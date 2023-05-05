Биполярное расстройство у детей и подростков

При биполярном расстройстве периоды интенсивного восторга и возбуждения (мания) чередуются с периодами депрессии и отчаяния. В промежутках между этими периодами настроение может быть нормальным.

Дети могут быстро переходить от возбужденного, счастливого состояния и активности к депрессии, замкнутости, вялости, испытывать приступы ярости и стремление к насилию.

Врачи ставят диагноз на основании симптомов и результатов психиатрических тестов.

Диагноз биполярного расстройства у детей в раннем возрасте считается очень спорным.

Лечение может включать применение стабилизирующих настроение препаратов для лечения мании, антидепрессантов для лечения депрессии и психотерапию.

У детей обычно довольно быстро происходят перепады настроения: от счастья и активности к мрачности и замкнутости. Такие колебания редко указывают на расстройство психического здоровья. Биполярное расстройство гораздо тяжелее, чем нормальные изменения настроения, причем определенное настроение может длиться гораздо дольше: несколько недель или месяцев.

У детей биполярное расстройство встречается редко. В прошлом диагноз биполярного расстройства часто ставили, когда маленькие дети (в возрасте от 4 до 11 лет) становились сильно раздражительными много раз на протяжении дня. На сегодняшний день считается, что у таких детей наоборот имеет место деструктивное расстройство дисрегуляции настроения.

Биполярное расстройство обычно начинается в среднем подростковом или юношеском возрасте. Биполярное расстройство у подростков похоже на биполярное расстройство у взрослых.

Причина его возникновения неизвестна, но тенденция к развитию биполярного расстройства может передаваться по наследству. Свою роль могут играть химические и анатомические отклонения в головном мозге. У детей, страдающих этим расстройством, стресс может спровоцировать приступ болезни. Кроме того, некоторые другие заболевания, такие, как гиперфункция щитовидной железы или синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ), могут вызывать некоторые схожие симптомы или усугублять состояние. Некоторые лекарственные препараты (например, кокаин, амфетамины, фенциклидины и некоторые антидепрессанты) и токсины в окружающей среде (например, свинец) могут вызывать аналогичные симптомы или усугублять состояние.

Исследования также указывают на наличие повышенного риска развития определенных психотических расстройств (а именно, биполярного расстройства и шизофрении) среди подростков, которые используют продукты конопли. Этот повышенный риск не объясняется генетическими факторами. Есть опасения, что недавняя легализация марихуаны может дать подросткам (и их родителям) ложное чувство безопасности при использовании этого наркотического вещества.

Симптомы У многих детей первый симптом биполярного расстройства — это один или несколько приступов депрессии. Основными симптомами являются эпизоды восторга и волнения разной степени выраженности (интенсивные [мания] или менее интенсивные [гипомания]), чередующиеся с приступами депрессии, которая может возникать чаще. У детей может происходить интенсивные перемены настроения. Во время маниакальных эпизодов нарушается сон, и дети могут становиться агрессивными. У них может быть очень хорошее настроение или они могут быть очень раздражительны. Они могут быстро говорить. Их мысли могут обгонять друг друга. У них могут быть претенциозные мысли. Например, дети могут считать, что они обладают каким-то великим талантом или что они совершили важное открытие. У них может быть нарушена способность здраво мыслить, подростки могут вести себя безответственно, например, быть неразборчивыми в половых связях или лихачить за рулем. Дети младшего возраста могут переживать резкие скачки настроения, которые часто длятся лишь несколько секунд. Часто ухудшается успеваемость в школе. Во время приступа депрессии дети с биполярным расстройством, как и дети, страдающие только депрессией, испытывают чрезмерную грусть и теряют интерес к своим обычным занятиям. Они могут медленно думать и двигаться, спать больше обычного. Ими могут овладеть чувства безнадежности и вины. Между эпизодами дети с биполярным расстройством кажутся нормальными в отличие от детей с синдромом дефицита внимания с гиперактивностью, которые постоянно находятся в состоянии повышенной активности. Симптомы часто развиваются постепенно. Однако, прежде чем возникнет расстройство, дети обычно бывают очень неуравновешенными и трудно контролируемыми.

Диагностика Визит к врачу или специалисту по поведенческому здоровью

Иногда опросники о симптомах

Анализы для проверки наличия других причин симптомов Врач ставит диагноз биполярного расстройства на основании описания типичных эпизодов детьми и их родителями. Врачи стараются определить, может ли что-либо, например, сильный стресс, вызывать появление эпизодов. Важно отличить биполярное расстройство от других заболеваний. Например, и биполярное расстройство (во время маниакального эпизода), и синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) могут вызывать у детей повышенную активность, но врачи обычно могут различить эти заболевания, так как у большинства детей с СДВГ, в отличие от детей с биполярным расстройством, не бывает сильных перепадов настроения. Врач выясняет, принимает ли ребенок препараты, которые могли бы способствовать появлению симптомов. Врач может также проверить на наличие признаков других заболеваний, которые могут способствовать или вызывать симптомы. Например, можно выполнить анализ крови, чтобы выявить повышенную активность щитовидной железы.

Лечение Нейролептики второго поколения

Лекарственные препараты, стабилизирующие настроение

Иногда антидепрессанты

Психотерапия При биполярном расстройстве эпизоды мании и возбуждения лечат с помощью нейролептиков второго поколения и нормотимиков. К нейролептикам второго поколения относятся арипипразол, луразидон, оланзапин, кветиапин, рисперидон и зипразидон.

К нормотимикам относятся литий и некоторые противосудорожные препараты (дивалпроекс, ламотриджин, карбамазепин). При эпизодах депрессии назначают Нейролептики второго поколения в сочетании с селективными ингибиторами обратного захвата серотонина (СИОЗС)

Литий Антидепрессанты не используются отдельно, а только в комбинации с нейролептиками или литием. Индивидуальная и семейная психотерапия помогает детям и их семьям справиться с последствиями заболевания. Психотерапия может помочь подросткам, которые не соблюдают режим лечения, продолжать его придерживаться. Если у подростков симптомы легкие или умеренные, и они соблюдают режим приема лекарственных препаратов, они обычно чувствуют себя хорошо. Знаете ли Вы, что...