суицидальных мыслей.

Все подростки, которые намеренно травмируют себя, должны пройти обследование у психиатра, имеющего опыт работы с проблемами психического здоровья у подростков. Врач пытается определить, существует ли риск суицида, и установить подлежащее психическое состояние, которое привело к членовредительству. Врачи пытаются определить, есть ли у подростков проблемы с низкой самооценкой или другие психические проблемы, например, тревожные расстройства, нарушения настроения, изменения модели питания, употребление психоактивных веществ или травма.

Лечение обычно включает индивидуальную (а иногда и групповую) психотерапию. Психотерапия направлена на обучение подростков тому, как лучше понимать свои эмоции, как принимать отрицательные эмоции как часть жизни, как вырабатывать более подходящие способы реагирования на стресс и как сопротивляться желанию нанести себе вред.