Общие сведения о тревожных расстройствах у детей и подростков

Тревожные расстройства характеризуются страхом, беспокойством или чувством ужаса, которые значительно ухудшают способность функционировать и непропорционально сильны с учетом обстоятельств.

Существует много типов тревожных расстройств, отличающихся главным предметом страха, беспокойства или чувства ужаса.

Чаще всего дети отказываются ходить в школу, часто под предлогом физических симптомов, таких как боль в желудке.

Врачи обычно основывают диагноз на симптомах, но иногда проводят анализы, чтобы исключить расстройства, которые могут вызывать физические симптомы, причиной которых часто является тревожность.

Часто бывает достаточно поведенческой терапии, но при наличии сильной тревожности могут понадобиться лекарственные препараты.

(См. также Общие сведения о тревожных расстройствах у взрослых).

Все дети иногда ощущают определенное беспокойство. Например, в возрасте 3-4 лет они часто боятся темноты или чудовищ. Дети более старшего возраста и подростки волнуются при сдаче реферата перед всеми одноклассниками. Такие страхи и тревоги не являются признаками расстройства. Однако если тревожность ребенка достигает таких пределов, что он не может нормально функционировать или испытывает чрезмерный стресс, речь может идти о тревожном расстройстве. Исследования показывают, что около 3 % детей в возрасте 6 лет, 5 % мальчиков-подростков и 10 % девочек-подростков страдают тревожными расстройствами. Дети с тревожным расстройством подвержены повышенному риску депрессии, суицидального поведения, нарушений, связанных с употреблением алкоголя и психоактивных веществ, и трудностей с обучением в будущем.

Склонность к волнению может передаваться по наследству. У беспокойных родителей, как правило, вырастают беспокойные дети.

Тревожные расстройства включают:

Во время пандемии COVID-19 проявление симптомов тревожности среди молодежи удвоилось, особенно среди девочек и девушек. Также возросло количество визитов к психиатру по поводу тревожности. После контроля гендерных, возрастных и предковидных тревожных симптомов было обнаружено, что значимыми прогностическими факторами тревожных симптомов COVID-19 у детей являются следующие:

слабая привязанность к опекуну;

Проблемы со сном:

большое количество времени, проводимого перед экраном.

Симптомы Многие дети с тревожным расстройством отказываются ходить в школу. Они также могут испытывать сепарационную тревожность, социальную тревожность, паническое расстройство или их сочетание. Некоторые дети напрямую говорят о том, что их тревожит. Например, ребенок может сказать: «Я боюсь, что тебя больше никогда не увижу» (боязнь разлуки) или «Я боюсь, что ребята будут надо мной смеяться» (социальное тревожное расстройство). При этом большинство детей жалуется на физические симптомы, например, на боль в животе. Зачастую эти дети говорят правду, потому что тревожность часто вызывает у детей расстройство желудка, тошноту, головные боли и проблемы со сном. Многие дети с диагнозом «тревожное расстройство», продолжают бороться с тревожностью и во взрослом возрасте. Однако при раннем лечении многие дети учатся контролировать тревожность.

Диагностика Визит к врачу или специалисту по поведенческому здоровью;

иногда опросники о симптомах;

иногда наблюдение за поведением ребенка.

Анализы для проверки наличия других причин симптомов Врачи обычно ставят диагноз тревожного расстройства, когда ребенок или родители описывают типичные симптомы. Врач также побеседует с ребенком, может понаблюдать за его деятельностью или попросить ребенка или родителей заполнить специализированный опросник. Некоторые симптомы, которые могут вызывать тревожность, также могут быть вызваны медицинской проблемой, поэтому, прежде чем думать о тревожном расстройстве, врачи могут проводить исследования для выявления физических заболеваний.