Гемолитическая болезнь новорожденных

Резус-фактор — это молекула на поверхности эритроцитов у некоторых людей. Кровь считается резус-положительной при наличии на эритроцитах человека резус-фактора. Кровь является резус-отрицательной при отсутствии на эритроцитах человека резус-фактора. Большинство людей являются резус-положительными.

Если у ребенка резус-положительная кровь, а у матери — резус-отрицательная, у них имеет место резус-несовместимость. В результате иммунная система резус-отрицательной матери может распознавать резус-положительные эритроциты плода как «инородные» и вырабатывать антитела против резус-фактора на эритроцитах плода. Этот процесс называют резус-сенсибилизацией.

Когда у матери есть антитела к резус-фактору, они могут переходить из ее крови через плаценту в кровь плода до рождения. Если плод резус-положительный, резус-антитела матери прикрепляются к эритроцитам плода и разрушают их (гемолиз). У плода быстрое разрушение эритроцитов начинается, когда он еще находится в матке, и продолжается после рождения. Такое разрушение может приводить к анемии.

Организм резус-отрицательной матери может вырабатывать резус-антитела при воздействии на него резус-положительных эритроцитов. Чаще всего женщины подвергаются воздействию резус-положительной крови при вынашивании резус-положительного плода. Наиболее выраженному воздействию крови плода матери подвергаются во время родов, тогда и происходит большинство случаев резус-сенсибилизации. Таким образом, в большинстве случаев гемолитическая болезнь возникает у плода, у которого мать была сенсибилизирована во время предыдущей беременности.

Матери также могут подвергаться воздействию резус-положительной крови ранее во время беременности, например, при самопроизвольном аборте или при искусственном прерывании беременности, во время диагностических исследований состояния плода (например, амниоцентезе или биопсии ворсин хориона), при травме брюшной полости или при преждевременном отделении плаценты (отслойка плаценты). В этом случае эти антитела воздействуют на тот же плод в дальнейшем во время беременности.

Воздействие может также происходить без связи с беременностью, например, если матери ранее провели переливание резус-положительной крови. После воздействия на организм матери и выработки антител, вероятность возникновения проблем увеличивается с каждой последующей беременностью с резус-положительным плодом.