Суицидальное поведение у детей и подростков

Суицидальное поведение представляет собой намерение нанести себе вред и включает суицидальные жесты, попытки самоубийства и совершенные самоубийства. Суицидальным мышлением называют мысли и планы о совершении самоубийства. Попытки самоубийства — это действия, направленные на причинения вреда самому себе, которые могут привести к смерти, например, повешение или утопление.

Стрессовое событие может спровоцировать самоубийство у ребенка, страдающего таким психическим расстройством, как депрессия.

Дети, подверженные риску самоубийства, могут испытывать депрессию или беспокойство, отстраняться от занятий, разговаривать на темы, связанные со смертью, или внезапно изменять свое поведение.

Члены семьи и друзья должны серьезно воспринимать все угрозы или попытки самоубийства.

Медицинские работники стараются определить, насколько серьезен риск самоубийства.

Лечение может включать госпитализацию при высоком уровне риска, использование препаратов для лечения других психических заболеваний, а также индивидуальное и семейное консультирование.

(См. также Суицидальное поведение у взрослых).

Самоубийство редко совершается детьми до полового созревания и становится более частым в подростковом возрасте, особенно в возрасте от 15 до 19 лет и во взрослом возрасте. Однако дети в предподростковом возрасте также кончают с собой, и эту потенциальную проблему не следует упускать из виду.

В Соединенных Штатах самоубийство является второй основной причиной смерти среди людей в возрасте от 10 до 24 лет и 9-ой ведущей причиной смерти среди людей в возрасте от 5 до 11 лет. Оно приводит к 2000 смертям в год. Самоубийство оказало значительное влияние на афроамериканское сообщество, поскольку этот показатель среди афроамериканских детей в начальной школе почти удвоился в период с 1993 по 2012 год. Вероятно также, что ряд случаев смерти, отнесенных к несчастным случаям, например, связанных с авариями и огнестрельным оружием, на самом деле являются самоубийствами.

С собой пытается покончить гораздо больше молодых людей, чем на самом деле добивается успеха. Центры по контролю и профилактике заболеваний недавно предоставили информацию о возрастающих тенденциях суицида в различных группах и периоды времени:

У девочек (в возрасте от 10 до 14 лет) общая частота самоубийств увеличилась с 0,5 % в 1999 году до 2 % в 2019 году.

У мальчиков (в возрасте от 10 до 14 лет) общая частота самоубийств увеличилась с 1,9 % в 1999 году до 3,1 % в 2019 году.

Дополнительные факты подчеркивают статистические данные по самоубийствам среди учащихся средних школ в Соединенных Штатах в 2015 году:

в период с 2001 по 2015 годы количество визитов в отделение неотложной помощи по поводу самоповреждений, суицидальных мыслей или попыток самоубийства увеличилось во всех возрастных группах.

Резкое увеличение количества попыток самоубийства было впервые отмечено в 2011 году, даже если фактическое количество самоубийств оставалось стабильным.

В период с 2006 по 2015 годы было зарегистрировано более 40 000 самоубийств у лиц в возрасте от 10 до 19 лет. В этот же период 118 000 детей и подростков в той же возрастной группе требовалось медикаментозное лечение по поводу попыток самоубийства без смертельного исхода.

Увеличению количества попыток самоубийства среди детей и подростков могут способствовать многие факторы, среди которых увеличение уровня подростковой депрессии (особенно у девочек), увеличение уровня назначения опиоидных препаратов родителям, воздействие возрастающего числа самоубийств среди взрослых их круга, конфликтные отношения с родителями и академический стресс.

Зачастую попытки самоубийства в какой-то мере амбивалентны, включая и желание умереть и, возможно, крик о помощи.

В США среди подростков, совершивших самоубийство, в 4 раза больше мальчиков, чем девочек. При этом девочки в 2–3 раза чаще совершают попытки самоубийства.

Пандемия COVID-19 способствовала увеличению количества самоубийств среди детей и подростков. Визиты в отделения неотложной помощи по причине подозреваемых попыток самоубийства были на 22 % выше у всех подростков в течение лета 2020 г., чем всего за год до этого, и на 39 % выше зимой 2021 г. Более высокие показатели наблюдались у девочек (на 26 % выше летом и на 51 % зимой).

Знаете ли Вы, что...

Факторы риска Суицидальные мысли не всегда приводят к суицидальному поведению, но они являются фактором риска суицидального поведения. Как правило, прежде чем суицидальные мысли приведут к суицидальному поведению, взаимодействует несколько факторов. Очень часто имеется лежащее в основе психическое расстройство, на которое накладывается стрессовое событие, провоцирующее суицидальное поведение. К стрессовым событиям относятся Смерть любимого человека

Самоубийство в школе или другой группе сверстников

Расставание с молодым человеком или девушкой

Изменение привычной обстановки (например, школы или района) или переезд с потерей друзей

Унижение со стороны членов семьи или друзей

Избиение в школе, особенно для лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов и транссексуалов (ЛГБТ)

Неудачи в школе

Нарушения закона Однако среди детей такие стрессовые события довольно распространены и редко приводят к суицидальному поведению при отсутствии других проблем, лежащих в его основе. Наиболее распространенными из таких проблем являются следующие: Депрессия: У детей, страдающих депрессией, возникают чувства безнадежности и беспомощности, которые ограничивают их способность рассматривать альтернативные варианты решения насущных проблем.

Нарушения, связанные с употреблением алкоголя и психоактивных веществ: Употребление алкоголя или незаконных наркотиков снижает запреты на опасные действия и мешает пониманию последствий.

Ослабление контроля импульсивности: Подростки, особенно страдающие разрушительным поведенческим расстройством, таким как расстройство поведения, могут действовать не задумываясь. Другие психические расстройства или физические нарушения также могут повышать риск самоубийства. К ним относятся тревожность, шизофрения, травма головы, а также посттравматическое стрессовое расстройство. Пытающиеся покончить с собой дети и подростки иногда сердятся на членов семьи или друзей, не в состоянии сдерживать гнев и обращают свою злость против себя. Они могут стремиться манипулировать другими людьми или наказать их («После моей смерти они пожалеют»). Трудности в общении с родителями также могут увеличивать риск суицида. Иногда суицидальное поведение является имитацией ребенком действий других людей. Например, получившее широкую огласку самоубийство, например, знаменитости, часто сопровождается другими самоубийствами или попытками самоубийства. Точно так же самоубийства из подражания иногда происходят в школах. Самоубийство более вероятно в семьях, в которых распространены расстройства настроения, особенно при наличии самоубийств или другого насильственного поведения в семейном анамнезе.

Диагностика Как родители, врачи, учителя и друзья определяют риски Родители, врачи, учителя и друзья могут попытаться определить ребенка, который мог бы попытаться совершить самоубийство, особенно если у него недавно произошли изменения в поведении. Дети и подростки часто доверяются только своим сверстникам, которым нужно настоятельно рекомендовать не хранить тайну, которая может привести к трагической гибели суицидального ребенка. Дети, которые выражают явные мысли о самоубийстве, например, «Лучше бы я не родился» или «Я хотел бы заснуть и никогда не проснуться» находятся в опасности, но в не меньшей опасности находятся и дети с такими едва различимыми признаками, как социальная изоляция, снижение успеваемости в школе или расставание с любимыми вещами. Медицинские работники выполняют две основные функции: Оценивают безопасность ребенка, склонного к суициду, и потребность в госпитализации.

Лечат основные заболевания, такие как депрессия или злоупотребление психоактивными веществами.

Лечение Иногда госпитализация

Меры предосторожности для предупреждения попыток в будущем

Лечение любых расстройств, повышающих риск суицида

Направление к психиатру и психотерапевту Детям, которые высказывают мысли о желании причинить себе вред или пытаются покончить с собой, требуется немедленное обследование в отделении неотложной медицинской помощи. Любую попытку самоубийства необходимо воспринимать всерьез, потому что треть самоубийц ранее пытались совершить самоубийство, при этом такие попытки иногда кажутся несерьезными, например, несколько неглубоких царапин на запястье или прием нескольких таблеток. Когда родители или попечители умаляют значение или игнорируют неудачную попытку самоубийства, ребенок может воспринять такую реакцию как вызов, что повышает риск последующего самоубийства. После только как непосредственная угроза жизни была устранена, врач решает, следует ли госпитализировать ребенка. Это решение зависит от степени риска, связанной с пребыванием дома, и способностью семьи обеспечить ребенку поддержку и физическую безопасность. Госпитализация — самый надежный способ защитить ребенка, и она обычно рекомендуется, если у врачей есть подозрение, что ребенок страдает серьезным психическим расстройством, например, депрессией. О серьезности попытки самоубийства можно судить по ряду факторов, включая следующие: Была ли попытка тщательно спланирована или была спонтанной; например, составление предсмертной записки указывает на запланированную попытку

Были ли приняты меры для предотвращения обнаружения

Какой был использован способ; например, использование пистолета скорее приведет к смерти, чем использование таблеток

Был ли на самом деле нанесен вред здоровью

Каким было психическое состояние ребенка, когда была совершена попытка самоубийства Очень важно отличать серьезность намерений от фактических последствий. Например, если подросток принимает безвредные таблетки, которые, по его мнению, способны привести к летальному исходу, его следует считать находящимся в крайней опасности. Если госпитализация не требуется, семья отправляемого домой ребенка должна убедиться, что из дома полностью удалено любое огнестрельное оружие и что лекарственные препараты (в том числе отпускаемые без рецепта) и острые предметы также удалены либо надежно заперты. Даже при таких мерах предосторожности предотвратить самоубийство бывает очень трудно, и не существует мер по предотвращению, эффективность которых была бы доказана. Если ребенок страдает расстройством, которое может повысить риск самоубийства (например, депрессия или биполярное расстройство), врачи лечат это расстройство. Но такое лечение не может устранить риск самоубийства. Хотя существуют опасения, что антидепрессант может повышать риск самоубийства у подростков (см. Антидепрессанты и самоубийство), отсутствие лечения депрессии, вероятно, опасно в такой же степени, если не больше. Врачи внимательно наблюдают за детьми, принимающими антидепрессанты, и прописывают лишь их в малых дозах, которые не являются смертельными, даже если принять все дозы за один раз. Врачи обычно направляют детей к психиатру, который может предоставить надлежащее медикаментозное лечение, и к специалисту, который может провести психотерапию, например когнитивно-поведенческую терапию. Лечение наиболее эффективно, если основной лечащий врач продолжает участвовать в лечении. Если самоубийство происходит У членов семьи детей и подростков, совершивших самоубийство, возникают сложные реакции на самоубийство, включая скорбь, чувство вины и депрессию. Они могут чувствовать бесцельность, оторванность от повседневных занятий и горечь. Им может быть трудно продолжать жить. Консультация психолога может помочь понять психиатрический контекст самоубийства, осмыслить и признать трудности, с которыми столкнулся ребенок перед самоубийством. Затем они смогут понять, что самоубийство произошло не по их вине. После случая самоубийства может увеличиться риск суицида у других людей в сообществе, особенно у друзей и одноклассников человека, который совершил самоубийство. Существуют различные ресурсы (например, комплект материалов для школ), призванные помощь школам и сообществам преодолеть последствия суицида. Должностные лица школ и местных сообществ могут договориться о том, чтобы психиатры предоставляли информацию и консультации.

Профилактика Прямой вопрос, заданный ребенку о суицидальных мыслях, может прояснить важные проблемы, вызывающие стрессовое состояние у ребенка. Выявление этих проблем, в свою очередь, позволяет принимать целенаправленные меры. Исследования показывают, что более чем у 50 % детей, обратившихся в отделение неотложной помощи по любой причине, при скрининге были выявлены суицидальные мысли и поведение. В результате с 2019 года больницы обязали проводить оценку на предмет суицида в рамках стандартного медицинского обслуживания. Врачи также должны расспросить об огнестрельном оружии, основной причине смерти молодежи в США (60 % убийств, 35 % самоубийств, 4 % непреднамеренных). Согласно имеющимся данным, консультации врача в сочетании с наличием тросового замка для пистолета повышают безопасность хранения огнестрельного оружия. Во многих регионах доступны кризисные горячие линии, предлагающие круглосуточную помощь (см. боковую панель Предупреждение самоубийств: кризисные горячие линии) и обеспечивающие свободный доступ к сочувствующему человеку, который может предоставить немедленную консультацию и помощь в получении дальнейшего ухода. Хотя трудно доказать, что эти службы фактически сокращают количество смертей от суицида, но они помогают направить ребенка и его семью в соответствующие службы. Следующие меры могут помочь снизить риск суицида: Эффективное лечение психических, физических нарушений и нарушений, связанных с употреблением психоактивных веществ.

Возможность легко получить психиатрическую помощь.

Получение поддержки со стороны семьи и общества.

Нахождение способов мирно урегулировать конфликт.

Ограничение доступа к средствам массовой информации, содержащим связанные с суицидом материалы.

Наличие культурных и религиозных убеждений, которые не поощряют суицид. Могут помочь программы по предотвращению суицида. Наиболее эффективными программами являются те, которые пытаются обеспечить ребенку: Атмосферу поддержки при воспитании

Беспрепятственный доступ к психиатрической помощи

Наличие школы или другой социальной среды, которая способствует уважению индивидуальных, расовых и культурных различий В 2022 году в США был активирован новый 3-значный код набора номера (988), называемый «988 Suicide and Crisis Lifeline» (линия спасения при суициде и кризисе). Звонок, текстовое сообщение или чат на номер 988 перенаправят звонящих на американскую Национальную линию профилактики самоубийств (номер предыдущего телефона линии Lifeline 1-800-273-8255 останется доступным). Круглосуточно доступные, специально обученные консультанты на английском и испанском языках будут оказывать поддержку и, при необходимости, соединять звонящих со специалистами. Услуга является конфиденциальной и бесплатной. Таблица Выявление детей и подростков, подверженных риску суицида Таблица